DHA YURT BÜLTENİ - 7

CHP'li Tanrıkulu: Diyarbakır ve bölgenin, Erdoğan ve AK Parti'ye kırmızı kart göstermesi lazım

Diyarbakır'da konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yarın Diyarbakır'da yapacağı mitinge halkı davet ederek, "Diyarbakır'ın, bölgenin Erdoğan'a ve AK Parti'ye artık kırmızı kart göstermesi lazım. Dur demesi lazım, Türkiye'nin barışı için, bunu söylemesi lazım" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yarın Diyarbakır istasyon meydanında yapacağı miting öncesi partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, halkı mitinge çağırdı. Herkesin işini gücünü bırakarak mitinge gelmesini isteyen Tanrıkulu, "Demokrasimiz, geleceğimiz bakımından çok önemli olan bu seçim için bütün Diyarbakırlılar'ı, hemşirehlilerimizi duyarlılığa çağırıyorum, sandığa karşı ilgiye çağırıyorum. Bu mitinge destek vermeleri, Diyarbakır'dan bölgeye ve Türkiye'ye bir mesaj olacaktır. Diyarbakırda, Türkiye'nin temel sorunları konusunda görüşlerini ortaya koyacak. Bu nedenle bütün Diyarbakırlılar'ı, hemşehrilerimizi, dostlarımızı dayanışma, beraberlik için ve Türkiye için yarın mitinge çağırıyoruz. Bizleri seven, gönül veren kim varsa, işini güçünü bıraksın gelsin onları mitingde görmek istiyoruz" dedi. CHP'li Tanrıkulu, seçim güvenliği konusunda çok ciddi şikayet aldıklarını da belirterek, "Yurttaşlarımızdan talep ve şikayetler geliyor. Seçim güvenliğine yönelik şikayetler. Bölgedeki kamu görevlilerinin şimdiden muhtarlar ve kanaat önderleri aracılığıyla yurtaşlarımıza baskı yaptığı, özellikle iktidar partisi lehine baskılar yaptığı konusunda ciddi duyumlar gelmekte. Kamu görevlilerini uyarıyorum. Kamu görevlileri, seçimin bağımsız, adil bir biçimde yapılmasından sorumludur. Yurtaşlara baskı yaparak, siyasal tercihlerini bir siyasal partiden, özellikle iktidar partisinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yana yada Cumhurbaşkanı seçiminde sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmaya yönelik bir baskı içerisinde olamazlar, olmamaları lazım. Bunların tümünün bilgisi bizde var, kayıt altına alıyoruz. Burdan da uyarıyoruz; kamu görevlilerinin suç niteliği taşıyan bu davranışlarına karşı yargı yoluna başvuracağımızı buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu. Danıştay üyesi Aysel Demir'in Muharrem İnce hakkında ağır bir eliştiri yaptığına dair basında yeralan habere de tepki gösteren Tanrıkulu, şöyle konuştu: "Yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı noktasında çok önemli haber basına düştü. Danıştay üyesi Aysel Demirel'in kendi kişisel kanaatini, kişisel siyasal tercihini ortaya koyan ağır bir beyanı olmuş. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce hakkında ağır bir eleştiride bulunmuş. Danıştay ve yargı mensuplarının mutlaka siyasal düşünceleri, kanaatleri olur. Ama bunu açıklayamazlar. Hele hele seçim ortamında, taraf gibi davranamazlar. Dolayısyla tarafsızlığını yitirmiş bu yargıcın artık danıştay üyeliğinde kalmaması lazım. Buradan da danıştaya çağrı yapıyoruz. Ama danıştay başkanının taraf olduğu bir ortamda bu danıştay üyesininden istifa beklemek çok da mantıklı değil. 25 Haziran'dan sonra bağımsız ve tarafsız bir yargıyı mutlaka oluşturacağız." Diyarbakır ve bölge halkının artık iktidar ve AK Parti'ye "dur" demesi, "kırmızı kart" göstermesi gerektiğini de ileri süren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Diyarbakır ve bölgedeki yurttaşlara son sözüm; Sizin artık iktidara, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 'dur' demeniz lazım. Bugüne kadar gerçekten onlarca kez aldatıldık, özellikle sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir çok söz verildi ama hep geriye adım atıldı, geriye gidişin işaretleri ortaya kondu. Diyarbakır'ın, bölgenin Erdoğan'a ve AK Parti'ye kırmızı kart göstermesi lazım, 'dur' demesi lazım. Türkiye'nin barışı için bunu söylemesi lazım. Erdoğan'ın davranışlarından, sözlerinden ortaya çıkan şudur; sonuçta şiddete, teröre, çatışmaya karşı olmak başka bir şeydir, mücadele etmek başka bir şeydir, hukuk kuralları içerisinde. Son 2 yıl içrisinde Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'de ve Ortadoğu'da Kürtler'e karşı bir tutum almıştır. Dili ve uslubu, siyaseti teröre karşı değil, aynı zamanda Kürtler'e karşıdır. Bunun da bilinmesi lazım. Özellikle muhafazakar, dindar yurttaşlarımızın bunu dikkate alması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sezgin Tanrıkulu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

