DHA YURT BÜLTENİ-7

Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kameralara yansıdı

BURSA'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 150 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi. Nefes kesen operasyon ve polis ekipleri ile zehir tacirleri arasında yaşanan ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı kovalamaca kameralara yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, İstanbul'dan yola çıkan E.K. ve H.Ş.'nin Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu aracı Bursa girişinde takipe alan ekipler, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 'Dur' ihtarında bulundu. Durmayıp kaçmaya çalışan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Nefes kesen kovalamaca, ekiplerin aracın önünü kesmesi ile son buldu. Polisler, şüpheliler E.K. ve H.Ş.'yi araçtan çıkartarak kelepçeledi. Araçta zulalanan ve piyasa değeri 150 bin lira olan 600 gram metamfetamin narkotik köpeği 'Rona' tarafından bulundu. Nefes kesen operayon anı ise kameralara yansıdı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kovalamaca ve şüphelilerin yakalanma anı

Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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Şakalaştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, evlerinin bahçesinde tüfekle oynayan Ş.B. (10) şakalaşırken, amcasının oğlu K.B.'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.B evlerinin bahçesinde misafirliğe gelen amcasının oğlu K.B. ile av tüfeği ile şakalaşmaya başladı. Ş.B., iddiaya göre, şaka amacıyla kuzenine doğrulttuğu av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Osmaniye'den ailesiyle misafirliğe gelen amcasının oğlu K.B.'nin yüz ve baş bölgesine isabet etti. Silah sesini duyarak, olay yerine gelenler, K.B.'yi kanlar içinde yerde yatarken görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, K.B.'nin öldüğünü belirledi. K.B.'nin cenazesi, otopsi için morga götürülürken, oğlunun ölüm haberini alan baba Ahmet B. ile anne Fatma B. sinir krizi geçirdi. Kuzeninin ölümüne yol açan Ş.B., psikolog eşliğinde ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve ekipler

- Olayın olduğu evin önünde kalabalık

- Ambulansın çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-)

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Marmaris'te otelde paskalya ayini

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılar için beş yıldızlı otelde paskalya ayini düzenledi. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden bir piskopos ve papaz ayini yönetti. Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Muğla Başkanı Olena Topçu, dernek olarak ilk kez Türkiye'de kilise dışındaki bir mekanda paskalya ayini düzenlediklerini söyledi.

Muğla Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği, Hıristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günü kutlandığı Paskalya Bayramı nedeniyle Marmaris'teki 5 yıldızlı bir otelde ayin düzenledi. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Piskoposu Ihor Wikademir Getcha ve Papaz Andrij Krochak'in yönettiği ayine ilçede yerleşik yaşayan çoğunluğu Ukrayna ve Rus uyruklu 150 kişi çocuklarıyla birlikte katıldı. Kadınlar, evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirerek donattıkları masalar üzerinde mum yaktı. Katılımcıların bir kısmı salonun bir köşesinde Piskopos Getcha'ya günah çıkarttırdı. 2 saat süren ayinde, dualar edildi, ilahiler okundu. Ayin sonrası katılımcılar Uzunyalı Mevkisi'nde bulunan bir restoranda kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya Piskopos Ihor Wikademir Getcha ve Papaz Andrij Krochak da katıldı. Kahvaltı bitiminde Piskopos Getcha ve Papaz Krochak ile beraberindeki heyet, Uzunyalı Mevkisi'ndeki yürüyüş yolunda dolaşarak eşsiz doğa ve deniz manzarasını izleyip, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekip, sosyal medyada paylaştı.

"TÜRKİYE VE MARMARİS'TE BİRL İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Muğla Başkanı Olena Topçu, "Dernek olarak ilk defa Türkiye'de kilise dışındaki bir mekanda paskalya ayini düzenlendi. Çok mutluyuz. Marmaris Kaymakamı ve otel yetkililerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Muğla ve ilçelerinde ne yazık ki bir kilise yok. Kilise yapılması için girişimlerimiz devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerden sorunumuza çözüm getirmesini talep ediyoruz" dedi. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Piskoposu Ihor Wikademir Getcha da Türkiye'de ilk defa özel bir alanda paskalya ayini yapıldığını belirtip, böyle bir ayini yönetmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gecha da Muğla ve ilçelerinde yaşayan yabancıların ibadethanelerinin olmadığına dikkat çekip, "Bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin ibadethane sorunlarını çözmek için görüşmelerimiz olacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Paskalya ayinin yapıldığı otelin dışarıdan görüntüsü

-Paskalya ayini öncesi salonda genel ve ayrıntılı görüntü

-Paskalya ayininden görüntü

-Paskalya ayini sonrası düzenlenen kahvaltıdan görüntü

-Muğla Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olana Topçu ile röp.

-İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Piskoposu Ihor Wikademir Getcha ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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KKTC’de Rum vatandaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli Yalova'da adliyeye sevk edildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşını öldürdüğü iddiasıyla aranırken Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan Erdinç Şentürk (22), adliyeye sevk edildi.

