DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KİLİS'TE KAZA: 12 YARALI

KİLİS'te, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kilis-İslahiye karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen İ.A. yönetimindeki 79 ET 832 plakalı hafif ticari araç, Musabeyli kavşağında M.Ç. yönetimindeki 79 AF 150 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçların sürücüleri ile yanlarında yolculuk yapan 10 kişi yaralandı. 12 yaralı, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

2)IRMAĞA DÜŞEN KIZI KURTARDIKTAN SONRA KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün ırmağa düşen Ezgi Çiçek'i (22) kurtarmak isterken girdaba kapılarak kaybolan Cihan Toplar'ın (25) cansız bedenine ulaşıldı. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek, dün saat 18.00 sıralarında dengesini kaybederek suya düştü. Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, Çiçek'i kurtarmak için ırmağa atladı. Ezgi Çiçek'e ulaşan Cihan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda çevredekiler tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ezgi Çiçek, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ezgi Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar'ı aradı.

100 METRE İLERİDE BULUNDU

Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri tarafından Cihan Toplar'ın ırmakta kaybolduğu belirtilen yerden başlayarak her iki yönden yapılan taramada yaklaşık 100 metre ileride genç adamın cansız bedenine ulaşıldı. Yeni yapılan yaya köprüsü yakınında Yukarı Pazarcı Mahallesi tarafından bulunan Cihan Toplar'ın cenazesi dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Cihan Toplar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

3)HER GÜN TEMİZLEDİKLERİ UÇAKLA İLK KEZ YOLCULUK YAPIP, İSTANBUL'U GEZDİLER

GAZİANTEP Havalimanı'nda her gün onlarca uçağın temizliğini yapan ve daha önce hiç uçak yolculuğu yapmayan 12 kadın çalışan, hayatlarında ilk kez bindikleri uçakla İstanbul'a gitti. Kadınlar, İstanbul'da tarihi yerleri gezdi. Gaziantep Havalimanı'nda yıllardır çalışan aralarında temizlik işçisi ve şoförlerin de bulunduğu 12 kadın, hayatlarında ilk defa uçakla yolculuk yapmanın keyfini yaşadı. Her gün mesailerinin başlamasıyla havalimanına gelen kadın çalışanlar, sefer öncesi bindikleri uçaklarda temizlik yaparak binlerce yolcunun konforlu uçuş yapmasını sağlıyor.

Her gün temizliğini yaptıkları uçakla kadınların hiç yolculuk yapmadığını öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışanların bütün masraflarını karşılayarak uçakla İstanbul'a gitmelerini sağladı. Çarşamba günü sabah saatlerinde havalimanına gelen kadınlar, ilk defa sivil kıyafetle girdikleri aprondan kendileri için yer ayırtılan İstanbul uçağına bindi. Atatürk Havalimanı'nda kendilerini karşılayan tur otobüsüne binen kadınlar, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Topkapı Sarayı ve Ayasofya'yı dolaşan kadınlar, Sultanahmet'te köfte yedi, Eminönü'nde deniz manzarasına karşı çay içti.

GÜNDE 10-15 UÇAK TEMİZLİYORUZ

Kadınlardan Firdevs Yılmaz, ilk defa uçakla seyahat ettiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Firdevs Yılmaz, 3 yıldır uçak temizliği yaptığını belirterek, "Günde 10-15 uçağa binerek temizlik yapıyoruz. Şimdiye kadar hiç uçmadık. Temizlik yaptığımız uçaklarla hiç yolculuk yapma fırsatımız olmamıştı. Çok mutluyuz" dedi.

Leyla Demiraslan da yıllardır havalimanında çalıştığını belirterek, "Havalimanında çalışırken, Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i görünce daha önce hiç uçmadığımızı söyledik. Şimdi burada İstanbul'da arkadaşlarımızla beraber geziyoruz. Mutluyuz" diye konuştu.

