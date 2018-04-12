DHA YURT BÜLTENİ- 7

Bakan Fakıbaba Akçakale'de

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İlçeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Toplantıya; Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan da katıldı. Fakıbaba, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanın karşılanması

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Bakan Fakıbaba'nın konuşması

- Genel detay ve görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 232 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA,()



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Baba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarıldı(Görüntü Ekiyle Yeniden)

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin vinç ile yukarı çıkarılması

- Olay yerindeki kalabalık

- Aracın içinden cesetlerin çıkarılması

- Ceset torbalarının görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin çalışması

- Otomobilin, tabutların ve caneza araçlarının görüntüsü

SÜRE:02'23" BOYUT:146 mb

Haber-Kamera:İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ,(Adana),()

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Ölü bulunan doçent ile öğrencisinin cenazeleri alındı



Nevşehir'de Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile yüksek lisans ögrencisi Kübra Nur Yılmaz'ın ölü bulunmasının ardından, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Sivas'ın Suşehri ilçesine, öğretim üyesinin cenazesi ise Diyarbakır'a götürüldü.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çardak köyündeki tarlada dün sabah saatlerinde otomobilde kanlar içinde 1'i kadın, 2 kişiyi fark eden çiftçiler, jandarmaya haber verdi. ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, tabancayla vuruldukları belirlenen kadın ve erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesetlerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra Bilim Uzmanlığı eğitimi alan Kübra Nur Yılmaz'a ait olduğu saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Doç. Dr. Baştürk'ün, aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Kübra Nur Yılmaz'ı, nişanlanacağı için ayrılmak istemesi üzerine tabancayla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

CENAZELER ALINDI

Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'ın cenazaleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Yozgat Sorgunlu Baştürk'ün cenazesi, eşinin isteği üzerine Diyarbakır'a, Kübra Yılmaz'ın cenazesi de Sivas'ın Suşehri ilçesine götürüldü.Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün, Hacıbektaş Üniversitesi'ne Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden geldiği, olayda kullandığı tabancanın ruhsatını da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı öğrenildi.Kübra Nur Yılmaz'ın üniversiteden mezun olduktan sonra yurttan ayrılıp bir arkadaşı ile tuttukları evde kaldığı, Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün tarih dersinden lisans öğrencisi olduğu ifade edildi. Yapılan soruşturmada Doç. Dr. Baştürk ile ögrencisinin Çardak köyü yakınlarındaki tarlaya önceki gece geç saatlerde geldikleri, olayın 04.00- 05.30 sıralarında meydana geldiği üzerinde duruluyor.

Haber:Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, ()

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FETÖ tehdidiyle kadını dolandırmaya çalışan şüphelinin yakalanma anı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadına kendilerini 'polis' olarak tanıtarak "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş" tehdidiyle 16 bin euro alan, ertesi gün aynı şekilde 50 bin lira daha isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Eve gelerek kadından 50 bin lirayı teslim alan şüphelinin polis tarafından yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Alanya'da oturan S.B. adlı kadını 9 Nisan günü telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş. Şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para vereceksiniz" dedi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan S.B., bir süre sonra dolandırıcılara elden 16 bin euro teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.B., polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

S.B.'yi ertesi gün tekrar arayan dolandırıcılar, aynı operasyona devam ettiklerini söyleyerek bu kez 50 bin lira daha istedi. Dolandırıcılar S.B.'ye parayı 'önce vatan' parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini istedi. S.B.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdur kadının Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak'taki evinin çevresinde ve apartmanın içinde operasyon için beklemeye başladı. Polis parayı teslim almak için gelen Ahmet D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

KAÇTIKLARI ARAÇTA YAKALANDILAR

Soruşmayı derinleştiren ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.'nin de (40) aynı dolandırıcılık olayına karıştığı ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Aksu ilçesi girişinde kovalamaca sonucu aracı durdurup, Adnan N. ve Mustafa T.'yi yakaladı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan S.B.'nin evine parayı almak için gelen şüphelilerden Ahmet D.'nin polis operasyonuyla yakalanma anı çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla kaydedildi. Görüntülerde cep telefonuyla konuşarak sokakta yürüyen şüphelinin kadının evinin bulunduğu apartmana girmesi yer aldı. Bir süre sonra dışarı çıkan Ahmet D., apartmanın önünde birkaç metre yürüdükten sonra kendisini takibe alan polis ekibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet D. polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin yakalanma anına ilişkin görüntüler

- Mağdur kadının şüpheliyle cep telefonuyla görüşmesi

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Kargodaki bal kutularında 61 buçuk kilo eroin çıktı

