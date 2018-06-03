DHA YURT BÜLTENİ - 7

Denizli'de 62 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 62 asker, dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, Denizli Valisi Hasan Karahan, askerleri hastanede ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerden 62'si, ishal ve kusma gibi şikayetlerle tugay revirine başvurdu. Askerlerden bazıları, tugay revirinde tedavi edilirken, bir kısmı da hastanelere gönderilip, tedavi edildi. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda, 57 askerde gıda zehirlenmesi şüphesinin ortaya çıktığı, sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin rahatsızlığının ise zehirlenme olarak değerlendirilmediği kaydedildi. Askerlerin akşam saatlerinde toplu olarak tugay revirine başvurduğu, 29 askerin Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, 23'ünün ise askeri hastanede tedaviye alındığı açıklandı. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve olayla ilgili Sağlık Müdürlüğü'nce işlem başlatıldığı bildirildi. Hastanede askerleri ziyaret eden Denizli Valisi Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ile Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ten askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Karahan, "Hastanelerde 26 askerin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "62 asker kusma, ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurmuş. Şu anda hayati tehlikesi olan asker yok. Gıda ve su kaynaklı olabilir, gerekçeleri araştırılıyor. İçilen ve yenilen yiyeceklerin numuneleri alındı. Dışarıda yemek yiyenler var. Dolayısıyla hepsi değerlendiriliyor. Şu an adli inceleme yapılıyor. Konun idari boyutlarını ise biz kendimiz inceliyoruz. Bizim için sevindirici olan yönü hayati tehlikesi olan askerimiz yok. Çoğu serum takviyesiyle ayağa kalkıyor ve taburcu ediliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Denizli Valisi Hasan Karahan'ın zehirlenen askerleri hastanede ziyaret edip, bilgi alması

-Zehirlenen askerlerden görüntü

-Vali Karahan'ın açıklama yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber_Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

================================================

Başbakan Yardımcısı Bozdağ’dan İnce’ye apolet cevabı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' sözlerine tepki göstererek, "Bir komutanın, Başkomutanını, Cumhurbaşkanını alkışlayıp, ona saygı göstermesi neden bu kadar Sayın İnce ve arkadaşlarını rahatsız ediyor? İsmail Temel paşanın apoletlerini sökmeye Sayın İnce'nin de ve onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü, kudreti yetmez. Bu millet, onlara sandıkta en büyük dersi verecektir" dedi. 24 Haziran seçim çalışmaları ve Yozgat Havaalanının temel atma törenine katılmak üzere memleketi Yozgat’a gelen Bozdağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı için 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'e "Apoletlerini sökeceğim" sözleri hatırlatıldı. Bozdağ, bunun üzerine şunları söyledi: "İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi? İsmail Temel paşa, bu ordunun şerefli ve kahraman bir mensubudur. Hem darbecilere hem teröristlere karşı devletinin milletinin hukukunu ölümüne müdafaa etmiştir. Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve başkomutanı olan birisini alkışlaması kadar doğal ne olabilir. Bir komutanın başkomutanını, cumhurbaşkanını alkışlayıp ona saygı göstermesi neden bu kadar Sayın İnce ve arkadaşlarını rahatsız ediyor. İsmail Temel Paşa'nın apoletlerini sökmeye Sayın İnce'nin de, onunla beraber koşan hiç kimsenin de gücü yetmez. Bu millet onlara sandıkta en büyük dersi verecektir." Bozdağ, teröristlere, FETÖ'cülere, PKK'lılara dünyayı dar eden Mehmetçiğe yapılan saldırının PKK'lıları, FETÖ'cüleri ve bunlara destek veren yabancı güçleri sevindireceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:“Öyle anlaşılıyor ki Sayın İnce FETÖ'ye de, PKK'ya da, onlara destek veren, onları himaye eden güçlere de İsmail Temel Paşa üzerinden bir mesaj vermişlerdir. O mesajı onlar almıştır. Ama bu mesajı Türk milleti de gördü. O mesajın gereğini de inşallah sandıkta Türk milleti ona gereken dersi vermek suretiyle verecektir. Bundan hiçbir şüphem yoktur. Türk ordusu bütün teröristlere ve terör örgütlerine karşı onları destekleyen kim olursa olsun, onlara karşı da mücadelenin en büyüğünü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edecektir. Ben buradan İsmail Metin Temel Paşama da selam gönderiyorum. Siz İnce'nin bu saygısızlığından, bu had bilmezliğinden sakın üzülmeyin, endişe etmeyin. Bu millet sizin yanınızdadır. Duasıyla, desteğiyle sizin kahramanlıklarınızı herkes biliyor. Bu millet kahramanlarını onlara düşman olanlara hiçbir zaman yedirmedi, bundan sonra da yedirmeyecektir."

