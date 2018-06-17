DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAKAN YILMAZ: CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANIYACAĞIZ

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğizö dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın merkeze bağlı Karabalçık köyü Köy Konağı Hizmet ve Kültür Binası temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nebi Kaya, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı Ulaş Karasu ile köylüler katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, Anadolu'da İslam ve İrfan kültürüyle kadim bir birliktelik olduğunu söyledi. Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Sarı Saltuk'un yolu aydınlattığını belirten YIlmaz bundan sonrada aydınlatmaya devam edeceklerini söyledi. Devletin herhangi bir inancı öteki inançlara dayatmayacağı gibi insanların inançlarına doğrudan da müdahale edemeyeceğini ifade eden Yılmaz "Devlet toplumdaki farklı inançlara karşı adil ve eşit bir tutum takılmalıdır, bundan sonrada takınacaktır. Bizler laikliği ülkemizde inanç hayatının ve manevi ortamının barış ve esenlik içerisinde sürmesinin teminatı sayıyoruz. İnançlara eşit mesafede duran bir laiklik anlayışını savunuyoruz. Devlet ile milletin birbirine kuşkuyla bakmasını önledik, devlet ile milleti barıştırdık. Daha almamız gereken mesafeler belki olabilir, inşallah onları da hep birlikte gidereceğiz. Herkesin hak ve hukukunu koruduk, bundan sonrada koruyacağız.Topluma kimlik ve yaşam tarzı dayatılmasının karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık anlayışı içerisinde birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

‘CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANIYACAĞIZ’

Alevi kanaat önderlerinin kendisini ziyaretinde, dinlerini evlatlarına öğretme talebinin olduğunu söyleyen Yılmaz, Malatya İnönü Üniversitesinde 'Alevi Araştırma Enstitüsü' kurulması için Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından (YÖK) karar çıktığını ve bunun Bakanlar Kurulu tarafından imzalandığını belirtti. Kısa sürede bu kararın Resmi Gazetede yayımlanacağını ifade eden Yılmaz "İnşallah Alevi kardeşlerimizin inançlarının en sağlıklı, en doğru bir şekilde yine kendileri tarafından bir başka kimse tarafından tanımlanmadan daha halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde bir enstitüyü hayata geçireceğiz. Müfredatta da güncelleme yaptık, yapmış olduğumuz güncellemeleri de kendilerine sunduk. Gerçekten çok mesafe aldıklarını söylediler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de varsa eksikliklerimiz onları da gidereceğiz. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir arada yaşıyoruz, yan yana yaşıyoruz. Şehit olduğu zaman, savaşa gittiğimiz zaman hiç kimse sormuyor. Çanakkale'de ve Sarıkamış'ta beraberdik, terörle mücadelede yine Afrin'de beraberdik. Ayrımız, gayrımız yok, bu topraklar için can veren herkesin bu toprakların refahından, hakkından, hukukundan aynı şekilde yararlanması lazım. Onun için Türkiye'yi bugüne kadar beraber getirdik, bundan sonra da hep beraber götüreceğiz." diye konuştu. Yapılan duanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler temel atma törenini gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

-Bakan Yılmaz’ın konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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(YENİDEN)

2)GAZİANTEP'TE BIÇAK VE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

GAZİANTEP'te, biri Suriyeli iki grup arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan bıçak ve silahlı kavgada Mustafa Okkan ile oğlu Cengiz Okkan yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Olaya müdahale eden polislere de ateş açan Suriyeli H.H., vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Okkan (46) kahvede otururken, aynı mahallede bakkal işleten Suriye uyruklu M.H.'yi yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla uyardı. Çıkan tartışma, kahvedeki diğer müşterilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı. Gece saatlerinde M.H., yanına arkadaşlarını da alarak sokaktan geçen Mustafa Okkan ile yanındaki oğlu Cengiz Okkan'ın yolunu kesti. Tarafların yakınları da tartışmaya katılınca silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında M.H. ve H.H. yanındaki av tüfekleriyle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların vücutlarına isabet ettiği baba oğul yere yığıldı.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Suriye uyruklu H.H. gelen polis ekiplerine de ateş edince vurularak etkisiz hale getirildi. Çağırılan sağlık ekipleri, Mustafa Okkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kavgada silah ve bıçakla yaralanan 6 kişi ile polis tarafından vurulan H.H. ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Cengiz Okkan ile H.H. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Ekipler olay sonrası kaçan M.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Şahinbey İlçemiz Gümüştekin Mahallesinde 16/06/2018 Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Türk ve Suriyeli vatandaşların karıştıkları silahlı bir kavga olayı meydana gelmiştir. Olaya müdahale eden polis ekibimizce yapılan 'dur' ihtarına elindeki av tüfeğiyle ateş ederek karşılık veren şüpheli Suriye vatandaşı H.H. adlı şahıs görevli polis memurumuzun silahla karşılık vermesiyle olay yerinde etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü

