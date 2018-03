DHA YURT BÜLTENİ-7

Afrin'de teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi



Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerden arındırılan Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar, bulunarak, imha ediliyor.

TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde, teröristlerden arındırılan Afrin şehir merkezinde kontrol sağlandı. Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. TSK birlikleri ile ÖSO güçleri, Afrin'in girişinde, taşların altına tuzaklanan 1 el yapımı patlayıcı buldu. Patlayıcı, Türk askerleri tarafından yerinde imha edildi. Afrin'de terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Haber:Mehmet YİRUN/AFRİN (Suriye)

Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Afrin'de, kısa sürede başarı elde edildi. Allah'a hamdolsun, operasyonla kurtarıldı. İnşallah, ikinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, açılışa katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Adana'ya geldi. Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Harekatın başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Tüfenkci, şunları söyledi: "Onların bu mücadelesi, tıpkı Çanakkale'deki ruhla benziyor. Oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı mücadelede başarılı neticeler alındı. Öngörülenden kısa zamanda başarıyla neticelendi. Hiçbir sivil kayıp olmadan sabırla yürütülen bir operasyon oldu. Suriye'de terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkelerin yaptığı mücadeleye baktığınızda, girdikleri şehirlerin yerle bir edildiğini görüyoruz. Allah'a hamdolsun, Türk ordusu'nun, Türkiye'nin yaptığı operasyonda bunun izi bile görünmüyor. İnşallah, ikinci aşamaya geçilecek. Altyapısı ve belediye hizmetlerini koordine ederek, tekrardan ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönmelerinin önü açılacak. Tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi saygıyla anıyorum. Onların bu mücadelesi tıpkı Çanakkale'deki ruhla birleşti. Afrin'de de aynı ruhu gördük." Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, konuşmasının ardından AK Parti Adana İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Tüfenkci, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan basın toplantısına katılıp, değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, belediye çalışanlarının nişan yüzüklerini taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün, toplu temel atma ve açılış töreni için geldiği Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, belediyede çalışan Aycan Kılan ile Ahmet Koçak'ın nişan yüzüklerini taktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi'nde çalışan Aycan Kılan ile Ahmet Koçak'ı nişanına katıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisinin damat tarafı olduğunu belirtip Kılıçdaroğlu'ndan kızı istedi. Kılıçdaroğlu, gelin adayı Aycan Kılan'a dönüp, "Ne diyorsun kızım?" diye sordu. Daha sonra da "Verdim gitti. Gençlerimiz birbirlerini görmüş beğenmişler, o halde mürüvvetini görsünler" dedi. CHP Lideri, daha sonra Aycan Kılan ile Ahmet Koçak'ın nişan yüzüklerini taktı. Kılıçdaroğlu, genç çifti tebrik ettikten sonra evden ayrıldı.

CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi



CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vererek, sivil havacılık uzmanlarının düşen Challenger 604 tipi uçak için 'uçan tabut' yorumunda bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır? 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor?" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası sonrası sivil havacılık denetimleri ve uçak bakımları ile ilgili yazılı soru önergesi hazırlayarak konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Tahsin Tarhan yaptığı açıklamada, "Maalesef çok üzücü bir durumla karşılaştık. Bu durumdan bir daha yaşanmaması için dersler çıkarmalıyız. Türkiye'de şirketlere ya da şahıslara ait sivil havacılık hangi düzeyde? Kullanılan jetler hangi sıklıkla denetleniyor? Kullanılan hava araçları daha önce uçuş sırasında problem yaşamış mı? Bunları öğrenmek zorundayız. 11 gencecik insanın hayatını kaybettiği elim bir kaza sonrasında kader deyip geçmeden, sebeplerini ve sonuçlarını araştırmalıyız" dedi.

'UÇAK İÇİN UÇAN TABUT YORUMU YAPILIYOR'

Tahsin Tarhan düşen uçakla ilgili 'uçan tabut' yorumlarının yapıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:"Özellikle sivil havacılık uzmanları düşen Challenger 604 tipi uçak için uçan tabut yorumunu yapıyorlar. Yüksek irtifada hızlanması zor, basınca karşı dirençsiz bir uçak olduğu söyleniyor. Bu durumda Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır. 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor ? Bir daha bu tip üzücü bir olay yaşamak istemiyorsak varsa sorumluları tespit etmek zorundayız. Türk Hava Yolları, pilotlar için mesleğin en üst seviyesidir. Peki diğer hava yollarında ve özel jetlerde çalışan pilotların eğitim ve pilotaj standartlarını belirleyen, pilotları denetleyen kurum hangisidir. Uçuş becerilerini denetleyen kurum ve kuruluşlar hangileridir, bu soruların cevapları en azından bir daha böyle bir olay yaşanmasının önüne geçecektir."