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Bozdağ'ın açıklamaları

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

================================================

Türbe olduğu iddiasıyla yıkılamayan yapı inşaatların ortasında kaldı

Erzurum'da merkez Yakutiye ilçesindeki Hasan-ı Basri Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışması sırasında vatandaşların türbe olduğu iddiasıyla yıkımına izin vermediği yapı, inşaat halindeki binaların arasında, 7- 8 metre yükseklikteki toprak kütlesi üzerinde kaldı.

Yakutiye Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı Kentsel Dönüşüm' ve 'Cazibe Merkezi' projesi adı altında Hasan-ı Basri Mahallesi'nde onlarca ev yıkıldı. Ancak, bölgede bulunan Hasan-ı Basri'nin mezarının olduğuna inanılan yapının yıkımına, çevre sakinleri izin vermedi. Belediye Başkanı Ali Korkut, Hasan-ı Basri'nin mezarı Basra'da. Kendisi Erzurum'a hiç gelmemiştir. Projede değişlik yaptık. Söz veriyorum burası yıkılmayacak diye açıklama yaparak, projede değişikliğe gidecekleri sözünü verdi. Yaklaşık bir yıllık çalışmayla bölgede yıkılan evlerin yerine, yüksek katlı binalar inşa edildi. Türbe olduğuna inanılan yapının çevresi de iş makineleriyle kazıldı. Yapı, inşaat halindeki binalar arasında 7-8 metre yüksekliğindeki toprak yığının üzerinde ilginç bir görüntü oluşturdu. İnşaat firması yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, yapının etrafına kapalı otopark yapılacağını, otoparkın üzerinin de yeşillendirileceğini ifade etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Askıda kalan türbe

-İş makinesinin çalışması

-Vatandaşla röp

Haber-Kamera Turgay İPEK ERZURUM, ()

==============================================

Van'da 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde, yol kontrolleri sırasında polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Lissa' ile yapılan aramada 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildİ. Van'da polisinin son 5 ayda gerçekleştirdiği 112 operasyonda toplam 2 ton 400 kilo eroinin ele geçirildiği bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 07 MRM 95 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Lissa' ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmına poşetler içerisinde gizlenen 119 paket halinde 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü M.Ş.E. gözaltına alındı. Öte yandan, Van Emniyet Müdürlüğü, 5 ayda yapılan başarılı operasyonlarda ele geçirilen eroin miktarını açıkladı. Açıklamada, 1 Ocak ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 112 operasyonda toplam 2 ton 400 kilo eroinin ele geçirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Durdurulan araçta narkotik köpek 'Lissa' ile yapılan arama

-Aracın bagajında ele geçirilen eroin

-Eroinlerin poşetlerin içerisinde çıkartılması

Haber:Behçet DALMAZ/VAN, ()

===============================================

Antalya sahilleri doldu

Antalya'da, hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilenler, sahilleri doldururken, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 31 dereceye ulaştığı kentte, Konyaaltı ve Lara sahilleri, güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı. Sahillere gelenlerden bazıları, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da çocuklarıyla denize girdi. Sahil şeritlerine yoğun ilgi, trafiği de etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, nem oranının yüzde 58 olduğu, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte hava sıcaklığının, gelecek hafta sonu 38 dereceyi bulması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Sahilden genel görüntü

Denize girenlerden kalabalık görüntü

Yüzen çocuklardan detay

Güneşlenenlerden detay

Haber: Süleyman Ekin - Kamera Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

=============================================

İslahiye'de 2 dönüm buğday ekili tarla yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 2 dönüm ekili alan yandı.

Yangın, ilçe merkezine 5 kilometre mesafedekiTürkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Sevim'e ait 2 dönüm buğday ekili alanda, iddiaya göre elektrik tellerinin neden olduğu sanılan yangın başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına önce tarla sahiplerinin yakınları ellerine geçirdikleri yangın söndürme tüpü ve çalılarla müdahale etti. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çiftçilerin traktörle müdahalesiyle yangın dehada büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 dönüm ekili alan yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Yangın alanı

- Yangın tüpüyle müdahale

- İtfaiyecilerin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/GAZİANTEP()