KKTC'de Solomos Apostolidis isimli Rum vatandaşının öldürülmesi ile ilgili Girne Polis Müdürlüğü ve Interpol Daire Başkanlığı tarafından aranan Adana doğumlu serbest meslek sahibi Erdinç Şentürk, dün Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdinç Şentürk, burada verdiği ilk ifadesinde, Solomos Apostolidis ile kumar oynarken tanıştığını iddia edip, "Para almak bahanesiyle evine gitmek için birlikte yola çıktık. Ancak arabayı ıssız bir yere götürerek, burada bana istismarda bulunmak istedi. Bunun üzerine başına taşla vurarak yaraladım. Ölüp ölmediğini bilmeden olay yerinden Apostolidis'in arabasıyla kaçtım. Uçakla Türkiye'ye gelip, Adana'da birkaç gün kaldıktan sonra Yalova'ya, arkadaşımın yanına geldim. Apostolidis'in öldüğünü ablamdan öğrendim. Arandığımı öğrenince de gelip polise teslim oldum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdinç Şentürk, geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Yalova Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adliye detayı

Zanlının adliyeye çıkartılışı

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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Kalbine yenilen polis memuru memleketi Alaşehir'de toprağa verildi

İSTANBUL'da evinde kalp krizinden yaşamını yitiren 28 yaşındaki polis memuru Ercan Bilgin, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli, 2 yıllık polis memuru Ercan Bilgin, dün (Cumartesi) sabaha karşı evinde rahatsızlandı. Bekar olan Bilgin'in, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis memuru Bilgin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine gönderildi. Bilgin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Barış Mahallesi Küme Evleri'ndeki baba ocağına getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Hellallik alınmasından sonra cenaze öğlen Barış Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Bilgin'in İstanbul'dan gelen mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, felçli olan ve konuşma zorluğu çeken Abdurrahman Bilgin, oğlunun bilinen hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirterek "Neden ve nasıl böyle bir şey oldu, anlam veremiyorum" dedi. Abla Meliha Nur da dün (cumartesi) akşam yaklaşık 45 dakika kardeşlerim Ercan ve Şeyma ile görüntülü sohbet ettik. Ercan, çok sağlıklıydı, hiçbir rahatsızlığı yoktu. Sabah ölüm haberini aldık. Polis arkadaşlarıyla mesajlaşırken, cevap vermemiş. Arkadaşları şüphelenip eve gitmişler, kapıyı çilingire açtırmışlar. Hastaneye götürüldüğünde ölmüş. Ailemizde kalp rahatsızlığı sorunu yaşayanlar var ama bu kadar genç yaştaki birinde olacağını düşünemiyorum. En son evde pizza yiyip, yanında kola içmiş. Ölümüne bir anlam veremiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Bilgin'in tabutu bir süre meslektaşlarının omuzlarında taşınarak, Alaşehir Yeni Mezarlığa götürüldü. Bilgin, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis memuru Ercan Bilgin'in fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

-Baba Abdurrahman Bilgin'in konuşması

-Abla Meliha Nur'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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Antalya'da 'Portakal Çiçeği Günleri' başladı

ANTALYA'da 50 ton narenciye kullanılarak heykeller ve kentin tarihi mimari eserlerinin yapıldığı 'Portakal Çiçeği Günleri' ziyarete açıldı. 8 gün sürecek etkinlik sonunda narenciyeler sıkılarak, suyu halka ikram edilecek.

Bu yıl Kepez Belediyesi tarafından ilki düzenlenen 'Portakal Çiçeği Günleri', Dokuma Park'ta başladı. 7-15 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak etkinlik için, 50 ton narenciye kullanılarak, portakal ve limon heykeli, oyuncak vagonlu tren, nostaljik araç, Teddy Bear, Antalya'nın sembolü mimari eserlerden oluşan Hadrian Kapısı, Saat Kulesi, Yivli Minare ve 1071 metrekarelik portakal halısı yapıldı. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin tarihini vurgulamak amacıyla halının 1071 metrekare yapıldığı kaydedildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın portakalıyla meşhur olduğunu ve daha eğlenceli bir ortam sunarak vatandaşlara kentin tanıtımını yapmayı amaçladıklarını söyledi. Portakal üreticisine de bir nebze destek olduklarını aktaran Tütüncü, “8 gün boyunca bu etkinlik hemşerilerimize özel bir an yaşatacak. Antalya'da nisan ayının ilk günleri portakal çiçekleri açar ve şehrin her yerine bu koku yayılır. O nedenle etkinliğimizi bu tarihler arasında yapmayı uygun gördük" dedi.

Tütüncü, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte kurdele keserek, 'Portakal Çiçeği Günleri'nin açılışını yaptı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bazı vatandaşlar özçekim yaparken, bazıları ise çocuklarıyla birlikte alandaki heykelleri gezmeyi tercih etti. Etkinliğin çok farklı olduğunu ve bu kadar narenciyeyi ilk defa bir arada gördüklerini belirten vatandaşlar, Kepez'de böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

8 gün sürecek etkinlik sonunda narenciyelerin sıkılarak, suyunun halka ikram edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alandan görüntü

- Resim çektiren vatandaşlardan görüntü

- RÖP: Hakan Tüntüncü (Kepez Belediye Başkanı)

- Vatandaşlarla röportaj

- Özçekim yapanların görüntüsü

- Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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