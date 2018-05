DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAKAN FARUK ÖZLÜ'DEN 'YERLİ OTOMOBİL' AÇIKLAMASI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın açıklanması beklenen yerli otomobil şirket ortaklık sözleşmesinin ve CEO açıklanmasının ertelendiğini söyledi.Konya'da düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi programına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın açıklanması beklenen yerli otomobil şirket ortaklık sözleşmesi ve CEO açıklanmasının, şirket avukatlarının süre istemesi nedeniyle ertelendiğini söyledi. Bakan Özlü, "Şirket ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasında şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. İhtiyaç duyulan ilave süre sebebiyle yarınki sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süreye ihtiyaçları var. Gelecek haftaki Salı gününe kadar ihtiyaçları olduklarını söylediler. O nedenle yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. İstedikleri süreyi o nedenle dikkate almak durumundayız."dedi.

2)BAKAN KURTULMUŞ: 650 MİLYONDAN FAZLA KİTAP ÜRETİYORUZ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bugün 2 binden fazla kayıtlı yayıncımız var, 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz ve 12 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyoruz. Ayrıca 2017 yılı rakamlarıyla baktığımız zaman dünyada 11'inci sıradayız. Bazen 'Türkiye'de çok fazla kitap basılmıyor, çok kitap okunmuyor' diyorlar. Ona karşı bir argüman olarak söylüyorum, 11'inci sıradayız. Ama bu yetmez. Dünyada ilk 5'e girmeyi hedef olarak belirlememiz lazım" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı 6'ncı Ulusal Yayın Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Afyonkarahisar'da gerçekleşti. Afyonkarahisar'da bir otelde yapılan kongreye Bakan Kurtulmuş'un yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, bakanlık yetkilileri, yayın evi temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

'BU TOPRAKLAR DÜNYANIN EN ZENGİN MESELESİDİR'

Bakan Numan Kurtulmuş, kültürün bir milletin varlık alanı olduğunu belirterek, Türkiye'nin değerlerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin en önemli meselesinin milli kültürel bağımsızlık meselesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu topraklar dünyanın en zengin meselesidir. Dünyanın en zengin kütüphanesidir. Milli kültürel bağımsızlığımızı ciddi şekilde kazanmak, arttırmak bizim en önemli meselemizdir. Türkiye'nin kültürel anlamında bağımsızlığını kazanmadan ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını kazanması mümkün değildir. Bu topraklarda ne varsa bize aittir. Onun için yayıncılık sektörü, milletimizin kültürel varlığını ileriye taşıyan en önemli sektördür. Bugün çok şükür yayıncılık alanında geçen yıllara kıyasladığımızda daha iyi düzeyde olduğumuzu görüyorum. Daha ileriye gitmemizi lazım" dedi.

'500 MİLYAR DOLARLIK BİR BÜYÜK PASTA'

Türkiye'nin dünya yayıncılık alanında aldığı payın 3 milyar dolar olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, "Bugün elimizdeki verilere göre dünyadaki kültür endüstrisinin boyutları, varlığı 500 milyar dolarlık bir büyük pasta olarak tarif ediliyor. Bunun her açıdan yüzde 50 daha yukarıda bulduğunu tahmin ederim. Ama diyelim ki 500 milyar. Bugün 500 milyar doların 250 milyar doları yayıncılık alanıyla ilgili. Aldığımız payı sadece 3 milyar dolar olduğunu düşünürsek, bütün gelişmelere rağmen dünya kültür endüstrisi içerisinde küçük bir paya sahip olduğumuzu hep beraber görmek ve değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla bu pastanın büyütülmesi, sadece ekonomik büyümeye ulaşmak değil, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde özgün eserleri oluşturarak bunun sonuçlarını elde etmek ve bunu sadece büyük bir endüstri değil aynı zamanda verimli bir entelektüel haline dönüştürmemiz gerekir" diye konuştu.

'DÜNYADA 11'İNCİ SIRADAYIZ'

Yayın sektörünün boyutunun 80 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkmasının bir başarı olduğuna dikkati çeken Bakan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Sadece 2008 yılında yayıncılık sektörünün boyutları 800 milyon dolarmış, bunun 3 milyar dolara çıkması bir başarı. Yeterli değildir ama bir başarıdır. Bugün 2 binden fazla kayıtlı yayıncımız var, 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz ve 12 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyoruz. Ayrıca 2017 yılı rakamlarıyla baktığımız zaman dünyada 11'inci sıradayız. Bazen 'Türkiye'de çok fazla kitap basılmıyor, çok kitap okunmuyor' diyorlar. Ona karşı bir argüman olarak söylüyorum, 11'inci sıradayız. Ama bu yetmez. Yayıncılık bakımından önümüzdeki yıllarda dünyada ilk 5'e girmeyi hedef olarak belirlememiz lazım."

