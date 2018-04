DHA YURT BÜLTENİ-7 

Kılıçdaroğlu: Tefeciye borç ödemek için satıyorlar (2)

KILIÇDAROĞLU: ZARAR ETMİYOR, ZARAR ETTİRİLİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingde yaptığı konuşmada son 15 yılda milletin vergileriyle yapılan fabrikaların satıldığını söyleyerek, “Memleketi yönetemiyorlar neden yakayı tefeciye kaptırdılar. Borç alan ne alır borç alan emir alır, diyorlar ki dışardakiler ‘Şeker fabrikalarını sat’ ‘Emredersin hemen ihaleye çıkacağım’ diyor. Yem sanayiini sattılar ya. Yemin yüzde 50’sini dışardan alıyoruz. Sizin hiç aklınıza gelir miydi saman ithal edeceğiz diye. Saman ithal ediyorsanız bu ülkede bir dert var demektir. Saman ithal eden yöneticilerden bu memlekete hayır gelmez. Efendim diyorlar ki ‘Bu fabrikalar zarar ediyor’ Zarar ettiği için satıyoruz diyorlar inanıyor musunuz. Vallahi de, billahi de tillahi de zarar etmiyor. Sizi kandırıyorlar. Zarar etmiyorlar zarar ettiriliyorlar. Ne demek zarar ettiriyorlardır. İsim vereceğim, Ankara’daki beyler şimdi diniliyorlar belki birisinin yanında doktoru da yanında bekliyordur. Alpullu Şeker Fabrikası, Ağrı Şeker Fabrikası, Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası, Balıkesir Susurluk Şeker fabrikası. Son dört yılda anahtarı kapattılar işçilere aylık ödediler, Son dört yıldır üretim yapmıyor. Üretim yapmayan bir yer kar elde eder mi? Kim üretim yaptırmıyor Ankara’daki beyler. Milleti kandıracaklarını düşünüyorlar. Hiçbir şeker fabrikası zarar etmez yeter ki adam gibi çalıştırın. Türkiye Şeker Fabrikaları Ananomi Şirketi var. Kısa adı Türk şeker. Türk Şeker, şeker üreten dünyadaki bütün şirketlerin önde gelen ilk 14’üncüsü. Senin kaç tane fabrikan var 14’üncü sırada olan., kaç tane birliğin var 14’üncü sırada olan. Bakın 2002’de Türkiye Cumhuriyeti yurt dışına şeker ihraç ederdi ne kadar 280 bin ton şeker ihraç etti. Şimdi 2016 Türkiye yurt dışından şeker ithal ediyor. Fabrikalar var niye çalıştırmıyorsun?ö diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu, bütün bu oyunların arkasında nişasta bazlı şeker olduğunu söyleyerek, “Şeker pancarından değil mısırdan üretilen nişasta bazlı şeker. Ne demek nişasta bazlı şeker, obazite yapar, şeker hastalığına yol açar, kanser gibi pek çok hastalığa sebebiyet verir. Pek çok Avrupa ülkesinde nişasta bazlı şekerin gıdada kullanılması yasaktır. Baklavada bile nişasta bazlı şeker. Bisküvide bile nişasta bazlı şeker. Hangi üründe nişasta şeker kullanılıyorsa yaz kardeşim ben onu almayacağım. Hangi üründe şeker pancarından üretilmiş şeker kullanılıyorsa gidin onu alın. Satarak bir şey elde edemeyiz. Müflis tüccar gibi, batan geminin malları gibi, malları satarak hiçbir dünya ülkesi ihya olmamıştır. Olamazda zaten. Egemen güçlere teslim olamayacağızö diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından miting sona erdi.

MİTİNGDE RABİA İŞARETİ YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46), isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eliyle Rabia işareti yaptı. Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç., çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü-HD

-Kemal Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkması

-Vatandaşın Rabia işareti yapması

-Polislerin vatandaşı miting alanına çıkartması

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Gökhan İÇKİLLİ-Yaprak KOÇER/ÇORUM, ()

