DHA YURT BÜLTENİ - 7

Pervin Buldan: 2'nci tura HDP'nin adayı kalacak



Diyarbakır'da faaliyet yürüten ve 24 Haziran seçimleri için 'birlikte hareket etme' kararı alan 5 siyasi hareketin temsilcileri, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ardından, bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmede bulunan Buldan, "Yolları açık olsun. CHP'nin vermiş olduğu karar kendi kararları, iradelerine saygı duyuyoruz. Ancak biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Halkların Demokratik Partisi'nin göstereceği adayın özellikle kazanacağına olan inancımızı ifade etmek istiyoruz. 2'nci tura da HDP'nin adayı kalacak" dedi.

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T) Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, Kürt Demokratlar Platformu (KDP) Genel Başkanı Sertaç Bucak, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, Azadi Hareketi Genel Sekreteri Ayetullah Aşiti ve Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu avukat Sıtkı Zilan, seçim çalışmaları çerçevesinde bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı ziyaret etti. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ve HDP yetkilileri de katıldı.

'SEÇİMLER, TÜRKİYE HALKLARININ KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK'

Görüşme sırasında bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Kürt halkının kaderini, belirleyecek olan bir seçimle karşı karşıyayız. Son yıllarda Kürt halkının kazanımlarına yönelik, Kürt halkının siyasetin dışına atılmaya çalışıldığı bir dönemde, böylesi bir birlikteliğin, Kürt halkının gelecekteki yaşamına ve kazanımlarına ilişkin önemli bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. 24 Haziran seçimleri başta Kürtlerin ve Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının kaderini değiştirecek olan, bir seçimdir. Bir arada ve birlikte olmak, geleceğimiz tartışmanın, geleceğimize yön vermek açısından önümüzdeki yüzyılların belirlenmesine vesile olacak bir toplantı olduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette ki Kürt halkının, yaşamış olduğu acıların, ödemiş olduğu bedellerin, yüzyıllardır çekmiş olduğu acıların büyük bir anlamı var. Kürt toplumu bu coğrafyada çok büyük bedeller ödedi, çok büyük acılar çekti. Bu ittifakın ya da bu görüşmenin, bundan sonrası açısından hem ödenen bedeller hem çekilen acıların son bulmasına vesile olacağı inancını taşıyorum' dedi. 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde, olası en geniş ittifakı sağlamak için çalışma başlattıklarını belirten Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek ise "Çalışmalarımız sonuç alıncaya kadar devam edecek. Umarız bu çalışmalarımız sonuç verir ve Kürtler belki tarihinde ilk defa böyle geniş bir uzlaşıya varırlar. Biz bu doğrultuda çabalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu. Gazetecilerin, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş mı olacağı yönündeki sorusunu da cevaplayan Buldan, adaylarını bugün açıklayacaklarını belirterek, "Saat 17.00'de programımız var. Orada Cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye toplumuna deklare edeceğiz"dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin soruyu da cevaplayan Buldan, "Yolları açık olsun. CHP'nin vermiş olduğu karar kendi kararları, iradelerine saygı duyuyoruz. Ancak biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Halkların Demokratik Partisi'nin göstereceği adayın kazanacağına olan inancımızı özellikle ifade etmek istiyoruz. 2'nci tura da HDP'nin adayı kalacak" ifadelerini kullandı. Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

İyi Parti lideri Akşener için davullu zurnalı imza konvoyu

Mersin’in Anamur İlçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olması için gereken 100 bin imzaya katkıda bulunmak amacı ilçe örgütü, İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Adalet Sarayına davullu zurnalı yürüyüş gerçekleştirildi.

Meral Akşener’in posterinin bulunduğu otobüsün arkasında İyi Parti İlçe Başkanı Erdal Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Türe, belediye meclis üyeleri ve yaklaşık 600 partili yürüyüşe katıldı. Davullu zurnalı yürüyüşe katılan vatandaşlar, alkışlar tutarak Adliye Sarayının ve Hükümet Konağı’nın ortak kullandığı bahçede toplandı.Burada partililere hitaben kısa bir konuşma yapan İlçe Başkanı Bulut, “Türk demokrasisinde Anamur bir demokrasi örneği verecek" diyerek, imza atarken vatandaşların görevlilere yardımcı olmalarını istedi. Başkan Türe de Anamur’u demokrasinin beşiği olarak nitelendirerek, "Demokrasinin beşiği Anamur'dan bugün ilk imzaları Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener’e vereceğiz. Ülkemiz, Anamur ve Mersin için hayırlı olsun. Gönlümüzden geçen 500 bin imzanın aşılmasıdır. Günlümüzden geçende, demokratik yarışta dahil olup, inşallah 25 Haziran sabahı yeni bir güneşle, yeni bir umutla uyanalım istiyoruz" diye konuştu. Yoğun bir kimlik sunumunun yaşandığı imza kampanyasına gelen vatandaşlarda imza kampanyasında 500 bini aşkın bir imza toplanacağına olan inançlarını dile getirdi. Bu arada, 4-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak imza katılımı için Anamur Belediyesi'nin önünde de çadır kuruldu.