Gaziantep'te polis tarafından bir kargo firmasında yapılan aramada bal dolu teneke kutularda 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, kentteki bir kargo firmasına baskın düzenledi. Kargo firmasında arama yapan ekipler, bal dolu 8 teneke kutuyu kesip, içine baktı. Ekipler, kestikleri 8 adet 20'şer kilogramlık teneke kutuların içerisinde toplam 61 kilo 500 gram eroin buldu. Uyuşturucuya el konulurken, teneke kutuların sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bal dolu kutuların kesilmesi

- Kutulardaki eroin

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP,()

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Kırklareli Valisi'ne 'yaklaşmama' tedbiri



Kırıkkale Valisi Orhan Çiftçi hakkında mahkeme, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde husumet yaşadığı Meltem Özkalfa'ya 6 ay yaklaşmama kararı verdi. Vali Orhan Çiftçi, bu zaman diliminde Özkalfa'nın evinin ve işyerinin yakınından geçemeyecek.

Mudanya Belediyesi özel kaleminde çalışırken bir süre önce emekli olan Meltem Özkalfa, Kırlareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, ilçede kaymakamlık yaptığı dönemde aralarında yaşanan husumet nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken Meltem Özkalfa, geçen 28 Mart tarihinde koruma talebinde bulundu. Mudanya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Mart tarihinde Özkalfa için 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi'ne ilişkin kanun kapsamında 6 ay süreyle koruma kararı verdi. Buna göre Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 6 ay boyunca Meltem Özkalfa'yı iletişim araçlarıyla rahatsız etmeyecek, evinin ve işyerinin yakınından geçemeyecek.

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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Sakarya Nehri'ne düşen çiftçinin 9 gün sonra cesedi bulundu



Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörü nehre devrildikten sonra kaybolan çiftçi Osman Karakullukçu'nun (72) cesedi, 9 gün sonra bulundu.

Karasu Adatepe Mahallesi'nde 9 gün önce kontrolden çıkan traktör Sakarya Nehri'ne devrildi, akıntıya kapılan Osman Karakullukçu kayboldu. AFAD, Bursa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Ekibi, Jandarma Özel Harekat, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi arama çalışmalarına bu sabah devam etti. Zodyak botlarla ve su altına dalış yapan polis ve jandarmaya bağlı dalgıçlarla nehri tarayan ekipler, Karakullukçu'nun cesedini, traktörün devrildiği noktanın 11 kilometre uzağındaki Hürriyet Mahallesi mevkiinde suyun altında buldu. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan ceset, Karasu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay

Haber:Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), ()

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Hakim, teleferikle ulaştığı köyde keşif yaptı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Sarp Şenbaşlar, baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak köyde yolu olmayan bir eve, Çoruh Nehri üzerine kurulu, 50 metre uzunluğunda, 25 metre yüksekliğinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştı. Keşifi yapan hakim aynı teleferik kabinine binerek geri döndü.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy, birkaç yıl içinde su altında kalacak. Baraj projesi kapsamında ilçede başlatılan kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yusufeli Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti Kınalıçam gitti. Heyetteki, Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Sarp Şenbaşlar, köyde yolu olmayan bir eve, Çoruh Nehri üzerine kurulu 50 metre uzunluğunda 25 metre yükseliğinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştı. Kamulaştırma işlemi için arazi keşifi yapan hakim aynı teleferik kabinine binerek geri döndü. Hakim Şenbaşlar'ın bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hakimin teleferikle geçişi

Haber: Nusret DURUR/ARTVİN,()

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Kars'tan Hatay'a duygulandıran mektup