Haber:İZMİT (Kocaeli)

Başkan yardımcısının kazada öldüğü yerde eylem

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ'ın 1 hafta önce trafik kazasında öldüğü yerde toplanan bir grup, fiziksel yapısı bozuk olan yolun, uçuruma bakan düşük banketli kenarlarının ise bariyersiz olduğunu belirterek, önlem alınması çağrısıyla eylem yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde geçen 11 Mart'ta meydana gelen kazada; otomobiliyle yoldan çıkarak 50 metre yükseklikten denize uçan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı, evli ve iki çocuk babası 55 yaşındaki İsmail Altındağ yaşamını yitirdi. Bodrum Kent Konseyi öncülüğünde kent sakinleri, kazanın olduğu yerde bugün bir araya gelip, eylem yaptı. Öncesinde Kızılağaç Mahalle pazarında toplanan grup, gerekli önlemlerin alınması için imza topladı. İmzaların, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne verileceği belirtildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Eyleme katılanlardan, 15 yıldır Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen, evli, iki çocuk ve 1 torun sahibi 63 yaşındaki Esin Sezgün, "Çocuklarımın, torunumun okula ve işlerine gidiş gelişlerinde kabus yaşıyoruz. Bu yolun fiziki şartları çok bozuk. Yola asfalt yaptılar, yol 20 santimetre yükseldi. Kenarları tehlike dolu. Bu yolda 5 yıl içinde 5- 6 kişi öldü, onlarca insan yaralandı. Tedbir almak için daha kaç kişinin ölmesini bekliyorlar" dedi. Mahalle halkından evli ve iki çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Karaca ise "Muhtarımız Halil Köse tam 1 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdi, acil önlem alınmasını istedi. Köylüler imza topladık, 'bariyer konulsun' dedik. Ardından yetkilileri buraya çağırıp, yerini gösterdik. İnceleme yaptılar, ancak gelen cevapta 'yatırım programına alındı' deniyordu. Bu yol turistik bir yol, ayrıca 8 mahalleye gidiyor. Bu yolda tedbir ve önlem almak çok masraflı bir şey de değil. Acil tedbir alınmaz ise her an yeni can kayıpları yaşanabilir" diye konuştu. Eyleme destek veren Muğla Çevre Platformu'nun (MUÇEP) Sözcüsü Rezzan Şebin de "İnsanların can güvenliği ve sağlığının yatırım programı olarak değerlendirilmesi içler acısı" dedi.

"BUNUN ADI İHMALDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL"

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz ise Altındağ'ın yaşamını yitirdiği yerde Kent Konseyi üyeleri ile birlikte inceleme yaptı. Demiröz, "Acımız gerçekten çok büyük. Başkan yardımcımızı, arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Buna aslında kaza denilemez, bunun adı ihmalden başka bir şey değil. İki yıl önce dökülen yüksek asfaltın ardından dar olan yolun kenarlarında düşük banketler oluştu. Yolun hemen kenarında ise uçurum başlıyor. Ardından dik kayalık ve deniz. Yani kazara bu dar yolda otomobilinin tekerleğini bankete kaptıranların kurtulma şansı neredeyse yok. Bu nedenle İsmail'in yaşamını yitirmesinin en büyük nedeni, burada uçuruma yuvarlanmasını önleyecek bariyerin olmamasıdır. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil, olmamalı. Alınacak basit, küçük tedbirlerle, pek çok ölümün kazanın önüne geçilebilir. Ama ne yazık ki alınacak bu basit tedbirler için mutlaka can kaybı bekleniyor. Bu düşünceden kurtulmamız lazım. İnsan hayatı çok değerli. Hiçbir ihmal, insan hayatını tehdit edecek boyutta olmamalı. Alıt üstü düzeltilecek bölüm 3 kilometre, bariyer konulacak bölüm ise 200 metre. Yolun kenarında yarım metreye varan düşük banketler var, insanı ölüme götürüyor. Bu yol turistik bir yol, tur otobüslerinin okul servislerinin kullandığı bir yol, yeter artık ölümler olmasın, ihmalin olduğu tedbirler alınsın" dedi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin sonunda grup, sessizce dağıldı.