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- Mustafa Okkan'nın fotoğrafı

- Cengiz Okkan'nın fotoğrafı

- Olay yeri

- Vatandaş Röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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3)AMASYA'YI SAĞANAK VE DOLU VURDU

AMASYA'da, gece saatlerinde etkili olan sağanak, Ziyaret beldesindeki Saraycık Mahallesi'nde sele neden oldu. Göynücek ve Suluova ilçelerinde yağan dolu nedeniyle de tarım arazileri zarar gördü.Amasya'da, gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Merkeze bağlı Ziyaret beldesindeki Saraycık Mahallesi'nde, Keçi Deresi çevresinde sel meydana geldi. Derenin taşması, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Bazı evlerin giriş katlarını su basarken, yollarda ise çökme meydana geldi. Ziyaret Belediyesi ekipleri, selin ardından hasar oluşan yollarda temizlik ve onarım çalışması yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, "Allah, bu tür felaketlerden ve daha büyüklerinden korusun, bir daha yaşatmasın" dedi.

Öte yandan Göynücek ve Suluova ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle arpa, buğday, haşhaş, mısır, soğan tarlaları ile meyve bahçeleri zarar gördü. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, doludan zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Sel fekaketinden detay

-Evlerin önünden akan yağmur suyundan detay

-Dere yatağı taşkını detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 1:38 Dk) (BOYUT 184 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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4)YAZICI: HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE CEZALARI ARTIRILMALI

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündeme gelen hayvanlara kötü muamele ve işkence olayları hakkında konuştu. Yazıcı, “Hayvanlara kötü muamelede bulunan insanları kınıyorum. Bunlarla ilgili elbette ki yaptırımların yeterli olduğu söylenemez, cezaları arttırmak gerekiyor" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize’de, 53 Gazeteciler Derneği'nde basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Son günlerde gündeme gelen, hayvanlara kötü muamele ve işkence olaylarına değinen Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Canlılar arasında en hakim konumda olan insandır. Hakim konumda olan insanın, diğer canlılarla olan ilişkisini hakkaniyet, medeniyet ölçütlerine göre düzenlemesi gerekir. Yani gücü yettiğine hükmetmek insanlık değerleriyle bağdaşmaz. Her canlının tabiatta bir işlevi var, bir görevi var, yaradan nizam vermek için yaratmış. Dolayısıyla bu konuda hayvanlarla ilgili hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza ben minnet duyuyorum. Hayvanlara kötü muamelede bulunan insanları kınıyorum. Bunlarla ilgili elbette ki yaptırımların yeterli olduğu söylenemez, cezaları arttırmak gerekiyor. Hepsinden önemlisi bu bir kültür işidir, bir düzeyli olma işidir. Siz kanunları ne kadar donatırsanız donatın onları delecek insanlar varsa, demek ki o toplumda kültürel değerler bakımından zafiyet var. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Sırf kanuni düzenlemeleri bekleyerek değil, onları beklemeden uyarıcı olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Yanımızda hayvanlara kötü muamele eden kişileri gördüğümüzde elbette ki hukuk ölçüleri içerisinde sessiz kalmamalıyız, duyarlılığımızı göstermeliyizö

'İLK TURDA İŞ BİTER'

