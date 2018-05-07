DHA YURT BÜLTENİ- 7

Tarihi Elektrik Fabrikası'nın satış kararına tepki

İzmir'de tarihi Elektrik Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı çıkan, İzmir Elektrik Fabrikası Yerine Modern Sanat Müzesi ve Çocuk Merkezi Kurdurma Örgütü ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odaları, bir kez daha satış işleminden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Örgütün Sözcüsü Emel Çoban, taleplerinin net olduğunu, kamunun malının kamuya verilmesi gerektiğini belirtti.

İzmir'in Alsancak semtinde bulunan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın satışı için ikinci kez yapılan ihaleye de katılım olmadı. İhalenin iptal edilmesinin ardından bugün öğlen saatlerinde fabrika önünde bir araya gelen İzmir Elektrik Fabrikası Yerine Modern Sanat Müzesi ve Çocuk Merkezi Kurdurma Örgütü ile TMMOB'a bağlı meslek odaları temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik gurup, satış işleminden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de basın açıklamasına katıldı. Örgütün sözcüsü Emel Çoban, ihalenin iptal edilmesini "Seçim geri adımı" sözleri ile yorumladı. Fabrikanın satılmaması için sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Çoban, "Fabrikanın ortadan kaldırılmasına karşı verdiğimiz bu mücadelede, sanmayın ki yalnızız. Kurtuluş Savaşı'nın ilk mermisinin atıldığı bu toprakların insan ile fabrikanın bahçesinde ve güzel İzmir'in hem tam 35'inde, hem de 35,5'uğunda tek yürek olarak hareket edeceğimizden emin olun. Duyarlı İzmirli'nin sanatçı evlatları, bu yolda yanımızda yer almakta. Aktörler, aktrisler, şarkıcılar, ressamlar, heykeltraşlar ve yazarlar geleceğin İzmir'i için bu uğurda yanımızda yer almakta" diye konuştu.

"KAMUNUN MALI KAMUDA KALSIN"

Elektrik Fabrikası'nın yeniden özelleştirilmesi ve ortadan kaldırılmasına karşı mücadeleyi, kamuya mal edebilmek, halkın bu mücadelenin paydaşı olmasını sağlamak için kamusal aktörleri kendileri ile birlikte mücadeleye etmeye çağıran Emel Çoban, yerel yönetimler ve yöneticilerin de aynı mücadelede kendilerine destek vermesini istedi. Çoban, "Talebimiz çok açık ve net. Kamunun malı, kamuya verilmeli. Bugün burada tüm bunları yüksek sesle söyleyebilen bir topluluk olarak bulunuyorsak, bu Ulu Önder'in açtığı yolda, kurduğu tüm değerlerin katkısıyla mümkün. Kıymetli Cumhuriyet mirasını elbirliği ile olduğu seviyeye taşıyacağımıza inancım büyüktür" dedi. Avukat olan ve aynı zamanda gazeteci kimliğiyle tanınan Feyzi Hepşenkal da satış işleminden vazgeçilmesini istedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Elektrik Fabrikası'ndan görüntü

-Açıklamayı yapan Emel Çoban'ın konuşması

-Basın açıklamasına katılanlardan gelen ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Kayınbiraderini bıçakladı, kayınvalidesini darp etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailevi nedenlerle çıkan tartışma sonucu İ.Y., kayınvalidesi Ayşe Çat'ı (64) darp ederken, kayınbiraderi Çapan Çat'ı (45) 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde dün gece aralarında husumet bulunan kayınvalidesi Ayşe Çat'ın evine giden İ.Y., evde bulunan kayınbiraderi ve kayınvalidesiyle tartışmaya başladı. Ailevi nedenlerle olduğu belirtilen tartışma sokakta da devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. yanında getirdiği bıçakla Çapan Çat'ı 5 ayrı yerinden bıçakladı, Ayşe Çat'ı da darp ettikten sonra kaçtı. Sağlık durumu ciddi olan Çapan Çat komşuları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, darp edilen Ayşe Çat'ın vücudunda da kırıklar olduğu belirtildi. Polis olay yerinden kaçan İ.Y.'yi ağabeyinin evinde gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden kan izleri

- Manavgat devlet hastanesinden genel görüntü

101 MB /// 00.54"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, ()

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Elektrik akımına kapılan 2 koç telef oldu

Sivas'ta mahalledeki boş arazide otlayan 2 koç elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Olay saat 10.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi, Şehit Bahattin Erturhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Afgan uyruklu çoban Amanullah Esmaili (30), Rıdvan Şimşek'e ait 3 kangal cinsi damızlık koçu otlatmak için boş araziye götürdü. Hayvanlardan 2'si otlarken yüksek gerilim hattı direğine temas edince elektrik akımına kapılarak telef oldu. Çoban, durumu hayvanların sahibine bildirdi. Olay yerine gelen hayvanların sahibi küçükbaş hayvancılık işi ile uğraşan Rıdvan Çınar (30), polisten yardım istedi. Polis olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Şimşek, sabah çobanının kendisini arayarak hayvanlarından 2 tanesinin elektrik akımına kapılarak telef olduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Otlatırken sabah çobanım aradı koyunları elektrik çarptığını söyledi. Hayvanlar burada otlarken birden elektrik çarpmış. Bunlar damızlık koçlardı. Değeri 5-6 bin lira civarında. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi. Bölgede inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri görüntüleri

-Telef olan hayvanlar

-Çobanın görüntüsü

-Hayvan sahibinin konuşması

(282 mb)

