DHA YURT BÜLTENİ- 7

Fikri Işık: Kimyasal saldırı cezasız kalmamalı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Suriye'de Duma ve Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları için "Kimyasal saldırının hiçbir şekilde cezasız kalmaması gerekir. Rusya'nın özellikle Esad'ı koruma güdüsüyle yaptığı açıklamalar Rusya'ya da ciddi zarar veriyor" dedi.

Yeni Dünya Vakfı'nın 22'nci Vakıf Meclisi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir otelde başladı. Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, gazetecilerin, Suriye'de Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da cihatçıların elindeki son kent olan Duma'da Suriye rejimi ve destekçilerinin sivillere karşı kimyasal silah kullanarak katliam yaptıkları iddiasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Fikri Işık, savaşta masum insanların ölmesinin kabul edilemez bir durumken kimyasal silahla bunun insanlık suçuna dönüşmesini Türkiye'nin hiçbir zaman ve şartta kabul etmeyeceğini söyledi. Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğunu kaydeden Işık, ilgili kuruluşları olayların araştırılması için davet eden ilk ülke olduğunu aktardı.

'HİÇBİR ŞEKİLDE CEZASIZ KALMAMASI GEREKİR'

Fikri Işık, "Maalesef güçlüler gücünü doğru yer ve zamanda bu tip olayların önlemesi için kullanmadığı sürece olayların yaşanması engellenmeyecek. İlk kimyasal silah kullanıldığında gereken müdahale yapılmış olsaydı daha sonra hayatını kaybeden binlerce insan belki bugün aramızda olacaktı. Zararın neresinden dönülse önemlidir. Bu son kimyasal saldırının da hiçbir şekilde cezasız kalmaması gerekir. Bu konuda Birleşmiş Milletler amasız fakatsız, hiçbir bahaneye özellikle başvurmadan sorumluları cezalandırmalı. Rusya'nın özellikle Esad'ı koruma güdüsüyle yaptığı açıklamalar Rusya'ya da ciddi zarar veriyor. Sonuçta orada ölenler insan, dolayısıyla hiçbir gerekçeye sığınılmamalı. Sorumluların bir an önce bunu bir daha yapmamaları için caydırıcı önlem alınmalı" diye konuştu.

Malatya'daki darbe girişimi davasının 10'uncu duruşmasına devam edildi

Malatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 2'nci oturumu görülmeye başlandı. FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 6'sı general 24'ü tutuklu 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşması dün başladı. Yakınca Spor Salonu'nda güvenlik önlemleri arasında, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün de devam eden duruşmaya tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi.Sanıklar, salonun yan tarafına yanaşan cezaevi araçlarından indirilerek içeri alındı. 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Kilis'te sağanak ve dolu

Kilis'te, dün geceden itibaren başlayan sağanak yağmur ve dolu günlük yaşamda aksaklıklara yol açtı.

Kilis'te, dün gece başlayan sağanak yağış bölge halkını sevindirirken, öğle saatlerinde dolu yağışı başladı. Kısa sürede her yer beyaza bürünürken, yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Doğu Guta'dan tahliye edilenler Fırat Kalkanı bölgesine yerleşiyor



Suriye'de, Beşşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki kamplara yerleştiriliyor. Şu ana kadar 3 bin 548 kişinin geldiği bölgede, 100 bin kişinin barınacağı şekilde hazırlık yapılıyor.

Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'nın en büyük yerleşim birimi Duma'da bulunan muhalifler ve siviller, rejim güçlerinin ablukasının ardından zorunlu olarak tahliye edilmeye başladı. Doğu Guta'da zorunlu tahliyeler kapsamında rejim ve destekçilerinin kuşatmasındaki son nokta olan Duma ilçesinde 22 Mart'ta başlayan tahliyeler kapsamında şu ana kadar 3 bin 548 kişi güvenli bölgelere taşındı. Doğu Guta'dan şu ana kadar 76 otobüs ile ayrılan 877'si kadın, 1346'sı çocuk, toplam 3548 kişi, TSK ve ÖSO tarafından güvenli hale getirilen Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine getirildi. Şu ana kadar Doğu Guta'dan ayrılanlanlar El Bab ve Azez'de bulunan 3 kampa yerleştirildi. Güvenli bölgeye ulaşan ve barınma merkezlerine yerleştirilen Doğu Gutalı sivillerin ihtiyaçları ise AFAD, Türk Kızılayı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve yardım kuruluşları tarafından karşılanıyor. İHH yetkililerinden Ali İmran Durman, Doğu Guta'dan tahliye edilen sivillerin Fırat Kalkanı bölgesine geldiğini ve burada geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini söyledi. Otobüslerle yapılan tahliye ile güvenli bölgeye ulaşan siviller arasındaki yaralı ve hastalar da yine burada bulunan hastanelerde tedaviye alındı. Öte yandan, tahliyeler kapsamında Doğu Guta'dan gelecek siviller için Azez, El Bab ve Cerablus bölgesinde 100 bin kişinin barınacağı şekilde hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Hamile kadın, 2 çocuğunu öldürüp, intihara kalkıştı/EK



