DHA YURT BÜLTENİ 7

1 - ÇAVUŞOĞLU: ANTALYA DÜNYANIN GÜÇLÜ ŞEHİRLER AĞINDA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'yı Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyadaki güçlü şehirler ağına aldıklarını belirterek, "Yetmedi bir de dayanıklı şehirler arasına aldırdık. Şimdi ise sonbaharda inşallah, nasıl Davos her sene konuşulur, Münih Güvenlik Konseyi konuşulur, Antalya'da Diplomasi Forumu'nun ilkini yapacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimi için memleketi Antalya'da devam ettirdiği toplantı ve ziyaret programları kapsamında, hemşeri dernekleri, işadamları, kanaat önderleriyle biraraya geldi. Antalyalıların desteğiyle turizm ve tarımın başkenti yaptıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "16 yıldır Antalyamıza hizmet ediyoruz. Sizleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Gerçekten iktidara geldiğimizde Antalya'da dağların bir önü vardı sahiller, bir de arkası vardı. Ben de Gündoğmuş'ta, bir yaylada doğdum büyüdüm. Doğu, Güneydoğu'da hangi sorun varsa Antalya'da vardı. Sadece doğu güneydoğu ihmal edilmemişti. Tüm Türkiye ihmal edilmişti. Yaptığımız hizmetler rakiplerimizi fesatlıktan çatlatıyor. Bugün hamdolsun ülkemizin her bir köşesi hizmetle kalkındı. Ama biz bununla yetinir, geçmişle kıyas yapıp bugünle tatmin olursak ilerleyemeyiz. Gelecekle kıyasladığımızda daha yolun başındayız. Özgürlükler, demokrasi, ekonomik büyüme, sağlık, turizm her anlamda. O yüzden daha güçlü olmamız ve büyümemiz lazım" diye konuştu.

2002'de Antalya'da 3,5 milyon turist geldiğini, şimdi ise rakamın 14 milyona gittiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "O zaman Türkiye'ye 13 milyon turist geliyordu. Bu artış kendi kendine olmaz. Devlet olarak ciddi altyapı yatırımları yapıldı. Şimdi turizm çeşitlendiriliyor. Hedef nedir, sağlık turizmi. İkinci önem verdiğimiz alan sağlık oldu. 2023 hedefimiz 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir diyoruz. Bu sene Türkiye'de 40 milyon turist, 32 milyar doların üzerinde gelir bekliyoruz. 2023'te inanıyorum ki 50 milyar dolar da sağlık turizminden kazanacağız. Geçen sen 7.5 milyar dolar kazandık" dedi.

Türkiye'nin son 10 yılda 8,8 milyon istihdam sağladığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bunda sizin büyük katkınız var. 10 yılda tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, 28 ülkeden bahsediyorum daha fazla istihdamı Türkiye Cumhuriyeti sağladı. Tüm AB üyesi ülkeler 8,2 milyon istihdam sağlarken, Türkiye'nin tek başına 8.8 milyon. Bu işte ekonomik büyüme, stratejik yatırımlar, üretim ve ihracatı birlikte yaptık" dedi.

Antalya'yı Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyadaki güçlü şehirler ağına aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Yetmedi bir de dayanıklı şehirler arasına aldırdık. Şimdi ise sonbaharda inşallah, nasıl Davos her sene konuşulur, Münih Güvenlik Konseyi konuşulur, Antalya'da Diplomasi Forumu'nun ilkini yapacağız. Her sene Antalyamıza yüzlerce, binlerce devlet adamı, devlet bakanı, başbakan, dışişleri bakanları, bakanlar, uzmanlar, akademisyenler, düşünce kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları, binlerce insanı 3- 4 günlüğüne Antalya'da ağırlayacağız. Neden Antalyamız sürekli konuşulsun, sürekli tanınsın. Örneğin bir golf turnuvası Antalya'da 4 gün sürüyor ve her gün 1,5 milyar insan Antalya'yı canlı izliyor" diye konuştu.

2 - MKE'DEN AFRİN’DEKİ MEHMETÇİĞE 4 BİN ADET TÜFEK



MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikasında üretimi yapılan 4 bin adet MPT-76 tüfek, düzenlenen törenle Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe gönderildi.

MKE silah fabrikası giriş kapısı önünde düzenlenen törene MKE Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgün, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Oçakcıoğlu ve fabrikada çalışan işçiler Türk Metal Sendikası Şube Sekreteri Levent Öztürk ve yöneticiler katıldı

Fabrika işçilerinin ellerinde tüfeklerle katıldığı törende konuşan Mehmet Oçakcıoğlu, Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz için hazırlamış olduğumuz 20 bin adet olan son silahların teslimatını yapıyoruz. Silah fabrikası olarak tüm gücümüzle silah üretmeye devam ediyoruz. Silahlarımız şu anda dünya da üretilen kendi çapında en iyi silahımızdır. MKE daha iyi silahlar yapmaya muktedirdir. Bunu da başaracağız. Vatana hizmetten gayri başka düşüncemiz yoktur dedi.

