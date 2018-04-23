DHA YURT BÜLTENİ-7

Trakya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen programlarla kutlandı.

Edirne'de kutlama programı Vali Günay Özdemir'in koltuğunu Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Sıla Polat'a bırakmasıyla başladı. Valilik makamına oturan Elif Sıla, kentin bazı sorunlarına dikkat çekmek istediğini ifade ederek, "Kendimi mutlu hissediyorum, yarının büyükleri olarak böyle şeylere tanık olmak güzel bir duygu. Bugün Edirne'nin sorunları üzerine durmak istiyorum. Engelli vatandaşlarımız için çalışmalar yapmak istiyorum. Okullarımıza engelli asansörü yapılması gerekiyor. Görme engelliler için yapılan tırtıklı yollara araçların park ettiğini görüyorum. Halkımızı bu konuda bilgilendirmenin uygun olacağını düşünüyorum" dedi. Elif Sıla Polat'a aynı okuldan arkadaşları Gözde Namlıca, ali Cenker Arda da eşlik etti. Edirne Valisi Günay Özdemir daha sonra, Çanakkale, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen öğrencileri kabul etti. Vali Özdemir, "Her yıl yaptığımız Balkan Çocuk Şenliği'ne katıldığınız için teşekkür ederim. Çocuk şenliği özellikle 23 Nisan Çocuk Bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş. Çocuklarımız geleceğimizin büyükleridir. Sadece Türk çocuklarına değil dünya çocuklarına armağan edilen tek bayramdır" şeklinde konuştu. Yabancı öğrencilerinde katıldığı 9'ncu Balkan Çocuk Şenliği kapsamında Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulurken, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde devam eden etkinliklerde öğrenciler toplanan kalabalığı geleneksel gösterilerini sundu.

KEŞAN'DA HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. Ardından Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile öğrenciler adına ise Yekta Baydar İlkokulu öğrencisi Doruk Bulut Gürsoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Buradaki tören, öğrencilerin şiir ve kompozisyon okuması, ardından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Garnizon Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler tarafından oluşturulan kortej, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Etkinlikler, öğretmen ile öğrencilerden oluşan koronun konseri ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam etti.

TEKİRDAĞ'DA ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da coşkuyla kutlandı. Törenlerde Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, program daha sonra sahil dolgu alanında devam etti. Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinliklerde çocuklar gösteri yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tekirdağ'ın çeşitli okullarından gelen öğrencilerin gösterileri ve yöresel oyunları, Sahil Amfi Tiyatro alanını dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Şenliğe, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORLU'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde törenler, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün'ün Atatürk Meydanı'nda anıta çelenk sunumuyla başladı. Ünilever ilkokulunda devam eden etkinliklere Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, 5'nci kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı ile protokol üyeleri katıldı. Okulun 2/C sınıfı öğrencisi Zeynep Erdoğan giydiği asker kıyafeti ile 5'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz'ün yanına giderek asker selamı verdi. Tümgeneral Yüz'de küçük kıza selam vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

LÜLEBURGAZ'DAKİ ETKİNLİKLER

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki kutlama törenleri eski Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanı'nda devam eden programa Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Tugay Komutanı Albay Yavuz Bal ve Belediye Başkanı Emin Halebak halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98'nci kuruluş yıldönümünde yine bir Milli Egemenlik ve Çocuk bayramında coşkuyla, sevinçle, kıvançla, milletçe bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruzö dedi. Şiirlerin okunmasından sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Yerli ve yabancı öğrenci ekiplerin gösterilerini sunmasından sonra bayram sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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(Edirne)

-Valilik makamındaki program

-Öğrenci vali Elif Sıla'nın konuşması

-Makamdan görüntü

-Vali Özdemir'in yabancı öğrencileri kabulü

-Atatürk anıtındaki tören

-Saraçlarda öğrencilerin gösterileri

-Genel görüntüler

(Keşan)

-Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören

-Kortej yürüyüşü

-Koro konseri

-Halk oyunları ekiplerinin gösterileri

-Etkinliklere katılan çocuklar ve aileler

-Genel görüntüler

(Tekirdağ)

-Anıta çelenk sunulması

-Törene katılanlar

-Törendeki öğrenciler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Vahit İŞBAŞARAN /EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, ()

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Adıyaman'da 23 Nisan kutlandı

Adıyaman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki alanda yapılan 23 Nisan kutlamalarına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Siyasi Parti Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Programlarda saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Atatürk büstüne konulan çelenklerin konulmasın ardından kürsüye çıkan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya,"Tarihimiz kendi tarihimiz ötesinde dünya tarihinde daha etkisi asırlarca süren hafızalarda derin izler bırakmış. İşte o tarihlerden biri de 23 Nisan 1920’dir bu öyle bir tarih ki bir milletin küllerinden yeniden doğuşu bir milletin bağımsızlık uğruna her şeyini feda edişi bir milletin inanmışlığının dünyaya meydan okumasıdır. Bu öyle bir tarih ki Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde bir milletin düşman kollarına karşı tek bilek tek yürek olduğu yepyeni bir ruh ve çelik gibi imanla yepyeni bir devletin temelleri atıldığı Ulusal Egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gündür." Valilik bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar şiir okudu, dans gösterileriyle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Nene Hatun Anaokulu öğrencileri tarafından oynanan Kafkas oyunun sonunda Hasan Ferhat Hazar, elinde Türk Bayrağını Vali Nurullah Kalkancı'ya verdi. Vali Kalkancı ise duygusal anlar yaşadı. Yapılan gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında açılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik bahçesi

- Öğrencilerin oyunları

- Müdür Mete Kızılkaya'nın konuşması

- Saygı Duruşu İstiklal marşının okunması

- Öğrencinin Vali Kalkancı'ya Türk Bayrağı vermesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()

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Malatya'da 23 Nisan coşkusu



Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla resmi kutlama programı düzenlendi. Programda öğrencilerin yaptığı gösteriler izleyenleri hem keyiflendirdi hem de duygulandırdı.

Tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Resmi çelenk sunumunun ardından saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Daha sonra CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve Gençlik Kolları tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

VALİ KABAN'IN KOLTUĞUNA KEREM BULUŞ OTURDU

Malatya Valisi Ali Kaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 98'inci yılı nedeniyle koltuğunu 2'nci Hasan Varol İlkokul öğrencisi Kerem Buluş'a bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili bir günlük vali koltuğuna oturan Buluş, bugünün çocukları olarak tek hedeflerinin güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi. Ardından Buluş, Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya, okullarında düzenlenecek olan etkinlikte 800 bayrak ihtiyaçlarının olduğunu istedi.

KUTLAMADA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Begüm Kartal İlkokulu'nda resmi kutlama programı düzenlendi. Programa; Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2'nci Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Tatlı, 23 Nisan 1920, halk iradesinin tecelli ettiği günün adı olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı kutlama programında özellikle anaokulu öğrencilerinin yaptığı mehter gösterisi büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Anıtta bayrak sallayanlar

- Protokolden görüntü

- Bayrak flama

- Milli Eğitimin anıta çelenk bırakması

- Anıttaki çocuklardan görüntü

- Atatürk resimli tişört giyenlerden detay

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- CHP'nin anıta çelenk bırakması

- Kerem Buluş'un valilik makamına girişi

- Buluş'un valilik makamına oturması

- Kutlama programından görüntü

- Protokolden detay

- Kutlamaya katılanlar

- Engelli çocuktan detay

- Halk oyunlarından görüntüler

- Mehter marşı ekibinden görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,()