Yazıcı, 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin sorulara da cevap verdi. Kararsız seçmenlerin, kararını verdiğini ve sandığa kararlı bir şekilde gideceğini söyleyen Yazıcı, "Büyük çoğunluk karar vermiş durumda. Fakat henüz kararını oluşturmamış belli bir düzeyde seçmen olduğu da yapılan ölçümlerle veya biz dolaşırken tek tükte olsa bunları görüyoruz. Çok önemli bir seçim. Bence her seçim öncesinde bunlar söylenir ifade edilir ama cidden 24 Haziran seçimleri önemli. Bu seçim neden önemli? İlk defa bir sistem değişikliği, bu seçimi takip eden günlerde uygulamaya girecek. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz bu modelle ilgili kurallar 24 Haziran seçimlerinden sonra verilecek, bu bakımdan önemli. İkinci bir önem, tarihimizde ilk defa iki seçim bir arada yapılıyor. Aynı gün Cumhurbaşkanı seçimi ve TBMM seçimi yapılıyor, bu bakımdan önemli. Üçüncü bir özelliği ise tarihimizde ilk defa partilerin ittifak yapabilmeleriyle ilgili yasal zemin oluşturulmuş, onun da uygulaması yapılıyor. Bizim insanımız seçimler konusunda, önemli ölçüde bir birikim ve deneyime sahip. Oyunu rastgele kullanan bir seçmen değil. Elbette ki partilerin çok kesin, radikal diyebileceğimiz bir tarzda seçmenleri var ama büyük çoğunluk reel faktörleri gözetmek suretiyle demokratik hakkını kullanır. Seçime doğru giderken, kararsızların oyu daha da aşağıya düşer, artık insanlar kararını verir ve sandığa kararlı olarak gider. Kararlarını da en çok etkileyen nedenler arasında referans vardır. Bizim partimizin 16 yıldır Türkiye’ye yaptığı uygulamalar, sağladığı kazanımlar bizim referansımızdır. Ak Parti’nin en önemli avantajlarından bir tanesi de dünya ölçeğinde bir lidere sahip oluşu. Dolayısıyla ilk turda seçimlerin biteceği kanısındayımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Hayati Yazıcı açıklamaları

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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5)SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPAN ARAÇ KAÇTI, YARALI KÖPEĞİ VATANDAŞLAR KURTARDI

BİNGÖL'de, kimliği ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı köpek, vatandaşlar tarafından Belediye Hayvan Barınağına getirilerek, burada tedavi altına alındı

Bingöl'ün merkeze bağlı Kartal köyü yolunda, saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmekte olan yavru bir sokak köpeğine otomobil çarptı. Plakası ve kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı köpeğin sesini duyan vatandaşlar harekete geçti. Yaralı köpeği yoldan geçen başka bir araçla Bingöl Belediyesi'ne ait hayvan barınağına getiren vatandaşlar, burada ilk müdahaleyi yaptırdı. Köpeği fark ederek Bakımevine getirilmesini sağlayan vatandaşlardan Ahmet Çan, "Köyde balkonda oturuyorduk. Bir araç gelip köpeğe çarptı. Köpeğin bağırma seslerini duyduk. Köpeğin yaralı bir şekilde yerde yattığını gördük. Yoldan geçen bir aracı durdurup yardım istedik. Belediyeyi aradık, onlar da tedavi ve bakım konusunda yardımcı olacaklarını söylediler. Biz de bunun üzerine barınağa getirdik."dedi.

Başka araçların çarpmaması için fenerlerle köpeğin başında beklediklerini belirten Ali Çan ise, "Köpeğin seslerini ve çarpma sesini duyunca hemen koştuk. Arka iki ayaklarından yaralanmıştı. Fenerlerle gelen araçların çarpmaması için bir süre köpeğin başında bekledik. Bir araç geldi, durumu izah ettik ve kent merkezine tedavisi için ulaştırabildik. 2-3 gün önce Sakarya'da bir köpeğin ayakları ve kuyruğu kesildiği haberi bizi çok üzmüştü. Biz insanlık görevimizi yaptık, elimizden gelen her şeyi yaparak, yaralı köpeğe yardımcı olduk. Herkes bu duyarlılığı göstermelidir."diye konuştu.

Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Müdürü Tamer Yusuf Kendi, köpeğin 10 güne kadar sağlığına kavuşacağını belirterek, "Bu köpeğimiz, vatandaşlar tarafından bize getirildi. Arka ayaklarının üzerinden araç lastiğinin geçtiği bilgisi verildi. Muayenemizde, kırık olmadığı için sadece araç lastiğinin neden olduğu açık yaraya müdahale ettik. 10 güne kadar da sağlığına kavuşacağını tahmin ediyoruz. Belediye Geçici Hayvan Barınağında 1 yıldır hizmet vermekteyiz. Sokak hayvanlarını aşılama, kısırlaştırma, işaretleme, bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tedavi gerektiren hayvanlarımızın tedavisi yapılıyor. Büyük çapta sahiplendirme de yapıyoruz. Vatandaşlar tarafından çok rağbet görüyor. Kaza geçiren, hastalanan hayvanlarımızın da tedavilerini üstleniyoruz. Yapamadığımız, durumu ağır olan vakaları da Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortak çalışma yürüterek tedavi ediyoruz. Şu anda 200'e yakın sokak hayvanına ev sahipliği yapıyoruz."şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Yaralı köpeğin bakımevine getirilişi

