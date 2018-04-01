DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BURSA'DA GELİN İLE DAMADIN AİLELERİ DÜĞÜN SALONUNDA BİRBİRİNE GİRDİ; 3 YARALI

BURSA'da bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Düğün iptal edilirken, çok sayıda polis kalabalığı dağıtmak ve kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarfetti. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evlenmeye karar veren F.A. ile kız arkadaşı M.O., ailelerinin bu evliliğe karşı çıkması üzerine beraber kaçtı. Daha sonra ailelerini ikna eden F.A. ile M.O., nikah tarihi alıp düğün salonu kiraladı. Evlenecek gençlerin aile ve yakınlarıyla davetliler dün akşam nikah töreninin yapılacağı düğün salonuna geldi. Nikah için hazırlıklar sürerken, gelin ile damadın aileleri arasında 'kız kaçırma' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce damat F.A. ve gelin M.O. el ele tutuşup salondan çıktılar ve gelin arabasına binerek gittiler.

3 KİŞİ YARALANDI

Düğün salonundaki kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi de baygınlık geçirdi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtmak ve kavgayı ayırmak için büyük çaba sarfetti. Düğünün iptal olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Ailelerin birbiri ile kavga etmesi

Ambulans ve polis ekiplerinden görüntüler

Kalablaıktan ve kargaşadan görüntü

Polislerin olayı ayırması

SÜRE:5 dakika 08 saniye

BOYUT:574 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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2)ESKİ ÇALIŞTIĞI SİGORTA FİRMASINI KURŞUNLADI

İZMİT'te, bir kişi eskiden çalıştığı sigorta firmasına pompalı tüfekle ateş açtı. İş yerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Olay öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki bir sigorta firmasında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce sigorta firmasında çalışan kişi, otomobili ile iş yerinin önüne geldi. Pompalı tüfekle ateş açan kişi, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Pazar günü nedeniyle iş yerinde kimsenin bulunmaması sonucu yaralanan olmadı. İş yerinin camları kırılırken, saçmalar duvarlara ve tavanlara isabet etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- İş yerinden görüntüler

- Detay

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()-

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3)ASKER ARKADAŞLARI 35 YIL SONRA BULUŞTU

TEKİRDAĞ Çerkezköy 3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tank taburunda 1982 yılında askerlik yapan 29 asker arkadaşı sosyal medyadan birbirleriyle irtibat kurduktan sonra Bolu'da bir araya geldi.Tekirdağ Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 1982 yılında askerlik yapan 29 asker arkadaşı, o dönem çektirdikleri bir fotoğraf sayesinde sosyal medya üzerinden birbirleriyle irtibata geçti. Asker arkadaşları bir araya gelip eski günleri anmak için etkinlik planladı. Bolu'da oturan Ayhan Kara, toplanma etkinliğinin Bolu'da olması teklifinde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında olan asker arkadaşları aileleriyle birlikte Bolu'ya geldi. Kent merkezindeki bir otelde bir araya gelen asker arkadaşları burada eski günleri anıp, birbirleriyle sohbet etti.

Bugün terörle mücadelede etkin rol oynayan 'Leopar' tanklarını Almanya'dan ilk getiren kadro olduklarını söyleyen esnaf Mustafa Keleş, etkinliğe Samsun'un Çarşamba ilçesinden geldiğini ifade ederek, "Türkiye'nin gözbebeği olan leopar tanklarının ilk mürettebatlarıyız. Biz bu tankların 1982 yılında Almanya'dan Türkiye'ye teslimatını gerçekleştirmiş olup, ilk denemelerini ve test sürüşlerini yaptıktan sonra Türk ordusuna teslim etmiş kadroyuz. Şu anda Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan şunu istiyoruz; Bize müsaade etsin. Bu kadroyla Münbiç'e biz girelim. Bunun için buradayız. Şuandan sonra ordumuzun emrindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanından 29 kişiydik. Hepimiz Türkiye'nin birçok yerinden burada toplandık. 35 yıl sonra internetten eskiden çektirdiğimiz bir fotoğraf aracılığıyla birbirimizi bulduk. Daha sonra Bolu'daki asker arkadaşımız Ayhan Kara'nın önderliğinde Bolu'da bir araya gelmeye karar verdik. Türk ordusunun daima savaşa hazır olduğunu göstermek için bir araya geldik" dedi.