Almanya ve Fransa gibi ülkelerin Türkiye'den daha az kitap okuduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye'de kişi başına günde 7 dakika kitap okuma oranı varmış. Almanya, Fransa gibi ülkelerin bizden daha az kitap okuduğunu görüyoruz. Ama bizden daha ilerde olan ülkeler var" dedi.

'BÜYÜK BİR BİRİKİME SAHİP OLAN BİR MİLLETİZ'

Nereden geldiğini unutmayan milletlerin nereye gideceklerini de karıştırmayacağına işaret eden Bakan Kurtulmuş, "Milletlerin hayatı şimdi geçmişe baktığınızda bir kısmı inişi- çıkışlı dönemlere sahiptir. Ama milletlerin geleceği hiçbir zaman düz bir çizgi ya da birbirini takip eden eğimler şeklinde devam etmez. Zaman zaman öyle dönemler olur ki milletlerin hayatında labirent gibi karışık, bir dehliz gibi karanlık gibi geçtiği dönemler olur. Milletlere yolunu kaybettirmeyecek şey milletlerin sahip olduğu kültürel değerlerdir. Allah'a şükürler olsun ki büyük bir birikime sahip olan bir milletiz" diye konuştu.

3)BAKAN EROĞLU, DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ 'TROY 2018' ETABININ STARTINI VERDİ

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çanakkale'de Europa- Orient Doğu- Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin 'Troy 2018' etabının startını verdi. Çanakkale'ye bazı yatırımların açılışını yapmak ve temelini atmak için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, valilikte basın toplantısı düzenledi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, toplantı öncesi Eroğlu’na, ‘2018 Troya Yılı’ dolayısıyla üzerinde Troya atı görselinin yer aldığı tablo verdi. Eroğlu, bakanlığınca Çanakkale’de açılışı yapılacak ve temeli atılacak toplam 246 milyon TL yatırım bedeli olan 20 tesisle ilgili bilgiler verdi. Çanakkale’ye bakanlığı döneminde büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Bakan Eroğlu, “Şimdi Çanakkale’ye 20 tesis kazandıracağız. Bakın şimdiye kadar bir seferde 6 barajın temelini birden atacağız. Hükümetimiz döneminde Çanakkale’ye 17 milyar TL’lik yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadık. Orman ve Su İşleri Bakanı olarak burada en büyük yatırımları yapan bakanlık olma şerefini taşıyordum; ama şimdi inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü yatırımıyla Ulaştırma Bakanlığı bizi geçecek. Bakın, dikkat edin; 18 baraj ve 7 gölet inşa ettik. Şimdi 6 baraj ve 3 göletin bazıları inşa safhasında bazılarının da temelini atacağız. Çanakkale’de doğru dürüst sulama yoktu. Burada 429 bin dekar araziyi modern sulama sistemiyle sulamaya açtık. Çiftçilerimizin her yıl ilave 281 milyon TL gelir artışı oldu. En son geçen sene 2 Nisan’da geldiğim zaman 1 milyar 50 milyon TL yatırım bedeli olan 82 müjde verdik. Bunlardan da 59’unu bitirdik" diye konuştu.

Bakan Eroğlu ve beraberindekiler, daha sonra valiliğin karşısındaki Troya Atı yanında, 11 ülkeden 250 kişinin katıldığı, ana teması '2018 Troya Yılı' olan Europa-Orient Doğu- Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin 'Troy 2018' etabının startını verdi. Start öncesi rallide yarışılacak araca binen Eroğlu, katılımcılara 'başarı' dilediğinde bulundu.

Türkiye’nin birçok ilini dolaşacak ralliciler için elinde Türk bayrağıyla 10’dan geriye sayıp, startı veren Bakan Eroğlu, “Dostluğun pekişmesi dileğiyle ralliye katılanlar artık bizim fahri elçilerimiz olacak. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız 'Troya Müzesi'ni yapıyor. Troya Ören Yeri’ne bu yıl en azından 1 milyon turist bekliyoruz. Gerçekten muhteşem bir hazine. Dünyadaki herkesin ölmeden önce göreceği yerlerden birisi burasıö dedi.

