DHA YURT BÜLTENİ-7 

TSK : 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada,"Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TSK tarafından yapılan açıklama şöyle; "18 Mart 2018 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürdürülmektedir. Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, 18 Mart Şehitler Gününü de idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ederiz. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Haber: SURİYE

Teröristlerin Afrin'deki cephaneliği böyle görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah erken saatlerde üç ayrı koldan Afrin merkezine giren TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri kısa sürede tüm şehrin kontrolünü ele geçirdi. Kent merkezinde yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı tespit edilen tünelde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Tünelden ve içindeki silah ve mühimmatların görüntüsü

Haber : SURİYE

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli illerden Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis'e askeri araç ve personel sevkiyatı devam ediyor.

Yurt genelinde konuşlu birliklerden harekata takviye amacıyla gönderilen askeri araç ve personel, Hatay ve Kilis'e ulaştı. Askeri araçlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere sınır hattındaki birliklerde konuşlandırıldı.

Hareket halindeki askeri konvoy

Genel ve detay görüntüler

Haber:Yılmaz BEZGİN/HATAY

İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanlık destanını Çanakkale’de bırakmadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale’deki kahhramanlık destanını devam ettirdiklerini belirterek,"Çanakkale destanını, o müthiş direnişi, memleketin her bir evladında bulunan o kahramanlık destanını Çanakkale’de bırakmış değiliz. Bugün aynı ruh ve heyecanla aynı imanla devam ettiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103’üncü Yıl Dönümü dolayısıyla Trabzon’da düzenlenen törene katıldı. Saat 10.00’da Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törende, İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene, Bakan Soylu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, 4’üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tankçı Kıdemli Albay Osman Akyıldız, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

ŞANLIURFA’DAN GELEN ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Bakan Soylu, törenin ardından Valilik şeref defterini imzaladı, daha sonra Vali Yavuz ile görüştü. Bakan Soylu, görüşmenin ardından ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Şanlıurfa'dan Trabzon'a gelen öğrencilerle Valilik toplantı salonunda bir süre sohbet etti. Bakan Soylu, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, projede emeği geçen vali eşlerine teşekkür etti. Soylu, projeye katılımın şu anda 20 bini aştığını, mayıs sonu itibariyle projeyi tamamlamayı hedeflediklerini, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinden 50 bin öğrencinin batıdaki illeri gezeceğini, karşılıklı kardeşlik bağlarının kuvvetlendirileceğini ifade etti. Öğrencilere ‘Hiç futbol maçına gittiniz’ mi sorusuna ‘Hayır’ cevabı alan Bakan Soylu, öğrencilerin bugün oynanacak Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına götürülmesini istedi.

SOYLU, ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL BIRAKTI

Bakan Soylu, daha sonra Sülüklü Mezarlığı'ndaki Şehitliği ziyaret etti. Burada da saygı duruşunda bulunulduktan sonra Kur'an-ı Kerim okunup şehitler için dua edildi. Bakan Soylu, buradaki anı defterini imzaladı. Bakan Soylu, beraberindekilerle şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailesi ve gazilerle bir süre sohbet etti.

ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Trabzon’da bir otelde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne dikkat çekerek, "Bugün milletçe tarihimizden, geçmişimizden en çok gurur duyduğumuz günlerden birisi, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü. Çanakkale, kahramanlığın, şecaatin, şehadetin destan olduğu yer. Çanakkale şehitlerimiz var. Kurtuluş savaşı şehitlerimiz var. Kıbrıs’ta, hatta Kore’de, Vietnam’da şehitlerimiz var. Onun öncesinde Malazgirt’te ve daha birçok yerde şehitlerimiz var. Bir de terör örgütlerine karşı mücadele ederken bu şerefli makama nail olmuş evlatlarımız var. Eskiden bu bir gaza haliydi. Ecdadımız, yüce dinimizi, medeniyetimizi yaymak için, inançlarını başka topraklara götürmek için bir büyük mücadelenin içinde olurlardı. Ancak Çanakkale’de ve sonrasında bu mücadele, bir varoluş mücadelesine, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı verilen bir hayatta kalma mücadelesine dönmüştür. Dünya’da karanlık, maddeci ve doymak bilmeyen bu zihniyet, bize diz çöktürmek için her türlü tezgahı ortaya koymuştur ve buna devam etmektedir. Biz bu ülkede bir çok olay yaşadık" dedi.

