DHA YURT BÜLTENİ-7

Çeşme otoyolu gişelerinde göçmen operasyonu

İZMİR'in Çeşme ilçesine 3 hafif ticari araçla gelen, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeyi amaçlayan 43 Suriyeli ile 3 organizatör, ilçeye girişte otoyol gişelerinde polisin operasyonla yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, dün (çarşamba) bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için kente geleceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, otoyolun Çeşme girişindeki gişelerde 3 hafif ticari aracı durdurdu. Araçların kapılarını açan ekipler, balık istifi Suriyelilerle karşılaştı. Ekipler, araçtaki organizatör olduğu belirlenen H.O., A.Ü ve T.Ö.'yü gözaltına aldı. 14'ü çocuk 43 Suriyeli ile 3 organizatör emniyete götürüldü. Suriyeliler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Organizatörler ise bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İnsan kaçakçısı zanlılarının etkisiz hale getirilmesi

- Kaçak göçmenlerin araçlardan indirilişi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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Adana polisinden 'Son Alo' operasyonu

Adana merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen, 'Son Alo' adı verilen operasyonda 59 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. 'Son Alo' ismi verilen operasyonda yakalanan şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Araçların çıkışı

- Özel harekat polislerinden görüntü

- Eve baskın yapılması

- Şahısların gözaltına alınması

- Evde arama yapılması

- Şahısların polis aracına bindirilmesi

- Sokaktan görüntü

SÜRE:02'57" BOYUT:180 mb

Haber:Gökhan KESKİNCİ- Akif ÖZDEMİR-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Çorum'da FETÖ operasyonu 4 kişi tutuklandı

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü’nün mütevelli heyetine yönelik operasyonda, aralarında eski komiser yardımcısı ve öğretmenin de bulunduğu 3’ü kadın 4 kişi tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı kadın M.B. eski kadın öğretmen M.K. ile N.E. ve H.D’nin, örgütün mütevelli heyeti üyesi oldukları tespit edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u da kullandıkları belirlenen dört kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişiler adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların adliye getirilmesi

- Detaylar

(SÜRE: 1 dk) - (BOYUT: 30 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı

Bartın'da, yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 40 yaşındaki Ü.P. duvarın kırılması sonucu kurtarıldı.

Olay gece saatlerinde, Bartın İnkum'da meydana geldi. 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan gelen sesleri duyan apartman sakinleri havalandırma boşluğuna bir kişinin düştüğünü anlayarak itfaiyeye haber verdi. Apartmanın 2'nci katında oturan Ü.P.'nin havalandırma boşluğundan çıkarılması için duvar kırıldı. Apartman boşluğuna nasıl düştüğü bilinmeyen Ü.P. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ü.P. tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin duvarı kırması

-Ekiplerin mahsur kalan kişi ile konuşması

-Duvarın kırılıp yaralının çıkartılması

-Ambulansa bindirilmesi

Süre: 3.22 Boyut: 639 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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İntihar etmeden önce selfie çekip arkadaşlarına göndermiş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 30 yaşındaki İran vatandaşı Arman H. (Hakjhoee) bir inşaatta, ellerini önden puşisiyle bağladıktan sonra boynuna geçirdiği iple kendini iskeleye asarak intihar etti. Arman H.'nin kement haline getirip, boynuna geçirdiği iple çektiği özçekimi (selfie) intihar etmeden önce arkadaşlarına gönderdiği belirlendi.

Bugün saat 09.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi'ndeki çalıştıkları inşaata gelen işçiler, zemin kattaki iskeleye iple asılı, önden elleri puşiyle bağlı bir erkek cesedi gördü, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri, iskeleye asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede intihar ettiği belirlenen kişinin 30 yaşındaki İran uyruklu Arman H., olduğu belirlendi. Kaçak yollardan bir süre önceTürkiye'ye giriş yaptığı ve parklarda yatıp kalktığı belirlenen Arman H.'nin üzerinden çıkan cep telefonundan, kement haline getirip, boynuna geçirdiği iple çektiği özçekimi (selfie) intihar etmeden önce arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıktı. Arman H.'nin özçekimi gönderdikten sonra boynundaki puşiyle önden ellerini bağladığı da belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Arman H.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, Arman H.'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-İnşaattan ve polislerden görüntü

-Cesedin kaldırılmasından görüntü

-İntihar eden Aman H.'nin son özçekimi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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İzmir Barosu avukatları günlerini kutladı

İzmir Barosu, 110'uncu kuruluş yıldönümü ve Avukatlar Günü'nün 60'ıncı yılını kutladı. Törende konuşan Baro Başkanı Aydın Özcan, "Görevimizi yaparken, kimseye, ne müvekkile ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı" dedi.

İzmir Barosu avukatları, hem günlerini hem de bağlı bulundukları baronun kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladı. İzmir Bayraklı Adliyesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan avukatlar adına Baro Başkanı Aydın Özcan açıklama yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Turan Eğlenoğlu'nun da hazır bulunduğu törende konuşan Aydın Özcan, şunları söyledi:

"Hukuk devletinin ilkelerinin gerçekleştirilmesi, insan haklarının güvence altına alınması ve temel hak ve özgürlüklerin korunması da ancak demokratik rejimlerde mümkündür. Demokratik rejimlerin vazgeçilmezi ise kuvvetler ayrılığı ilkesi ile güçlü savunmayı içinde barındıran yargı bağımsızlığıdır. Yargıya siyaseti karıştırmamak, yargıç ve savcıların özlük işlerini üyeleri kendileri tarafından seçilecek kurullara bırakmak, bu kurullar içerisinde Adalet Bakanı ve müsteşarının olamadığı, mali konularda özerk bir yapılanmanın olması ve adli kolluğu mutlaka kurup, savcılığa bağlamak, lise açar gibi hukuk fakültesi açmamak, sürekli kanun değiştirmek yerine, özellikle suç ve ceza siyasetinde istikrarlı davranmak, affetmemek, verilen cezayı muhakkak uygulamak ve tutuklamayı ceza gibi tatbik etmemek, nitelikli bir yargılama faaliyeti için şüpheliden delile değil, delilden şüpheliye erişilmesini sağlamak yargıdaki temel sorunlara çözüm olacaktır."

Çevre ve sağlık alanlarında kadın ile çocuk davalarında hep taraf olduklarını ve insan haklarını savunduklarını da vurgulayan Aydın Özcan, "Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hâkime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı" dedi.Törenden sonra baronun resim sergisini gezen heyet, ardından Adliye binası içerisindeki resepsiyonda da avuktalarla bir araya geldi. Onlarda sohbet etti sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törenden görüntü

-Resepsiyondan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()