MKE Kurumu Genel Müdürü Akif Akgün ise, MKE silahlarının dünyada sayılı olduğunu ifade ederek, Kırıkkale silah fabrikasının üretim kapasitesi 25 bin olmasına rağmen biz 70 bin olarak çalışıyoruz, Türkiye de Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize silah yetiştiriyoruz. İşte MKE farkı bu. MKE silah üretmek için gecesine gündüzüne katıyoruz. Savunma Sanayin de millilik ve yerlilik oranı yüzde 65'e çıktı. MKE olarak yaptığımız silahlarda oranımız yüzde 96'ı. Nerede olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası 4 bin adet MPT-76 tüfek, 4 TIR ile Afrin’e yola çıktı.

3 - BOSNA- HERSEK FEDERASYONU BAŞBAKANI NOVALİÇ: ERDOĞAN SON DERECE GÜÇLÜ BİR KİŞİLİK

BOSNA- Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç, "Sayın Erdoğan son derece güçlü bir kişilik. Bu güçlü kişiliğin zor dönemden geçilirken, tekrar seçilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kemer merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Bosna- Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç, Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalar yaptı. Kemer'e 10'uncu kez geldiğini söyleyen Fadil Novaliç, "Son derece mutluyum burada olmaktan. Kemer küçük bir şehir ama aynı anda büyük bir şehir. Buranın havası, denizi, dağları her şey çok güzel. Yemeklere bakacak olursak bizim damak tadımıza çok uygun. Buraya her yıl gelirken, her yıl tekrar tekrar gelmek üzere ayrılıyorum ve geliyorum. Son derece mutluyum burada olmaktan" dedi.

'ERDOĞAN SON DERECE GÜÇLÜ BİR KİŞİLİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir kişilik olduğunu söyleyen Fadil Novaliç, "Bir ay önce Sarayevo'daydım, bizim Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanınız Erdoğan'ın görüşmelerinde ben de oradaydım. Bence Sayın Erdoğan son derece güçlü bir kişilik. Bu güçlü kişiliğin zor dönemden geçilirken, tekrar seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesini kurma noktasında, şu dönemde Avrupa Birliği ile de olmak üzere, dünyada işlerin karışık olduğu bu dönemde bu köprüyü sağlayabilecek lider Sayın Erdoğan'dır. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi daha doğru bir karar olacaktır" diye konuştu.

'ÇİFTE STANDART VAR'

Türkiye'nin senelerdir Avrupa Birliği'ne alınmadığını kaydeden Başbakan Fadil Novaliç, şöyle dedi:

"Ama burada Mısır'ın, askeri rejimde olan veyahut da diktatörlük diyebileceğimiz askeri rejimle yönetilen Mısır'a tolerans gösteriyor ama Türkiye'ye bu yönde tolerans göstermiyor. Türkiye'de yıllardır demokratik seçimler yapılıyor ve bu seçimler bütün uluslararası kuruluşlar tarafından dışarıdan izlenebilmekte. Bu kadar açık bir ülkeyi, bu kadar her sene kendini geliştiren, güçlenen ülkeyi neden Avrupa Birliği'nin içeri almadığı sorusuna biz de bir cevap veremiyoruz ama bu konuda kesinlikle bir çifte standart olduğunu da söylemek mümkün. Türkiye hem Avrupa'ya hem de Asya'ya aittir ve her iki tarafla da iletişim halinde, kontakta bulunmaları gerekmektedir" diye konuştu.

4 - BAKAN EROĞLU: BİR KULAĞIMIZDAN GİRİYOR VE DİĞER KULAĞIMIZDAN ÇÖP KUTUSUNA ATIYORUZ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Adayı Gültekin Uysal'ın kendisine yönelik eleştirilerine ilişkin, "Herkes ne söylerse söylesin. Bizi millet tanıyor. Beni herkes tanıyor. Dolayısıyla bu gibi şeyler bizim bir kulağımızdan giriyor ve diğer kulağımızdan çöp kutusuna atıyoruz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından inşa edilen Karayolları Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programına Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen de katıldı. Kahvaltı programına katılan şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Bakan Eroğlu, oyun parkında eğlenen şehit ve gazi çocuklarının da yanına giderek onlarla sohbet etti.

'CAN VE MAL KAYBINI ÖNLEYECEK TEDBİRLER ALIYORUZ'

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin artan yağışların bazı bölgelerde sel felaketlerine neden olduğunu ve yağışların ne zamana kadar devam edeceğine yönelik sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Bugün bilhassa Ege Bölgesi'nde Manisa, Kütahya ve Bursa'nın bir kısmında kuvvetli bir yağış var. Bilecik, Bursa, Kütahya ve Manisa'nın bir kısmında yağış var. İzmir'in bir kısmında da aynı şekilde yağış var. Buna dikkat edilmesi lazım. Aslında şunu vurgulamamda fayda var. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bakıyorsunuz belli bir sürede, 3 ayda yağacak yağışın 24 saatte ani olarak düştüğünü görüyoruz. Tabii ne kadar tedbir alsanız dahi biz ancak can ve mal kaybını önleyecek tedbirler alıyoruz. Neticede belli bir yağışın üstünde kuvvetli bir yağış gelince maalesef taşkınlar olabilir. Bunlara karşı bizim ileri derecede bir sistemimiz var. Oda şu; Meteoroloji Ölçüm İstasyonu kurduk. Şu an istasyon sayısı 1700'e yükseldi. Önceden çok daha az bir orandaydı. Bunları bütün Türkiye'deki yağış durumunu takriben 3 gün veya 1 hafta önce tahmin edebiliyoruz. Böylece vatandaşı ikaz ediyoruz. Hatta cep telefonlarında dahil hava durumunu görebilmemiz mümkün. Bu bakımdan vatandaşlarımız meteorolojinin yaptığı ikazları duymasını özellikle rica ediyorum."

