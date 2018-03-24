DHA YURT BÜLTENİ - 7

Şehit Uzman Çavuş Doğan, törenle uğurlandı



Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın (47) cenazesi, düzenlenen törenin ardından Adana'ya gönderildi.

Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan için Batman İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen törene, Vali Ahmet Deniz ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından şehit Doğan'ın cenazesi, fırtına nedeniyle uçak kalkmadığı için karayolu ile Diyarbakır'a uğurlandı.

Aslen Kayserili olan evli ve bir çocuk babası şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan, ailesinin yaşadığı Adana'da toprağa verilecek.

Haber: BATMAN, ()-

=============================================

NİĞDE’de etkili olan fırtına nedeniyle çatı uçtu, elektrik direkleri zarar gördü

Kentte etkisini sürdüren fırtına, bir lokantanın metal çatısını uçurdu. Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkiinde de bir elektrik direği üst kısmından devrildi. Kopan enerji nakil hatları nedeniyle bölgedeki okullarda yapılan hafta sonu kursları iptal edildi. Olaylarda, ölen ya da yaralanan olmadı. Niğde Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada fırtına nedeniyle soba zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

Görüntü bökümü

-----------------------

- Uçan çatının yollara savrulan malzemelerinden görüntü

- Parçalanan elektrik direğinden görüntü

- Devrilen telefon direğinden görüntü

- Çatısı uçan depodan görüntü

- İşletme sahibi ile röportaj

- Detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

==============================================

Sivas'ta rüzgar çatıları uçurdu, araçlar hasar gördü

SİVAS'ta zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, ev ve işyerlerinin çatılarını uçurdu. Sanayi sitesinde duvarın uçması sonucu 4 araç zarar gördü.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre hızı saatte yaklaşık 40-60 kilometre olan kuvvetli rüzgar ile yer yer 70-100 kilometre arasında değişen fırtına kent genelinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kent merkezindeki 4 Eylül Sanayi Sitesinde Ömer Işık'a ait bir işyerinin çatı kısmındaki yan duvar uçtu. Duvarın uçmasıyla park halinde bulunan 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 minibüste hasar oluştu. Otomobiller ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

ARACINI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Sanayideki bir asansör firmasında çalışan ve sabah aracını park ettikten sonra çalışmaya giden Ferhat Ağgöre, işyerine döndüğünde aracını hurdaya dönmüş halde bulunda büyük şok yaşadı. İşyeri arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştırdığı Ağgöre, "Sabah aracımı park etmiştim. Dönünce bu halde bulunca şok oldum. Çok üzüldüm. Bir yıl önce almıştım. Felçli babam var. Onu götürüp getiriyordum" dedi. Diğer araç sahipleri Mehmet Kırkaç ve Osman Karapolat da şiddetli rüzgarın etkisiyle çatının yıkıldığını belirterek, araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. İşyeri sahibi ile araç sahipleri arasında da tartışma yaşandı.

ÇATIYI TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan rüzgar kent genelinde de binalarda da hasara yol açtı. Alibaba Mahallesi'nde henüz inşaat halindeki 5 katlı bir apartmanın çatı kaplama malzemeleri rüzgarın etkisiyle yerinden kalktı. Bu sırada çatıya çıkan işçilerin, kopmak üzere olan parçaları tutmaya çalıştıkları görüldü.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, kentte rüzgar ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtilerek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi.

Görüntü Dökümü:

-Duvarı yıkılan dükkan

-Hasar gören araçların görüntüleri

-Aracını görünce üzülen işçinin görüntüsü

-Yaşanan tartışma

-İşçinin ve araç sahiplerinin konuşması

-Çatısı kalkan binanın görüntüsü

-İşçilerin çatı parçalarını tutmaya çalışmaları

Haber: SİVAS ()

================================================

Yüksekova'da fırtına çatıları uçurdu: 1 yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına birçok ev ve iş yerinin çatısının uçmasına, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. 1 kişi, üzerine çatı parçası düşmesi sonucu yaralandı.

Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde etikili olan fırtına, ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Fırtına nedeniyle uçan çatılar birçok aracın üzerine düşerken, elektrik tellerinin de kopmasına neden oldu. Toz bulutunun kapladığı ilçe merkezinde yolda yürüyen bir kişi, üzerine çatının düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri fırtınanın uçurduğu çatıların kaldırılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Fırtınadan kaçan vatandaşlar

-Çatıların uçması

-İtfaiye ekiplerinin çatıları kaldırması

-Kopan elektrik telleri ve üzerine çatı düşen araçları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

===========================================

Tekirdağ'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 4 gözaltı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) hücre evine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Sahte kimliklerle yakalanan şüphelilerden Mustafa H.Ş.'nin örgütün emniyet mahrem yapılanmasının 'sır kutusu' olduğu belirtildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üzerinde yaptığı çalışmada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgütün küçülerek yapılanmasına devam ettiğini belirledi. Çalışmada, haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin kayıt dışı tuttukları ve örgüt üyelerinin, 'gaybubet evleri', 'hijyen evleri' olarak adlandırdığı evlerde kaldığı ve bu kişilerin zaman zaman dışarı çıktıkları saptanarak, bu şüpheliler takibe alındı. Yapılan takibin ardından evlere düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının 'sır kutusu' olduğu değerlendirilen Mustafa H. Ş. ile İlhan K, dışarı çıktıkları anda polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu ikamette Ayşe Ş. ile İlksen K., da gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, başka kişilere kayıtlı telefon hatları ve cep telefonları ele geçirildi. Yapılan üst aramasında da Mustafa H.Ş.'nin 'Hasan Vatansever', İlhan K.'nın 'Hatip Kaya', Ayşe Ş.'nin 'Meltem Vatansever', İlksen K. için 'Ayşe Kaya' adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi ele geçirildi. Polisin yaptığı araştırmada, Mustafa H.Ş.'nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik yaptığı, FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında 'Sedat/Ziya' kod ismini kullanarak örgütün mahrem emniyet yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet sergilediğini, örgüt adına sözde Türkiye emniyet yapılanmasından sorumlu Süleyman Sargın'ın sekreterliğini yaptığı, Türkiye'deki tüm polis okullarının sorumlusu olduğu örgütün Malatya emniyet yapılanmasının 'il müdürü' pozisyonunda da bulunduğu, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve Malatya 2'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunduğu tespit edildi. 'FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının sır kutusu' olduğu değerlendirilen Mustafa H.Ş.'nin 'hijyen evi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı ve çevresine kendisini 'Hasan' ismiyle özel dersler veren öğretmen olarak tanıttığı belirlendi. Gözaltına alınan Ayşe Ş.'nin de Mustafa Halit Ş. ile evli olduğu, daha önce Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalıştığı, hakkında Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kaydının bulunduğu öğrenildi. İlhan K.'nın İlksen K. ile evli olduğu, şahsın KHK ile kapatılan şirkette çalıştığı, ABD'de yaşayan kayınbiraderi Hakan A.'nın üzerine kayıtlı cep telefonu hattı kullandığı, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve hakkında Akçaabat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranma kaydının olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Emniyet binası geniş açı

-Emniyet Tabelası

-Polisin aramada bulduğu kimlikler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

================================================

Şırnak'ta 643 milyonluk zimmet vurgununa 10 tutuklama

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde görevli olduğu sürede, usulsüz ve sahte ödeme emri belgesiyle toplamda 643 milyon liralık vurgun yapan eski polis memuru Selahattin K., yakalandıktan verdiği bilgilerle soruşturma başlatan polisin, 11 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 18'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklandı.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, 2015-2017'de polis memuru olarak görev yapan Selahattin.K.'nın, kurum mutemetliği yaptığı süre içerisinde, usulsüz ödeme emri belgesiyle toplam 643 milyon lirayı değişik zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Selahattin K., 12 Mart'ta polis tarafından yakalandıktan sonra yapılan sorgusunun ardından, Şırnak merkezli 11 ilde yürütülen operasyon kapsamında aralarında mal müdürlüğü görevlileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 28 kişi, "zimmet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "resmi evrakta sahtecilik", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, yönetmek" ve bağlantılı suçlardan gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, Cumhuriyet tarihinin en büyük zimmet olayı olarak kayıtlara geçtiğini belirttiği vurgunla ilgili olarak bağlantısı olan 28 kişi, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 28 kişi, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevkedildi. Burada da ifade veren sanıklardan 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökünü:

-Zanlıların adliye getirilmesi

-Sıraya bırakılması

-Adliyeye girişleri

-Adliyeden detay görüntüler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

================================================

İzmit Körfezi'nde tehlike yaratan gemi için son günler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi açıklarında 2007 yılından itibaren hacizli olarak demirli bulunan tanker gemi tehlike yaratırken, 30 gün içerisinde işlemlerinin gerçekleşmemesi durumunda icra yolu ile satışa çıkacak.