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CHP'li Tüzün: 15 arkadaşımız özverili davranış biçimi gösterdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İYİ parti'ye katılan milletvekilleriyle ilgili olarak, "15 arkadaşımız özverili bir şekilde davranış biçimi gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Bilecik'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılan Yaşar Tüzün, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tüzün, 15 milletvekilinin CHP'den istifa edip İYİ partiye geçmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Son günlerde, her siyasi partinin başta cumhurbaşkanlığı ittifakı, seçim ittifakı çalışmaları söz konusu. Ancak, bugüne kadar demokrasiye, TBMM'ne kumpas kuranlar, bu kumpas zihniyeti ile siyaset yapanlar,bugünlerde başka partilerin ittifakına, başka partilerin siyasi ittifakına ve demokrasinin devamı yönünde karar verecek bir oluşuma şiddetle tepki gösterdiler. Kuşkusuz Türkiye'de yaşanan olayları hepimiz gözlemliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden demokrasi adına ve parlamenter sistem adına bir başka siyasi partinin temsilcisinin aday olabilmesi için 15 arkadaşımız özverili bir şekilde davranış biçimi gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Hem demokrasiyi, hem parlamenter sitemi yaşatabilme adına cumhuriyetimizi yaşatabilme adına böyle bir birlikteliğe, böyle bir demokrasi anlayışına ihtiyaç vardı. Milletvekillerimizi yürekten kutluyorum. Bundan sonraki süreçle ilgili CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını önümüzdeki birkaç gün içerisinde belirleyeceğiz. Ben inanıyorum ki güzel bir yarış olacak. Bu yarışta kazanan cumhuriyet olacak, kazanan demokrasi olacak ve kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve kuşkusuz TBMM olacak."

Görüntü dökümü:

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-Yaşar Tüzün'ün konuşması

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,()

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Telefonla dolandırıcılık çetesinin ikna yöntemi sesli mesajdan çıktı

Adana merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen ve 49 kişinin tutuklandığı 'Son Alo' operasyonunda şüphelinin cep telefonundan çete üyeleriyle aralarındaki anlaşmayı ve talimatları içeren 130 sesli mesaja ulaşıldı. Bir mesajda şüphelinin, "Kameralı yerde işi alamadığın zaman isterse 1 trilyon olsun sana kimse bir şey diyemez" diye ikna edilmeye çalışılması dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 5 Nisan'da 'Son Alo' ismini verdiği operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 adet telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 adet sim kart, 3 adet pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler arasında bulunan askeri üniforma ile jandarma bölgelerinde astsubay adayı kıyafetiyle dolaşan dolandırıcıların, ulaştıkları kişilere kendilerini jandarma olarak tanıttığı ve parayı almaya da bu kıyafetle gittiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcıların köylerde çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15'inden 600 bin lira dolandırdığı saptanırken,dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise hesaplara bloke koydurarak kurtardı. Şüphelilerin 49'u sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

130 SESLİ MESAJ SAPTANDI

Tutuklanan şüpheliler Yunus Gemci'nin, Kemal Gözüaçık (40) ve henüz ismi tespit edilemeyen 'Çavuş' lakaplı çete üyeleriyle aralarında geçen sesli mesaj görüşmelerine ulaşıldı. Saptanan 130 ses kaydı tek tek incelenip kayıt altına alındı. Çavuş lakaplı çete üyesi, şüpheli Yunus Gemci'ye ilettiği sesli mesajda, kendisine telefon numarası gönderdiğini belirtip karşıdaki kişiyle iletişime geçmesini istiyor. Kemal Gözüaçık'tan Yunus Gemci'yi dolandırıcılık yapmaya ikna etmek için gönderdiği anlaşılan mesajda şu ifadeler olduğu belirlendi:

