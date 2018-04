DHA YURT BÜLTENİ - 7

Yozgat'ta PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla, PKK terör örgütü üyesi ve örgütün Kuzey Irak kamplarında, eğitim ve lojistik faaliyetlerinden sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen Kenan Gülalan (29) yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı, istihbarat ve takip sonucu bir örgüt mensubu yakalandı. Kuzey Irak Bölgesindeki kamplarda eğitim ve lojistik faaliyetlerinden sözde üst düzey sorumlusu olduğu öne sürülen, PKK terör örgütü üyesi, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Kenan Gülalan’ın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine geldiğini tespit eden istihbarat birimleri, örgüt mensubunu takibe aldı. Boğazlıyan ilçesi kırsalında operasyon düzenleyen polis, PKK’lı Kenan Gülalan’ı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından, Boğazlıyan adliyesine sevk edildi.



Başgardiyanın yaralanmasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Çorum’da cezaevinde görevli başgardiyanın pompalı tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Silahlı saldırı olayı iki hafta önce meydana geldi. Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Cevat Yıldırım (52) Bahabey Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişinin pompalı tüfekle silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarına isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığılan Yıldırım, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise olayın ardından yaya olarak kaçtı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından faillerin belirlenmesi ve yakalanması için özel ekip kuruldu. Olayı çok yönlü araştıran ekip, silahla yaralama olayını Özkan Duran’ın gerçekleştirdiğini, Umutcan Duran’ın de gözcülük yaptığını, olayın ardından Sinan Gürbüz’e ait araçla da olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 kişinin ifadesinden yola çıkan polis, olayın azmettiricisi ve silahı temin eden kişiler olduğu iddiasıyla Erhan Duran, Ali Rıza Doğan ve Ali Can Deniz’i de gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Özkan Duran’ın, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, başgardiyan Cevat Yıldırım’ı 7 bin lira karşılığında vurduğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan Yıldırım’ın vurulması olayında kullanılan silah ise toprağa gömülü olarak bulunurken, elde edilen deliller çerçevesinde olayı gerçekleştiren, silah temini yapan olaya karıştıkları iddia edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

57'nci Alay anısına şehitliğe yürüdüler

Kahramanmaraş'ta gençler, Çanakkale Savaşı'nın simgelerinden olan 57'nci Alay anısına 'Vefa Yürüyüşü' düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Kahramanmaraş Gençlik Merkezi önüne başladı. 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan gençler; yürüyüş boyunca tekbirler getirip, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. İzmir Marşı'nı da söyleyen gençlerin yürüyüşü Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte son buldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 57'nci Alay'ın Türk savaş tarihinin en önemli mücadelesini vererek Çanakkale Savaşı'nın en önemli kahramanlarından olduğunu söyledi. Kabakcı, şöyle konuştu:"Gerçekten geçmişte verdiğimiz bu mücadeleyi kahraman 57'nci alayımızı ve nice yüzlerce yıldır vatanı ve milleti için mücadele veren Kahraman ordumuza ve güvenlik kuvvetlerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Özellikle bu dönemde de görüyoruz ki 103 yıl sonra yine aynı kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz Afrin'de ve teröristlere karşı da her alanda mücadele veriyor. 103 yıl önceki bu şuur aynen devam ediyor, inşallah kıyamete kadar da bu mücadelemiz devam edecek. Bu gençlik, bu dava ruhu olan kardeşlerimiz ve bu Türk Milleti olduğu müddetçe. İnşallah bu vatan toprakları ve bölgemizde bu duruşumu, bu gençliğin sağlam durulu devam edecektir." Program, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin çorba ikramıyla son buldu.

Lise öğrencisini gasp eden 2 kişi yakalandı

İzmit'te, lise öğrencisini darp ederek üzerinde bulunan bir miktar para ile sigarayı gasp eden 2 kişiyi yakalandı.

