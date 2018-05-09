DHA YURT BÜLTENİ - 7

1)MUHARREM İNCE, CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ(1)

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Karayolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre mesafede jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası kuruldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişleri izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatların geçişine izin veriliyor. İnce'nin 4 Kasım 2016 gününden itibaren tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Oluşturulan kontrol noktası

Jandarma ekiplerinin önlemleri

Jandarma ve kontrol noktası

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()-

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2)NİĞDE'DE ÖLDÜRÜLEN BAŞKANA BELEDİYE ÖNÜNDE VEDA

NİĞDE'de dün geçici işçilik için yaptığı başvuru reddedilen Serkan T. (30) tarafından kurşunlanarak öldürülen merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Partili Hakkı Şengül (45) için cenaze töreni düzenlendi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için İŞKUR'a başvuran, ancak yapılan kura çekiminde isminin çıkmadığını öğrenen Serkan T., öfkeyle belediye binasına gitti. Daha önce kendisini geçici işçi olarak işe alan evli ve 2 çocuk babası Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün makamına giren Serkan T., belinden tabancasını çıkarıp, tehditler yağdırdı. Daha sonra odasından iterek çıkardığı Hakkı Şengül'ü belediyenin koridorunda 4 el ateş ederek ağır yaraladı. Çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.

Belediye Başkanı Hakkı Şengül için bugün Yeşilgölcük Belediyesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Şengül'ün cenazesi daha sonra cenaze namazı için Kurs Camii'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Niğde'de Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Partili Hakkı Şengül'ü belediye içinde kurşunlayarak öldüren Serkan Teltik, sorgusunun tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Jandarmalar arasında götürülen katil zanlısı Teltik, 'pişman' olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlı Serkan Teltik'in adliyeye götürülmesi

SÜRE:7" BOYUT:8 MB

Haber-Kamera:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Eser PAZARBAŞI/NİĞDE, ()

Görüntü Dökümü

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- Cenaze törenine katılan yakınlarının Başkan Hakkı Şengül'ün fotoğrafını öpmesi, ağlaması

- Cenaze namazından görüntüler

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- Cenazenin omuzlarda taşınması

- Kalabalığın görüntüsü

- Tabutun ve başkanın fotoğrafından görüntü

Haber-Kamera:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Eser PAZARBAŞI/NİĞDE, ()

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3)ŞIRNAK'TA, 2 ÇOCUK BESTA SOR DERESİ'NDE KAYBOLDU

ŞIRNAK'ın Kumçatı Beldesi Beldesi'nde, Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışan 2 çoban çocuk, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayboldu. Bölgede aramalar başlatıldı. Kumçatı Beldesi'nde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı. Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Toplanan vatandaşlar

Haber - Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,() -

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4)ÇIRÇIR İŞÇİSİ ÖLÜ BULUNDU

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki, bir çırçır fabrikasında işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Murat Yalçın, metruk bir binanın önünde ölü bulundu. Yalçın'ın düşüp, başını yerdeki taşa vurması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Bugün sabah saatlerinde Turgutlu'nun kırsal İzzettin Mahallesi Geren Mevkii'ndeki tarlasına giden bir köylü, yakındaki metruk bir binanın önünde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Düşüp, başını yerdeki taşa çarparak öldüğü belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için olay yerine İzzetin Mahallesi Muhtarı Mevlüt Ülgür çağrıldı. Ülgür, ölen kişiyi teşhis edip, Turgutlu'daki bir çırçır fabrikasında işçi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Murat Yalçın olduğu söyledi. Yalçın'ın dün (Salı) akşam üzeri motosikletiyle iş çıkışında evine dönerken aniden bastıran sağanak yağmura yakalanıp, sığındığı metruk binadan dışarı çıktığı sırada düşüp başını yerdeki taşa çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yalçın'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, Yalçın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Jandarmanın olay yerinde çalışma yaparken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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5)BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI ETKİLEDİ

BOLU Dağı'nda etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Sürücülerin yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bolu Dağı'ndan sis görüntüsü

Araçların görüntüsü ve detaylar var

Dosya adı dzcboludağısis.

Not: Görüntüler Düzce klasörüne geçiliyor.

Haber - Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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6)ADIYAMAN'DA, 'PERRE SANAT ÇALIŞTAYI' BAŞLADI

ADIYAMAN Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğinde Adıyaman’ın tarihi mekanları arasında bulunan Perre Antik Kentte 1.Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı açılışı yapıldı.

Perre Antik kente açılışa Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Muhammet Alagöz, Güzel sanatlar fakültesi öğrencileri ile yerli ve yabancı turistler katıldı.

Yurtiçi ve Yurtdışından 54 Ünlü Ressamın Katıldığı çalıştayın 15 Mayıs’a kadar süreceği öğrenildi.

‘1.Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı ve Sergisi’ açılışı hakkında bilgi veren çalıştay koordinatörü Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Muhammet Alagöz, Adıyaman ve tarihi yerlerinin tanıtımı amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Çalıştay ile güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine çalışma ve başarılarında katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Alagöz, “Gittiğim her yerde soruyorlar Adıyaman’da da mı güzel sanatlar fakültesi var. Bende anlatıyorum 3 yıldır öğrencilerimiz var. Adıyaman’da bizi fark etmeleri ve sesimizi duyurmak istedik. Bu öğrencilerimize olumlu anlamda yansıyacaktır. Adıyaman tanıtılmasına katkı sunacaktır. Sanatın bir birleştiriciliği evrenselliği göz önünde tutularak düzenlediğimiz ve her yıl tekrarlanarak geleneksel hale gelmesini istediğimiz sanat çalıştayı ile amaçlarımız var. Ülkemizi kentimizi üniversite ve bünyesinde yeni faaliyete geçen güzel sanatlar fakültemizi tanıtmak kentimizin turizm alanında kentimize katkı sunmakö dedi.

Adıyaman doğal güzelliklerinin çalıştay ile ön plana çıkacağını ifade eden Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, “Adıyaman doğal güzelliğinin kültürel varlıklarını tanıtılmasında kalıcı eserler ortaya konulmasında ciddi bir çalıştay olacak. Bu sene birincisinin düzenliyoruz. İnşallah gelecek seneler de ikinci ve üçüncü sürekli olarak düzenlenecek bir çalıştay program olacakö diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu ise, “Adıyaman Belediye Başkanımız burada olmayı arzu ederdi ama Türkiye içinde bulunduğu uzun bir süreç var. Bu sebepten Ankara’dalar. Sayın belediye başkanım ve rektörümüz sayesinde bu organizasyon yapıldı. Ben hepinizin huzurunda katkı sunan herkese teşekkür ederim. İnşallah eski otogar yerini kültür merkezi ile çalıştaylarımızı orada yapacağız. Sergi salonlarımız olacak. Kadim miralarından birisi olan perre antik kentinde bu organizasyon gerçekleştirmek ayrıca bir güzel inşallah bu kadim mirası farklı bir formatta gelecek nesillere taşımak için sizlerin ortaya çıkaracağı eserleri sergilemek hususunda korumak hususunda bizde elimizden geleni yapacağızö açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamaların ardından öğrenciler ve yabancı turistler Perre Antik Kenti gezdi ve Perre Antik Kenti tuvale dökerek tarihi Perre Antik Kenti ölümsüzleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Perre Antik Kent

- Saygı duruşu istiklal marşının okunması

- Profesör Muhammet Alagöz’ın konuşması

- Başkan Yardımcısı Sait Kutlu’nun konuşması

- Ressamların Perre Antik Kenti çizmesi

- Katılanlar tarihi alanları gezmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)