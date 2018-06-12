DHA YURT BÜLTENİ - 7

TEMEL KAZISINDAN BİZANS MEZARI ÇIKTI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde bir iş yeri inşaatı için boş bir arsada temel kazan iş makineleri, Bizans dönemine ait içinde 3 kişiye ait oldukları sanılan tarihi mezarı ortaya çıkardı.

Kervansaray Mahallesi'ndeki boş bir arsada iş makineleri, dün (pazartesi) iş yeri inşaatı için temel kazmaya başladı. Delici makinelerden birinin operatörü, kazı sırasında mezar açtığını fark etti. Temelde çalışan işçiler, mezara baktıklarında kemikler bulunca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mezarın tarihi olduğunu anlayınca, Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. Mezara gidip inceleme yapan Müze Müdürü Hasan Hüseyin Baysal, mezarın açılan kısmının kapatılıp, kazı çalışmalarının gün ağarınca yapılmasını istedi. Tarihi mezar etrafında güvenlik önlemi alındı. Müze Müdürlüğü'nden arkeologlar, bu sabah mezarın bulunduğu alana giderek kazı çalışması başlattı. Arkeologlar, mezarın içinde titiz bir kazı çalışması başlatarak kemikleri tek tek topladı. Bizans dönemine ait olduğu sanılan mezarda bulunan kemiklerin üç kişiye ait olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca mezarda Bizans dönemine ait sikkeler de bulundu. Mezarda kazı çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kazı yapılan alandan görüntüler

- İş makinelerinden görüntüler

- Arkeologlardan görüntüler

- Bulunan kemiklerden görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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TIR DEVRİLDİ, 25 TON BUĞDAY YOLA SAÇILDI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesindeki 25 ton buğday yola saçıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay yönüne giden Yusuf Erdoğan, yönetimindeki 31 NCR 75 plakalı, 25 ton buğday yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, devrilen TIR'ın dorsesindeki buğday yola savruldu. Sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazada yola saçılan buğday da başka bir TIR'a aktarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve yola saçılan buğday

- Yolda alınan güvenlik önlemi

- Buğdayın başka bir TIR'a yüklenmesi

- Sürücü ve vatandaşların olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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PERVARİ RADYOSU, 26 YIL SONRA YENİDEN YAYINA BAŞLADI

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 1990'da dönemin valisi tarafından kurulan ve 2 yıl yayın yaptıktan sonra kapanan Mehmetçik Radyosu, ilçedeki 17 öğretmen tarafından, 'Pervari Radyosu' adıyla 26 yıl aradan sonra yeniden yayına başladı. İnternet üzerinden ve son teknolojik aletlerle yayın hayatına başlayan Pervari Radyosu'nda, haber, müzik ve ilçe sorunlarının yeraldığı programlara yer veriliyor.

Pervri ilçesinde yaklaşık 28 yıl önce açıldıktan 2 yıl sonra kapanan Mehmetçik Radyosu, Pervari Kaymakamı Hakan Şeker'in girişimleri ve SODES projesi ile alınan yeni cihazlarla, bu kez Pervari Radyosu adıyla yeniden yayın hayatına başladı. 17 öğretmenin gönüllü olarak görev aldığı Pervari Radyosu, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla ilçenin sorunlarını ülke gündemine taşımaya çalışıyor. Youtube, Facebook, İnstagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde canlı yayın yapan radyoda sunucu olarak çalışan sınıf öğretmeni Seda Çivrik, “Ben Antalyalıyım ve Pervari'de sınıf öğretmeniyim, Pervari'ye ilk atandığımda Pervari'nin nasıl bir yer olduğunu çok merak ettim ve nasıl bir coğrafya olduğunu çok merak ettim. Buraya gelince bir öğretmen olduğumu söyledim ve mesleğimi her şekilde icra edeceğimi söyledim. Pervari hakkında farklı algılar da var biliyorsunuz ki, terör bölgesi ve farklı haberler yer alıyordu. Kaymakam beyin bir radyo projesi vardı, radyomuz Kalkınma Bakanlığı aracılığı ile desteklendi ve iki ayaktan oluşuyor. Birinci ayağı 'Radyo Pervari', ikinci ayağı ise 'Çocuk Yazarlar Yetişiyor.' Bu bizi çok mutlu ediyor. Öğretmenliğin dışında, aslında farklı bir deneyim. Kim derdi ki, Antalya'dan kalkıp gelin Pervari'ye ve Pervari'de Pervari'nin sesi olun, bu bizim için farklı bir duygu oldu" dedi.