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kişi akşam saatlerinde üst geçitte karşılaştıkları bir lise öğrencisini darp ederek, üzerinde bulunan sigara ve bir miktar parayı gasp etti. Lise öğrencisinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden 2'sinin kimliğini tespit etti. 19 yaşındaki R.K. ve 17 yaşındaki M.K. yakalandı. 2 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 63 eski polise FETÖ'den gözaltı

Gaziantep'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonda emekli olan, ihraç edilen veya açıkta bulunan 63 polis gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 63 eski polisin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olarak düzenlenen operasyonlar neticesinde emniyet yapılanmasına yönelik açıkta bulunan, emekli edilen veya kamudan ihraç edilen toplam (63) polis hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı

Konya'da 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken, polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Varol G. gözaltına alındı. Varol G.'nin 1.84 promil alkollü olduğu saptandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde alkol uygulaması yapan trafik ekipleri, 42 HVD 01 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayıp, polis memuru Şeref Baştuğ'a (42) çarparak yoluna devam etti. Polis memuru Baştuğ yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EVİNE GİDERKEN YAKALANDI

Sürücü, kazanın ardından otomobili yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunun otoparkına bıraktıktan sonra kaçtı. Polis, plaka bilgilerinden otomobilin sahibinin, sağlık memuru Varol G. olduğunu belirledi. Varol G., Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi’ndeki evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. 1.84 promil alkollü olduğu saptanan Varol G.'ye, 6 bin lira para ceza kesildiği ve otomobilin trafikten men edildiği belirtildi.

Yaş çayda kampanya dönemi tarihi kota ile açıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda kampanya dönemi açıldı. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ilk sürgün hasat döneminde geçen yıl dekara 400 kilogram olan üretici çay satış kotasının bu yıl tarihte ilk kez dekara 570 kilograma çıkarıldığını açıkladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaş çay kampanya döneminin bugün itibariyle açıldığını duyurdu. Sütlüoğlu, "Havalar sıcaktı. Nisan ayı içinde çayda hareketlenme oldu. Bu sıcak havalar devam etseydi daha erken bir tarihte kampanyayı açacaktık. Son zamanda havaların soğuması ile çayın gelişimi durakladı. Bugüne kadar çayın gelişimi uzadı. Bu yıl çay tarımına erkenden başlayacağız. Vatandaşların tarlaya erken girmesini arzu ediyoruz. Çay bu yıl sahil ve yüksek kesimlerde birlikte geliyor. Doğu ile batı arasında çok fark yok. Buda vatandaşın çayın erken toplamasının bir gerekliliği olarak ortaya çıkıyor. Bizim fabrikalar hazır ve alımlara başlayacağız" dedi.

'ÜRETİCİ UCUZA ÇAY SATMASIN'

Özel sektör çay firmalarının geçen yıl tarihinde ilk defa Çaykur'dan fazla yaş çay satın aldığını hatırlatan Sütlüoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Geçen yıl özel sektörün daha çok çay alması daha cazip fiyatlarda çay almasından kaynaklandı. Çok şükür uyguladığımız tedbirlerle, yüzde 50'nin üzerinde sağladığımız kapasite artışları ve randevulu alım sistemleri ile piyasayı düzenledik. Artık özel sektör eskisi gibi vatandaşı üzecek uygulamaları yapamıyor, ucuza çay alamıyor. Çünkü vatandaşa 'ucuza çayınızı vermeyin, çayınızı biz sonuna kadar alacağız' diyoruz. Kapasitemiz ve imkanlarımız artık buna el veriyor. Eskiden buna imkan yoktu. Ama şimdi bu çayı alabilecek gücümüz var. Bu yılda aynı şeyi söylüyoruz. Bu yılda taban fiyat erkenden açıklanacak. Biz gerekli çalışmaları yaptık ve bakanımıza ilettik. Bakanımızda bunu hükümete iletecek. Nihai kararı hükümetimiz verecek. Fiyatlar açıklanacak. Geçen yıllar vatandaşımızı mutlu eden fiyatlar açıklanmıştı bu yılda vatandaşı mutlu edecek bir fiyat olacak. Özel sektör açıklanacak fiyatın altında çay alımı yapacaksa aynı uyarıyı tekrarlıyorum. Ucuz çay almak isteyen firmalar çay vermeyin. Biz sonuna kadar üreticinin çayını alacağız. Bu konuda tereddüt etmeyin, paniğe kapılmayın. Üretici dik durursa çayını herkes değerinde almak zorunda kalacak."