Haciz nedeniyle 2007 yılından bu yana İzmit Körfez Yarımca açıklarında demirli bulunan 92 metre uzunluğundaki Panama bandıralı 'Chernomores' isimli LPG yüklü tanker, 2014 yılında satılırken 'Queen' adını aldı. Tehlike yaratması nedeniyle gemide yüklü bulunan bin 500 ton LPG başka bir gemiye aktarıldı. Ancak devam eden mahkemeler nedeniyle gemi İzmit Körfezi'nden çekilemedi. Fırtınalı havalarda sürüklenen, ışıklandırması olmayan gemi İzmit Körfezi'ne giriş yapan gemiler için tehlike yaratıyor. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel yasa gereği geminin çekilmesi için 45 gün süre verildiğini, 30 gününün kaldığını belirterek, gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda geminin icra yolu ile satılarak körfezden çekileceğini belirtti.

Geminin Körfez'de tehlike yarattığını söyleyen emekli kaptan Mahmut Okan, "Bu gemi 11 yıldır burada. Sahibi ortada yok. Gemi tehlike yaratıyor. Işıklandırması yok, içinde bekleyen kimse yok. Büyük bir fırtınada Tüpraş'a gidip sorun yaratacak. Bu gemiye müdahele etmek o hava şartlarında zor olur. Geminin ambarlarında su var. Devrelerde ancak gaz olabilir. Bizim korkumuz seyir halindeki bir geminin çarpmasıyla olabilecek bir tehlike bizi tedirgin ediyor. Üzerinde ışıklandırma olursa seyir yapan gemiler bunun farkına varır. Yeni yasalara göre kaldırılacağı söyleniyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarımca sahilinde demirli gemi

-Emekli kaptan Mahmut Okan ile rop

-Liman ve gemiden detaylar

HABER:Ergün AYAZ-Nabiİ YAZICI/KAMERA: Dinçer AKBİR-KÖRFEZ- ()

===================================================

İtalyan modacıyı darp edip parasını gasp ettiler

ANTALYA'ya tatile gelen İtalyan moda tasarımcısı Luciano Portelli'yi (61) darp edip, 3 bin 500 Euro'sunu gasp ettiği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'ya yaklaşık 25 yıldır tatile gelen İtalyan moda tasarımcısı ve turizmci Luciano Portelli, 22 Mart gecesi, daha önceki ziyaretleri sırasından tanıştığı M.A. (17) ve F.İ. (23) ile Ermenek Mahallesi'nde buluştu. Portelli ve beraberindekiler daha sonra bölgedeki ormanlık alana gitti. İddiaya göre M.A. ve F.İ., burada bekleyen arkadaşları S.Ş. (24) ve U.Ö. (22) ile beraber Portelli'yi sopalarla darp edip üzerinde bulunan 3 bin 500 Euro ve cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken Luciano Portelli'nin çığlıklarını duyanlar durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine ormanlık alana gelen polis ekipleri İtalyan modacıyı hareketsiz yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra özel bir hastaneye götürülen Luciano Portelli, yoğun bakıma alındı.

Portelli'nin cep telefonu arama kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini belirlediği şüphelileri gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.A., F.İ., S.Ş. ve U.Ö., önce sağlık kontrolünden geçirildi sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Şüphelilerin şubeden çıkması

-Birlikte ekip arabasına yürümeleri

-Asayiş dış plan

-'23 MB 44 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

=======================================================

Öğrencilerden renkli su yürüyüşü

DÜNYA Su Günü nedeniyle İskenderun Bahçeşehir Koleji öğrencileri, yürüyüş yaptı.

Müzik öğretmeni Burcu Zelluh ve beden eğitimi öğretmeni İlker Özçelik ile hazırlık yapan öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak su damacanaları, su şişeleri, süpürgeler, pet şişelerden ritim grubu oluşturdu. Hazırladıkları döviz ve pankartlarla suyun önemine dikkat çeken öğrenciler, günün anlamına uygun kendi yaptıkları şarkıyı söyleyip yürüdü. Çevredekilerin büyük bir ilgisi karşılaşan öğrenciler, su konusunda farkındalık yaratmanın mutluluğunu yaşadı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Öğrenciler ellerinde ve boyunlarında damacana su siseleri ile yürüdüler

- Yürüyen öğrenciler şarkı söyleyip ellerindeki dövizleri gösterdiler

Haber- Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

==========================================================