"TERÖR ALGISINI YIKTIK"

Pervari ilçesinde günün çeşitli saatlerinde ve özellikle akşam saatlerinde internet ortamında yayın yapan Radyo Pervari'nin sunucularından sınıf öğretmeni Uğur Ceylan da, Samsun'lu olduğunu ve ilçede 4 yıldan beri görev yatığını söyledi. Akşam saatlerinde kendisinin yayın saati olduğunu belirten Ceylan, ilçedeki kamu kurum müdürlerini yayına konuk ettiklerini ifade ederek, "Bu proje bize sunulduğunda büyük sevinç ile karşıladık ve profesyonel bir eğitim aldıktan sonra yayın yapmaya başladık. 4 yıl önce buraya geldiğimde bir radyo spikeri olarak çalışacağım hiç aklıma gelmezdi. Biliyorsunuz burası daha çok terör ve kötü haber ile anılıyor. Bizler şuanda o algıyı yıktığımızı düşünüyoruz ve bu konuda ilçeye büyük bir hizmet veriyoruz. Yayınlarımız internet ortamı ve sosyal medyada büyük bir beğeni ile izleniyor ve bunu görebiliyoruz. Pervarili ancak ilçeden ayrılan çok sayıda vatandaşımız yayınlarımızı takip ediyor ve dileklerini bizlere sosyal medya aracılığı ile iletiyorlar. Bizler de bunu canlı yayınlarda paylaşıyoruz. Bence biz 17 öğretmen bu vesile ile terör algısını yıktık diyebiliriz"diye konuştu.

Radyoda program yapan sınıf öğretmenlerinden Merve Kaya ise, Radyo Pervar'nin sesinin yurdun çeşitli yerlerinden dinlendiğini ve olumlu karşılandıklarını söyledi. Bursa'dan Pervari'ye geldiğini kaydeden Kaya, "Proje çalışmamız, Ekim 2017'de başladı. Radyomuz ise, 15 Mayıs 2018 tarihinde yayın hayatına başlandı. 17 öğretmen burada günün çeşitli saatlerinde yayın yapmaktayız. Genel de yayınlarım akşam saatinde yani okul çıkışında yapılmaktadır. Bizi bir tek Pervari ilçe halkı dinlemiyor, internet ortamında yayın yaptığımız için dinleyici potansiyelimiz gün geçtikçe dinleniyor. Ben Bursalı olduğumdan ötürü Bursa'da yaşayan hemşerilerim ve akrabalarım beni zevkle dinliyor ve takdir ediyor. Bizler bu terör olgusunu buradan yıkmak istiyoruz. Bunun içinde çaba sarf etmeye devam edeceğiz"dedi.

PERVARİ'NİN İLK ÖZEL RADYOSU

Kaymakam Hakan Şeker ise, ilçeye gelmeden önce Bitlis'te birlikte çalıştığı Vali Ahmet Çınar'ın yazdığı, 'Kor Düğüm' adlı kitabını okuduğunu belirterek, "Burada, 1990'lı yılların sonunda bölgede bir radyo kurmuştu ismi Mehmetçik Radyosu idi, ancak kapanmıştı. Radyo Pervari ise, ilçenin ilk özel radyosu oldu. Göreve başladığımda ben de böyle bir ihtiyaç olabilir mi diye proje ekibim ve öğretmenlerim ile çalışma başlattık. 17 öğretmenimiz bu işi gönüllü olarak yapıyorlar. Derslerini bitirdikten sonra stüdyoya gelip canlı yayın yapıyor ve ilçede bulunan kamu, kurum müdürlerini konuk ediyorlar. Zaman zaman ben de burada konuk olarak katılıyorum ve ilçenin sorunlarını, yapılan projeleri burada anlatıyoruz. Bana ilçe ile ilgili gelen soruları burada yanıtlıyorum ve ilçe halkına iletiyoruz. Yani öğretmenlerimiz Pervari'nin sesi oldu. Projemiz tuttu, gerek sosyal medyada ve gerekse internet ortamına dinleyici sayımız gün geçtikçe artıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İlçeden levhasından görüntüler

-İlçe halkından görüntüler

-İlçenin meydanından görüntüler

-Radyo Pervari'nin sesin logosunun görüntüsü

-Radyo'da yayın yapan sucuların sunumu ve görüntüsü

-Öğretmen ve sunucu Seda Çivrik ile röportaj

-Canlı yayına katılan Kaymakamın görüntüsü

-Kaymakam ile röportaj

-Sunucu, öğretmen Uğur Ceylan ile röportaj

-Sunucuların toplu görüntüsü

-Genel ve detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-

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KONYA'DAKİ SELİN BİLANÇOSU AĞIR OLDU: 166 YERİ SU BASTI

KONYA'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmurun sele dönüşmesi sonucu oluşan hasarlar sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. Kentte 166 ev ve iş yerini su bastı, üç otomobil suyun akıntısıyla sürüklendi.

