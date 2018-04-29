DHA YURT BÜLTENİ-7

HDP'Lİ KAYA: TABANIMIZIN EZİCİ ÇOĞUNLUĞU DEMİRTAŞ DİYOR



Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz" dedi.

HDP Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayı için Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ismi ağır bastığını ifade eden Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz. Gittiğimiz tüm yerlerde, alanlarda, halkla buluşmalarımızda bu talebin ısrarla bizlere yönetildiğini biliyoruz. Resmi açıklamamız da bu doğrultuda açıklandıktan sonra muhatap alınacak kadar değer tek adayın, tek ismin alternatifi Selahattin Demirtaş olduğunu düşünüyorum" dedi. Kaya, "Çatı aday gibi bir gündem günlerdir konuşuldu. Ciddi bir vakit kaybına sebep oldu. Abdullah Gül üzerinde muhalif partilerin çevreleri ortaklaşması gibi bazı gelişmeler göze çarpıyordu. Fakat, dün itibarıyla artık böyle bir seçeneğin kalmadığını gördük. Yeni dönemde ise önümüzde kalan çok kısa bir süreç içerisinde yeni bir üzerinde ittifak yapılabilir mi, partiler ortaklaşabilir mi doğrusu şahsen sanmıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaya'nın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()

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2)KULÜBEDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜK TEHLİKE YARATTI

ANTALYA'da kullanılmayan kulübede çıkan yangın, yandaki izolasyon malzemelerinin satıldığı işyerine sıçradı. İtfaiye, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki boş arsada bulunan kullanılmayan kulübede meydana geldi. Kulübenin yandığını görenler önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın kulübenin her tarafını sardı. Yol kenarındaki izolasyon malzemelerinin satıldığı işyerine sıçrayan yangına kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangını itfaiyeye haber veren Hakan Aktaş, kahvede otururken önce dumanı fark ettiğini belirterek, "Dumandan sonra alevleri fark ettik. Küçük kulübede çıkan yangın, yan taraftaki izolasyon malzemeleri satılan işyerine sıçradı. İki dakikada her tarafı sardı. Ardından itfaiyeye haber verdik" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye soğutma çalışması yaparken

- İtfaiye aracından görüntü

- Yangını çeken fotoğrafçı ve kameramanın görüntüsü

- Detay görüntüler

- Hakan Aktaş röp

- Cep telefonundan yanan kulübe ve itfaiyenin müdahalesi

560 MB - 5.00'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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ADANA'DA DEAŞ'A '1 MAYIS' OPERASYONU



Adana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylem yapacağı belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 6'sı Suriyeli 4'ü Türk, 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Polis, belirlediği adreslere şafak operasyonu yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda 250 polis, eş zamanlı olarak 24 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlar sonucunda 6'sı Suriye uyruklu, 4'ü Türk 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI KURMUŞLAR

Polisin Yeşilbağlar Mahallesinde DEAŞ'lının evine yaptığı baskında evinin duvarında 'Allah kafiri sevmez' yazdığı görüldü.Ayrıca şüphelinin evinin dört bir tarafına güvenlik kamerası taktığı da belirlendi. Zanlının güvenlik kameralarını özellikle sokağın giriş çıkışlarını görecek şekilde yerleştirdiği de belirlendi. Güvenlik kameralarının görüntülerinin evin salonuna kurulan sistemle izlenebildiği de ortaya çıkarıldı. Polis, şüphelileri sorgulamaya başladı.

Haber:ADANA, ()

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ALMAN ÇOBAN KÖPEKLERİ YARIŞTI

Köpek Irkları Federasyonu'na kayıtlı Alman çoban köpekleri, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yarıştı. Alman hakem, köpekleri ırk standartlarını uygunluk, karakter, sosyalizasyon ve itaat gibi konularda değerlendirdi.

Alman çoban köpeği üreticileri ve sahipleri Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Stadyumu'nda bir araya geldi. Köpek Irkları Federasyonu'na bağlı Alman Çoban Köpeği Spor Derneği'nin organize ettiği yarışmanın hakemliğini ise Almanya Çoban Köpeği Derneği Hakemi Nancy Herms üstlendi. Yarışmada gerçek ırk standartlarına uygunluk, karakter, sosyalizasyon ve kendini sergileyebilme gibi yeteneklerin yanı sıra köpeğin sahibiyle uyumu, itaat seviyesi gibi bir çok özellik hakem Nancy Herms tarafından değerlendirildi. 67 köpeğin katıldığı yarışmada dereceye giren köpek Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil edecek.Alman Çoban Köpeği Spor Derneği Başkanı Kemal Kural, "Bu yarışmaları biz yılda 3-4 kez düzenliyoruz. Buradaki amaç ırkının en iyi özelliklerini taşıyan Alman çoban köpekleri seçerek üretime sevk etmek. Bu şekilde kusursuza yakın köpek yetiştirmek hedefleniyor. Bir köpeğin kusursuza yakın olabilmesi için bir defa üretiminin kusursuz olması lazım. Daha sonra köpeğin eğitimi geliyor. Bunlar narkotik, bomba, deprem veya engellilerin yardımına gidecek köpekler olabilir. Bunun için de altyapının yani üretimin sağlam olması lazım. Biz burada en iyi anne-babayı seçerek üreticilere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yarışmadan görüntü

-Köpeklerin görüntüleri

-Kemal Kural ile röp.

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),()

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KİLİS'TE OFF-ROAD YARIŞLARI

Kilis'te bu yıl üçüncü kez düzenlenen Off-Road yarışları 18 kulüpten sporcuların katılımıyla yapıldı.

Mehmet Şanlı Mahallesi'nde oluşturulan parkurdaki yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışçıların çamur ve rampalar oluşturularak zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. Etkinlikte, çamura saplanan ve rampadan çıkamayan birçok araç da iş makineleriyle çıkarıldı. Dört kategoride yapılan müsabakalarda zaman zaman araçlar arızalanarak yarış dışı kaldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Off-Road'ın dağ tepe demeden hedefe doğru yürümeyi ve zorlukların aşılabileceğini anlattığını ifade ederek sporcuları kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarışın başlaması

- Arızalanan araçlar

- Valinin Konuşması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU:573 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,()