Tedavi olmayı bekleyen yaralı at boğazı kesilerek öldürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında tedavi edilmeyi bekleyen yaralı atın boğazı kesilerek öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. Atı gömülü olduğu yerden çıkaran hayvanseverler, polise şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, "At bize getirildiğinde 3 kurşunla vurulmuş yaralı haldeydi. Kurtarılma durumu mümkün değildi. Kanın boşaltılarak öldürülmesi gerekiyordu. Bu nedenle o yöntem kullanıldı. Bu kanunlara aykırı bir durum değil. Hayvanseverlerin yaptığı kazı ise izinsiz. Asıl bu yapılan bir suç. Bu konuyla ilgi olarak da Büyükşehir Belediyesi avukatları hayvanseverler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur" denildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesindeki Orta Mahalle'de bulunan hayvan barınağında av tüfeğiyle göğsünden 3 kurşunla vurulduğu için tedavi olmayı bekleyen bir atı göremeyince merak edip, soran bir grup hayvansever, "öldüğü ve bu nedenle yakındaki bir araziye gömüldüğü" cevabını aldı. Durumdan şüphelenen hayvanseverlerden Şenay Tekinbaş, polisi arayıp, şikayetçi oldu. Ardından da Tekinbaş ve beraberindeki hayvanseverler, atı gömüldüğü yerden çıkarmak için iddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi ancak yetkililerinin yardım gelmedi. Bunun üzerine Tekinbaş ve beraberindekiler, barınağın yakınındaki araziye gidip, atın gömüldüğü yeri kazma, kürek yardımıyla açtı. Ardından, gelen bir forklif yardımıyla at gömüldüğü yerden çıkartıldığında boğazında kesik yarası olduğu ortaya çıktı. Atın hastalıktan değil boğazı kesilerek öldürüldüğünü ileri süren Tekinbaş ve beraberindeki hayvanseverler soluğu savcılıkta alıp, suç duyurusunda bulundu. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından at yeniden aynı yere gömüldü. Bu yapılanın hayvan katliamı olduğunu belirten Şenay Tekinbaş, "Belediye ekipleri hayvanın boğazını keserek suç işlemişlerdir. Hayvan tedavi edilemeyecek durumda olsa bile ilaçla öldürülmesi gerekiyor, bu bir katliamdır. Sorumluların hakettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağız" dedi.

"KANIN BOŞALTILARAK ÖLDÜRÜLMESİ GEREKİYORDU"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "At bize getirildiğinde 3 kurşunla vurulmuş yaralı haldeydi. Kurtarılma durumu mümkün değildi. Kanın boşaltılarak öldürülmesi gerekiyordu. Bu nedenle o yöntem kullanıldı. Bu kanunlara ve nizamlara aykırı bir durum değil. Hayvanseverlerin yaptığı kazı ise izinsiz. Asıl bu yapılan bir suç. Bu konuyla ilgi olarak da Büyükşehir Belediyesi avukatları hayvanseverler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.



Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Tezcan: Türkiye en riskli ülkelerden

TBMM Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tezcan, uyuşturucu konusunda Türkiye'nin en riskli ülkelerden olduğunu söyledi.

TBMM Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Mersin'de bilgilendirme toplantısı yaptı. Mersin Valiliği'ndeki toplantıya Vali Ali İhsan Su, Komisyonun Başkanvekili ve Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile 5 komisyon üyesi katıldı. Vali Su'ya yaptıkları ziyaretin ardından konuşan Tezcan, "Uyuşturucuya bulaşan genç neslimizi hızlı bir şekilde kaybediyoruz. tedavisi çok zor. Tüm dünyada gün geçtikçe farklı bir formülle, maddeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan 10 sene önce Bonzai, Jamaika gibi uyuşturucuları duymamıştık. Yüzlerce formül ortaya çıktı ve bunların tespit edilip yakalanması zor. En riskli ülkelerden birisi Türkiye. Dünyadaki afyon uyuşturucu üretiminin, özellikle doğal uyuşturucu üretiminin yüzde 95'i Doğuda yapılıyor. En çok da Afganistan'da yapılıyor ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor" dedi. Mersin'in de uyuşturucu konusunda kırmız hatta bulunduğunu ifade eden Tezcan, "Türkiye çok riskli bir bölgede. Formül üzerinde değişiklik yapılarak, Belçika'dan, Hollanda'dan, Avrupa'dan ülkemiz hedef haline getirilmiş. Buradan da Arap ülkelerine gidiyor. En önemlisi arz ve talebin engellenmesi. Çocuklarımızın tedavisi şart ama sadece tedavi ile bunu ortadan kaldıramıyoruz. Tedavi sonrası süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Amacımız bu illetten geleceğimizi gençlerimizi korumak. Arzı ve talebin engellenmesi, tedavi ve rehabilitasyon önemli. Bu sac ayaklarını bir araya getirirsek başarılı oluruz. 4 aylık çalışma sonucunda raporumuzu meclise ve kamuoyuna sunacağız" diye konuştu.

