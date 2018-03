DHA YURT BÜLTENİ - 7

Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti

Edirne'de taşkın riskinin sürdüğü Tunca ve Meriç nehirlerinin debisinde düşüş yaşanmaya başladığı bildirildi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, on binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında olduğunu ifade ederek, "Özellikle buğday, yonca ve arpa ekilen arazilerde taşkın nedeniyle mahsul çürüme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Edirne ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından Tunca ve Meriç nehirlerindeki taşkın tehlikesi sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisinde düşüş gözlendi. DSİ Değirmenyeni istasyonu verilerine göre, dün gece yarısı 276 metreküp/saniye olan Tunca nehrinin debisi 10 saatte 262 seviyesine kadar düştü. Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nin debisi ise Değirmenyeni istasyonu ölçümlerine göre, 1373 metreküp/saniyeden 1342 seviyesine kadar geriledi.

3 GÜNDE 40 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte, sağanak bugünden itibaren etkisini yitirerek yerini güneşli havaya bırakacak. Önceki gün şiddetli dolu ve aralıklarla sağanağın görüldüğü kentte son 3 günde metrekareye 40.6 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi.

TARIM ARAZİLERİNDE 'ÇÜRÜME' TEHLİKESİ

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengin Yorulmaz, taşkın nedeniyle on binlerce arazinin sular altında olduğunu ve bunun özellikle buğday, yonca ve arpa ekili tarım arazileri için 'çürüme' tehlikesi anlamında geldiğini söyledi. Yorulmaz, "Edirne yine büyük bir taşkın gördü ve bundan en çok sular altında arazisi bulunan çiftçiler zarar görecek. Şu anda Edirne'de on binlerce tarım arazisi sular altında. Bu buğday, yonca ve arpa ekili arazilerde mahsulün çürümesi anlamına geliyor. Su altındaki mahsul, havanın güneşli hale gelmesiyle birlikte çürüyecek" dedi.

TARİHİ KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPALI

Taşkın riski nedeniyle dün Edirne Valiliği'nde oluşturulan kriz masası, kent merkezini yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan Tunca ve Meriç nehirlerini trafiğe kapattı. Karaağaç'a ulaşım Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor. Öte yandan, Tunca Nehri'nin, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümünde yatağından çıkması nedeniyle halen Er Meydanı sular altında. Nehir taşkını nedeniyle Değirmenyeri ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı. Sarayiçi mevkiindeki Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri de ulaşıma kapalı tutuluyor.

YUNAN MEDYASI, IVOYLOVGRAD BARAJINI YAYINLADI

Öte yandan Yunanistan medyası, Türkiye ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nin karşı yakası olan Evros bölgesi için taşkın uyarısında bulundu. Edirne'deki taşkına neden olan iki barajdan biri olan Bulgaristan'ın Ivoylovgrad barajının savaklarından su salındığı görüntülerini yayınlayan Yunan medyası, Meriç Nehri'ndeki artışın kendileri için de 'tehlike' oluşturabileceğini ve sürekli olarak Bulgaristan barajlarından su bırakıldığını ifade etti.

KANAL EDİRNE, TAŞKINA YETİŞMEDİ

Kent merkezini taşkından koruması için DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan 'Kanal Edirne' projesinde, kazı çalışmalarının yüzde 99'u, toplam fiziki çalışmasının ise yüzde 73'ü tamamlandı. Ancak çalışmalar Edirne'de yaşanan taşkına yetişmedi. Tahliye kanalı sayesinde, debi arttığı zamanlarda nehir yatağının daraldığı kısımlarda oluşacak geri tepmenin de önüne geçilmesi hedeflenen Kanal Edirne projesinde, Meriç Nehri de baypas edilerek oluşturulan 7 bin 800 metrelik kanal, Edirne'nin, Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin ardından 4'üncü nehri olacak. Meriç Nehri baypas edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar olmayacak. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Meriç Nehri üzerinde devam eden, 'Kanal Edirne' projesi ile birlikte yürütülen, Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi su baskınından kurtarılıp 7 kilometre uzaklıkta tekrar Meriç Nehri'ne bağlanacak.