Liseli Yavuz'un cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Eskişehir'de dün öğlen saatlerinde kaybolan lise öğrencisi Yavuz Demir'in (15) cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu.

Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yavuz Demir, dün öğlen saatlerinde okuldan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Demir'in okul çantası ile cep telefonunu akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde Porsuk Çayı kıyısında görenler, durumu polise bildirdi. DSİ tarafından Porsuk Çayı'ndaki su, barajın olduğu bölümde kesildi. Suların azalmasının ardından bugün öğle saatlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli dalgıçlarla arama yapıldı. Aramada Yavuz Demir'in cesedi bulundu. Dalgıçların Porsuk Çayı'ndan çıkardığı Yavuz Demir'in cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Mahkeme, taciz sanığının isteğini kabul etmedi

Mersin'de, geçen yıl bir mağazada alışveriş yapan S.T.'yi elle taciz ettiği iddasıyla tutuksuz yargılanmaya başlanan S.A., ifadesinin alınmasının ardından 2 duruşma tarihi 3 temmuz verilince, o dönemde düğünü olduğunu belirterek başka bir tarih verilmesini istedi.

16 Temmuz 2017'de yaşandığı ve güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdığı ileri sürülen cinsel saldırı suçu ile ilgili açılan davanın ilk duruşması tutuksuz sanık S.A.'nın katılımı ile başladı. Taciz edildiğini iddia eden S.T. duruşmaya katılmadı. Mersin 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, cinsel davranışlarla bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etme suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması ile 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan S.A., savunmasında, olay günü sarhoş olduğu ve bir şey hatırlamadığını iddia etti. Mahkemeye sunulan görüntülerde 2 kişiyi daha taciz ettiği ileri sürülen sanık, güvenlik görevlilerinin kendisine müdahale etmediğini, görevlerini yerine getirmediklerini de öne sürdü.

DÜĞÜNÜM VAR, DAVANIN ERTELENMESİNİ İSTİYORUM

Üzerine atılı olan suçu kabul etmeyen S.A., savunmasında, "Ne yaptığımı bilmiyordum. Olayın olduğu iddia edilen alışveriş merkezine şu an nişanlı olduğum kız arkadaşımla buluşmak için gitmiştim. Sarhoş olduğum için en yaptığımı hatırlamıyorum. Güvenlik görevlileri sarhoş olduğumu görmüş ama bana müdahale etmemişler. Kendime geldiğimde karakoldaydım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. Nişanlımın bu duruşmadan haberi yok. Temmuz ayında düğünüm var, bu yüzden duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Dosyada bulunan CD içerisindeki görüntülerin bilirkişi tarafından detaylı raporlandırılması ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşma 3 Temmuz gününe ertelendi. Ancak sanık, duruşmanın ertelendiği dönemde düğünü olduğunu belirterek duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini istedi. Ancak mahkeme kabul etmedi.

Bozcaada'da hayvan katliamına Başkan da isyan etti



Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, geçen hafta sonu iki köpeğin zehirlenerek öldürülmesi sonrasında hayvanseverler ayağa kalktı. Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Dr. Hakan Can Yılmaz da sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile olaya tepki gösterdi.