Engelli oğullarına asker gecesi düzenlediler

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Neslihan-Eyüp Elibol çifti, zihinsel ve bedensel engelli oğulları Ethem Elibol (33) için asker gecesi düzenledi. Eline kına yakılan Ethem Elibol için toplanan kalabalık halay çekip, pasta kesti. Akraba ve komşuları 'En büyük asker bizim asker' diyerek Ethem Elibol'u havaya attı. Mutlu olan Ethem Elibol, daha sonra asker kıyafeti giyerek 14 engelli arkadaşı ile yemin etti.

Liselilerden Sarıkamış simülasyon merkezi projesi

Kars Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri Muhammed Ali Çelik ve Erdi Oran, Sarıkamış Harekatı'nı gelecek nesillere de aktarmak amacıyla 'Sarıkamış Harekatı Simülasyon Merkezi (SHSM 1914) projesi hazırladı. TÜBİTAK'ın Erzurum'da düzenlediği Bilim Fuarı'nda sergilenen proje katılımcılardan büyük ilgi gördü. Her yıl düzenlenen anma programına katılan binlerce insanın atalarının ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığına bir kez daha tanık olduğunu anlatan Muhammet Ali Çelik, "Biz de araştırma ekibi olarak Sarıkamış'ta yaşananları gelecek nesillere aktarmak için simülasyon projesini hazırladık. Bu projenin gerçekleştirilmesi hem ülkemiz hem de şehrimiz açısından önemlidir" dedi.

Mülteci kadınlar psikolojilerini düzeltmek için örgü örüyorlar

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Samsun’a sığınan mülteci kadınlar, psikolojilerini düzeltmek için örgü örüyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Samsun’daki Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne (SGDD) gelen mülteci kadınlar, burada psikolojilerini düzeltmek için çocuk elbisesi, bebek patikleri gibi örgüler örüyorlar. Derneğin en üst katında bir araya gelen yaklaşık 14 Iraklı kadın burada çocuk elbiselerinden bebek patiklerine, kolyeden küpeye kadar birçok takı ve örgü örerek kendilerini iyi hissetmeye çalışıyorlar. Mülteci kadınlara bu işi öğreten savaş öncesi Irak’ta müzik öğretmenliği yapan El Sanatları Fakültesi Mezunu Layla Mohammad (48), amaçlarının savaş sonrası aileleriyle birlikte Samsun’a gelen kadınların kendilerini iyi hissetmeleri için bu tür faaliyetlerin yapıldığını söyledi. Samsun’daki mülteci kadınlara el sanatlarını gönüllü olarak öğrettiğini belirten Layla Mohammad, “Irak’ta El Sanatları Fakültesinde okudum. Bunları oradan öğrendim. Samsun’da geldikten sonra bu bilgilerimi ASAM merkezine gelerek buradakilerle paylaştım. Buradaki sığınmacılara gönüllü olarak bu yaptıklarımı öğretmek istedim. Psikolojik olarak benim ve arkadaşlarımın kendilerini iyi hissetmeleri açısından çalışalar yapıyoruz. Burada el işi ve örgü işleri yapıyoruz. Burada kadınlara bunların nasıl yapılacağını öğretiyorum. Bu işi yaparken kendilerimizi psikolojik olarak daha iyi hissediyoruz. Arkadaşlarımız buraya Irak’taki savaştan geldikleri zaman psikolojileri çok kötü durumdaydı. Buraya geliyorlar hem kendi arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buluyorlar, hem de aynı zamanda güzel vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda da el işi yaparak streslerini atıyorlar. Mutlu bir şekilde de buradan ayrılıyoruz. Çocuk elbiseleri, bebek patikleri, atkı, bere, kolye, küpe gibi ürünler yapıyoruz. Bunları şuanda zaman geçirmek için yapıyoruz ama ileriki zamanlarda da ürünlerimizi daha da güzelleştirebilirsek belki satışını da yapabilirizö dedi.

