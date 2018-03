DHA YURT BÜLTENİ - 7

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye sınırında/EK

KİLİS'TEKİ BİRLİKLERİ DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Suriye sınırındaki Kilis'teki birlikleri denetledi. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte ziyaret ettiği harekat merkezinde, Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı.

-Akar'ın birlikleri denetlemesinden fotroğraf

KİLİS

Hasankeyf'te tahliye arbedesi



ILISU Barajı altında kalacak Batman'ın antik ilçesi Hasankeyf'te, DSİ Bölge Müdürlüğü'nün tahliye kararına tepki için karayolunda yürüyen esnafa polis müdahale etti. Arbede yaşanırken, Kaymakam Bülent Baygüven, esnafla görüşerek eylemi sona erdirdi.

Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taşınması için eski çarşı merkezindeki iş yerlerinin boşaltmasını isteyen DSİ Bölge Müdürlüğü'nün tahliye kararına esnaf ve bazı ilçe sakinleri tepki gösterdi. Tarihi kale sokağındaki esnaf, tepkilerini ortaya koymak için belediye binası önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ile Batman- Mardin karayolunda yürüyüşe geçen Hasankeyf esnafı, kısa süre yolu trafiğe kapatttı. Köprü girişinde önlem alan polisin yürümelerine izin vermediği grup, burada oturma eylemi başlattı. Köprünün açılmaması üzerine polis, kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti. Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin, köprüdeki eylemcileri dağıttığı sırada arbede yaşandı. Olay yerine gelen Hasankeyf Kaymakamı Bülent Baygüven, esnafla görüşme yaparak dağılmaları konusunda ikna etti. Arbede sırasında gözaltına alınan esnafın serbest bırakılmasını sağlayan Kaymakam Baygüven, DSİ yetkilileriyle görüşerek, sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi. Bunun üzerine esnaf karayolunu trafiğe açarak dağıldı. Yeni Hasankeyf yerleşim birimine ilçe sakinleri taşınmadan eski çarşı merkezindeki iş yerlerini tahliye etmek istemediklerini belirten esnaf Ömer Güzel, "Hak arayışında bulunduğumuz sırada polis bize tazyikli su ve gazla müdahale etti. Bize iş yerlerinizi 'boşaltın' diyorlar. Nereye gideceğiz? Hakkımızı aramak için eylem yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Hiçbir yetkili bizi dinlemiyor" dedi. Esnaf Şirin Bıçakçı, mağdur oldukları için hak arayışında olduklarını belirterek, "Aramızda çocuk ve kadınlar var. Derdimizi anlatmak için eylem yaptık ancak polisin sert müdahalesiyle karşılaştık. Bu hak mı?" diye konuştu.

-İlçe halkı toplanırken

-Yürüyüş

-Polis müdahalesi

-Olaydan görüntüler

-Gözaltılar

-Kapatılan işyerleri

-Genel ve detay görüntüler

HASANKEYF (Batman)

Terör propagandası yapan Suriyeli adliyede

Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ömer E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polisinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ömer E. gözaltına alındı. İki gün süren sorgusunun ardından örgüt sempatizanı Ömer E., Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- PKK sempatizanı Suriyeli'nin adli tabiplikten polisi otomobiline bindirilmesi

- Diğer detaylar

KAYSERİ

Cinsel istismar davasında sürpriz gelişme

Antalya'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuksuz yargılanan S.S.Y.'nin bir önceki duruşmada beraatını isteyen savcı, mütalaasında değişikliğe giderek 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Komşusunun 5 yaşındaki kızına 'cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla hakkında dava açılan S.S.Y.'nin yargılanmasına, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık S.S.Y., cinsel istismara uğrayan kızın annesi ve taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmalarda sanığın beraatını isteyen savcı, mütalaasında değişikliğe giderek, basit cinsel istismardan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Çocuğun avukatlarından Serap Ertuğrul, savcının mütalaasına kısmen katıldıklarını belirterek, sanığın zincirleme nitelikli cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da cezalandırılmasını istedi. Yine çoçucuğun avukatlarından Esra Özdemir, çocuk istismarı konusundaki istatistikleri açıkladı ve toplumda bu suçların caydırıcılığını ve ortaya çıkması açısından verilen cezanın önemli olduğunu söyledi. Sanık avukatı da mütaalanın yenilenmesinden dolayı savunma için mahkemeden ek süre istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Duruşma sonrası adliye dışında basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Koordinatörü Arzu Arıcı, savcının mütaalasını değiştirmesiyle davanın ayrı bir sürece girdiğini belirtti. Arıcı, “Geçen davada endişelenmiştik ama şimdi güzel bir karar bekliyoruz" dedi.