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Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor /EK

20 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Keles ilçesinde dün, kızıyla gittiği arazide dün saat 14.00 sıralarında kaybolan Alzheimer hastası Ümmügülsüm Bozkuş, yaklaşık 20 saat sonra ormanlık alanda ölü bulundu. Eğimli arazide düşerek yuvarlanıp, yaşamını yitirdiği ifade edilen Ümmügülsüm Bozkuş'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gece arama çalışmaları

-Gündüz arama çalışmaları

-Yaşlı kadının cesedinin bulunması

Mehmet İNAN/BURSA ()

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Taziye evi isteyen mahalleli yol kapattı

ŞANLIURFA'da, taziye evi yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, taşlarla kapattığı yolda eylem yaptı.

Yenice Mahallesi'nde oturan 100 kişilik grup, yanlarına aldıkları çocuklarla birlikte Akçakale- TOKİ Akabe çevre yolu üzerinde toplandı. Mahalleden geçen çift yönlü yolu taşlarla trafiğe kapatan grup, alkış ve sloganlarla taziye evi yapılmasını istedi. Yoldan geçmeye çalışan sürücülerin ihbarıyla olay yerine TOMA ve zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Taşlarla kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Mahalle sakinleri, polislere yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, çözüm bulunmasını istedi. Polisin, ilgili yerlere sıkıntılarını ileteceğini söylediği mahalle sakinleri, eyleme son verdi. Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Taşlarla kapanan yol

- Polis kalabalığı ikna etmeye çalışması

- Yolu tekrar ulaşıma açılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 306 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

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Keşan'da seçim çalışması yapan HDP'lilere tepki

Edirne'nin Keşan ilçesinde seçim çalışması yapan HDP'lilere vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine seçim aracıyla gelen HDP'li grup Keşan'dan ayrıldı.

Keşan'a seçim aracıyla 24 Haziran seçimleri için çalışma yapmak üzere gelen grup HDP'li, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi önünde broşür dağıtmak istedi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise HDP'lilere tepki gösterdi. HDP'liler ile vatandaşlar arasında gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. HDP'liler, vatandaşların tepkisi üzerine seçim aracına binerek ilçeden ayrıldı. Poliste, kalabalığı uyararak, dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-HDP'lilere tepki gösteren vatandaşlar

-HDP'lilerin seçim aracına binmesi

-Vatandaşların seçim aracına yumruk atması

-Seçim aracının ayrılması

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Polisin vatandaşları dağıtması

-Detaylar

(SÜRE: 02.14 - BOYUT: 251 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

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Otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldular

Bolu'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İtfaiye, 112 Acil, UMKE, Karayolları ve yoldan geçen vatandaşlar araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDY 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından Hıdır Özgün idaresindeki 33 AZD 26 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan bilinçleri kapalı olduğu için kimlikleri tespit edilemeyen 2 kadın yaralandı. Hurdaya dönen ve tavan kısmı kopan araçta sıkışan iki kadını kurtarmak için itfaiye, 112 Acil, UMKE, Karayolları ve yoldan geçen vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kadınlar otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Kurtarma çalışmaları

-Yaralıların araçtan çıkarılması

-Ambulansa taşınması

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde hareket halindeki Yasin Işık (21) yönetimindeki 02 FN 816 plakalı motosiklet ile Serkan Aydoğdu'nun (28) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza sürücüler Yasin Işık ve Serkan Aydoğdu ile plakasız motosiklette bulunan Ahmet Elmas (29), yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polislerin önlem alması

- Kazaya karışan motosikletler

- Yaralıların yerde yatması

- Yaralılar ambulanslara alınması

- Ambulansların ayrılması

- Motosikletlerin çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-()