Yahyalı'yı sel ve heyelan vurdu



Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şiddetli yağmur, yaşamı felç etti. Yağış, ilçenin 3 mahallesinde sel ve heyelana yol açtı. Kapuzbaşı Şelalesi çevresindeki pansiyonda kalan 3 kişi, jandarma, AFAD ve Yahyalı Belediye İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yahyalı-Ulupınar yolu heyelandan kapandı.

Yahyalı ilçesinde bu sabah başlayan şiddetli yağmur yağışı, Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki Kapuzbaşı Güney Şelalesi, Ulupınar ve Büyükçakır mahallelerinde etkili oldu. Metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi sonucu Zamantı Irmağı taştı, bölgede sel oluştu. Çok şiddetli yağış nedeniyle Kapuzbaşı şelaleleri çevresindeki turistik tesis ve pansiyonlarda 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları Yahyalı İlçe Jandarma timleri, Kayseri'den gelen AFAD ve Yahyalı Belediyesi İtfaiye ve Fen İşleri ekipleri kurtardı. Sel sonrası ilçeye 80 kilometre uzaklıktaki Ulupınar Mahallesi'nde heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "İlçemiz ve çevredeki bazı ilçeler için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü aşırı yağış uyarısı vermişti. Buna göre önlem aldık. Ancak, Kapuzbaşı şelaleleri, Ulupınar ve Büyükçakır mahallerimizde aşırı yağışlar sele ve heyelana yol açtı. Bölgede mahsur kalan 3 vatandaşımız kurtarıldı. Orta Toroslar'dan gelen ve Zamantı Irmağı'na dökülen sulara, aşırı yağış nedeniyle yeni sular da eklenince sel oluştu. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Bölgenin coğrafi şartları ve dağlık arazi nedeniyle bazı yerlerde heyelanlar oluştu. Ulupınar yolumuzun ilçe ile bağlantısı heyelan nedeniyle şu anda yok" dedi.

