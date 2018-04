DHA YURT BÜLTENİ-7

Hakkari'de karlı dağlarda jandarma ve polisten ortak terör operasyonu

Hakkari'de jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu'nun yönettiği terör operasyonunda, karla kaplı dağlarda çok sayıda mühimmat, silah ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar, uzman ekipler tarafından imha edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul köyü kırsalına operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun yönettiği operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı sığınaklar tespit edilirken, arazide yapılan kapsamlı aramalarda ise tuzaklanmış patlayıcı, silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve diğer malzemeler uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

Samsun'da gözaltına alınan 12 DEAŞ'lı adliyede

Samsun'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli ise savcılık talimatıyla sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik, 28 Mart'ta operasyon düzenledi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere baskınlar yapıldı, 20'si Irak, 1'i Suriye uyruklu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u, savcılık talimatıyla sınır dışı edildi. Diğer 12 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Tekirdağ'daki 570 öğrencili lisede 'menenjit' alarmı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencisi B.S.'ye(15) menenjit teşhisi konularak Ediren'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. B.S.'nin okuldaki 31 öğrenci arkadaşına tedbir amaçlı ilaç tedavisine başlandı.

Ergene Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencilerinden B.S., dün gece yüksek ateş ve burun akıntısı şikayetiyle ailesiyle tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülrdü. Acil serviste yapılan muayenenin ardından taburcu edilen lise öğrencisi B.S. eve geldikten sonra yaşadığı bilinç kaybı ve vücudundaki morluklar nedeniyle yeniden hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan incelemede B.S.'ye menenjit teşhisi konuldu. Lise öğrencisi B.S., Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, okulda 'menenjit' paniği yaşandı. Ergene Halk Sağlığı Müdürlüğü, Anadolu Lisesi'ndeki B.S.'nin sınıf arkadaşları ve ailesini sağlık kontrolünden geçirerek tedbir amacıyla ilaçlı tedaviye başladı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, 570 öğrencisi bulunan lisede B.S.'nin temas edebileceği kişilerin tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade ederek, "Bir öğrencimize ne yazık ki menenjit hastalığı teşhisi konuldu. Bu hastalık bulaşıcı olduğu için biz okulda sınıf arkadaşları ile ailesine ilaç tedavisine başladık. Öğrencinin dokunup, temas ettiği kişilere yapılan kontrollerin ardından antibiyotik verildi. Lisemizde 570 öğrencimiz var. Menenjit hastalığı teşhisi konulan B.S.'nin sınıf arkadaşı olan 31 öğrencimize daha ilaç verdik" dedi.

OKULDA EĞİTİME DEVAM EDİLİYOR

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, lise öğrencisine menenjit teşhisinin konulmasının ardından gerekli tedbirlerin alındığını ve okulda eğitime devam edildiğini söyledi. Kaymakam Kızıltoprak, "Öğrencimize menenjit teşhisi konuldu. Yakın temasta bulunan sınıf arkadaşları ve ailesine ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından temin edilen antibiyotik tedavisine başlandı. Koruyucu tedbir olarak başlanan tedavi iki gün sürecek. Şu an için okulda eğitim, öğretim sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Öğrencimizin sağlık durumunu da sürekli olarak kontrol ediyoruz. İyiye gittiğini öğreniyoruz" dedi.

Kocaeli'den, Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Kocaeli'de, 'Zeytin Dalı' harekatına destek için sivil toplum kuruluşlarının desteği ile hazırlanan 350 bin TL değerindeki tıbbi, ilk yardım ve kişisel hijyen malzemeleri Hatay'a gönderildi.