Komisyon üzüm üreticilerinin sorunları dinledi

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Gölbaşı ilçesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen İstişare Toplantısında konuşan Komisyonun Başkanı AK Partı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, çayı önceden üzümle içtiklerini belirterek Dünya’da şekerden bir kaçışın olduğunu söyledi. Bilen, konuşmasında şunları kaydetti: “Beyaz şeker dediğimiz kamıştan veya pancardan üretilen o şekerden kaçış var. Üzüm doğal tabi şeker. Besin değeri çok yüksek. Enerjisi çok yüksek. Demir eksikliğine faydalı. Doktor arkadaşımız buradayken benim bunları söylemem abes ama onlardan benim duyduğum, bildiğim, araştırmacılardan sorduğumuz anti oksidan, kansere karşı diş çürümelerine karşı önleyici. Çikolata yediriyorsun çocuğun dişi çürüyor, dökülüyor böyle bir ürünü bizim tanıtmamız ve pazarlamamız lazım. Sosyal hayatın gelişmesiyle birlikte ihtiyaçların ve masrafların arttığını bu nedenle beklentilerin yükseldiğini belirterek 3- 5 dönümle geçinme devri bittiğini, ya o 3 - 5 dönümü çok kıymetli hale getireceğiz ya doğal olacak, organik olacak veya piyasa arzı olacak tüketim artacak, dedi. “Hazırlanacak olan raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve ilgili bakanlıklara sunulacağını ifade eden Bilen, "Akademisyen ve uzman 10 arkadaşla buradayız. Bu da konuya verdiğimiz önemi gösteriyor. Sektörün içinde bulunduğu durumu, alınması gereken tedbirleri ve varsa önerileri, arkadaşlarımızdan alıp raporlayacağız." dedi. Komisyon Üyesi AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat:ö T.B.M.M çatısı altında Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu olarak 8-9 toplantı gerçekleştirdik, sonra da bölgeleri bizzat gezerek üzümün ve bağcılığın sorunları nelerdir araştırarak bunları komisyonda dile getirmeye çalıştık, dedi. öSoru – cevap şeklinde devam eden istişare toplantısında söz alan Belören Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Turan ise peygamber üzümünün % 60’nın beldesinde yetiştiğini belirterek üzüm üreticilerine destek istedi. Adıyaman Odalar Birliği Başkanı Salih şahan ise konuşmasında ilimizde 124 Bin dekar alanda bağcılık yapıldığını,yaklaşık 73 Bin ton ürün elde edildiğini, Türkiye sıralamasında bağcılıkta 11.ci,üzüm üretiminde ise 10. Sırada olduğunu söyledi. Düzenlenen toplantıya Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Tokat Milletvekili Doktor Celil Göçer, Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik , Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı, Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Adıyaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Adıyaman Ziraat Odaları Birliği başkanı Salih Şahan, Ziraat Odası Gölbaşı İlçe Başkanı Doğan Güven, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in konuşması

-Beleören Belediye Başkanı Mahmut Turan’ın konuşması

- Çiftçi Ünal Çalışkan’ın konuşması

- AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in konuşması

-AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın konuşması

- Adıyaman Odalar Birliği Başkanının Salih Şahan’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)

Sosyal medyada su kanalında ilerleyen at arabası fenomen oldu



ADANA'da iki kişinin üzerlerinde bulunduğu at arabasıyla su kanalında ilerlediği görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada rağbet gördü.

Adana'da su kanalında, yaklaşık 2 metrelik suda at arabasıyla ilerleyen 2 kişiyi fark eden çevre sakinleri, hemen cep telefonlarına sarıldı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan çevre sakinleri, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-ADANA, () -

Üniversite öğrencilerinden askere destek videosu

ZONGULDAK'ta Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü operasyona katılan askerle destek ve üniversite öğrencisi arkadaşlarının ağabeyi uzman çavuş Rıdvan Çelik'in doğum gününü kutlamak için çektiği video beğeni topladı.

BEÜ öğrencileri, Afrin bölgesindeki operasyona katılan askerlere destek olmak için bir video hazırladı. 'Afrin'e mesaj' yazısıyla başlayan videoda, üniversitede eğitim gören gönüllü 200'e yakın öğrencinin Farabi Kampüsü önünde Türk bayrağı eşliğinde hep birlikte Alay Marşını okudu. Ardından BEÜ Atatürk Düşünce Topluluğu Başkanı Samet Kürkçü askerlere 'yanınızdayız' mesajını gönderdi. Video sonunda ise üniversite öğrencisi Bahar Çelik'in ağabeyi jandarma uzman çavuş Rıdvan Çelik'e sürpriz yapılarak doğum günü kutlandı. Öğrencilerin videosu sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Görüntü Dökümü

-Öğrencilerin hazırladığı video

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

Denizin kıralı ‘Akya’ balığı tezgahta

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde bir balıkçıda satışa sunulan ‘Akya’ balığı merak konusu oldu. 1 metre boyunda ve 45 kilogram ağrılındaki balık, kilosu 50 liradan satışa sunuldu.