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, özellikle merkez Meram ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 29.6 kilo yağışın düştüğü Meram ilçesinde 14 mahallede, 121 ev ve iş yerini, Selçuklu ilçesinde ise 7 mahallede 45 yeri su bastı. Su baskınlarının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri seferber olup, su baskını oluşan yerleri tahliye etti. Sel nedeniyle park halindeki üç otomobil, suyun akıntısıyla sürüklendi.

İhsaniye Alt Geçidini de su basması sonucu araçlar güçlükle ilerledi. Bir belediye otobüsünün içini de su bastı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Belediye, itfaiye ve AFAD ekipleri selin etkisini gösterdiği bölgelerde sabah erken saatlerde hasar tespit çalışmasına başladı. Hasar tespit çalışmaların gün boyu süreceği öğrenildi. Bazı noktalarda su tahliye çalışması yapılmaya devam ederken, ekipler yıkılın istinat duvarı, patlayan su boruları ile yağmur deryasına dönüşen caddelerde temizlik ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

HASARIMIZ BÜYÜK

Selde otomobili sürüklenen Nuriye Oruç, "Önce dolu yağdı. Sonra şiddetli yağmur başladı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Sonra sel geldi, önüne ne katığıyla götürdü. Perişan olduk. Benim aracımda hasar oluştu. Zararımın karşılanmasını bekliyorum." dedi.

Evi ve bahçesine su basan Hediye Özcan ise, "Bahçemde eşyalarım vardı. Her şeyimi sel aldı götürdü. Zararım var, giderilmesini istiyorum." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sel baskını olan mahalleden havadan görüntü

-Röportajlar

- Belediye ekiplerinin çalışması

- Selden geriye kalan hasarlardan detay

- Sel sırasında araçların sürüklenmesi ve otobüsü su basması

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ / KONYA ()

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2 GENCİN GEÇİMLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN İZLEDİKLERİ YÖNTEM HEM ÜZDÜ HEM GÜLDÜRDÜ

BOLU'da, karton ve kağıt toplayan 2 gencin belediyenin yer altındaki geri dönüşüm konteynerinin içine girip karton araması ortaya ilginç görüntüler çıkardı. İsimleri öğrenilemeyen 2 gençten biri Kalıcı Konutlar mevkiinde bulunan Bolu Belediyesi'ne ait yer altı geri dönüşüm konteynerine karton ve kağıt bulma umuduyla girdi. Diğer genç ise ayakla basılarak kapağı açılan konteynerinin başında arkadaşını bekledi. Bir süre konteynerin içinde karton arayan genç, arkadaşının yardımıyla eli boş dışarı çıktı. Bir vatandaşın evinin penceresinden cep telefonuyla görüntülediği iki gencin geçimlerini sağlamak için izledikleri yol üzdü. Ancak sempatik ve eğlenceli halleri ise güldürdü. Görüntülendiklerini anlayan iki genç kameraya bakıp gülümseyerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-Çöp konteynerinden çıkmaları

-Gülümsemeleri

Süre: 0.40- Boyut: 9 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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BATMAN'DA KORE GAZİSİNE VEDA TÖRENİ

BATMAN'da, Kore savaşının son gazilerinden olan ve Kayseri'de camide abdest alırken merdivenlerden düşmesi sonucu yaşamını yitiren ve cezanesi memleketine getirilen 80 yaşındaki Hüseyin Yeşil, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Batman'lı son Kore gazilerinden olan Hüseyin Yeşil, bayramı geçirmek için Kayseri'deki yakınlarının yayına gitti. Yeşil, camide namaz kılmak için abdest alırken merdivenlerde dengesini kaybetmesi sonucu yaşamını yitirdi. Batman Valisi Ahmet Deniz'in bir hafta önce verdiği iftar yemeğine katıldığı belirtilen Yeşil'in cenazesi memleketi Batman'a getirildi. Gazi Hüseyin Yeşil için düzenlenen törene, Vali Deniz, Başsavcı Mustafa Dede, Garnizon Komutanı Albay Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan yardımcı Sabri Aydın, askeri erkan ve gaziler ile yakınları katıldı. Batman Müftüsü Turgut Erhan'ın cenaze namazı kıldıktan sonra Yeşil toprağa verildi.

