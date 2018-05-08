DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÇAY ÜRETİCİSİ HASAT İÇİN ACELE ETTİ, TABAN FİYAT DÜŞTÜ

DOĞU Karadeniz'de, 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda hasat dönemi sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle hasadı erken bitirmek isteyen üreticiler çaylarının tamamını hasat edince Çaykur ve özel sektör fabrikaları yaş çayı işlemekte zorlanmaya başladı. Bazı özel sektör kuruluşları da açıklanan 2.32 lira taban fiyatın altında yaş çay satın alması üreticilerin tepkilerine neden oldu.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 832 bin dekar alanda tarımı yapılan yaş çayda hasat sezonu geçen hafta başladı. Üreticiler, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle hasadı erken bitirmek için tarlaya koştu. Üreticiler, çayın tüm bölgelerde aynı anda ve tamamının hasat edilmesi nedeniyle Çaykur ve özel sektör fabrikaları yaş çayı işlemekte zorlanmaya başladı. Bu yıl dekara üretici kotasını 570 kilograma çıkaran Çaykur, üreticilere acele etmemeleri yönünde uyardı, üreticilerin tüm çaylarını alabileceğini duyurdu. Ancak acele eden üreticiler hasat ettikleri çaylarını satmakta zorlanmaya başladı. Bazı özel sektör çay firmaları da yaşanan bu durum üzerine hükümet tarafından açıklanan kilosu 2.32 lira taban fiyatın altında yaş çay satın almaya başladı. Çayları ellerinde kalan üreticiler kilosu 1.80 kuruşa kadar inen taban fiyattan çaylarını satmaya başladı.

Üreticiler, Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle çaylarını biran önce satmak istediklerini belirterek bunu fırsat bilen özel sektör kuruluşlarının taban fiyatı düşürdüğünü ifade ederek tepkilerini dile getirdi.

Pazar İlçesi Yemişlik Köyü Muhtarı Mustafa Balmuk da çay üreticisinin sıkıntıları olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Büyük özel sektör firmaları istediği gibi taban fiyat uyguluyor. 200 bin üreticinin kaderi özel sektörün iki dudağının arasında. Önümüz Ramazan ayı. Hata bizim aslında. Çay hasadını Ramazan'a bağlamamak lazım. Çay hasadı 40 günde yapılıyor. Çaykur bunu defalarca bize anlattı. Mesaj da çekerek bize bildirdi. Üretici acele etti, elinde fazla çay olunca bazı özel sektör firmaları bunu fırsata dönüştürdü. 1.80 kuruşa çay almaya başladı. Bu üreticiye yazık değil mi? Devletin verdiği fiyatın altında çay alarak üreticinin o parasını nasıl yiyeceksiniz. Hiç mi vicdanları sızlamayacak"

ÇAYKUR UYARDI

ÇAYKUR, yaş çayı belirlenen fiyatın altında satmamaları konusunda üreticileri uyardı, üretilen çayın tamamını alacaklarını duyurdu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklama göre, yaş çay sezonunda bazı firmaların fırsattan istifade ederek düşük fiyattan yaş çay aldıkları belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çok değerli üreticilerimiz; Çay sezonunun henüz başında olmamıza rağmen bazı firmaların fırsattan istifade etmek niyetiyle düşük fiyattan yaş çay aldıkları bilinmektedir. ÇAYKUR olarak hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Çayınızın tamamını alacağımızı biliniz ve hiçbir şekilde çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayınız. Tüm üreticilerimizin çayını işleyecek kapasitemiz mevcuttur ve tamamını da alacağız. Mağdur olmamak için acele etmeyiniz. Günlük mubayaamız 11 bin tonların üzerine çıktığından 46 fabrikamızın tamamında eşit şekilde 15 kilogramdan geçici bir süre kontenjan uygulamak zorunda kalıyoruz. Tekraren; çayınızın tamamını alacağımızı bilmenizi isterizö

Görüntü Dökümü

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Çay üretici detayları

Çay alım yerleri detayları

Üretici röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-

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2)ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLDU

