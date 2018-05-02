DHA YURT BÜLTENİ - 7

Didim açıklarında 103 kaçak yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına gitmek isteyen 103 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dün (salı) sabah devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, Didim'in Tekağaç burnu açıklarında kaçakların içinde bulunduğu lastik botu tespit etti. Didim'de konuşlu sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine, saat 04.35'de hareket halindeki lastik bota ulaşıldı. Durdurulan botta, aralarında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu 19 çocuk, 11'i kadın toplam 49 Suriyeli yakalandı.

Sahil güvenlik uçağı aynı saatlerde karada, denize açılmak üzere hazırlık yapan bir grubu fark edince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, karada 54 Suriyeliyi yakaladı. Karada ve denizde yakalanan toplam 103 kaçak, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sahil Güvenlik uçağının lastik botu tespit etmesi

- Sahil Güvenlik botunun, lastik bota müdahalesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / DİDİM (Aydın), ()

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DEAŞ'ın Deyrizor emiri Sakarya'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye Deyrizor şehri emirinin de aralarında bulunduğu topladıkları paraları örgüte aktardıkları belirlenen 3 kişi Sakarya'da yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya'da 3 kişinin örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında DEAŞ'ın Suriye Deyrizor şehri emirinin de olduğu 3 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskında 3 kişi saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Sorguya alınan örgüt üyelerinin DEAŞ'ın ekonomik işlerine baktıkları ve topladıkları paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin üzerinden sahte kimlikler çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeye sevk edilmeleri

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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Yangını gören köy imamı köylüleri uyandırdı: 7 ev 3 samanlık yandı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesine bağlı Akkipri köyü Merkez Mahallesi’nde sabaha karşı çıkan yangında 7 ev ve 3 samanlık tamamen yandı.

İhsangazi İlçesine bağlı Akkirpi köyü Merkez Mahallesinde içeresinde kimsenin yaşamadığı Halis Akkirpi’nin evinden bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın etrafındaki evlere de sıçradı. Köy halkı uykudayken meydana gelen yangını kardeşini Bartın’a yolcu ettikten sonra köye dönen Akkirpi Köyü Merkez Cami İmamı İsmail Sağlıklı fark etti. İmam Sağlıklı, köylüleri bağırarak uyandırmaya başladı. Yangın sırasında imamın bağırması ile uyanan bir köylü ise havaya silahıyla ateş açarak köylülerin uyanmasına yardımcı oldu. Yataklarından apart topar kalkan köylüler, öncelikle evlerin altlarında bulunan ahırlardaki hayvanlar ve yanı sıra traktör ve römorkları da yangından son anda kurtardı. Köy İmamı İsmail Sağlıklı, “Gece kardeşimi Bartın'a gönderip, saat 03.00 sıralarında köye tekrar döndüm. Arabamı garaja park ettikten sonra alev ve duman kokusunun geldiği köyün diğer ucuna koştum. Bu sırada bir evden yükselen kadın sesini duydum. Baktık yangın önüne geçilebilecek gibi değil, yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bizde hayvanları kurtarmaya çalıştık. Uyuyanları uyandırmaya, yaşlıları çıkarmaya çalıştık. Traktör, otomobil gibi araçları evlerin yanından uzaklaştırdık. Daha sonra itfaiye geldiö dedi. Yangının başladığı evin sahibi Halis Akkirpi’de, “Ben Kastamonu'da oturuyorum. Kasım ayından beri de buraya gelmemiştim. Sabaha karşı arkadaşlar telefon ettiler. Haber alır almaz buraya geldik. Zaten geldiğimizde de her yer çökmüştü. İlk bizim evden çıktığını söylüyorlar ama evde kimse yok, elektrik şarteleri kapalı. Nasıl oldu, nasıl çıktı bilemiyorumö dedi.Yangına İhsangazi, Kastamonu, Araç ve Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait arazözler müdahale ederek yangını söndürdü.

Görüntü dökümü:

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-Yanan evler

-Yangına müdahele

-Halis Akkirpi konuşması

-Köy İmamı konuşması

-Yangına müdahale

Süre: 02.05 Boyut: 64,8 MB

Haber:Gürkan YILMAZ/KASTAMONU ()

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Kurye aracından 550 bin lira çalanlar, enişte, kayınbirader ve kardeş çıktı