Törende Vali Ahmet Deniz, gazi Hüseyin Yeşil'in ailesine başsağlığında bulundu. Gazinin oğlu Ömer Yeşil, "Batman Kore savaşının son gazilerdendi. Bu yıl hac kurası da çıkmıştı. Hacca gitmeye hazırlanıyordu. Babamın kaybetmenin derin üzüntüsünün içindeyim" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntü

-Cenaze namazı

-Yakınların üzüntüsü

-Gazinin defnedilmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

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ADALET BAKANI GÜL: İNCE'Yİ HANGİ AMERİKALI, KİM ARADI?

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade talebinin usulüne uygun yapılmadığı yönündeki iddiasının gerçek olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Gül, "Şimdi Sayın İnce'ye düşen, hangi Amerikalının aradığı. Kendisini kim aramıştır? Acaba yanlışlıkla bir arama mı? Bir işletilme mi söz konusudur? Bu konuda yine kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, seçim çalışmalarını yürüttüğü Gaziantep'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Gül, Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebinin usulüne uygun olmadığı yönündeki iddiasının gerçek olmadığını söyledi. Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da İnce'yi yalanladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Muharrem İnce kendi genel başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bir iddia ortaya attı. Sonra 'yok yapılmadı' dedi. Sonra yine farklı şeyler söyledi, 'Amerikalılar aradı' diye bir şey söyledi. Sonra Amerikalıların söylediği iddia edilen şeyin doğru olmadığı ortaya çıktı. Çünkü bizler 'Gelin belgeleri inceleyin' dedik. Görevlendirilen kişiler de geldiler ve orada da hukuka uygun bir iade talebinin olduğu herkesçe görüldü. Bir şey söylenmiştir ama onun altı doldurulamamıştır. Mızrak çuvala sığmamıştır, bir eksiklik iddiası altında kalınmıştır. Her şeyin tam olduğu bugün CHP Genel Başkanı tarafından da ifade edilmiştir. Muharrem İnce kendi genel başkanı tarafından da yalanlanmıştır."

Milli meseleleri seçim malzemesi yapmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Gül, şöyle dedi:

"Bu meseleler milli meselelerdir. Devletin, milletin meseleleridir. Bunları bir seçim malzemesi yapmak, seçimde bunu kullanmak hiçbir şekilde, hiçbir kâr getirmez. Bunun altından kalkılamaz, nitekim altında kalınmıştır. İftiralarla, millete yanlış bilgiler söylenerek ülke yönetimine talip olunamaz. Şimdi Sayın İnce'ye düşen, hangi Amerikalının aradığı, kendisini kim aramıştır? Acaba yanlışlıkla bir arama mı? Bir işletilme mi söz konusudur? Bu konuda yine kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Gerçek olan şu; Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi, Amerika'nın iade etmesi lazım. Burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayının söylemesi gereken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlığını ve süreci töhmet altına bırakan açıklamalar değil, bu konuda 'neden Türkiye'nin talebini yerine getirmiyorsunuz?' diyerek Amerika'ya, Yunanistan'a, Almanya'ya bu FETÖ'cüleri kollayan bütün ülkelere daha yüksek sesle tepkisini ortaya koymaktır. Bunu yapmayıp da Türkiye'yi karalamak asla kabul edilemez. Biz zaten farklı bir şey de beklemiyoruz, 'elinize sağlık, her şey çok güzel' diyeceklerini de beklemiyoruz. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen, 'FÖTÖ'cülerin yaptığına ilişkin, 'belge, kanıt yok' diyen bir dilden, bir anlayıştan başka bir şey beklemek mümkün değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Gerem ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

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BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: ÜLKE MESELELERİNDEN BİHABERLER