SAMSUN’da 3 gün önce yüksek tansiyondan dolayı beyin kanaması geçiren esnaf ve 2 çocuk babası İsmail Onur’un (56) bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu. Onur'un oğlu Mehmet Can Onur, "Babam organların toprak olmasındansa başkalarına hayat vermeyi tercih etti" dedi. 3 gün önce evinde yüksek tansiyondan dolayı beyin kanaması geçirerek özel bir hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki İsmail Onur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak’ın görüştüğü aile, Onur’un organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine İsmail Onur’un 2 böbreği ve 2 korneası Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 4 ayrı hastaya nakledilirken, karaciğeri ise hastane önünde bekleyen ambulans, polis eskortu eşliğinde Samsun-Çarşamba Havalimanına ulaştırarak, THY’na ait tarifeli uçakla İstanbul’a gönderildi.

Acılı aileye gösterdikleri duyarlı ve onurlu davranış için teşekkür eden Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, “İsmail Onur kardeşimiz, beyin kanaması nedeniyle 3 gün önce özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. Yoğun bakımda yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşiyor. Ailesi de çok onurlu bir davranışta bulunarak organları bağışlama kararı alıyor. Bunu da ulusal koordinasyon merkezine bildirdik. Yapılan doku ve kan testleri sonucunda 2 böbrek ve 2 kornea Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine, 1 karaciğer de İstanbul’da bir hastanemizde kullanılmak üzere ekiplerimiz çıkarımları yaptı. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Böylece binlerce organ ve doku bekleyen insanlarımızdan 5’ine umut oldularö diye konuştu. İsmail Onur’un oğlu Mehmet Can Onur ise, “Babamla beraber bu konuları biz yollarda hep konuşuyorduk. Babamla beraber ekmeğimizi kazanıyorduk. Babam organların toprak olmasındansa başkalarına hayat vermeyi tercih ederdi. Bunları biz hep babamla konuşurduk. Organ bağışı alan insanlara da sağlık diliyorumö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ameliyathanenin dışından görüntü

-Organın ameliyathaneden çıkışı

-Organın merdivenden indirilmesi ve ambulansa konması

-Ambulansın gidişi

-Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak ile röportaj

-İsmail Onur’un oğlu Mehmet Can Onur ile röportaj

(SÜRE: 02.52 DK.)-(BOYUT: 322 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-

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3)DAVULLU VE DARBUKALI BOŞANMA DAVASI

BURSA'da yaşayan 47 yaşındaki Meryem Karaş Aydın, 71 yaşındaki eşine boşanma davası açtı. Meryem Karaş Aydın, eşinin katılmadığı ilk duruşma sonrası adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp vatandaşlara kına dağıttı.

Bursa'da, evlere ve ofislere temizliğe giden Meryem Karaş Aydın, 5 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı Mustafa Nezih Aydın'dan boşanmak için Bursa 1'inci Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Kocanın gelmediği ilk duruşmaya avukatı ile katılan Meryem Karaş Aydın, ertelenen duruşma sonrası adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp oynadı. Yanında getirdiği kınaları yoldan geçen vatandaşlara ve esnafa dağıtan Aydın, "Kocam beni çok mağdur etti. Adımı çıkardı. Tehditler yağdırdı. Ayrı yaşadığımız günlerde beni kaçırmaya da kalkıştı. Sonunda boşanma davası açtım. Özgürlüğüme kavuşağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Boşanma kararının çıktığı gün yine adliye önünde eğlence düzenleyeceğim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye önünde kına dağıtılması

-Kadının konuşması

-Kadının oynaması

Halil ÖZÇOBAN/BURSA ()-

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4)FETÖ'YE 9 İLDE 'ANKESÖRLÜ TELEFON' OPERASYONU: 14 ASKERE GÖZALTI

SAMSUN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 1'i albay 14 asker gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 13'ü asker 14 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerden görevde bulunan albay Ş.A., astsubay S.Y., B.D., E.T. ve A.Y. Samsun'da, uzman çavuş M.K., üsteğmen B.B. Mersin'nde, astsubay K.B., Malatya'da, astsubay H.Ç. İstanbul'da, astsubay C.A.U. Tokat'ta, binbaşı R.Ş. Tunceli'de, uzman çavuş H.K. Gaziantep'te, astsubay Ö.K. Van'da, meslekten ihraç edilen eski astsubay F.A. ise Rize'de yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin emniyete getirilişi