Kocaeli'de sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla 350 bin TL değerinde tıbbi, ilk yardım ve kişisel hijyen malzemeleri alındı. Kocaeli Valiliği'nin bahçesinde düzenlenen törenle bir TIR dolusu yardım Hatay'a gönderildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TIR yola çıkarken yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonu çerçevesinde, orada kahramanca mücadele eden Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize destek amacıyla Kocaeli'de iş dünyamızın, sanayi odamız ve ticaret odalarımızın organizasyonunda kooperatiflerimizin de katkılarıyla bir TIR dolusu yardım malzemesi hazırlandı. Kocaeli Valiliğimiz koordinasyonunda Hatay Valiliğimizin aracılığıyla orada Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize iletilmek üzere bugün itibariyle yola çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zor süreç içerisinde vatandaşların dayanışma anlayışları içerisinde bir destek oluşturulması oldukça önemli ve anlamlıdır. Bunda özellikle vatandaşlarımızın dayanışmayı öne çıkarması, anlayışıyla böyle bir çalışma içerisinde yer alması takdire şayandır. Ben bu konuda katkılarını ortaya koyan Kocaeli halkına, odalarımıza ve kooperatiflerimize teşekkür ediyorum. Bu maddi ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde dayanışma ruhunun gösterilmesi bakımından çok anlamlı. Bu yönüyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Edremit'teki çiftlikten litresi 100 TL’ye eşek sütü

Balıkesir’İn Edremit ilçesinde kurulan eşek çiftliğinden Türkiye’nin dört bir yanına süt gönderiliyor. Gebe olmayan ve süt vermeyen çiftlikteki eşekler ise yük taşımada kullanılmak üzere zeytin hasat döneminde köylülere veriliyor.

Kazdağları’nın eteklerinde yer alan Edremit ilçesindeki Çıkrıkçı Ovası’nda kurulan çiftlikte 45 eşek bulunuyor. Çiftlikte farklı dönemlerde günlük 3,5 ile 10 litre arasında süt elde edilirken, litresi 100 TL’den satışa sunuluyor. Eşekten yüksek miktarda süt elde edilemediğini belirten çiftlik sahibi Ercan Uludağ, “Sütün hepsini sağamıyoruz. Yarısını da yavrusuna bırakmamız gerekiyor. Tüm bu verim düşünüldüğünde vatandaşlar genel olarak, ‘Bu iş yapılır mı?’ diyor. Türkiye içerisine daha daha yüksek fiyata satamıyoruz. Bu nedenle de eşek sütlerini yurt dışına gönderme yönünde çalışmalarımız var” dedi.

SÜT VERMEYEN ÇALIŞMAYA GİDİYOR

Gebe olmayan ve süt verimi bulunmaya eşekler köylerde anlaşılan çiftçilere veriliyor. Bu sayede eşeklerin bakım maliyeti düşerken, köylüler de iş gücü sahibi oluyor. Bu sistemin eşeklerin doğal ortamlarında beslenmesi için uyguladığını söyleyen Uludağ, “Özellikle bölgemizde tepelik alanlarda bulunan zeytinliklerde eşekler kullanılmakta. Hasat döneminde benden gelip eşekleri alıyorlar. Kasım ayında zeytincilere verdiğimiz eşekleri mart ayında alıyoruz. Eşekler bu süreçte doğal ortamlarında bulunmuş oluyorlar. Hem zeytincilerin hem bizim işimizi görmüş oluyorlar” diye konuştu.

EŞEK SÜTÜNÜN KULLANIMI

Eşek sütünün değerleri üzerinde araştırmalar yaptıklarını söyleyen Uludağ, günlük 250 mililitrelik tüketimin yeterli olduğunu söyledi. Uludağ, 250 mililitre sütün günlük olarak sabah ya da akşam aç karnına içildiğinde özellikle bağışıklık sistemiyle birlikte vücut direncinin arttığını belirtti. Yaygın olarak gribal enfeksiyonların yaşandığı bahar aylarında eşek sütünün büyük faydasının olduğunu söyleyen Uludağ, alerjik reaksiyonların etkisini de azalttığını sözlerine ekledi. Uludağ, “Bu da eşek sütünün antialerjik özelliğinden kaynaklanıyor. Bu süt diğer sütler gibi değil. Çok az bir su bile karışsa anında bozulur ve çöker. Kesinlikle ağzının kapalı olması gerekiyor. Ayrıca mutlaka dolapta saklanmalı. Eşek sütünü kullanacak olanların gerçekten eşek sütü olup olmadığına dikkat etmeleri ve hijyenik bir şekilde bu sütü tüketmelerini tavsiye diyorum” dedi.