1 TRİLYON OLSA DA KİMSE BİR ŞEY DEMEZ

"Kardeşim, 'Çavuş' seninle gerekeni konuşmuştur. Ben 3 yıldır onun ağabeyi Mehmet ile çalışıyorum. O içeride (cezaevinde) şu an. Biz burada birçok iş yaptık. Benim adamımı polisler yakaladı. Şimdi o içeride. Haberlerde çıktı. Bunu belki duymuşsundur. Ben senin adını çok duydum. 'Çavuş', senin cezaevinden çıktığını ve benimle buluşmanı istedi. Ben yüzde 10 komisyonla değil, yüzde 25 komisyonla çalışıyorum. Eğer tamam dersen adamlar yarın Adana'ya yönelip çalışmaya başlayacak. Eğer gelirim dersen yarın Adana'da buluşalım. Sen de içeriden çıkmışsın, durumları biliyorsun. Adamım benim kadar kazandığı halde onun için 12 bin lira avukat parası verdim. Sen tamam dersen kimseyle muhatap etmem. Yüzde 12.5 senin, yüzde 12.5 benim. Ne alırsak yarı yarıya. Kesinlikle risk yok. Bana iki gündür iş verdiler. Eve gir dediler, girmedim. Niye? Kamera olduğu için girmedim. Seni de göndermem. Kameralı yerde işi alamadığın zaman isterse 1 trilyon olsun sana kimse bir şey diyemez. Sana bir şey derlerse ağabeyi arayın dersin sonra da telefonu kapatırsın. Risk almadan yapacağız. Risk yok. Bu saatten sonra cezaevinde yatılmaz. Tamam dersen sabah erkenden Adana'da buluşalım. Çavuşu aradım, onun da haberi var."

'GÖRÜŞMELERİ TELEFONUNDAN SİL'

Yunus Gemci de gönderdiği yanıtta, "Tamam abi, bana her türlü uyar. Ben bu gece Adana'ya otobüsle ya da motosikletle geçebilirim" diyor. Diğer çete üyelerinin kendisine güvendiğini aktaran Kemal Gözüaçık'ın diğer mesajlarında şu ifadeler yer alıyor: "Hiç yanlış yapmadık. Adamlar bizi o yüzden istiyor. Benim elemanım yakalandı. Şimdi 14 dosyada 1 milyon 150 bin lira dolandırmaktan yargılanıyor. Kuruşu kuruşuna paralarını verdik. O yüzden bize güveniyorlar. Senin için de 'Çok sağlam. İsim vermedi, gitti yattı. Paramızı bize teslim etti' dediler. Cezaevinden bana 'Çavuş'un ağabeyi 'Kemal birini bulsun çalışsın' diye haber yollamış. Sen de tamam diyorsun. Sabah Adana'da buluşuruz. Kimse bize neden alamadığımızı soramaz. Biz ikimiz kafa dengi bir şekilde çalışacağız. Yarın Adana Otogarı civarında buluşuruz. Konuşmaların da hepsini silmeyi unutma." Kemal Gözüaçık, telefonla görüştüğü şüphelilere mesajları da telefonundan silmesi konusunda sık sık uyarılarda bulması da dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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- Ses kayıtları

**ARŞİV**

- Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyondan görüntüler

- Bir şahsın gözaltına alınması

- Evin aranması

- Ele geçirilen malzemelerden genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05'11" BOYUT:316 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,()

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Bursa'da iki hırsızın köpeği çalması kameralarda

Bursa'da iki hırsız bir evin bahçesindeki köpeği önce sevdi, sonra çaldı. O anlar saniyesi saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Ev sahibi Ebru Ö. sabah kalktığında bahçesinde beslediği, 'Çin Aslanı' cinsi olarak bilinen köpeğini göremeyince paniğe kapıldı. İlk olarak yakın çevrede arama yapan Ebru Ö. köpeğini bulamayınca evin dört bir köşesini gören güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi.

