DHA YURT BÜLTENİ-7

ADANA'DA MİNİBÜS VE OTOBÜS HAT SAHİPLERİNİN GÜZERGAH KAVGASI(EK)

1)ADANA'DA 200 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yaşanan arbededen görüntü

- Polisin müdahalesi

- Polisin taraflardan biri ile konuşması

- Polisin olay yerindeki halk otobüsünü uzaklaştırması

SÜRE:01'10" BOYUT:72 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:ADANA,()

======================================================

2)DİYARBAKIR'DA ZENCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

DİYARBAKIR-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen ve ticari taksi ile bir otomobul ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazade 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazaya yaralananlar hastaneye hastanelere kaldırılırken, karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 TT 0806 plakalı ticari taksi, saat 12.00 sıralarında Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında belirlenemeyen bir nedenle önce 21 BJ 401 plakalı bir otomobile çarptı, ardından karşı yönden gelmekte olan 60 BF 660 plakalı bir yolcu otobüsüne çarparak orta refejde ancak durabildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelerde tedavi altına alınırken, Diyarbakır-Şanlıurfa karoyolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçların görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,()-

===============================================

3)RİZE- ARTVİN HAVALİMANI'NDA GÜNLÜK 75 BİN TON TAŞ DOLGUYA ULAŞILDI

RİZE’nin Pazar ilçesi Yeşilköy köyünde, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda, çalışmalar sürdürülüyor. 120 kamyonun gündüz-gece karadan, iki hafriyat gemisinin ise denizden aralıksız taş taşıdığı dolguda, günlük 75 bin ton dolgu kapasitesine ulaşıldı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonun gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan ikinci hafriyat gemisiyle de deniz dolgusunu sürdürüyor. Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinde günlük 75 bin ton dolgu kapasitesine ulaşıldı. Havalimanı alt yapı çalışmaları yaklaşık 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

BAKAN BAK VE YAZICI İNŞAATI İNCELEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı beraberinde AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, AK Parti Rize Milletvekili Adayı Muhammed Avcı ile birlikte havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAK: TURİZM YATIRIMLARI ARTARAK DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak, Türkiye'de denize yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının hızla sürdüğünü belirterek projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti. Havalimanının bölgenin turizm ekseninde büyümesi açısından çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Bakan Bak, “Buradaki turizm potansiyelinin ana omurgasını oluşturacak havalimanı turizm alt yapısına hizmet edecek. Rize ve Doğu Karadeniz Bölgesi için baş hat dediğimiz önemli bir proje. Bunun arkasından turizm yatırımları artarak devam edecekö dedi.

YAZICI: TÜRKİYE’DE BÜYÜK PROJELER BAŞARILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye’de büyük projelerin başarıldığını belirterek şunları dedi: “Ak Parti hükümetleri bu projeleri ve çalışmaları takip etmiş. Gerçekten cumhurbaşkanımızın bu konularda büyük hassasiyeti var ve bu hassasiyetin çok doğru sonuçları olmuş. Proje, finansman ve takip. Gördük ki ülkemizde takip edilmeyen büyük projeler sonuçta zamana yayılır, gerçekleşmesi uzun süreler nedeniyle maliyetlerin artmasına yol açmış, hizmet üretmesi gerekirken yük olmaya dönüşmüştür. Bu süreçlerden hükümetlerimiz ders almıştır. Rize-Artvin Havaalanı, 2020 yılında bitirilecek. Finansman sorunu söz konusu değil. Milli bütçeden yatırım yapılan kaynağı sağlanan bir projedirö

RİZE- ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın inşaatı alt yapı işleri 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-DRONE ile havalimanı detayları

-İnşaat detayları

-Bakan Bak ve Yazıcı incelemeleri

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

==========================================================

4)EVİN PENCERESİNDEN İÇERİ YILDIRIM DÜŞTÜ

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dün gece yaşanan yoğun yağmur yağışı sırasında bir evin penceresinden içeri yıldırım düştü. Evde bulunan mobilyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Dün gece yaşanan yoğun yağmur yağışı sırasında, Körfez Güney Mahallesi Damla Sokak'ta binanın üçüncü katındaki dairede oturan Benli ailesine ait evin odasına yıldırım düştü. Odanın camını parçalayarak zemine isabet eden yıldırım, dairenin zemininde çukur oluşturarak mobilyaların yanmasına neden oldu. Evde bulunan Ercan Benli ve eşi Nurcan Benli ile çocukları Ali Eren ve Hayrünnisa odada başlayan yangına su dökerek müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürerek, evde gerekli kontrolleri yaptı.

Olay anında büyük korku yaşadıklarını söyleyen Ercan Benli, "Aşırı derecede bir ses oldu burada. Patlama sesi gibiydi. Yıldırım direk evin içine düştü. Biz sese uyandık. Daha sonra alevlerin yükseldiğini gördük. Koltuklarımız, halılarımız yandı. Tavana kadar alevler çıkmıştı. Dışarıya vuruyordu alevler. İtfaiyeyi aradık. Onlar gelmeden önce biz müdahalemizi yapmıştık. Sürekli su atıyorduk." dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Evin genel görünümü

-Yıldırımın isabet ettiği oda

-Ev sahibi Ercan Benli ile röp.

-Detay

(Haber: Nabi YAZICI-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),()