Bakan Fakıbaba: Et fiyatlarının yüksek olmasının sebebi düve eksiğimiz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarının yüksek olmasının nedeninin ülkedeki düve eksiği olduğunu belirterek, "Ülkede 1 milyon düve eksiğimiz var. Et eksiğimizin ve et fiyatlarının yüksek olmasının sebebi olan düve eksiğimizi karşılamak için çalışan arkadaşlarımız geç para kazanıyor ama ülke için çok önemli bir yatırım yapıyor" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlediği 'Sakarya Tarım Sektörü Rapor Sunumu' toplantısına katıldı. Programa Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ve çok sayıda çiftçi katıldı. Bakan Fakıbaba, et fiyatlarının yüksek olmasının nedeninin ülkedeki 1 milyon adet düve eksiği olduğunu söyleyerek, "Özellikle et ithalatına baktığımızda görüyoruz ki en fazla besicilikle uğraşmışız. Ülkede 1 milyon düve eksiğimiz var ve düve üreten insanlara hayranlıkla bakıyorum. Et eksiğimizin ve et fiyatlarının yüksek olmasının sebebi olan düve eksiğimizi karşılamak için çalışan arkadaşlarımız geç para kazanıyor ama ülke için çok önemli bir yatırım yapıyor. Bakanlık olarak imzalanan 250 bin düve ve anaç hayvan projesinin sebebi de budur" dedi. Avrupa'nın birinci ve dünyanın da 7'nci büyük tarım gücü olduğumuzu ifade eden Bakan Fakıbaba, "Sofralarımızda tükettiğimiz her gıdada çiftçilerimizin alın teri ve emeği vardır. Yaz kış demeden üretim yapan fedakar Türk çiftçisi bu toprakların gerçek sahibidir. Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın 7'nci büyük tarım gücü haline bu arkadaşlarımızla geldik. Bu topraklar ilk kez tarımın yapıldığı topraklardır, bu sebeple Anadolu tarımda çok özel bir yere sahiptir. Türk tarımına ve çiftçisine hak ettiği değeri ve desteği her zaman sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Fakıbaba, dünyada tarımda ilk 3'e girmemiz gerektiğini belirterek, "Bu yıl 14,5 milyar TL bütçemiz mevcut, önümüzdeki yıl bunun 19,5 milyar olması için gerekli çalışmaları başlattık. Son 15 yılda hayvancılığa yaklaşık 25 milyar TL destek verdik. Elimizde TİGEM'leri çok etkili şekilde kullanacağız. Geleceğin tarımda, tarımın geleceğinin ise özellikle gençlerimizde ve kadın çiftçilerimizde olduğunu biliyoruz. Bu potansiyelimizi yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Bu bağlamda Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile yapmış olduğumuz iş birliğini çok önemsiyoruz. Gençlerin tarımsal üretimde yer almasını teşvik etmek için çeşitli projeler yürütmekteyiz. Biz tarımda Avrupa birincisiyiz ama dünyada da ilk 3'e girmemiz gerekiyor" dedi. Bakan Fakıbaba, tarıma ve hayvancılığa yönelen gençlere proje başına 30 bin lira hibe verdiklerini ifade ederek, şöyle dedi: "Gençlerimiz ve kadınlarımız el attığı her yerde başarılıdır. Geleceğin çok parlak olduğunu görüyoruz. Gençlerimiz bu işe önem veriyor, eskiden bu çok talep edilen bir alan değildi ama artık bu çok talep edilen bir alan haline geldi. Gençlerimizin örnek ve önder çiftçi olma yolundaki adımları çok hoşumuza gidiyor. Bu amaçlar kapsamında 2013 yılından bu güne kadar projemizden 27 bin gencimiz faydalandı. Hibe destek uygulamalarımızla 30 bin TL destek verdiğimiz projelerimizde eğitim aldığını ispatlayan gençlerimize ve kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Aslında haklarını veriyoruz. Bu konuda gelecek eğitim taleplerine de her zaman hazırız" Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, konuşmasının ardından eğitimlerini tamamlayan çiftçilere sertifikalarını verdi.

Serviste unutulduğu için havasızlıktan ölen Alperen'in ablası Yaren’e TÜBİTAK'tan büyük ödül

TÜBİTAK 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda İzmir bölgeden dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden Alperen Sakin’in ablası Yaren (11) Sakin de Fizik dalında birinci oldu. Ödülünü alırken gözyaşlarını tutamayan Yaren, çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler için Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi. Yarışmaya İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve Uşak’tan katılım sağlandı. Türkiye genelinde 11 bin 352 projenin katıldığı yarışmaya İzmir'den 635 proje yer aldı. 635 projeden 80’i sergilendi. Biyoloji, değerler eğitimi, Fizik, Kimya, kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında yarışmaya katılan ve dereceye giren 80 öğrenciye ödülleri verildi. Yarışmada en büyük sürprizi ise 17 Ağustos 2017 tarihinde İzmir Çiğli ilçesinde özel bir anaokuluna giderken unutulduğu serviste havasızlıktan yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'ın Yaren Sakin yaşadı. Fizik dalında birincilik ödülünü kazanan Yaren, adı anons edilince gözyaşlarını tutamadı. Yaren Sakin, "Çok heyecanlıydım. En son adım okununca dereceye girmediğimi düşündüm. Üzülmedim çünkü burada olmak da çok güzel. Aslında çok beklemiyordum. Sürpriz oldu. Heyecanlıyım ve gururluyum" dedi. Yaren’in babası Serkan Sakin de "Bir baba olarak gurur duydum çok mutluyum. Bu projeyi destekleyenleri teşekkür ediyorum. Önemli olan burada dereceye girmek değildi. Herkes bir şeyler yapmak için çabaladı. Hepsi gönüllerin birincisi" diye konuştu.