- UCİM Koordinatörü Arzu Arıcı'nın açıklaması

- Basın açıklamasına katılanların görüntüsü

- Ellerindeki pankartlardan görüntü

- Katılımcıların yakın plan görüntüleri

- Adliye yazısı dış plan

ANTALYA

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan yaşlı kadın öldü

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadın kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Kavşağı’nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 80 yaşlarında kadın, yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa A.(30) idaresindeki 16 LKF 42 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

-Kaza yerinden görüntüler

-Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken

-Polis ekipleri şahsı tanıyanlara cesedi gösterirken

-Detaylar

BURSA

Yaralı halde kaza yerinden kaçtı

Karaman'da otomobiliyle belediye otobüsüne çarparak başından yaralanan sürücü, olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan bir yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Sağkaya (30) yönetimindeki 70 FL 292 plakalı belediye otobüsüne, kavşakta, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 42 BZF 34 otomobil, çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile Sefer Güzel (19) yaralandı. Başından yaralanan otomobil sürücüsü, kazanın ardından hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı Güzel ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

-Kaza yapan araçlardan detay

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralı yolcunun otomobilin camından dışarıya çıkması

KARAMAN

Otomobilin büfe duvarına çarpma anı kamerada

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki tabelayı yıkıp büfenin duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Devran İstanbullu ağır yaralanırken, olay anı güvenlik kamera kaydına yansıdı.

Kaza, merkez Antakya ilçesi Reyhanlı- Antakya Karayolu'nun Maşuklu mevkisinde meydana geldi. Sürücü Devran İstanbullu yönetimindeki 31 AZE 63 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki tabelaya, ardından da büfenin duvarına çarparak takla attı. Kazayı görenler takla atan aracın içindeki sürücüyü çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlar sonucu sürücü kurtarılarak çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Otomobilin çarptığı büfenin güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada, otomobil sürücüsünün sol şeritte ilerlerken bir anda kayarak yol kenarındaki tabelaya ardından da takla atarak büfenin duvarına çarptığı görülüyor.

-Kaza yapan otomobilden detaylar

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi

-Kaza anı ve sonrasında yaşananların güvenlik kamera kaydı

HATAY

Şanlıurfa'da seyyar satıcılardan atlı eylem

Şanlıurfa'da at arabalarıyla satış yapan bir grup, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapıp yolu trafiğe kapattı.

İl Trafik komisyonu kararıyla kent merkezine girişleri yasak olmasına rağmen son günlerde kent merkezinde araç ve yaya trafiğine engel olarak at arabasıyla taşımacılık ve sebze satışı yapılması zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, at arabalarına yönelik şehir merkezinde ve ara sokaklarda uygulama yaptı. At arabalarının kullanıldığı güzergahlarda ekiplerin yaptıkları denetimlerde yakalanan seyyar satıcılar, uyarıldı. Bu duruma tepki gösteren 10 kişilik bir grup, at üstünde geldikleri Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Kısa süreli yolu araç trafiğine kapatan atlı eylemciler, arabalarıyla satış yapmalarına izin verilmesini istedi. Vatandaşlarında meraklı gözlerle izlediği atlı eylem için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin uzun süren iknası sonucu belediye binası önünde ayrılan atlı grup, bir süre tepkileri dile getirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

- Büyükşehir Belediyesi

- Belediye önüne gelen at sahipleri

- Atlarla bekleyen at sahipleri

- Polis ekiplerinin gelmesi

- At sahipleri Belediye yetikleriyle görüşmesi

- Toplanan Meraklı vatandaşlar

- At sahipleriyle röportaj

- Genel ve detay görüntüler

ŞANLIURFA

Umre için biriktirdiği parayı Mehmetçiğe bağışladı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz (64), umreye gitmek için emekli maaşından biriktirdiği 3 bin lira ile komşularından topladığı 3 bin 600 lirayı, Mehmetçiğe destek için bağışladı.

Daha öncede de Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere yemek yapan Ayşe Durmaz, umreye gitmek için emekli maaşından para biriktirdi. Durmaz, umreye gidemeyince, biriktirdiği 3 bin lirayı Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe destek için bağışlama kararı aldı. Ayşe Durmaz'ın kararını paylaştığı komşuları da Mehmetçiğe destek için kendi aralarında 3 bin 600 lira topladı. Komşuları topladıkları parayı Durmaz'a verdi. Ayşe Durmaz, komşuları ile birlikte Reyhanlı'da bir banka şubesine giderek 6 bin 600 lirayı Mehmetçiğe bağışladı. Bankada işlem yapılırken heyecanlı dakikalar yaşayan Durmaz, her yıl umre ziyareti yaptığını söyleyerek, "Bu yıl Allah bana umreye gitmeyi kısmet etmedi. Ben de paramı daha önce yaptığım yardımlar gibi bu defa da askerimize bağışladım. 3 bin lirası emekli maaşımdan, kalanı da komşum Füme Kuşak ve diğer komşulardan geldi. Daha önce de çiğ köfte yapıp göndermiştim. Elimden geldiğince yardım edeceğim. Allah askerimizi, polisimizi, jandarmamızı korusun, onların eksikliğini vermesin" dedi.

-Ayşe Durmaz bankada

-Parayı gösterirken

-Banka memuruna teslim ederken

-Konuşurken

-Memur parayı teslim alırken

-Durmaz dekontu imzalarken

-Elinde dekontla konuşurken

REYHANLI(Hatay)