Gaziantep’te, kayınvalidesiyle tartışan 3,5 aylık hamile Özlem Karaçalıoğlu (23), oğlu Mustafa (4) ile kızı Ayşe Karaçalıoğlu'nu (2) bıçaklayarak öldürüp, evlerinin terasından atlayarak intihara kalkıştı. Çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı intihar mektubunda kayınvalidesinden şiddet gördüğünü öne süren Ayşe Karaçalıoğlu, hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece geç saatlerde kent merkezine 29 kilometre uzaklıktaki Cerit Yeniyapan Mahallesi’nde meydana geldi. Özlem Karaçalıoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olan eşi Cuma Karaçalıoğlu (29) gece nöbetindeyken, alt katta kalan kayınvalidesinin yanına indi. Burada, gelin- kaynana henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Özlem Karaçalıoğlu, tartışmanın ardından çocukları Ayşe ve Mustafa’yı da yanına alarak tekrar üst kata çıktı, kapıyı kilitledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özlem Karaçalıoğlu, 2 sayfalık intihar mektubu yazdıktan sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çocuklarını vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçakladı.

EŞİ KAPIYI KIRIP GİRİNCE BALKONDAN ATLADI

Gecenin ilerleyen saatlerinde işten dönen Cuma Karaçalıoğlu, kapının kilitli olduğunu gördü. Karaçalıoğlu zili çalmasına karşın eşi açmayınca, kapıyı kırıp içeri girdi. Bu sırada Özlem Karaçalıoğlu, evin balkonuna çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Çocuklarını kanlar içinde bulunan Cuma Karaçalıoğlu, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi. Kolu kırılan hamile Özlem Karaçalıoğlu ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Çocukların cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP, KOCASINI BEKLEDİ

Özlem Karaçalıoğlu’nun çocuklarını öldürdükten sonra cesetlerin yanında intihar mektubu yazarak yaklaşık bir saat boyunca eşini beklediği, Cuma Karaçalıoğlu’nun gelmesiyle birlikte de evin balkonundan atladığı ifade edildi.

MEKTUPTA KAYINVALİDESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI

Mektubunda, aynı zamanda halası olan kayınvalidesinin evlendiğinden beri kendisine şiddet uyguladığını, hiçbir zaman gelini olarak görmediğini ileri süren Özlem Karaçalıoğlu, “Kaynanam evlendiğimden bu yana bana şiddet uyguluyor. Her zaman kocama karşı beni karaladı. Ben haklılığımı hiçbir zaman kanıtlayamadım. Artık dayanamıyorum. Bu yüzden canıma kıyacağım. Başta kaynanam olmak üzere hiç kimseye hakkımı helal etmiyorumö yazdığı belirtildi.

BABA AYAKTA DURAMADI

Çocuklarının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen zabıta memuru Cuma Karaçalıoğlu'nun ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Gözyaşı döküp, zaman zaman baygınlık geçiren Karaçalıoğlu'nu arkadaşları taşıdıkları arabada sakinleştirmeye çalıştı. Çocukların cenazesi, olayın yaşandığı Cerit Yeniyapan Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

Siverek’te elektrik direği kamyonun üstüne devrildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, etkili olan şiddetli fırtınadan dolayı elektrik direği kamyonun üzerine devrildi.

Olay, sabah saatlerin Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sitede bulunan enerji nakil hatlarını taşıyan ve esnafların abone saatlerinin bağlı bulunduğu 6 metre yüksekliğindeki elektrik direği rüzgara dayanamayıp devrildi. Devrilen direk park halindeki bir kamyonun üzerine düştü. Fırtınadan dolayı elektriklerin kesik olduğu sırada düşen direk can kaybına yol açmazken ölümden döndüklerini belirten esnaflar, "Elektrikler kesik olduğu için dükkanın önünde 4 kişi bekliyorduk. Ansızın direğin devrildiğini fark ettik ve kaçtık. Direğin park halindeki kamyonun üzerine düşmesi bizi ölümden kurtardıö dedi.

Sivas'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlaması

Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve teşkilat mensupları kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Polis üniforması giyen çocuklar törende ilgi oldağı oldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Emniyet teşkilatı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra, Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Polisin toplumun vicdanı olduğunu söyleyen Gül, çocukların en çok istediği mesleğin başında polisliğin geldiğini ifade etti. Polislerin haksızlıkları bertaraf ettiğini ve suçu önlediğini dile getiren Gül, "Türk Polis Teşkilatı son yıllarda özellikle araç, gereç ve personel anlamında çok büyük mesafeler katetti. İnşallah daha iyi mesafeler katedecek. Hem terörle mücadelede hem asayiş olaylarında her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bunun da en önemli müsebbibi polis teşkilatında görevli personellerimiz" dedi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise Türk milletinin asker ve polisi seven bir toplum olduğunu belirterek, "Doğduğumuzdan itibaren vatan ve millet sevdasıyla yetişiyoruz. Bayrak bizim için her şey, çocuklarımızın üniforma içerisinde yetişmesini artı bir değer olarak görüyoruz" diye konuştu. Törende,polis üniforması giyen çocuklar büyük ilgi gördü.