‘KAHRAMANLIK DESTANINI ÇANAKKALE’DE BIRAKMADIK’

Bakan Soylu, Çanakkale’deki ruh, heyecan ve imanla devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:"Bugün yazdığımız kahramanlık destanlarına kahraman olduğumuz bir yenisi daha eklenmektedir. Sadece içeride yaptığımız terörle mücadele değil, dışarıda da bu milletin üzerine farklı bir elbise biçmeye çalışanlara yönelik adımlarımızı cesaretle tarihimize yakışır bir şekilde attığımızı ifade etmek istiyorum. Çanakkale destanını, o müthiş direnişi, memleketin her bir evladında bulunan o kahramanlık destanını Çanakkale’de bırakmış değiliz. Bugün aynı ruh ve heyecanla aynı imanla devam ettiriyoruz. Etrafımızı çerçevelemeye çalışanlar bize adım atma kabiliyetinden yoksun bırakmaya çalışanlara karşı bütün dünyanın ders alabileceği şekilde adım atıyoruz. Biz maddeci bir toplum değiliz. Biz mana rehberliğinde yürüyen bir toplumuz. Biz onlar gibi lüzum içerisinde lüzumu yürüten bir madde güzergahının milletleri değiliz."

‘KAHRAMANLARIMIZ AFRİN’DE TÜRK BAYRAĞINI ASTILAR’

‘Afrin bölgesinde bizim evlatlarımız sadece bir kahramanlık destanının altına imza atmıyorlar’ diyen Bakan Soylu,"Bir insanlık destanının altına imza atıyorlar. Bu millet büyük bir millettir. Bugün anlamlı bir günde bütün Türkiye’de herkesin ruh dünyasının aynı doğrultuda olduğu bugünde Afrin’de kahramanlarımızın Türk bayrağını astıkları bu güzel günde bütün dünyanın arkalarında olmasına rağmen Türk’ün gücünün bağımsızlık duygusunun, cesaretinin, anlayışının, ahlakının etrafımızdaki coğrafyaya kendi medeniyetimizi sizler ayakta tutuyorsunuz" diyerek açıklamalarını noktaladı.

Bakanın toren detayları

Bakanın şehitlik ziyareti

Bakanın şehit aileleri ile buluşması

Bakan Soylu konuşması

HABER: Tolga SAĞLAM KAMERA:Selcuk BAŞAR/TRABZON

HDP'li Ertan'dan Erdoğan'ın Diyarbakır'daki OHAL açıklamasına tepki



HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı OHAL ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Ertan, "Dün OHAL'i kaldırmakla övünen bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyaya kaldık. Hem de Diyarbakır'da. Onca zulme rağmen kardeşlik mesajları veren bir Erdoğan karşı karşıyayız. Diyarbakır'da söylecek çok söz bulamadığını anlıyoruz. Çünkü söyleyecek sözü olsa, özellikle OHAL'e dair açıklamaları 'zaytung' haberi gibi olmazdı" dedi.

HDP Van İl Örgütü, 21 Mart'ta, Van valiliğinin izniyle kutlanacak nevruz programı öncesi basın mensuplarıyla bir kahvaltı salonunda düzenlenen toplantıda araya geldi. HDP Van İl Başkanı Avukat Ümit Dede, HDP-DBP ilçe örgütü temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda konuşan HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin Diyarbakır'daki il kongresinde OHAL'le ilgili yaptığı açıklamaları hayretler içerisinde dinlediklerini belirtti.

'NEVRUZ'U 2 YILDIR OHAL KOŞULLARINDA KUTLUYORUZ'

