DHA YURT BÜLTENİ - 7

İstiklal Marşı ilahi gibi okundu

İzmit'te, okullar arası masa tenisi şampiyonası öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımının İstiklal Marşı'nı ilahi gibi söylemesi ve İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle düzenlenen anma gecesinde tasavvuf musikisi korosu eşliğinde okunması dikkat çekti. Masa tenisinde şampiyonasında İstiklal Marşı okunurken herkes saygı duruşunda bulunurken, tasavvuf musikisi korosu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken koltuklardan izlenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda okullar arası masa tenisi şampiyonası düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımı program öncesi İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirdi. Salonda bulunanlar İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Mart Günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Destanı dolayısıyla 'Asım'ın Nesli Çanakkale'de' isimli program düzenlendi. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un kendi şiirlerinden bestelenen marşlar, ilahiler ve şarkıları icra edildi. Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirlerden bestelenen marş, ilahi ve şarkılar Ahmet Hakkı Turabi tarafından seslendirildi. İstiklal Marşı tasavvuf musikisi korosu eşliğinde seslendirilirken, salonda bulunanlar koltuklarında oturarak izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Masa tenisi şampiyonasında İstiklal Marşı'nın okunması

-Anma programında İstiklal Marşı'nın okunması



Haber:İZMİT(Kocaeli), ()

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MHP'li Karataş: Nevruz Türk'ün bayramıdır



MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Nevruz Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada Nevruz'un Türk'ün var oluş mücadelesinde ortaya koyduğu kudret ve iradeyi temsil ettiğini öne sürdü.

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Ulu gün, yeni gün gibi anlamlar ifade eden Nevruz Bayramı Türk milletinin yeniden doğuşunu simgeleyen bayramdır. Türk mitolojisinde Ergenekon'dan çıkışı ve Türk'ün var oluş mücadelesinde ortaya koyduğu kudret ve iradeyi temsil eden Nevruz Bayramı ayrıca baharın gelişinin de müjdecisidir. Büyük Türk coğrafyasında birlik, dirlik, ümit, barış ve uyanışı sembolize eden tarih olarak coşku ve kıvanç içeresinde idrak edilen bu günde, insanlar arasında sevgi, saygı ve dayanışma daha da önem kazanmaktadır." MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemizde ise neredeyse tam tezat bir tablo ortaya çıkartılmaya çalışılmış, tarihi ve kültürel bağların kopartılması gayesi aleni bir şekilde ifade edilir olmuştur. Maalesef Türk'e kast etmiş yapıların, bu milli bayramımızı amacından ve anlamından uzaklaştırma çabaları maksatlıdır. Çünkü kendi gerçeklerine yabancılaşarak mutluluklarını başkalarına ait değerlerde aramak yerine, milli kültürümüzün öz kaynakları içeresinde bulmak, milletimizin bütün fertlerinin kaderidir. Kıvançta ve tasada müşterek, milli şuur ve ülküler etrafında toplanmak anlamını taşıyacaktır."

Haber:İZMİR, ()

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Adıyaman'da terör propagandasına 2 tutuklama



Adıyaman'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapıp, halkı eylem ve provokasyona davet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu 'Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren ve hakaret içeren paylaşım yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Haber:Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()

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Bursa'da Çiftlik Bank'ın el konulan araçları çiftliğe park edildi



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan Çiftlik Bank'a ait 34 araçtan 25'i, İnegöl’deki çiftliğe getirilerek, buradaki soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak son günlerde ödeme yapmayan Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde yaşanan gerginliğin ardından, güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturma sürüyor. Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri ile İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan İnegöl'ün Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner ekipleri hasar tespiti çalışması yaparken, yaklaşık bin hayvanı da sağlık kontrolünden geçirdi. Bu arada, Çiftlik Bank tabelaları da söküldü. Türkiye´de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO´su Mehmet Aydın´ın şirketine ait olduğu belirlenen araçlara ise dün Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Toptancılar Çarşısı´nda şirketin işyeri olarak kullandığı öğrenilen binanın önünde bulunan çoğunluğu 34 ve 17 plakalı toplam 34 araca soruşturma kapsamında el koydu. El konulan araçlardan 25'i dün akşam kırsal Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisine getirilerek buraya park edildi. İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, Çiftlik Bank’a ait araçların İnegöl’de güvenlik altına alındığını bildirdi. Akça, kayyum ataması yapılması ile ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın çalışmasının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Haber:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Bursa'da üzerine kimyasal madde dökülen işçi ağır yaralandı