'ÇAYDA KOTA DEKARA 570 KİLOGRAM'

Çayda geçen yıl dekara 400 kilogram olan üretici çay satış kotasının bu yıl yeniden düzenlendiğini açıklayan Sütlüoğlu, " Geçen yıl birinci sürgünde kotamız 400 kiloydu. Organik çay üretim yapan üreticiler için bu rakam dekara 700 kilogramdı. İkinci ve üçüncü sürgün dönemlerinde ise 500 kilogramdı. Vatandaşın mağdur olmaması için kotayı daha yüksek tutmuştuk. Bu yıl rakamı tarihi bir kiloya taşıdık. Bu yıl çaydaki huzurun devam etmesi için üretici çay satış kotasını birinci sürgünde dekara 570 kiloya çıkardık. Bu rakam birinci sürgünde vatandaşımızın bütün çayını almaya talibiz demektir. Üreticilerimiz açıklanacak taban fiyatın altında çayını vermesin. Biz üreticilerin bütün çayını alacağız. Kapasite artışımız devam ediyor. Günlük kapasitemiz 9 bin 200 tona çıktı. İlave artışlarla bu rakam 11 bin tona çıkacak. Bu şekilde piyasayı düzenleyecek, regüle edecek güce sahibiz. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Ama vatandaşımızın sabırlı olması ve acele etmemesi lazım. Çay erken geliyor ve üretimiz tarlaya erken girsin. Çay izdihama girdikten sonra bizim belirleyeceğimiz takvime uysun. Kotalarını sonuna kadar alacağımızı bilsin. Randevulu siteme uysun. Çayını tarlasında bekletsin. Biz sonuna kadar çayını alacağız. Çay alan firmalardan daha iyi fiyat verene çayını da versin. Çaykur olarak ana hedefimiz birinci derece de kar değil vatandaşı korumaktır. Bu yıl bazı firmalar pusuya yatmış vatandaş sıkışsa da bizde ucuza çay alsak diye bekliyor. Ben bunu biliyorum. Onun için buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu üreticilerle el ele hep birlikte yapacağız. Sabırla hareket ederek hep birlikte bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'ADAY OLMAYACAĞIM'

Bir soru üzerine milletvekilliği seçimlerinde aday olup olmayacağı sorulan Genel Müdür Sütlüoğlu, "Gelecek milletvekilliği seçimlerinde aday olamayacağım. Hayır duası almak için bu görevimdeyim. Bu sezonun sonunda yaş haddinden görev sürem bitiyor. O süreye kadar görevimin başındayım. Yeni başladığımız çayla konsepti var. Bu daha bebek bir proje, doğru büyütmemiz gerekiyor. Stevia aynı şekilde oda bir bebek. Onu da doğru götürmemiz lazım ve bölgeye önemli kazançlar katacak bir ürün. Soğuk çayımız didi aynı şekilde bir çocuk. Onunda büyüme sürecine devam etmemiz lazım. Yeni yatırımlarımız var. Bunların hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kafeinsiz çay projemiz var. Türkiye kafein ithal ederken kafein üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir. Çayın hiçbir şeyi atılmayacak. Her şeyinden faydalanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu projeleri takip ederek görevimizin başındayız" diye konuştu.

Bıçakçı Şenay abla

Trabzon Sürmeneli, dedesi, baba, kocası, çocukları bıçakcı 60 yaşındaki Şenay Karamahmutluoğlu, 45 yıllık hayat arkadaşı Adnan Karamahmutoğlu ile birlikte yıllardır bıçak üretiyor. Ürettikleri bıçakları, eşiyle birlikte fuarlarda, etkinliklerde birlikte satıyor. Kocasıyla birlikte 1 metrelik dünyanın en büyük çakısını yapan Şenay Karamahmutoğlu, " Erkeğin yaptığı her işin alasını kadın da yapar. Bazı konularda kocama, çocuklarıma bıçakcılığı ben öğrettim. Zira benim dedem de babamda bıçakçıydı" dedi.

Yaptıkları bıçakların sağlamlığı ve kalitesiyle övünen Şenay Karamahmutoğlu, bu meslekte kadın erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini belirterek " Karadeniz kadını yetenekli, çalışkan ve zekidir. Karadeniz'de hemen hemen her işi kadınlar yapar. O nedenle ata, dede, baba mesleğini öğrenmekte hiç güçlük çekmedim. Bir bey yaptığı zaman hanımlarda daha maharetli olur diye girdim bu işe. Dedem ve babam bıçakçıdır. 3 oğlum var onlarda bıçakçıdır. Kadınlar daha beceriklidir, erkekler 3-5 ay bıçakçılığı öğretiyorsa, ben 15 günde öğretirim" diye konuştu. Bulaşık makinasına bıçak konulmamasını ve yıkanmamasını isteyen, Türkiye genelinde gezdiği fuar ve etkinliklerde " Bıçakçı abla " olarak tanınan Şenay Karamahmutoğlu, şu önerilerde bulunuyor:"Yabancı bıçakların bazıları Türkiye'de üretilmektedir. Bizde bıçaklar uzun ömürlüdür. Çünkü sapı İnoks malzemeden yapılmıştır. Hiçbir bıçak bulaşık makinesine girmemelidir. Makine bıçağın ağzını köreltir. Defalarca uyarıyorum, ancak makine koymaya devam ediyorlar. Bazı kadınlarda aynı bıçağı kullanmaktan sıkıldıkları için makineye bıçaklarını atarak yenisi almak istiyorlar. Maalesef piyasa da çok fazla sahte bıçak markası var. Sürmene bıçağının temel özellikleri kaliteli olması, sağlamlığı, keskinliği, elde çeliğinin dövülmesi be yunus balığı yağı ile yağlanmasıdır."