4)DİYARBAKIR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINA HAZIR

DİYARBAKIR, bugün Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak maça hazır. Maç öncesi bir çok ilden binlerce takviye polis Diyarbakır'a gelirken, maçta 10 bin polis ve bin 200 özel güvenlik görevlisi görev yapacak. Stadyuma giden refüj ve bulvarlarlara 900 bin çiçek dikildi. Büyükşehir Belediyesine ait 15 otobüs, taraftarları ücretsit olarak maçın oynanacağı stadyuma taşıyacak.

900 BİN MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİLDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde Diyarbakır'ın yeni stadyum yolu üzerinde yer alan yollarda, orta refüj, kavşak ve kaldırımlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alışmalarla hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar kapsamında ekipler, yolları asfaltladı, kaldırım taşlarını yeniledi, yollara yeni stadyumu gösteren yön tabelaları yerleştirildi, orta refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışması yürüttü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni stadyum yolu üzerinde yer alan Fırat Bulvarı'na toplam 900 bin çiçek dikti. Fırat Bulvarı, Lunapark ile Diyarbakır Stadyumu arasındaki 2.5 kilometre uzunluğundaki orta refüj ve kavşaklara petunya, zinnia ile kadife türünde toplam 900 bin yazlık mevsimlik çiçek dikti. İki kenar kısmı dahil olmak üzere toplam 3 metrelik orta refüj alanına 15 bin 350 metrekare çim ekildi. Aynı çalışma kapsamında orta refüj ve kaldırımlara 137 adet Şemsiye Çınarı, 16 Perde Ihlamuru ve 32 adet Alev Piramit ağacı dikti.

15 OTOBÜS TARAFTARI STADYUMA TAŞIYACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, final karşılaşmasını takip etmek için kent dışından gelecek taraftarlar için de şehrin 4 girişine, stadyuma kolay ulaşımlarını sağlamak amacıyla yön tabelaları yerleştirdi. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası için 15 toplu taşıma aracı hizmet verecek. Günlük ulaşım planı dışında 15 toplu taşıma aracı, kent merkezi ve Mahabad Bulvarı'nda oluşturulacak ringlerle Diyarbakır Stadyumu'na ücretsiz ulaşım sağlayacak. Maç bitiminde de belirlenen ringlerde kupa finalini takip eden izleyiciler yine ulaşımdan ücretsiz şekilde yararlanacak.

11 BİN 200 POLİS VE ÖZEL GÜVENLİK

Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası maçı için Antalya, Manisa, İstanbul, Van, Batman, Siirt, Bingöl, Mardin, Elazığ'ında aralarında bulunduğu birçok şehirden takviye polis ekipleri Diyarbakır'a geldi. Ayrıca bazı illerin emniyet müdürlüğü spor büro amirliklerine bağlı ekiplerle birlikte maçta yaklaşık 10 bin polis ve bin 200 özel güvenlik görevlisi görev yapacak.

5)TÜRKİYE’NİN EN GENÇ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARINDAN BİRİ DE LİSE ÖĞRENCİSİ ROZERİN OLDU

TÜRKİYE’nin en genç milletvekili aday adaylarından biri de HDP'den aday adayı olan Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Rozerin Aktaş oldu. Ailesinin desteğiyle mecliste gençleri temsil etmek istediğini söyleyen Aktaş, Mardin ve Batman'dan aday olmak için başvuru yaptığını söyledi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday adaylık başvuruları tamamlanırken, en genç aday adaylarından biri de Batman'lı Lise öğrencisi Rozerin Aktaş oldu. 1 Haziran 2018 günü 18 yaşına girecek olan özel bir lisede eğitim gören Aktaş, HDP'ye Mardin ve Batman adayı olmak için başvurusunu yaptı. Kızına tam destek verdiğini belirten 7 çocuk baba Alaaddin Aktaş, "Bu konuda kızımı tebrik ediyorum. Milletvekili aday adayı oldu, eğer kızım listeye girip seçilirse ilk başta tavsiyem gençlerin kadınları hakların savunmasını isteyeceğim. Benim siyasetçilere çağrım artık Meclis'i biraz gençleştirin. Artık hep aynı yüzlerin görünmesine tamam diyorum" dedi.