Bursa'da, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB )bir tekstil fabrikasında çalışan Mehmet Özbek (46), üzerine kimyasal madde dökülmesi sonucu ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Özbek, tedavi için İstanbul'a sevk edildi.

İnegöl OSB'de, Havaalanı Caddesi üzerindeki bir tekstil fabrikasında çalışan Mehmet Özbek, içinde kimyasal madde bulunan kazanın kapağını açtı. Kazandaki tazyik nedeniyle üzerine kimyasal madde dökülen Özbek yere yığıldı. Kimyasal madde nedeniyle vücudunun tamamında yanık oluşan işçiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan yaralı işçi, ardından yanık ünitesi bulunan İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Özbek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Organlarıyla 5 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu

Antalya'da motosiklet kazası sonrası 3 gün yaşam mücadelesi veren Sertaç Enginçöl'ün (27) beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Enginçöl, 5 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu.

Muratpaşa İlçesi Dedeman semtinde geçen cumartesi gecesi Fenerbahçe- Galatasaray derbisini izleyen turizmci Sertaç Enginçöl, maç sonrası bir arkadaşının kullandığı motosikletle eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Çağrılan ambulansla yakındaki özel hastaneye götürülen Enginçöl, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Beyin ölümü gerçekleşen gencin Zonguldak'ta oturan babası İhsan ile annesi Nilgün Enginçöl, oğullarının tüm organlarını bağışladı. Sertaç Enginçöl'ün 5 organı, organ bekleyen hastalara nakledildi. Oğlunun kaza geçirdiğini öğrenir öğrenmez Zonguldak'tan Antalya'ya geldiklerini söyleyen İhsan Enginçöl, "Ben oğlumun beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendim. Eşimle bağış konusunu konuştum, eşim 'Sadece sen karar ver' dedi ve tüm organlarını bağışladık. Benim bir oğlum gitti. Organ bağışı ile geride belki de 4-5 çocuğum olacak, belki de yaşlı birine nakledilecek. Benim hiç kız çocuğum yok belki de kız çocuğuna denk gelecek. Kornea dahil alınabilecek tüm organlarını bağışladık" diye konuştu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Seval Çokcan, ailenin çok olumlu ve iyi niyetli olduğunu, acılarına rağmen bağışçı olduklarını söyledi. Seval Çokcan, "Böbreğin biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğeri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki hastaya nakledildi. Kalbi ise yine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kalp bekleme sırasındaki bir hastaya nakledildi. Karaciğer Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir hastaya, akciğer Kartal Koşuyolu Hastanesi'nde bir hastaya nakledildi. Kornealar da ışık bekleyen hastalara nakledilecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Baba İhsan Enginçöl'ün telefonla konuşurken görüntüsü

Tabutun morga getirilmesi

RÖP 1: İhsan Enginçöl

Cenazenin morgdan çıkartılması

Cenaze aracına konması

Gençin yakınlarından görüntü

RÖP 2: Seval Çokcan ( Organ nakil koordinatörü )

Detaylar

328 MB /// 03.00

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,()

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Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Antalya'nın Kemer ilçesinde öğrenciler, önce Çanakkale şehitlerini andı ardından da Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek için zeytin fidanı dikti.