Bozcaada’da geçen Cumartesi günü belediye çalışanı Berna Yurdusev'e ait 'Mişa' isimli köpek ile sokak köpeği 'Kara', doğaya bırakılan zehirli yiyecekleri yemeleri sonucu öldü. Ada’da daha önceki yıllarda da benzeri olayların yaşanması nedeniyle hayvanseverler olaya büyük tepki gösterdi. Ada’daki Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleri, Kaymakam Mustafa Akın’ın makamına çıkarak, olayın faillerinin bulunması için dilekçeyle başvurdu. Bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için alınacak önlemler konusunda da yardım talep edildi. Hayvanseverlerin girişimi sonrasında iki köpeğin zehirlenerek öldürülmesi olayının aydınlatılması için İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. İki ölü köpek, otopsi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

'BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLADIR'

Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına Kaymakamlık binasından çıkışta açıklama yapan Berna Yurdusev, "Bozcaada’da sürekli hale gelen zehirlemelerle ilgili, Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu olarak yapabildiklerimiz sınırlıdır. Bu son yaşadığımız olay bunun ispatı olmuştur ve 28 Nisan Cumartesi günü iki köpeğimizin kaybı bardağı taşıran son damladır. Bugün burada yalnızca Çalışma Grubu olarak değil, Bozcaada’nın tüm hayvanseverlerini temsilen bulunmaktayız. Zehirlemelere bir son vermek için ilgili kurumlarca gereğinin yapılmasını ve bu sefer yapılan işlemlerin nihai bir sonuca varmasını istiyoruz. Bundan önceki süreçte yapılan çalışmaların sonuçsuz kaldığı, gelişigüzel zehir kullanımının devam ettiği ve giderek ilçe merkezine yakın bölgelerde zehir kullanılmaya başlandığı gözlenmiştir. Zehir sadece hayvanların ölmesine değil, toprağın, bitkilerin dolayısıyla insanların da zarar görmesine neden olmaktadır. Bir başka gün çocuklarımızın bu zehirden ötürü hastalanmasını ve hatta ölmesini beklemeyeceğiz. Bu kapsamda yasal süreç çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması ve sonuçla ilgili kamuoyuna bilgi verilmesi için ilgililere dilekçemizi sunduk ve sonuçları bekliyoruz" dedi.

'VİCDANINIZ KURUSUN'

Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz da yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, tepkisini dile getirdi. Başkan Yılmaz, sosyal medyada şu mesajı paylaştı: "Dün akşam iki Bozcaada canı, iki köpeğimizi yine zehirlenme sonucu kaybettik... Bu kaçıncı acı, artık sayamıyoruz bile... Kınadık uyardık olmadı, toplantı yaptık olmadı, kurumları harekete geçirdik olmadı... Peki sen, sen kendi eliyle o zehri bırakan... Hiç mi vicdanın yok senin, hiç mi düşünmedin bunun kaç canı yakacağını, kaç kişiyi üzeceğini? Kalleşçe bıraktığın o zehir belki bir kediyi, belki bir kuşu, belki de küçücük bir kız çocuğunu da öldürebilirdi, hiç mi düşünmedin. Hiç mi bir çocuğu sevmedin; hiç mi bir kimseyi, bir canlıyı sevmedin sen... Sizinle aynı havayı solumaktan, aynı gökyüzüne bakmaktan, insan olmaktan nefret ettirdiniz. Bu yapılan o kadar kalleşçe bir davranış ki, bu 38 kilometrekarenin her noktası olabilirdi. Ben Bozcaada’nın belediye başkanıyım ve bu 38 kilometrekarelik kara parçasından ben sorumluyum. İşte bu yüzden hiç kurum yetki karmaşasına düşmeden; benim yetki alanım şu kadar, diğer kurumun bu kadar polemiğine girmeden; bu yüzden bu işler burada sonlanıncaya kadar durmayacağım. Her birimimizle konuya sahip çıkacağım. Bu sorumluluk, boynumun borcudur. Kuruyan vicdanlar pes edinceye kadar..."

Denizli'de FETÖ davasında polis müdürlerine ceza yağdı



Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 23'ü tutuklu 44 sanığın yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davadan karar çıktı. Aralarında müdürler, eski şube müdürleri, emniyet amirleri ve komiserlerin de bulunduğu 44 sanıktan 32'sine 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Diğer sanıklardan 9'u beraat ederken, firarda olan 3'ünün ise dosyaları ayrılıp, yakalanmalarının beklenmesine karar verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna dönüştüren EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada sanıklar ve avukatları son savunmalarını yapıp, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyetini kararında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan ve emrindeki polislere "Darbeciler gelirse selam durup 'buyurun' diyeceğiz, tanklar gelirse sakın sıkmayın" dediği ileri sürülen Nail Siviş ile Ali Akarca'ya 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Heyet, 30 sanığa da 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarını verdi. 9 sanık ise beraat etti. Davada, firari sanıklar Ayşe Nazal, Gürdal Nazal ve Kasım Karaca hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesine de karar verildi.