-Emniyetten detaylar

(Süre: 01.00 dk) - (Boyut: 32.54 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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5)SURİYELİ SKT’DEN RAMAZAN YARDIMI

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriyelileri Kalkındırma ve Toparlama Derneği (SKT) tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilere Ramazan ayı öncesinde gıda yardımı yapıldı. Ramazan ayı nedeniyle Reyhanlı’da yaşayan dar gelirli ihtiyaç sahibi Suriyelilerin belirlenmesinden sonra verilen kartla ilk etapta ,2500 aileye içinde şeker, pirinç, yağ, salça, mercimek bulunan koliler dağıtıldı. SKT Derneği müdürü Rami Safiya, daha önce belirledikleri ailelere kart verdiklerini ve bu kartla başvuran ailelere Ramazan ayında tüketmeleri için yardımda bulunduklarını söyledi. Yurt içi ve yurt dışından hayırseverlerin desteğini alarak yardımda bulunduklarını belirten Safiya, Ramazan ayında yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-SKT dernek tabelası

-Yardım için gelen aileler

-Bekleyenler

-Kartlarını okutanlar

-Araçlardaki koliler Suriyelilere verilirken

-Taşımakta zorlananlara görevliler yardım ederken

-Dernek müdürünün konuşması

(SÜRE:3’30’)(BOYUT:111 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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6)EMNİYETTEN MOTORCULARA KASK

MERSİN'in Anamur ilçesinde trafik etkinlikleri kapsamında ehliyetli 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıttı. Yeni Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ile Anamur Doğa ve Motor Tutkunları grubu katıldı.

Emniyet Müdürü Güngör, motosikletin tamponu ve kaportasının olmamasından dolayı her hangi bir kazada doğrudan vücuduma darbe alındığını ve sonuçlarlının da ağır olduğunu söyledi. Kendisinin de bir motor tutkunu olduğunu ve bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimsenin kasksız motor kullanırken görmek istemediğini belirten Güngör, Anamur'da 2017 yılında 130 kazada 163 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin öldüğünü 2018’in ilk 4 ayında meydana gelen 38 kazada ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Motor kullanırken kurallara uyulması gerektiğinin ve çevrenin rahatsız edilmemesi gerektiğini ifade eden Güngör, "İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. En başta kurala bir kendimiz uyacağız, el birliği ile daha güvenli, daha huzurlu, kurallara daha çok uyan bir seferber olacağız. Bu noktadan hareketle bu gün bir milat olacak. Daha önce kaza yapmayan, ceza yememiş olan kurallara uyan kaskı olmayan 50 arkadaşımıza kask dağıtacağız. Kask hayat kurtarır. Bundan sonra kasksız motor kullanmayın" dedi.

Daha sonra motor sahiplerine kask dağıtıldı. Kaymakam Kurdoğlu da kask dağıtımına sponsor olan esnafa da plaket verdi. Etkinliğin ardından kasklarını takan motorsiklet sürücüleri ve Doğa ve Motor Tutkunları Grubu, emniyetin motorize ekibi ve trafik ekipleri öncülüğünde şehir turu yaptı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise motor sürücülerine alkol gözlüğü ile mini kaleye şut çektirildi. 100 promil alkol etkisine eşit olacak şekilde insan dengesini bozan gözlüğü takan sürücülerden bazıları gol atmayı başarırken, bazıları şut çekmeyi bile başaramadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılanlar daha sonra Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Motorcular meydana gelirken

-Motorcuların genel görüntüleri

-Motorcularla kasklı röp.

-Emniyet Müdürünün konuşması

-Sponsorlara plaket

-Motorculara kask dağıtımı

-Motorcuların şehir turu

-Genel görüntüler

(Süre: 4 Dk) (Boyut: 320 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