'HALKIN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIMAK İSTİYORUM'

Aday adayı olduktan sonra sınıf arkadaşlarından da destek aldığını belirten Rozerin Aktaş, milletvekili olduğu taktirde gençlerin yaşadığı sorunları çözmek için çaba sarf edeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çevremdeki sorunlara bir çözüm bulmak için, kadınların gençlerin hakkını savunmak için, kadın ve erkek eşitliğini sağlamak için milletvekili olmak istedim. Bu sorunları çözmek için Milletvekili olmak istiyorum. Milletvekili aday aday için başvurduğum an ailem sınıf arkadaşlarımız hepsi bana destek oldular. Seçilmem durumda kadınların gençlerin hakkını savunacağım. Batman’da işsizlik oranı çok fazla bu sorunları çözmek için elimden geleni yapacağım. Sınıf arkadaşlarım aday adayı olduğumu öğrendiğinde hepsi beni tebrik etti, destekleyeceklerini belirttiler. Genç olarak onlarda hakkını istiyorlar, mecliste olmam durumda sorunları dile getirmek istiyorum. Batman işsizlikte birinci sırada ilk önce bu sorunun çözümü için çalışacağım. Şu anda 17 yaşındayım ve 1 Haziran’da 18 yaşıma gireceğim. Bir yanda derslerime çalıştığım gibi bir yandan da zamanımın bir kısmını siyasete ayıracağım. Seçilirsem de halkın içinde olacağım, listeye girmek için kulis yapacağım. Halkın sorunlarını meclise taşımak istiyorum. Seçilirsem de tabiî ki eğitim hayatımı sürdüreceğim. Bir yandan hep eğitimimi tamamlamak istiyorum, bir yandan da siyaset yapacağım. Seçilirsem erkek ve kadın eşitliğini sağlamak için çalışacağım."

6)ALEVLER 2 KATLI AHŞAP BAĞ EVİNİ KÜLE ÇEVİRDİ

MUĞLA'da, iki katlı ahşap bir bağ evi, elektrik kontağından çıkan yangında kulanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekibi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler kullanılarak 3 saatte güçlükle söndürülebildi.Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Karabağlar Yaylası Hacıahmet Mevkisi'ndeki Alim Şen'e ait 2 katlı ahşap bağ evinde, bugün saat 00.30 sıralarında, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, yangına itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Su ve köpük sıkılarak müdahele edilen yangında alevler, yakındaki diğer evlere sıçramadan 3 saatte güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

7)DENİZ ÇAKIR- GÜVENÇ DAĞÜSTÜN AŞKININ FOTOĞRAFLARI

OYUNCU Deniz Çakır (36), adı aşk dedikodularına karıştığı opera sanatçısı Güvenç Dağüstün (40) ile ilk kez Antalya'da birlikte görüntülendi. Sevgilisi Dağüstün'ün konserini en önden hayranlıkla izleyen Çakır, sık sık tezahürat da yaptı.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide 'Meryem' karakterini canlandıran oyuncu Deniz Çakır, geçen haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta ayakta durmakta zorlanmış ve o görüntüleri çok konuşulmuştu. Adı eski sevgilisi Oktay Kaynarca ile anılan oyuncu Deniz Çakır'ın eğlendiği mekanda opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'le birlikte olduğu ve çiftin arasında aşk başladığı iddia edilmişti.

Güzel oyuncu, yeni sevgilisi Dağüstün ile ilk kez Antalya'da objektiflerince görüntülendi. Sevgilisini sahnede izlemek için dün öğleden sonra uçakla Antalya'ya gelen Deniz Çakır, havalimanından VIP minibüsle alındı ve konserin yapılacağı Akra Barut Otel'e geldi. Burada kendisini karşılayan Güvenç Dağüstün'e sarılıp öpen Çakır, kameraların görüntü aldığından habersiz otele yan kapıdan girdi. Çakır'ın valizini Güvenç Dağüstün taşıyarak resepsiyona kadar eşlik etti. Kartını alan Deniz Çakır, otelin deniz manzaralı odasına çekilirken, Dağüstün de bahçedeki konser alanında son provayı yaptı. Çiftin yakalanmamak için aynı katta iki ayrı oda tuttuğu öğrenildi.

PİYANODA FAZIL SAY

Bu yıl Antalya'da ilki düzenlenen ve 2 Mayıs'ta başlayan Akra Caz Festivali'nin 4'üncü konseri dün akşam otelin bahçesinde yapıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve biletleri aylar öncesinden tükenen gecede ilk olarak dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sahneye çıktı. Konserin ilk yarısında Fazıl Say'a solist Serenad Bağcan eşlik etti. Fazıl Say'ın, Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinin şiirlerini besteleyerek yaptığı şarkı albümlerinden ilki olan 'İlk Şarkılar' ve son albümü 'Güz Şarkıları' seslendirildi.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Fazıl Say Antalya'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Seyircilerin büyük ilgiyle dinlediği ve uzun süre alkışladığı Fazıl Say, "Bu gece burada bu kalabalığı görmek çok güzel. Umarım Akra Caz Festivali uzun yıllar devam eder" dedi. İlk Şarkılar'ın sesi solist Serenad Bağcan ise festivallerin şehirlerin hafızasına kaydedildiğini dile getirerek, Antalyalıların Akra Caz Festivali'ne sahip çıkması gerektiğini söyledi.