- köpeği bakımevine getiren vatandaşların röportajı

- Köpeğe yapılan müdahale

- Veteriner Müdürü Tamer Yusuf Kendi'nin açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, -()

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6)MERDİVENLİ ŞEHRİN TEMİZLİĞİ KATIRLARA EMANET



ZONGULDAK'ta film ve birçok fotoğraf yarışmasına konu olan merdivenli dar sokaklarının temizliği, yarım asırdır katırlarla yapılıyor.

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı, yaşları 7 ile 30 arasında değişen 10 katırla, her gece kentin dar ve merdivenli sokaklarında çöp toplanıyor. Temizlik görevlileri, gün içerisinde bakımları yapılan katırları saat 01.00'de ahırlarından alıp, Meşrutiyet, Mithatpaşa, Tepebaşı, On Temmuz, Karaelmas ve Terakki mahallelerinin yolunu tutuyor. Filmlere ve fotoğraf yarışmalarına konu olan, fotoğrafçıların uğrak yerleri arasında yer alan merdivenli dar sokaklarda katırlarla, saat 07.00'ye kadar günde ortalama 20 ton çöp toplanıyor. Belirli noktalardaki konteynerlere boşaltılan çöpler, kamyonlarla alınarak çöp döküm alanına götürülüyor.

ÖNCE KINIYORLAR, SONRA HAK VERİYORLAR

Temizlik görevlisi Şerafettin Aydemir (50), 25 yıldır birlikte çalıştığı katıra 'Osman' ismini verdiğini söyledi. Katırların düzenli kontrollerinin yapıldığını belirten Aydemir, "Biz katırlarla bir arkadaş gibi, mesai arkadaşı gibi çalışıyoruz. Çöp arabasının giremediği yerlerdeki çöpleri almak için çalışıyoruz. Daha sonra da şantiyeye dönüyoruz. Zonguldak'ın birçok noktasındaki sokaklar, merdivenli ve dik. Dolayısıyla merdivenlerde ve ara sokaklarda çalışıyoruz. Mesleğe ilk başladığımda bana katır vereceklerini duyduğumda şaşırmıştım. 'Böyle bir şey olur mu?' dedim. Ama zamanla alıştık. 25 yıldır da çalışıyoruz. Hayvan düşüyor, kalkıyor, basit ve kolay bir iş değil. Karda çalıştığımız zamanlar olsa da pek işe çıkartmıyoruz ki sakatlanmasın. O zaman kendimiz poşet ve çuvallarla taşımaya çalışıyoruz. Bazı yerleri karlar eridikten sonra alıyoruz. Zonguldak'a gezmeye gelenler, 'Kaçıncı asırdayız, bu nedir?' diye soranlar oluyor. Kınadıkları bile oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Araba giremeyen sokak ve merdivenlerin çöplerini almamız gerektiğini anlatıyoruz. Başka bir çözümün olmadığını söylüyoruz. O zaman bizlere hak veriyorlar" dedi.

KATIRLAR BELEDİYENİN KADROLU İŞÇİSİ

Katırların da kendileri gibi belediyede kadrolu ve kimlikli olduğunu söyleyen Şerafettin Aydemir, "Bunlar da bizim gibi belediyenin birer işçisi. Onların yemini, bakımını, hastalandıklarında baytarını getiriyoruz. Yem ve samanı karşılanıyor, altı temizleniyor, nalı çakılıyor. Hep beraber bakımlarını yapıyoruz. Emekliliğime 3 yıl kaldı. 3 yıl daha çalışacağım Osman'la. Ben bu hayvanlarla çalışmaya alıştım. Bugün beni çöp arabasına çağırsalar yalan yok, yapamam. Çünkü 25 yıldır bu merdivenlerde bu hayvanlarla çalışıyorum, mücadele ediyorum. Bu merdivenler olduğu müddetçe çalışacağız. Ailemize nasıl bakıyorsak, bu hayvanlara da aynı şekilde bakıyoruz" diye konuştu.

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, ()