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık,S-400 savunma sisteminin Külliye'nin korunması için alındığı söylemi üzerine, "Bir genel başkan, 'Bunlar S-400'leri külliyeyi korumak için alıyorlar' diyor. Trajikomik ifadesi bunun için çok hafif kalır. 450 kilometre menzilli, binlerce kilometre uzaktan gelebilecek füzeyi tespit edip, imha etmesi için ülkenin sınırlarına konuşlandırılacak bir sistemi Külliye'nin korunması için alınıyor gibi bir iddia ile ülke gündemine taşımanın bir tek açıklaması var, ülke meselelerinden bihaberler" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Seçim Beyannamesi Toplantısı'na katıldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı konuşmada, "Böyle bir önemli dönemeç öncesinde maalesef bazı çevreler sürekli karamsarlık pompalamaya çalışıyor. Sanki memlekette işler çok kötüymüş de, memleket yanıyormuş, batıyormuş da bizim haberimiz yokmuş gibi algı operasyonuyla bir karamsarlık pompalamaya çalışıyorlar. Onlar ne kadar karamsarlık pompalamaya çalışırlarsa çalışsınlar, rakamlar yalan söylemiyor. Dün açıklanan büyüme verisi Türkiye'nin 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 gibi bir büyüme yakaladığını ortaya koydu. Bir tarafta muhalefetin söylemleri, diğer tarafta rakamlar var. Türkiye yüzde 7.4'lük büyüme ile, Hindistan'dan sonra dünyada en fazla büyüyen ikinci ekonomi oldu. Biz ülkemizi büyütmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimiz, hizmet siyaseti. Biz bu uğurda mücadele ederken bazıları da siyaseti sadece polemik olarak algılıyor. Polemik yapmayı siyasette yeterli bir durum olarak görüyor. Bir miktar polemik siyasete renk katar, ama polemiği siyaset zannetmek, hiçbir şekilde insanlara güven vermez. Sizi sadece iyi polemik yapıyor ama ülkeyi yönetemez pozisyonuna getirir. Seçimler yaklaşıyor. 12 gün sonra polemik siyasetini yapanlar mı, yoksa hizmet siyasetini yapanlar mı not alacak herkes görecek. 12 gün sonra millet herkesin karnesini eline verecek." dedi.

'TRAJİKOMİK İFADESİ BUNUN İÇİN ÇOK HAFİF KALIR'

Seçim yaklaştıkça muhalefetin konuşmalarının gerçeklerden uzaklaştığını ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Seçim yaklaştıkça heybesinde bir şey olmayanlar konuşmalarıyla her geçen gün realiteden uzaklaşıyorlar. Bu ülkenin kültüründen, medeniyet değerlerinden bihaber olanlar kıraathane ile kahvehanenin farkını bilmiyorlar. Onun üzerinden polemik yürütmeye çalışıyorlar. Halbuki kıraathanenin bizim medeniyetimizde ne kadar önemli olduğunu bu millet çok iyi bilir. Ama milletle bağını koparanlar, sadece seçim zamanı milleti hatırlayanlar o milletin köklerinden gelen kadim değerlerin oluşturduğu bu kavramları sadece seçim üstü alelacele kullanmak zorunda kalır. Seçim yaklaştıkça, yani karne zamanı yaklaştıkça bazı siyasetçiler tamamen realiteden koptular. Bir genel başkan, 'Bunlar S-400'leri külliyeyi korumak için alıyorlar' diyor. Trajikomik ifadesi bunun için çok hafif kalır. Düşünebiliyor musunuz? 450 kilometre menzilli, binlerce kilometre uzaktan gelebilecek füzeyi tespit edip, imha etmesi için ülkenin sınırlarına konuşlandırılacak bir sistemi Külliye'nin korunması için alınıyor gibi, külliyenin tüm maliyetinin birkaç katı kadar maliyeti olan bir sistemi, böyle bir iddia ile ülke gündemine taşımanın bir tek açıklaması var, ülke meselelerinden bihaberler. Asker değilsiniz, eyvallah. Ama insan bu kadar önemli bir iddiayı ortaya atmadan önce yanındakilere bir sorar. Benim bildiğim kadarıyla, orada bir, iki emekli asker de var. Bu aslında şunun göstergesi. Seçim yaklaştıkça bunların ülkenin de milletin de realitesinden tamamen uzaklaştıklarını gösteriyor. Zaten milletin nabzını sürekli tutan, milletle sürekli iç içe olanlar da ancak seçimde başarılı oluyorlar. Bunun dışında bir başarıyı da öyle kısa süreli kampanyalarla elde etmek mümkün değil."

SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI

Konuşmasının ardından Ak Parti'nin Kocaeli Seçim Beyannamesi'ni açıklayan Işık, Kocaeli'ye yapılması planlanan projelerden bahsetti. 2015 seçimlerinde verilen vaatlerden yüzde 76'sının hayata geçirildiğine dikkat çeken Işık, Kocaeli'deki 8 ilçede Millet Bahçeleri yapılacağını, Gebze-Darıca-Çayırova Metrosu ve Körfez-Derince-İzmit-Kartepe Metrosu olarak 2 metro hattının inşasına başlanacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın salona gelişi

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın konuşması

- detay

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()