'BU HAFTA EGE BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ VAR'

"Bu hafta sadece bu bölgede kuvvetli yağış var" diyerek Ege Bölgesi'ni işaret eden Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Diğer bölgelerde normal. Bir de özellikle Kahramanmaraş ve Osmaniye civarlarında kuvvetli bölgesel yağış gözüküyor. Onun dışında özellikle cuma günü kuvvetli yağışlar azalıyor. Ama Ege Bölgesi, Karadeniz ve Adana, Osmaniye taraflarında yağış var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Marmara da gözükmüyor. Ege Bölgesi'ndeki yağışlar genelde Karadeniz'in sahilleri Akdeniz'in kıyı değil değişik sahillerinde devam ediyor. Bundan sonra özellikle önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yağışlar sadece Marmara Bölgesi'nde var. Diğer bölgelerde yağış kesiliyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Yağışlara ihtiyacımız vardı ve oldu. Ama bazen kuvvetli yağışlar vatandaşları tedirgin ediyor. Sıkıntılar olabiliyor. Ama aşırı yağış nedeniyle sel olan yerlerde ekiplerimiz zamanında müdahale etti ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Bir ölüm hadisesinin olmaması bizim sevincimiz. Geçmiş olsun diyorum. Bugünü de atlatırsak önümüzdeki haftadan itibaren herhangi bir problem gözükmüyor."

'ÇÖP KUTUSUNA GİDİYOR'

Bir gazetecinin DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar 1'inci sıra Milletvekili Adayı Gültekin Uysal'ın eleştirilerine yönelik sorusunu da yanıtlayan Bakan Eroğlu, "Ben bu tür şeylere bakmıyorum. Herkes ne söylerse söylesin. Bizi millet tanıyor. Beni herkes tanıyor. Dolayısıyla bu gibi şeyler bizim bir kulağımızdan giriyor ve diğer kulağımızdan çöp kutusuna atıyoruz. Biz dürüst siyaset yapıyoruz. Kimsenin ismini bahsederek aleyhinde bulunmadık. Ama prensipler söz konusu. Biz zihniyete karşıyız. İnsanlara karşı değiliz. Onların farklı düşünceleri ve ideolojileri olan partiler varsa biz Türkiye'yi büyütmek ve bütünleştirmek hedefine doğru özellikle yelken açmak için Türkiye için çalışıyoruz. Hem şevkle ve heyecanla çalışıyoruz. O kadar işimiz varsa bir de böyle şeylerle bizi meşgul etmeyin. İşimiz o kadar çok ki içeride ve dışardaki düşmanlarla uğraşmaktan, yatırım yapmaktan, vatandaşın talebini yerine getirmekten gerçekten çok gayret ediyoruz. Ne derse desin, onlar konuşur Ak Parti yapar."

5 - İTFAİYE, MOTORA GİREN KEDİ İÇİN SÜRÜCÜYE NOT BIRAKTI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde itfaiye ekipleri bir otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi çıkartmak istedi. Otomobil sahibine ulaşılamaması nedeniyle itfaiye ekipleri aracın ön ve şoför kısmındaki camlarına üzerinde 'Aracın motor bölümünde kedi var. Siz yoksunuz diye müdahale edemedik. Lütfen dikkatli olun. Size ulaşamadık' yazılı not bıraktı.

Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedinin sesini duyan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, motor kısmına giren kediyi tüm uğraşlarına rağmen çıkartamadı. Otomobil sahibine de ulaşılamaması nedeniyle itfaiye ekipleri aracın ön ve şoför kısmındaki camlarına üzerinde 'Aracın motor bölümünde kedi var. Siz yoksunuz diye müdahale edemedik. Lütfen dikkatli olun. Size ulaşamadık' yazılı not bıraktı.

Otomobilin motoruna giren yavru kedinin sıcak havanın da etkisiyle bir süre sonra kendiliğinden dışarı çıkarak, aracın yanından uzaklaştığı bildirildi.

6 - GÜVEN UYGULAMASI HUZUR VERDİ

MERSİN’de narkotik ekiplerinin güven uygulamasında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki parklar, metruk binalar ile inşaatlarda güven uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamalarda şüpheli şahısların GTB’leri sorgulanırken, haklarında uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarından arama kararı bulunan 5 şahısa hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan polis, şüphelilerin üzerinde ele geçirdiği bir miktar esrar, 25 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız tüfeğe el koydu.