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, ()

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Süt alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 kadın yakalandı

Bolu'da, çocuklarına süt alma bahanesiyle girdikleri bir marketten hem para üstünü, hem de el çabukluğu ile kendi verdikleri parayı alan 3 kadın yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Önceki gün, Aktaş Mahallesi’nde bir markete giren Z.M., D.M. ve E.Z. isimli kadınlar, yanlarındaki çocuklarına süt aldı. Kadınlar, 5 lira tutan ücret için 200 TL verdi. Kasiyer de para üstü olarak 195 TL verdi. Kadınlar, el çabukluğu ile hem para üstünü hem de kendi verdikleri parayı alarak marketten çıktı. Durumu sonradan fark eden kasiyer, polise haber verdi. Marketin kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Aynı 3 kadın dün de Sağlık Mahallesi'nde bir markette aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları sırada Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında 10'dan fazla hırsızlık, dolandırıcılık gibi suç kaydı olduğu öğrenilen 3 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından yanlarındaki 2 çocukla birlikte adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Z. adliyeye getirildiği sırada gazetecileri görünce, "Cinayet işledik" diyerek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-E.Z.'nin "Cinayet işledik" demesi

-Adliyeden detaylar

01:21-Boyut: 152 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Mersin'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Mersin polisinin, piyasaya sahte içki dağıtanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarında yapılan aramalarda sahte içkiler ve sahte içki hazırlamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce, 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde sahte içki üretimi yapan ve bunları satanlara yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ürettikleri sahte içkileri dağıtan şebeke üyelerini takibe aldı. Ekipler, takibe aldıkları kişilere yolda araçlarıyla giderken operasyon düzenledi. Durdurulan kişilerin araçlarında arama yapan ekipker, içinde sahte içki bulunan çok sayıda şişe ele geçirdi. Olayla ilgili B.Ç., M.C., Ş.T. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinden yola çıkan ekipler, çok sayıda ev, iş yeri, depo ve araçta arama yaptı. Aramalarda; değişik boyutlarda 406 şişe sahte içki, bidonda şişelenmeye hazır 15 litre rakı sıvısı, 156 sahte bandrol, 175 rakı şişe kapağı, 1 litre anason, 400 ml viski ham madde sıvısı, 80 tepe koruma bandı, 450 tepe yan bandı, 105 tepe koruma kapüşonu, 300 tepe bandı ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin sahte içki taşıyan aracı takibi

- Ekipleri aracın yolunu kesip durdurması

- Sürücünün göz altına alınması

- Araç içindeki kolilerin görüntüsü

- Sivil ekibin kolileri kontrol etmesi

- Kolilerden çıkan içki şişeleri

- Aracın götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:01'37" BOYUT:124 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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ASMEK sergisi törenle açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursu'nun (ASMEK) yılsonu sergisi törenle açıldı. Farklı saç tasarımları ve renkli kreasyonlar büyük ilgi gördü.

ASMEK 13'üncü yılsonu sergisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, meclis üyelerinin katılımıyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde törenle açıldı. Törende konuşan Başkan Menderes Türel, 2005 yılında kurulan ASMEK'in dev bir eğitim kurumuna dönüştüğünü söyledi. ASMEK'in Antalya'nın en önemli projesi olduğunu dile getiren Türel, 2005 yılından beri 27 kurs merkezinde eğitim verildiğini aktardı.

222 BİN KİŞİ EĞİTİM GÖRDÜ

Kurulduğundan bu yana 222 bin 962 kursiyerin eğitim gördüğünü dile getiren Türel, bir il nüfusu kadar vatandaşın merkezlerden yararlandığını söyledi. Menderes Türel, “Vatandaşlarımıza ışık olmak hedeflerimiz arasında. Hedeflerimizi sizlerle başardık. En büyük hizmetlerimizde kadın ve çocuklar öncelik durumdadır. Zamanı olan herkes kurslarımıza katılıyor. Keşke benim de zamanım olsa ben de kurslara katılsam. ASMEK özellikle kadınlarımızın girişimci olmasını destekliyor. 827 kişi farklı iş kollarında kendi iş yerlerini açtı. Kursiyerlerin ürettikleri ürünleri satmaları için satış ofisleri kurulmasını sağladık" dedi.

BU YIL KURSİYER SAYISI 26 BİN

Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da ASMEK'lerin de aralarında bulunduğu, 1 Eylül 2017 tarihinden bugüne kadar Antalya'da 186 bin kişinin hayat boyu öğrenme projesine katıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri projede 7 bini erkek, 19 bin kadın olmak üzere 26 bin kişinin ASMEK'lerde bu yıl eğitim gördüğünü söyledi.

HEDİYE CEKETİ SAHNEDE GİYDİ

Açılış konuşmasının ardından Türel ve beraberindekiler serginin açılış kurdelesini kesti. Kursiyer yaptıkları bir ceketi, Türel'e hediye etti. Türel, eşinin yardımıyla ceketi burada giydi. ASMEK kursiyerlerinin yaptıkları kıyafetlerle gerçekleştirilen defilenin ardından Menderes Türel, sergiyi gezerek kursiyerleri kutladı. Dans gösterilerinin yanı sıra müzik dinletisiyle serginin açılışı tamamlandı. Sergi 13 Mayıs'a kadar açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Menderes TÜREL'in konuşması

- Kurdele kesilmesi

- ASMEK'te yapılan elbiselerin defilisi

- Ürünlerden ve sergiden detay görüntüler

267 MB /// 3.30"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()