Haber:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

==============================================

İzmir'de son 2 günde 226 kaçak göçmen yakalandı



İzmir'de, geçen çarşamba gününden bu yana yapılan operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 226 kaçak göçmen ile organizatör oldukları düşünülen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 4'ü, tutuklandı.

İzmir'in sahil ilçelerinde, 2- 4 Mayıs günlerinde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği 8 farklı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 226 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda, organizatör oldukları değerlendirilen 11 kişi de gözaltına alındı. Kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 2 otomobil, 2 kamyonet, 1 minibüs, 2 şişme bot, 4 tekne, 2 bot motoru ve 20 can yeleğine de el koyuldu. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber:Davut CAN/İZMİR, ()

==============================================



Elazığ'da gençlerin coşkulu bahar şenliği

Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri etkinliği, ünlü sanatçılar Şebnem Ferah ve Doğukan Manço'nun katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.

Fırat Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen bahar şenlikleri etkinlikleri, bu yıl Şebnem Ferah ile Doğukan Manço'nun katılımıyla gerçekleşti. Üniversite kampüsünde yapılan bahar şenlikleri kutlamalarında, sanatçıların seslendirdiği şarkılarla gençler coşkulu anlar yaşadı. Binlerce öğrencinin katıldığı şenlikte konuşan sanatçı Doğukan Manço, gençlerle birlikte keyifli anlar geçirdiğini ifade ederek, "Festival muhteşem geçti. İnanılmaz bir kitle vardı. En çoşkulu üniversite burasıydı. Elazığ'a ilk gelişim. Elazığ'ı çok merak ediyordum. Asker arkadaşım Elazığlıydı. Bu nedenle tek bağlantım arkadaşım sayesindeydi" diye konuştu.



Kucaklarında çocuklarıyla kuradan çıkmayı beklediler

Karabük'te, 6 ay süreyle Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işe alınacak 700 kişi için, 3 bin 200 kişi başvurdu. Başvurunun çoğunluğunu oluşturan kadınlar, kucaklarında çocuklarıyla leğendeki tüplerden isimlerinin okunmasını bekledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreyle Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işe alınacak 700 kişi için, 3 bin 200 kişi başvurdu. Orman İşletme Müdürlüğü'nde, Belediyelerde, İl Özel İdare Müdürlüğü'nde, Müftülüklerde kamusal alt yapı, çevre temizliği, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım işinde çalışacak 700 kişiyi belirlemek için Yenişehir Mahallesi'nde spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 3 bin 200 başvurudan 2 bin 500'ünü oluşturan kadınlardan bazıları kucaklarında çocuklarıyla salondaki yerlerini aldı. Leğendeki tüplerden çıkan isimleri okunanlar büyük sevinç yaşayıp, mutluluk gözyaşı döktü. Karabük İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, bu projelerde 35 yaş üstü erkekler, kadınlar, engelliler, eski hükümlülerin aynı torbada öncelikli olduklarını belirtti.

Kamyondan yola savrulan kovandan çıkan arılar vatandaşlara saldırdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, köprüye takılan kamyondan yola savrulan arı kovanları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kaza yerine sevk edilen polisler de arı saldırısından nasibini alırken yolda parçalanan kovanlar, uzman arıcılar tarafından tedbirli şekilde toplandı.

Kaza, dün (perşembe) saat 23.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi üzerindeki bir köprüde meydana geldi. Kazım Cengiz, yönetimindeki 06 CPH 06 plakalı kamyon ile Muğla'dan Ankara'ya arı kovanı götürmek üzere yol çıktı. Aydın Nazilli'ye geldiğinde köprünün altından geçen kamyondaki kovan yükü, köprüye takıldı. Çarpma sonucu kamyondaki 20 arı kovanı yola savruldu. Düşerek kırılan kovanlardan çıkan arılar ise çevredeki vatandaşlara saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de arıların saldırısına maruz kaldı. Bazı polisleri arı soktu. Çevreyi temizlemek saatler sürdü. Çok sayıda vatandaş arı sokmasıyla hastaneye koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında yola düşen 20 kovandan, binlerce arının çevreye yayıldığı bildirildi. Yolda parçalanan kovanlar, uzman arıcılar tarafından tedbirli bir şekilde toplandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