Ameliyat ettiği sporcuların formalarını biriktiriyor

Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Yönetim Kurulu Üyesi , Acıbadem Kayseri hastanesi Ortopedi uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, ameliyat, tedavi ve muayene ettiği her sporcunun formasını alıp,ilginç bir koleksiyon oluşturdu.

300'e yakın forması bulunan Prof.Dr. Sinan Karaoğlu, bisiklete biniyor, eşiyle birlikte bağlama çalıp, zaman zamanda konserler veriyor. “Artroskopi ve Artroskopik cerrahi ile birlikte diz cerrahisi ve her türlü spor yaralanmasının önlenmesi ve tedavisi için uğraş veriyoruz. Bunun yanında artroskopi, diz cerrahisi ve spor yaralanmaları konusunda ülkemizde daha deneyimli hekimleri yetiştirmek istiyoruz. Forma koleksiyonuma gelince, kendileri imzalayıp veriyorlar" diyen Karaoglu,formaların fotoğraflarından oluşan bir panoyu da çalıştığı hastanenin koridorlarında serğiyor . Prof.Dr. Sinan Karaoğlu,şöyle konuşuyor:"Spor hayatına başlangıcım Amasya'da oldu. Güreşçi olarak spora başladı. Daha sonra Melikgazi Belediyespor'da sağlıktan sorumlu yönetici olarak spora devam ettim. Spora hayatına bu şekilde başladıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunda özellikle Orta Anadolu bölgesinde görev aldım. Futbolcular sıklıkla çapraz bağlar ve menüsküs gibi sorunlara karşılaştıkları için bizim de bu alanlarda yeterli birikimimiz var. Ameliyat,muayene ve tedavi ettiğim sporcuların verdiği, benim aldığım 300'e yakın formam var. Çoğu Süper Lig takımları olmak üzere 1.'nci, 2.'nci takımları, basketbol, hentbol, güreş ve hatta hakemlerimizden de hastalarım oluyor. Hastalarımız gönüllük esası ile formalarını getiriyor. Bana, şeker, çikolata ve çiçek yerine hatıra olması için forma getiriyorlar. Formaların muhafazası da sayı 300'e ulaştığı için yer açısından artık sıkıntı ediyor. Koyacak yer bulamıyoruz. Eşim sitem ediyor. Bir kısmını muayenehaneme getiriyorum. Yeni olanları ön plana çıkarıp fotoğraflıyorum. Görsel bir pano haline getirdim. "

AŞIRI HIRSLI FUTBOLCULAR ÇABUK SAKATLANIYOR"

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, özellikle Süper ligde birbiri ardına meydana gelen sakatlıklarla da ilğili olarak ,futbolculara aşırı hırslı olmamalarını önerdi. Karaoğlu, "Aslında futbol büyük bir sektördür. Ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük öneme sahiptir. Hırs giderek futbolcularda artıyor. Hırs faktörü arttıkça yaralanma oranları da artıyor. Buna bağlamak lazım: sadece iyi çalışmak, ısınma hareketlerine bağlamamak lazım. Futbolcular fazla risk alabiliyor. Ölümüne oynayanlar risk alıyorlar. Bu nedenle de sakatlanmalar artıyor. " diye sözlerini tamamladı



Burdur'da futbol turnuvası

Burdur'da 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Kurumlararası Futbol Turnuvası başladı.

Gazi Atatürk Stadı'nda başlayan turnuvanın açılış maçında Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu'nun da yer aldığı Valilik Takımı, İl Özel İdaresi takımını 3- 1 yendi. İkinci maçta ise İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı takımları 2- 2 berabere kaldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, turnuvaya 4 grupta, 24 takımın katıldığını belirterek, "Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında kurumlar arasında futbol turnuvası düzenledik. Turnuvamız haziran ayındaki final maçlarıyla sona erecek. Amacımız halkımızı spora teşvik etmek, yetişecek nesillere örnek olacak sportif faaliyetler yapmak. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.