‘Denizin kralı’ diye bilinen ‘Akya’ balığının Ege Denizi Saros Körfezi’nde yakalandığını belirten Kocaman Balıkçılık yetkilisi Sezgin Acar, öSaros Körfezi’nin 20-25 mil açıklarında Hamsi teknesi tarafından yakalanmış. Ege’den Akdeniz’e akım yapan balıklardandır. Beyaz etlidir ve çok lezzetlidir. Izgarası çok güzel olur. 45 kilogram ağrılındaki ‘Akya’ balığını kilosu 50 liradan satıyoruz. Tadını bilen müşteriler telefonla da sipariş veriyorlar. Bunun kıymetini bilen müşteriler zaman zaman ‘Akya geldi mi?’ diye sorarlarö dedi.

Bandırma balıkçı tezgâhlarında çok sık görülmeyen ‘Akya’ balığını müşteriler cep telefonlarıyla fotoğrafını çekerek arkadaşlarına mesajla gönderiyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tezgahta Akya

Sezgin Acar anlatıyor

Detay

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)()-

Sivas'ta, devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

SİVAS'ta kavşakta kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın şoförü, yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Kovalı kavşakta meydana geldi. Kayseri'den İran'a giden Abdulmuttalip G. yönetimindeki 38 LG 925 plakalı TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR şoförü Abdulmuttalip G. yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Abdulmuttalip G., Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdulmuttalip G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Genel Detay

Haber:Hakan KALELİ / SİVAS ()

'İYİ Parti burada medya nerede" açıklaması

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından 'TV Hükümetinse Meydanlar İyilerindir' temalı ve pankartlı basın açıklaması yapıldı. İl Başkanı Hüseyin Tekin, bazı televizyon kanallarının partilerinin kongre ve programlarını iktidarın emri ile görmezden geldiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet meydanında yapılan basın açıklamasında İYİ partililer, 1 Nisan Ankara'da partilerinin genel kurulunda yer alan fotoğraflardan oluşan üzerinde " İyi'ler burada, basın nerede " yazılı çok sayıda pankart taşıdılar. İl Başkanı Hüseyin Tekin ,eylem sonrası yaptığı açıklamada Ankara Arena Spor Salonunda yapılan Olağan Genel Kuruluna 100 bini aşkın partilinin geldiğini, ancak genel kurulun birkaç televizyon dışında hiçbir televizyon kanalında yayımlanmadığını ve gazetelerde ise çok küçük yer aldığını söyledi.

İYİ Partinin ateşinin Kayseri'den yakıldığını vurgulayan İl Başkanı Tekin " Son zamanlarda iktidar ,medyaya tahakküm kurduğu yetmezmiş gibi kenarda köşede kalan farklı sesi susturmak mücadelesi içine girdi. Genel Kurulumuzu birkaç istisna televizyon hariç, hiç kimse vermedi. İktidar farklı söz söyleyenleri susturma ve satın alma çabası içine girdi. Milletin parasıyla, millet haberlerden yoksun edilmeye başlandı. Bu nedenle iktidara diyoruz ki TV'ler hükümetinse, meydanlar iyilerindir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Ellerinde genel kurul fotoğraflarının yer aldığı döviz taşıyan partilerin görüntüsü

- İYİ Parti İl Başkanı Hüseyin Tekin'in açıklaması

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()

Hırsızlık çetesine operasyon

ANTALYA başta olmak üzere birçok kentte hırsızlık olayına karışan 3'ü kadın 5 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesinde meydana geldi. Levye ve kart yardımıyla kapılarını açtıkları evden 10 bin lira değerindeki ziynet eşyası çalan 3 kadın 5 şüpheli kayıplara karıştı. Şikayet üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarını, 'Osmaniye grubu' olarak bilinen M.G., S.K., S.U. H.U. ve K.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Çeşitli kentlerde birçok hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen zanlılar ifade işlemi sonrasında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Şüphelilerin şubeden çıkışı

- Birlikte eki arabasına yürümeleri

- Asayiş dış plan

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