DAĞÜSTÜN SAHNEDE

Konserin ikinci yarısında piyanonun başına Ece Dağıstan geçti. Solist Güvenç Dağüstün güçlü sesi ile beğenilirken, orkestrada ise Ediz Hafızoğlu (davul), Volkan Hürsever (bas), Gürtuğ Gök (altosax), Derya Türkan (kemençe), Hakan Güngör (kanun) gibi usta isimler sahne aldı. 'Yeşilmişik', 'Usulcana', 'Zambaklı Padişah', 'Güz', 'Akrep Gibisin', 'Adım Sonbahar' gibi ünlü şiirlerden oluşan Fazıl Say parçalarını seslendiren sanatçılar, sahnedeki performanslarıyla seyircinin büyük beğenisini topladı.

HAYRANLIKLA İZLEDİ

Konserin ilk yarısını, bahçedeki alanın ortalarında ayrılan özel bir bölümde arkadaşlarıyla izleyen Deniz Çakır, verilen arada yerini değiştirdi. Sevgilisi Güvenç Dağüstün sahneye çıkmadan kısa süre önce ön sıralardan birine geçen güzel oyuncu, oturduğu yerden şarkılara eşlik etti. Yeni sevgilisi Dağüstün'ü konser boyunca ilgiyle izleyen Çakır, Dağüstün'e sık sık tezahürat yapmayı da ihmal etmedi. Çakır, sevgilisinin konserini cep telefonuyla kameraya aldı.

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün, konser sonrasında otelin teras katındaki Asmani Restaurant'ta verilen yemekte de yan yana oturdu. Sevgililerin, romantik hareketleri restorandaki misafirlerin de dikkatini çekti.

8)'SAVCI' YALANIYLA ÜÇ KİŞİYİ DOLANDIRDI

ANTALYA'da kendisini 'savcı' olarak tanıtıp, kimlik ve banka hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdulgani Açar (18), tutuklandı.

Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde Abdulgani Açar, telefonla Kerime E., Mehmet Nedim S. ve İsmail T.'yi arayıp, kendisini 'savcı' olarak tanıtarak kimlik ve banka hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyledi. Açar, bu kişileri yakalamak için vereceği hesap numarasına para yatırmaları gerektiğini ve bu hesap üzerinden suçlulara ulaşacaklarını söyleyerek, mağdurları ikna etti. Mağdurlar, 27 bin TL, 415 euro ve 120 doları elden teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan 3 kişinin başvurusu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, onlarca güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, şüphelinin Abdulgani Açar olduğunu tespit etti. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Açar tutuklandı.

9)GÖLDE ESNAF EYLEMİ

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü içerisinde, Amerikan Adası olarak bilinen yerde kaçak olan tezgahları yıkılmak isteyen esnaf, kayıkla açıldıkları gölde eylem yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Amerikan Adası'nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamındaki kaçak tezgahları dün kaldırmak istedi. İş makineleri ile bölgeye gelen ekipleri gören esnaf tezgahlarının kaldırılmasını engellemek istedi. Zabıtalar ile esnaf arasında kısa süreli arbede çıkınca polis müdahale etti. Bu sırada bir kişi, ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Zabıta ekipleri, esnafa tezgahları kaldırmaları için 1 hafta süre verdi.

GÖLE AÇILDILAR

Ada genelinde yöresel tatlı bici bici satan 26 esnaf bugün, hazırladıkları pankartlar ile eylem yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nden yardım isteyen esnaf, evlerini buradan elde ettikleri gelirle geçindirdiklerini söyledi. Yapılan çevre düzenlenmesine kendilerinin de dahil edilmesini, verilecek olan büfelerde satış yapmak istediklerini anlatan esnaf, polis kendilerine müdahale etmemesi için bu kez kayıkla göle açıldı. Pankartlara, 'Suriyeliler kadar değerimiz yok mu? Adana'nın kültürü olan biciye dokunma' diye yazan esnaf, kıyı boyunca slogan attı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gölde tur atan esnaf, kıyıya yanaşmak istedi. Bu sırada gelen polisleri görünce tekrar göle açıldı. Bu sırada, bölgede bulunan bir kadın, eylemcilerin kendi kayıklarıyla göle açıldığı fark edince, "Siz bizim başımızı belaya mı sokacaksınız, çabuk inin o kayıktan" diyerek esnafa tepki gösterdi.

Kıyıya çıkan vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.