"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN"

İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ise Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi’nin TUBİTAK projeleri konusunda hassas olduğunu belirtti. Ciddi bir çalışma planladıklarını ve bu çalışmanın ürününü aldıklarını kaydeden İlker Erarslan, dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Ödül töreninde konuşan TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları İzmir Bölge Koordinatörü Serdar Korukoğlu da bu yıl 4 yeni alanın yarışmaya dahil olduğunu açıkladı. Serdar Korukoğlu, bu yıl ilk kez değerler eğitimi, kodlama, Tarih ve Türkçe dallarında da yarışmalara katılım sağlandığını ifade etti. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül de öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmelerini istedi. Gönül, "Ben de sizin yaşınızdayken uzay mekiği yapmak istedim. En son bir arkadaşımla roket yaptık. Gülen yüzleriniz hiç solmasın, hayallerinizin peşinden gidin" dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül alan kimi öğrencilerin gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü. Dereceye giremeyen bazı öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu.

AK Parti İl Başkanı Yeni'den mitinge çağrı

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adanalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Nisan'da yapılacak mitinge çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Nisan'da Adana'da Serinevler Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Adana İl Kongresi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre öncesinde salonun yanında bulunan alanda vatandaşlara mitingde sesleneceğini anlatan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adanalıları mitinge davet etti.

'MİLLETİN ADAMI GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'milletin adamı' olarak nitelendirilendirildiğini kaydeden Yeni, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız ülkemizde bu nitelendirilmeye yakışan bir şahsiyet. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın sadece kongreye katılımı olarak planlamadık. Adanalılarla kongre salonunun yanında miting planlaması yaptık. Yaklaşık 60-65 bin kişinin alabileceği bir alan planladık. Bununla ilgili gerek mahallesinden sokağından imkanları olmaması, kendi özel araçlarının olmamaması veya ulaşımla ilgili sorun yaşayacağını düşünen ve diğer ilçelerde yaşayıp da Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmak isteyen kişileri biz miting alanına getirmeyle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımızı kongrenin yapılacağı salonun yanında yapılacak mitinge davet ediyoruz."

Tüfekle öldürülen yunus kıyıya vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen yunus kıyıya vurdu.

Körfez Şirinyalı Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş bir yunusu gören dalış kulübü sahibi Ekrem Birol, yaşadığını düşünerek yanına gitti. Ekrem Birol, yunusun tüfekle ile ateş edilerek öldürüldüğünü gördü. 'Belki canlıdır' diyerek karaya çektiğini söyleyen Ekrem Birol, "İlk gördüğümde canlı olduğunu düşündüm. Yanına gidip karaya çektiğimde ise delikler olduğunu gördüm. Muhtemelen 4-5 el ateş edilerek öldürüldü. Bu nasıl bir canilik, bunu yapan insanları anlamak mümkün değil. Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden gelip alacaklar" dedi.

Kemer'de turistler köpük partisinde eğlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde hareketlenen turizm sezonuyla birlikte eğlencenin vazgeçilmesi köpük partileri de başladı. Sahilde yapılan köpük partisine katılan turistler şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi. Bazı turistler de köpük partisinin yanı sıra denize girdi.

Kemer'de turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte turistlerin en sevdiği aktivitelerden köpük partileri de yapılmaya başladı. Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde düzenlenen köpük partisine otelde konaklayan tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Rus ve İranlı turistler köpükler içinden çıkmazken, çalan şarkılar eşliğinde dans etti. Bazı turistler de köpük partisiyle birlikte denize girerek eğlendi. Turistler köpük partisinde bolca fotoğraf ve görüntü de çekti. Partinin yapıldığı otelin Eğlence Müdürü Erman Üstün, "Yazla beraber animasyonumuz ve animasyonun vazgeçilmezi olan köpük partileri başladı. 20 ülkeden bir sürü misafirimiz var. Aynı zamanda İranlı ve Rusların bayıldığı ve sürekli olarak istemiş oldukları partilerimizdeyiz. Öğle saatlerini köpük partisiyle kapatıyoruz ve otelimizde diğer eğlencelerimizle devam ediyoruz" dedi.