DONDURULARAK 15 GÜN SAKLANABİLİYOR

Uludağ, kimya mühendisi ile birlikte yaptıkları çalışmalarda sütü belirli bir derecede soğutmadıktan sonra sindirimden çok kolay geçmediğini ve yeterli faydayı sağlamadığını belirtti. Belli bir derece de soğutulup, dondurucuya koyduktan sonra yaklaşık 15 gün eşek sütünün saklanabildiğini söyleyen Uludağ, “Donmuş sütün tam çözünmesinin ardından 24 saatlik süre geçmeden tüketildiğinde pH değerleri ve sütün protein değerlerinde herhangi bir değişim olmuyor. Ancak çözünmenin ardından 24 saat süre geçmesiyle değerlerde hızlı bir düşme gözlemledik. Bu açıdan da şunu söyleyebilirim ki, eşek sütüyle ilgili ilk defa biz bu çalışmaları yaptık. Tabi bu çalışmalarında maliyetleri çok yüksekti. Ayrıca sütün kalitesi eşeğin beslenmesi ile alakalı. Ayrıca her eşek de sağılamaz. Eşeklerin sağılabilir olması çok önemli” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLERE TAVSİYE

Eşek sütü üretimi yapmak isteyen girişimcilere tavsiyede bulunan çiftlik sahibi Ercan Uludağ şunları söyledi:“İstanbul'da Çatalca’da bir çiftliğimiz daha var. Özellikle bu işi yapacak olan girişimcilere söylemek istiyorum ki, profesyonel danışmanlık almalılar. Eşek, 12 ay gebeliği süren bir hayvan. Bu 12 aylık süreç suni döllenme olmaması nedeniyle 15 aya çıkıyor. Bu açıdan da kış aylarında süt sıkıntısı çekiyoruz. Birçok eşek çiftliğinin açılıp, kapanmasının nedeni de budur. Bu nedenlerle sürdürülebilir olması çok zor. Çünkü önce eşek çiftliği kurup, sonradan '20-30 eşeğim var. Alır mısınız?’ diyen çok oluyor. Ülkemizde hala eşek sütünün değerinin anlaşılmamasının yanı sıra ihtiyaç da var. Ben bu işe girmek isteyen girişimcilere yardımcı olmayı ve eşek sütü üretiminin ülkemizde artmasını isterim. Bunun ile beraber devlet desteği alamıyoruz. Devlet desteğinin yanı sıra bizim varlığımız inkar ediliyor. Devlet desteğinden de vazgeçiyoruz ama en azından bu işi yapılabilir olma yolunda yeni bir takım genelgeler veya kanunlar düzenlenmesi gerekiyor."

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne 1 yılda 650 bin ziyaretçi



Eskişehir'de geçen yıl Nisan ayında açılan Hayvanat Bahçesi'ni 1 yılda 650 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki Eskişehir Hayvanat Bahçesi, ziyaretçi akınına uğruyor. 85 bin metrekarelik hayvanat bahçesinde 243 farklı türden1600 hayvan bulunuyor. Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Orman Mühendisi Emir Özay, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Özay, "Bir yılda 650 bin kişi burayı ziyaret etti. Bahçemizde sürüngenlerimiz, amfibilerimiz, kuş türlerimiz, çeşitli memeli hayvanlarımız bulunmaktadır. Ayrıca su altı dünyamızda balıklarımız mevcut" dedi. En çok ilgiyi mirketlerin gördüğünü belirten Emir Özay, "Bahçemizde daha çok mirketler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Aynı zamanda tropik merkezde sürüngenlerimiz de çok ilgi çekmekte. Turlarla şehir dışından da bahçemize gelen turistler var. Yaz dönemlerinde turistlerimiz artıyor. Açıldığımız günden itibaren 650 bin kişi bahçemizi ziyaret etti. Sayının bu sene daha da artması hedefliyoruz. Şu an için en fazla artan hayvanlarımız kara kaplumbağalarımız ve emularımız. Ceylanlarımız da iyi popülasyona sahip, sürekli yavru alabiliyoruz. Geyiklerimiz üremeye devam ediyor. Ziyarete gelen misafirlerden tek isteğimiz hayvanlara yiyecek atmamaları. Hayvanlara el ve ayaklarını uzatmamaları" diye konuştu. Pazartesi günleri dışında her gün açık olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne girişler tam 10, öğrenci 5 lira.