Kars'ta ilkokul 5’inci sınıf öğrencisi Azranur Şamcı, bir haftalık okul harçlığı olan 10 lirayı Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Mehmetçiğe bağışladı. Azranur’un Hatay Valiliği'ne gönderdiği 10 lira, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na teslim edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na vatandaşların desteği sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı'na anlamlı bir destek de Kars'taki Fevzipaşa Ortaokulu 5-E sınıfı öğrencisi Azranur Şamcı’dan geldi. Azranur bir haftalık okul harçlığı olan 10 lirayı, Hatay Valisi Erdal Ata’ya yazdığı bir mektupla birlikte zarfa koyarak Mehmetçiklere ulaştırılması için Hatay’a gönderdi. Azranur’un mektubunu alan Hatay valisi Erdal Ata, minik öğrenciye teşekkür etti.Vali Erdal Ata mektubu okurken çok duygulandığını belirterek, "Zeytindalı Harekatı başladıktan sonra Türkiye’nin dört bir yanında e-mail, mektup, telefon hatta yüzlerce binlerce diyelim aldık. Silahlı kuvvetlerimizin oradaki yaptığı operasyonu desteklemek üzere gönderilen mesajlar ve bunun yanında da bir çok vatandaşlarımızın askerlerimize silahlı kuvvetlerimize yardım olmak amacı ile bir çok taleplerini aldık. Bu arada Kars Fevzipaşa Ortaokulundan Azranur Şamcı isimli bir öğrencimiz bana bir mektup yazmış. 'Vali Amca bu benim bir haftalık harçlığım 10 lira bunu lütfen Afrin’de ki askerlerimize ulaştırın' diye. Gerçekten çok duygulandırıcı bir hareket öğrencimizin yaptığı bu davranış beni çok duygulandırdı, kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum ona derslerinde başarılar diliyorum. İnşallah o parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına vereceğiz, onun adına yatıracağız. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum ve başarılar diliyorumö dedi. 5'inci sınıf öğrencisi Azranur Şamcı'nın Hatay Valisi Erdal Ata'ya gönderdiği mektupla şunlar yazıyor: "Sayın Hatay valisi amca ben Kars Fevzi Paşa Orta Okulundayım. 5/E sınıfındayım. Bu para benim 1 haftalık harçlığımdır bu 10 TL’yi Afrin’de savaşan Mehmetçik ağabeylerime ulaştırırsanız çok mutlu olurum. Vatanımı ve ekserlerimizi çok seviyorum. Sizin ve Mehmetçik ağabeylerimin ellerinden öpüyorum. Allah devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı ve askerlerimizi korusun. Selamlarımı sunar ellerinizden öperim.ö

Görüntü Dökümü

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-Azranur'un yazdığı mektuptan görüntü

-Gönderdiği paradan detay

-Azranur'un fotoğrafı

-Hatay Valisi Erdal Ata'nın konuşması

SÜRE:01'29" BOYUT: 175 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Iğdır Ovası'nda 35 yıl sonra yeniden 'beyaz altın' dönemi



Türkiye'nin İran, Nahçivan ve Ermenistan'a açılan kapısı Iğdır'da, 35 yıl aradan sonra pamuk yetiştirilmeye başlanınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çiftçilere pamuk tohumu dağıttı.

Pamuk ve pirinç yetiştirilebilen, 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak bilinen Iğdır Ovası, geçen yıl ekilen pamuklarla yeniden beyaza büründü. Deneme ekiminin ardından çiftçilerden gelen yoğun istek üzerine bu yıl pamuk ekimine geçildi. Ekim için çiftçiye pamuk tohumu dağıtıldı. Tohum dağıtım törenine Vali Enver Ünlü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Bulut, Meclis Başkanı Kurban Oluz, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Vali Enver Ünlü, pamuk deneme ekiminin ardından çiftçilerden gelen yoğun istek üzerine bu yıl gerçek ekime geçildiğini söyledi. Doğunun Çukurovası olan Iğdır'da 'beyaz altın' diye tabir edilen pamuğa geri dönüldüğünü ifade eden Ünlü, "Önümüzdeki yıl bu katılımın daha da artacağına inanıyorum. Beyaz altın sayesinde tekstil fabrikaları var. Elde edilen ürünler, burada değerlenecektir. Bakanlığımızın da cırcır fabrikaları desteğini vereceğine inanıyorum. Tarım Bakanlığımız tarafından pamuğa kilogram başına 80 kuruş, yani ton başına 800 TL, mazot ve gübre desteği olarak da dekar başına 44 TL destek verilmektedir. Beyaz altını herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, 2018 yılı İl Özel İdare kaynaklı olarak gerçekleştirilecek olan pamuk tohumluğu alım projesi kapsamında 7 bin 400 kilogram pamuk tohumu tedarik edilerek talep eden çiftçilere dağıtımının yapılacağını söyledi. Iğdır'da toplam 2 bin 500 dekarlık alanda pamuk ekimi gerçekleştirileceğini ifade eden Yolcu, "Mikroklima iklimi ve toprak yapısı sayesinde birçok tarım ürününün yetiştirilmesine olanak sağlayan Iğdır’da üreticiler pamuk üretimine yöneldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde pamuk ekimi Elazığ, Malatya ve Iğdır'da yapılmaktadır" dedi. Pamuk ekimi yapan Şamil Akyüz ise "Topraklarımız bereketli ve verimli. Bunun değerini iyi bilmeliyiz. Toprak verimli ve çiftçimiz çalışkan olursa iyi ürün elde ederiz" diye konuştu.Törenin ardından Vali Enver Ünlü, çiftçilere pamuk tohumu dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Çiftci Şamil Akyüz'ün konuşması

-Iğır Valisi Enver Ünlü'nün konuşması

-Pamuk tohumu dağıtımı

(5.50 dk. 195 mb)

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()