BİRİ GÖZETLEDİ DİĞERİ ÇALDI

Kameraya yansıyan görüntülerde, iki şüpheliden birinin çevreyi dolaşıp gözetlediğini, bu sırada diğer şüphelinin de evin bahçesine girip kulübede bulunan köpeğini önce sevip sonrasında alıp kaçtığını fark eden Ebru Ö. hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, görüntüleri kameralara net şekilde yansıyan iki şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları başlattı. Köpeğin sahibi Ebru Ö. sosyal medya hesaplarından köpeğinin fotoğrafını paylaşarak, Nilüfer Çamlıca Mahallesi'nde yaşadığını, bal rengi, chow chow cinsi köpeğinin adının Herkül olduğunu yazdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hırsızların köpeği çalması,

-köpeğin videoları

SÜRE:2 dk 12 sn

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,()

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Kiliseye benzetilen cami 12 yıldır tamamlanamadı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımına 2006 yılında başlanan Molla Halil Camii, mimarisi nedeniyle kiliseye benzetildiği için para yardımı yapılmayınca tamamlanamadı. Bazı vatandaşlar, tartışmalara neden olan caminin mimarisinin düzeltilmesini istedi, Müftülük yetkilileri de yapının yeniden yıkılıp yapılacağını belirtti.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi’nde Molla Halil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına 2006 yılında başlanılan Molla Halil Camii, dış mimarisinin kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Yapımına başladıktan ve kaba inşaatı tamamlandıktan sonra mimarisi kiliseye benzetilen camii, yeterli bağış toplanamadığı için bir süre sonra Türk Diyanet Vakfı’na devredildi. Yapının inşaat masraflarının altından kalkamayan vakıf, iş adamlarını devreye soksa da cami inşaatını geçen zaman zarfında tamamlayamadı. Caminin içerisinde yapılan küçük bir bölüm ibadete açılırken, Müftülük yetkilileri de yapının hazırlanacak olan projeyle bazı bölümlerinin yeniden yıkılıp yapılacağını belirtti.

BAĞIŞLAR KESİLDİ

Molla Halil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlyas Öztürk, camiinin bazı kişilerce kiliseye benzetilmesiyle yeteri kadar bağış toplayamadıklarından yakındı, toplanan az miktarda paranın da caminin ancak elektrik ve su ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

‘PROJE İLE YENİDEN YAPILACAK’

Trabzon Ortahisar ilçe Müftüsü Adem Aygül, kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışma yaratan caminin, projeyle yeniden inşa edileceğini belirterek “2006 yılında yapımına başlanan cami yeni bir proje ile yeniden yapılacak. Oradaki camiye ait arazi genişletilecek. Bunun için yeni bir proje bekliyoruz" dedi.

‘CAMİYİ PEK ANDIRMIYOR’

İnşaatın camiyi andırmadığını belirten yöre sakinlerinden Ziya Arslan, “Buradaki yapı, görünüş itibari ile camiyi pek andırmıyor, kiliseye benziyor. Böyle güzel bir yerde bu kadar alan işgal ediliyor. Bir planlama, proje ancak bu kadar kötü yapılabilirdi. Görüldüğü gibi mimari yapısı bizim Türk mimarisine uygun değil. Bunu gören insanlar 'Burada kilise mi yapılıyor ?' diye soruyorlar. Karadeniz vatandaşı olarak bize kilise görünümlü cami uygun değil" diye konuştu.

‘TÜRK MİMARİSİNE ÖZGÜN OLMALI’

Caminin yeniden projelendirilerek Türk mimarisine özgü olarak yapılması gerektiğini savunan İbrahim Şeras da “Söylentilere gerek yok. Zaten görünüyor ki burası kiliseyi andırıyor. Buradaki esnaf, vatandaş dinine sadık insanlar. Yıllardır burası enkaz halinde duruyor. Neden burada böyle bir yapı yapıldı onu anlayamadık. Burada yapılan yapıya karşıyız. Kısa zamanda buranın yeniden projelendirilip yapımının tamamlanması lazım. Kubbelerin tekrar minare şekline dönüştürülmesi gerekirö ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Camii ve çevresinden görüntü

-Konuşmalar

-Çevreden ve camiiden görüntü

HABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Aleyna BAYRAM/TRABZON,()