Beldibi Mahallesi'ndeki Beldibi Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla gösteriler yaptı ve şiirler okudu. Öğrenciler daha sonrasında Çanakkale Zaferi'nde askerlerin öğün olarak yediği çeyrek ekmek yiyerek hoşaf içti. Öğrenciler daha sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla okul bahçesine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Karakolu'nda görevli askerlerle birlikte zeytin fidanı dikti. Öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve 'Ağacı değil, terörü kökten kesin', 'Orman yeşili gök mavisi, Türk askeri korur seni', 'Her fidan bir Mehmetçik', 'Dağlar terörle değil, ağaçla güzelleşir' yazılı dövizler taşıdı. Okul bahçesinde belirlenen yerlere zeytin ağaçlarını diken öğrenciler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye bağırarak, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdi. Okul Müdürü Erol Öztürk, ağaç dikme etkinliğini, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla yaptıklarını söyledi. Ağaç ve vatan sevgisini öğrencilere aşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını aktaran Öztürk, zeytin ağacının barışı simgelediğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Saygı duruşu detay

- Öğrenci konuşma

- Gösterilerden detay

- Öğrenciler Bayrak ile detay

- Öğrenciler alkış

- Öğrencilerin zeytin fidanları ile yürüyüş detayları

- Zeytin fidanı dikimi detay

- Çocukların hazırladığı Bende Askerim afişi detay

- Okul Müdürü Erol Öztürk açıklama

- Çocukların hep birlikte "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" demesi

192 MB /// 01.42"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), ()

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Zeytin Dalı Karma Sergisi açıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik, ahşap ve resim sanatçıları tarafından Zeytin Dalı Karma sergisi açıldı.

Belediye binası önünde açılan sergide mozaik taşlarından yapılan resimler, ahşaptan ve çam kozalağından yapılan çeşitli eserler sergilendi. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Reyhanlılı sanatçıların hazırladıkları eserlerin sergilenmesi nedeniyle tören düzenlendi. Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Mozaik sanatçısı Mervan Altınorak ve kızı Merve Altınorak, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ‘Zeytin Dalı Karma Sergisi açtıklarını söyleyerek amaçlarının hem operasyona destek ve hem de Reyhanlılı sanatçıların eserlerinin gün yüzüne çıkması olduğunu belirtti. Diğer sanatçı Miktat Yalman ise çam kozalağından aksesuar olarak çeşitli eserler yaptığını ifade etti. Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile açılan sergide konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu, sanatçıları kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Zeytin Dalı Harekatı’nın Reyhanlı’dan başladığını belirten Belediye Başkanı Şanverdi sergide görev alan sanatçıları kutladı.

Görüntü Dökümü

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- Sergi afişi

- Mervan Altınorak'ın konuşması

- Mozaik çalışmaları

- Mozaik çalışması yapılırken

- Vatandaşlar sergiyi gezerken

- Sergide yer alan eserler

- Miktat Yalman'ın konuşması

- Ahşap sergisi

- Açılışta kaymakamın konuşması

- Belediye başkanının konuşması

- Sergi gezilirken

(SÜRE:4’02’)(BOYUT: 128MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Tayfun Talipoğlu, Eskişehir'de anıldı

Gazeteci, yazar ve televizyon programı yapımcısı Tayfun Talipoğlu, ölümünün 1'inci yıldönümünde Eskişehir'de ismini taşıyan 'Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi' önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene katılanlar Talipoğlu'nun fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bıraktı.