Konya'da bir zincir marketin hasılatını toplayan özel bir kurye şirketine ait para nakil aracı içerisindeki kasa şifresini girerek 550 bin lira parayı çalan Cafer Y. (32), kardeşi Osman Y. (20) ve soygunu planlayan aracın şoförü kayınbıraderi Mehmet S. (22) yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları parayı bir tarlaya gömdükleri belirlenirken parayla ev, araba almayı ve bekar olan Osman Y.'nin düğününü yapmayı planladıkları ileri sürüldü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin, şubelerinden hasılatın toplanması için anlaştığı özel kurye şirketine ait para nakil aracının şoförü Mehmet S., yanındaki görevliyle birlikte öğle yemeği için bir lokantanın önüne aracı park etti. İki kişi lokantada yemek yerken, para nakil aracının yanına gelen bir kişi, aracın ön tarafında bulunan ve kapı otomatiğine bağlı teli çekerek kapıyı açtı. Ardından kasanın bulunduğu arka bölüme yöneldi. Şifreyi girerek kasayı açan soyguncu, kasadaki paraları çuvala doldurup hızla olay yerinden uzaklaştı. Yemekten sonra araca gelen kuryeler, soygunu fark edince, polisi aradı.

SOYGUNU ŞOFÖR PLANLAMIŞ

Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde, şüphelinin rahat tavırlarla soygunu gerçekleştiğini belirledi. Nakil aracının şoförü Mehmet S. ve yanındaki görevlinin ifadesine başvuran polis, Mehmet S.'nin çelişkili ifadesi ve davranışlarından şüphelenip, çalışmasını onun üzerine yoğunlaştırdı. Mehmet S. yapılan ikinci sorgulamasında suçunu itiraf etti.

CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI BEKLEMİŞLER

Mehmet S., polisteki ifadesinde soygunu eniştesi Cafer Y. ve eniştesinin kardeşi Osman Y. ile aylar önceden planladıklarını; ancak hırsızlık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Osman Y.'nin tahliye olmasını beklediklerini ileri sürdü. Mehmet S., daha önce Osman Y.'ye, kapıyı nasıl açacaklarını ve kasanın şifresini söylediğini, olay günü de gittikleri lokantanın adresini söyleyip, kendileri içeride yemek yerken Osman Y.'nın soygunu gerçekleştirdiğini iddia etti.

PARAYI GÖMMÜŞLER

Bunun üzerine hareket geçen polis, Osman Y. ve ağabeyi Cafer Y.'nin merkez Selçuklu ilçesinde bir firmadan otomobil kiraladığını ve Antalya'ya kaçmayı planladıklarını belirledi. Ardından iki kardeş saklandıkları adreste gözaltına alındı. Soyguncuların, paranın tamamını merkez Meram ilçesi Hatip Yolu üzerinde bir tarlaya gömdükleri ortaya çıktı.

PARAYLA EV, ARABA ALIP, DÜĞÜN YAPACAKLARMIŞ

Polis, şüphelilerin gösterdiği yerde yaptığı kazı çalışmasında gömülü olan paraya buldu. Şüphelilerin ifadelerinde soygunu, ev ve arama almayı ve bekar olan Osman Y.'nin düğünün yapmayı planladıkları için gerçekleştirdiklerini iler sürdükleri öğrenildi. 3 kişi, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin Asayiş Şube binasından çıkartılması

-Güvenlik kamera görüntüleri

- Soygunun gerçekleştiği araçta polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Kahve paketlerinde kaçak sigara

Denizli'de sigara ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, kimyasal maddeler karıştırılarak yapılmış tanklar içinde 9 ton akaryakıt ile kahve paketlerine gizlenmiş kaçak sigaralar polis tarafından ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün (salı) akaryakıt ve sigara kaçakçılığına yönelik Pamukkale ilçesinde operasyon yaptı. Bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasadan yasa dışı yollarla toplanarak depolanan madeni yağ ve atık yağların, çeşitli kimyasal maddeler ile karıştırılıp, damıtma işlemlerinden geçirilerek kaçak akaryakıt yapıldığını tespit etti. Depoda yapılan aramada, tanklar içerisinde toplam 9 ton kaçak üretilmiş akaryakıt ele geçirdi. Sigara kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda ise bir işyerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, kahve kutuları arasına gizlenmiş vaziyette 1300 paket kaçak sigara, 8 bin adet doldurulmuş sigara, 9 bin 800 adet makaron ve 2 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 1 av tüfeği ele geçirdi. İki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin akaryakıt deposunda arama yapması

- Bulunun yakıtlardan örnek alınması

- Kahve paketlerinde sigara bulunması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kütahya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Arı yönetimindeki 07 NS 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Üvez'in kullandığı 43 FK 737 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 43 FK 737 plakalı otomobilde bulunan Nuri Ünvez ve Gökhan Ünvez yaralandı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-İtfaiye ekiplerinin araçlardan LPG'li olanın yakıt tankının gazını kesmesi

-Sağlık ekiplerinin yerdeki yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()