'UÇAK NASIL HAVADA KALIR DİYE MERAK EDİYORDUM'

3 yıldır havalimanında uçak temizlediğini anlatan Emine Yıldırım ise, "Ben uçağa temizliğe çıktığımda kendimi otobüse biniyor zannediyordum. Uçakların havada nasıl kaldığını merak ediyordum. Bize de uçmak nasip oldu. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'HAKLI BİR TALEPLERİ VARDI, BİZ DE GERÇEKLEŞTİRDİK'

İstanbul gezisinin ardından tekrar uçakla Gaziantep'e gelen kadınlar Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Şahin, kadınlarla sohbet ederek ilk uçuş deneyimlerini dinledi. Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Şahin şunları dedi:

"Zor şartlarda hanımlarımız büyük bir gayret gösteriyorlar. Büyük bir emekle çalışıyorlar. Ben her seferinde onlarla sohbet ederken, özellikle bazı kız kardeşlerimizin gelip, 'başkanım biz bunun etrafında çalışıyoruz ama hiç uçmadık, sizden destek bekliyoruz' dediler. Yaklaşık 3 ay önce bu talep gelince, havaların biraz ısınmasını bekledik. Bunu bir kültür turuna dönüştürdük. Haklı bir talepleri vardı. Çünkü emek verdikleri, gayret gösterdikleri, yolculara destek verdikleri yerde, onların bu uçağın içerisindeki yaşananları görebilmesi haklarıydı. Bunun önemli bir talep olduğunu gördük, dilek ve temennilerini önemsedik. Arkadaşlarımızla onlar için çalışma yaptık. İlk kez uçağa bindiler. İlk kez İstanbul'a gittiler, tarihi yerleri günübirlik turla gezerek gördüler ve döndüler. Çok mutlular, onların mutluluğu karşısında bizde çok mutluyuz."

Havalimanında çalışan kadınlar, Şahin'e teşekkür ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.

4)BURSA'DA GÜZELLİK MERKEZİNDE 'KERİMCAN DURMAZ'LI AÇILIŞ

BURSA'DA Art of Beauty Center Güzellik Merkezi'nin açılışı son dönemin popüler ismi Kerimcan Durmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Güzellik merkezinin ortakları Canan Demirhan ve Mine Karadeniz, kadınları yeni teknolojilerle donatılmış merkezlerine davet etti.

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Art of Beauty Center Güzellik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Son dönemlerin popüler ismi DJ, makyör ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın da katıldığı açılışta CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da yer aldı. Geniş bir katılım ile açılışı gerçekleştirilen güzellik merkezinin ortakları Canan Demirhan ve Mine Karadeniz ise, güzellik merkezi hakkında bilgiler verdi. 7 yıl estetik cerrahi klinik sorumluğunun ile birlikte estetisyenlik üzerine eğitimler aldıktan sonra ortağı Mine Karadeniz ile birlikte bu yeri açtıklarını belirten Canan Demirhan, “Çok güzel bir yer olduğuna inanıyoruz, en büyük istediğimiz kadınları mutlu etmek ve işimizi en mükemmel şekilde yapmak. Şu an için 2 katlı bir merkezimizde; cilt bakımı, mezoterapi, zayıflama cihazı, ameliyatsız yüz germe, derin cilt bakımı, lazer epilasyon, profesyonel ve günlük makyaj, kaş tasarımı ve kadına dair herşeyi bünyemizde barındırmaya çalışıyoruzö dedi. Demirhan, kadınları ürünleri ve cihazlarıyla tanışmaları için en azından bir kez beklediklerini belirterek "Bir kez gelsinler, bir daha vaz geçemeyecekler" dedi. Mine Karadeniz ise, “Merkezi bir konumdayız. Estetik ve güzellik adına kadınlara dair her türlü hizmeti sunacağız. Herşeyden önce güven çok önemli, biz kadınlara güven vermeyi istiyoruz. Geldikleri zaman yapmış olduklarımızla onları mutlu etmek istiyoruzö diye konuştu.

Açılışa özel konuk olarak katılan Kerimcan Durmaz da “Her zamanki gibi yine muhteşem karşılandım. Çok güzel bir konumda, çok güzel bir yer. Beğendim, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burada güzel günler geçirirler, ben de yine geleceğimö ifadelerini kullandı. Açılışın ardından konuklar, Art of Beauty Center Güzellik Merkezi’ni gezdi.