Geçen yıl 21 Mart'ta 55 yaşındayken vefat eden Tayfun Talipoğlu için bugün Eskişehir'in Odunpazarı semtindeki Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi önünde tören düzenlendi. Anma törenine Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Hüdai Doğu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, basın mensupları ile çok sayıda kişi katıldı. Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Hüdai Doğu, Tayfun Talipoğlu'nun 2016 yılında 80 daktiloyu belediyeye bağışladığını, kendilerinin de bu daktilolarla Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'ni açtıklarını belirtti. Müzeye daha sonra çok sayıda gazetecinin de daktilo bağışladığını belirten Doğu şöyle konuştu: "Talipoğlu, yaşadığı müddet içerisinde mesleğinde dik duran, örnek alınması gereken gazetecilerden birisiydi. O, kalemi ile direndi. Onurlu yaşantı sürdü. Ne yazık ki ülkemizde onurlu gazetecilerimizin sayısı giderek azalıyor. Talipoğlu'nu tüm gazetecilerin örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Talipoğlu Eskişehir'de çocukluğunu geçirdi. Dünyada ilk olan, daktilo müzesini ilimize kazandırdı. Elindeki 80 daktiloyu belediyemize bağışladı. Zamansız ayrılışı bize de, sevenlerine de tarifsiz bir acı yaşattı." Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Yılmaz Karaca da, "Anadolu basının bağrından çıkan Talipoğlu, aynı zamanda bir Eskişehir aşığıydı. Kendisi ile ölümünden 3 gün önce telefon ile görüşmüştüm. Görüşmemizde Eskişehir'i çok özlediğini söylemişti. Ancak tekrar gelmek nasip olmadı. Talipoğlu, çok nadir yetişen gazeteci arkadaşlarımızdan birisiydi. Kendisi çok zamansız ayrıldı aramızdan" dedi. Yapılan konuşmalarının ardından TayfunTalipoğlu'nun şiirleri seslendirildi. Törene katılanlar Talipoğlu'nun fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bıraktı, daha sonra müzeyi gezdi. Müzede daktiloların yanısıra Bülent Ecevit'in ve Tayfun Talipoğlu'nun daktilo başında olan balmumu heykelleri de bulunuyor.

Görüntü dökümü:

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-Müzenin dış görüntüsü

-Müze içerisindeki daktiloların görüntüsü

-Müzedeki Tayfun Talipoğlu'nun ve Bülent Ecevit'in ayrı ayrı daktilo başındaki balmumu heykelleri,

-Odunpazarı Belediye başkan vekili Hüdai Doğu'nun konuşması,

-Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca'nın konuşması,

-Talipoğlu'nun fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bırakılması

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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Kursta 87 yaşındaki Naciye Nine sınıf başkanı oldu



Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki okuma yazma seferberliğine yaşlılar da yoğun ilgi gösterdi. Açılan kurslardan birinde 87 yaşındaki Naciye Çinkılınç, sınıf başkanı seçildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 kurs merkezinde açılan okuma- yazma kurslarında 106 kursiyer okula başladı. Zamanında okula gidemeyen gençten yaşlısına kursiyerler, okuma-yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Kursiyerleri ziyaret eden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, önce Çanakçı Mahallesi'ndeki kursa konuk oldu. En küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşındaki kursiyerlerin ellerini öpen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, onlarla sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılınç, "Okuma yazma kurslarında ilçemizde 106 kursiyer var. Bunların 101'i kadın, 5'i erkek kursiyer. Bu okuma yazma kampanyasına katılamayan ya yatalak hasta ya da çok yaşlı olduğundan gelememiş. Burada görüyoruz ki en küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşında kursiyerlerimiz var. Okuma-yazma kampanyası ile muhtarlarımız ve öğretmenlerimiz sayesinde ulaşamadığımız mahalle, ev kalmadı" dedi. Kurs Öğretmeni Hikmet Yarcı, sınıf başkanlığı seçiminde sınıfın en yaşlısı olan 87 yaşındaki Naciye Çinkılınç'ı başkan seçtiklerini söyledi. Kaymakamı Kılınç ile kursun en yaşlısı 87 yaşındaki Naciye Çinkılınç arasında ilginç bir diyolog yaşadı. Kaymakamı Kılıç'ın "Okuma yazma öğrenmeniz siz de nasıl bir duygu uyandırıyor. Ne yapmayı arzuluyoruz? Mektup mu yazacaksınız? Yazıları mı okumak istiyorsunuz?" diye sorması üzerine Naciye Çinkılınç, "Mektuplar yazarım. Başbakanımıza, büyüklerimize dualar ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- 87'lik kursiyer Naciye Çinkılınç

- Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç konuşması

- Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç konuşma

- Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç açıklama

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()