Malazgirt'ten gelen Alaaddin Engin ise, "1071'de Sultan Alparslan; 'Ben size öyle bir Türk devleti bırakacağım ki, zamanı geldiği zaman bütün dünya sizle uğraşıp baş edemeyecek" demiş. Bugün o gün geldi ve bütün dünya bizimle uğraşıyor ama baş edemiyor. Biz her zaman hazırız. Türk-Kürt olarak her zaman savaşa gitmeye hazırız. 1071'den beri Türk-Kürt kardeştir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Röportajlar

-Fotoğraf çekilmesi

-Detaylar

-Eski fotoğraf

Süre: 03:34 Boyut: 400.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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4)İRANLI TURİSTLERE VAN GÖLÜ'NDE TEKNE TURU

VAN'a, Nevruz Bayramı tatillerini geçirmek ve Shopping Fest(Alışveriş günleri) için gelen İranlı turistlere, Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü'nde tekne turu düzenlendi. Tekne turunun ardından İranlılar, çalınan müzik eşliğinde dans edip, eğlendi. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, "Buraya gelen İranlılar'ın, Van'ı, Edremit'i ve Van denizini görmelerini istedik. Ne kadar keyifli, ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu görüp, yaz aylarında da buraya gelmelerini arzu ettiğimiz için bu organizasyonu tertipledik" dedi.

İranlı turistlere, Edremit Belediyesi jest yaptı. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatıyla, İranlı turistlere Van Gölü'nde ücretsiz tekne turu yaptırıldı.

Van Gölü üzerinden Akdamar Adası'na tekne turu yapan İranlılar, daha sonra göl sahilinde çalınan müzik eşliğinde dans edip, eğlendi. İranlı turislerle birlikte Kaymakam Çiçekli de tekne turuna katıldı.

Tekne ile Van Gölü'ne açılan turistler, Akdamar Adası'nı görme imkanı da buldu. İranlılar, kendilerine böyle bir imkan sağlayan Kaymakam Çiçekli'ye teşekkür ederken, Van Gölü'ne hayran kaldıklarını da dile getirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli, İranlılar'ın Van için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Buraya gelen İranlılar'ın, Van’ı, Edremit’i ve Van denizini görmelerini istedik. Ne kadar keyifli, ne kadar eğlenceli bir yer olduğunu görüp, yaz aylarında da buraya gelmelerini arzu ettiğimiz için bu organizasyonu tertipledik. Turizme yönelik birçok çalışmamız var. Memleketimizde, daha önce bir halk plajı yoktu. Deniz, kum ve güneş turizminin gereği olan plajlarımız burada yoktu. Bölgedeki güvenlik ortamının oluşmasıyla birlikte turizm imkanlarımızı da ortaya çıkardık ve geçen yaz ilk halk plajımızı açtık. Yaklaşık yüzde 40 civarında katılımcılarımızı, İranlı misafirlerimiz oluşturdu. Günlük yaklaşık 3 ile 5 bin misafirimiz, turistimiz bu plajları kullandı. İnşallah bu sene ikincisini de açacağız ve misafirlerimize Van denizinden daha güzel faydalanmaları için imkanlarımızı oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İranlı turistleri taşıyan Tekneler çıkarken havadan dron görüntüsü

-Tekne turu yapan İranlı turistler

-Sahilde oynayan İranlılar

-Kaymakam Çiçekli oynayan İranlılara alkış yaparken

-Teknede eğlenen İranlılar

-Kaymakam Atıf Çiçekli'nin tekmeyi sürmesi

-Kaymakam Çiçekli ile röportaj

-Sahile varış

-Oynayan İranlılar

Behçet DALMAZ/VAN, ()-