Nevruzu 2 yıldır OHAL koşulları altında karşıladıklarını belirten HDP'li Ertan şöyle konuştu:"Birçok yerde nevruz etkinliğini kutlamak için başvurularımız oldu ve önemli bir kısmı reddedildi. Bazı yerlerde ise izin verildi. Geçmişten beri genel tepki aynıdır. Nevruzun kutlanmaması isteniyor, halkın bir araya gelmemesi isteniyor ve nevruzun içini boşaltmaya çalışıyorlar. Bu yıl da benzer görüntülerle karşılaştık. Biz, nevruzu her zamanki anlamıyla direniş çağrısıyla, yine barışçıl mesajlarla, yüklediği anlamlarıyla beraber kutlanmasını çok önemsiyoruz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daydı. Yaptığı açıklamaları hayretler içerisinde dinliyoruz, takip ediyoruz. Dün OHAL'i kaldırmakla övünen bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyaya kaldık. Hem de Diyarbakır'da. Onca zulme rağmen, kardeşlik mesajları veren bir Erdoğan ile karşı karşıyayız. Diyarbakır'da söylecek çok söz bulamadığını anlıyoruz. Çünkü söyleyecek sözü olsa, gerçekten de özellikle OHAL'e dair açıklamaları 'zaytung' haberi gibi olmazdı. Evet, OHAL'i kaldırdılar, ama geçmişteki sıkıyönetim koşullarını katbekat aşan tırnak içerisinde aratan günleri yaşıyoruz. Özgürlükleri kısıtlamadık diyor. Sanki onlarca gazeteci hapsedilmemiş, sanki binlerce insan politik görüşleri sebebiyle hapiste değilmiş gibi konuşuyor. Sanki Diyarbakır'ın seçilmiş iradeleri, belediye başkanları hapiste değilmiş gibi konuşuyor. Sanki sırf kayyum atamak için Sayın Kışanak dahil en az 35 belediye başkanımız hapiste değilmiş gibi konuşuyor. Binlerce arkadaşımız AKP'nin OHAL kararnameleriyle özgürlüğünden mahrum edilmiş haldedir."

KÜRTLER SÖZ KONUSU OLUNCA HEPSİ 'KURT' OLUYOR

HDP'li Özgökçe Ertan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, sivillerin öldürüldüğünü iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Müzakere masasını, çözüm sürecini, çözüm mözüm yok diyerek, defalarca kez bunu tekrar ederek, bu talebi asla yerine getirmeyeceklerini söyleyerek, bir savaş politikası benimsediler. MHP-AKP derin koalisyonu, Kürt düşmanlığını içeride ve dışarıda olmak üzere en bariz haliyle gözler önüne seriyor zaten. Mersin'de kurt işareti yapan Erdoğan ve sözcüleri o işareti yalanlamakla geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama yapılan bozkurt işaretinin anlamı çok nettir. Söz konusu Kürt olunca, Kürtler olunca bunların hepsi beraber AKP'si, CHP'si, MHP'si ve bilmediğimiz her kesim bize karşı 'Kurt' olmaktadır. Bu çok bariz bir Kürt nefretidir, Kürt düşmanlığıdır. Afrin'den herhangi bir tehdit olmamasına rağmen, tabiri caizse çakıl taşı bile atılmamışken, bir yandan Afrin'e bombalar yağmaya başladı. Bombaların altında gençlerin, çocukların, kadınların, yaşlıların öldüğü 3 bin yıllık tarihin yok edildiği, bir kentin yerle bir edildiği bir yere dönüştü. Uluslararası kamuoyuna anlattıkları tek şey, terörle mücadele ve güvenlik sebebi. Aslında terörle mücadele bahanesi adı altında çok ciddi olarak Suriye'de bir çözüme yaklaşılmışken, artık o çözümü engelleme faaliyetinin olabileceği tehlikesi çok barizdir. Hem Türkiye'nin, hem Suriye'nin hem de kürt halkının asla çıkarına olmayan bu kuşatmayı, saldırıyı, bu saldırı savaşını sonlandırması çağrısını bir kez daha yapıyoruz."

Toplantıya katılanlar

Toplantıda konuşan HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN

Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı

ESKİ bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği ifade eden Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otele fizik tedavi için gelen eski bakan Hasan Celal Güzel, bugün saat 10.00 sıralarında aniden fenalaştı. Güzel, ambulansla Denizli'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakli beklediği bildirilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Doktorlar, durumu ağır olan Güzel'in hava ambulansı ile Ankara'daki başka bir hastaneye sevkine karar verdi. Güzel'in sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan istenen hava ambulansının beklendiği öğrenildi.Hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürülen Güzel, buraya inen ambulans helikopter tarafından alınıp, Ankara'daki bir özel hastaneye (Özel Güven Hastanesi) götürüldü.Denizli'deki özel hastanenin başhekimi Dr. Mustafa Kıvrak, kronik böbrek yetmezliği olan Güzel'in sağlık durumunun orta düzeyde olduğunu, ilk müdahalesinin yapıldıktan sonra helikopterle Ankara'ya sevk ettiklerini söyledi.Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, hastaneye gelerek Güzel hakkında bilgi aldı. 38 yaşında iken Türkiye'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan ve 24 Ocak 1980 kararlarında önemli rol oynayan Hasan Celal Güzel, Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekilliği, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı ve son olarak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Hastaneden görüntü

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in bilgi almak için hastaneye gelmesi

Vali Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın bilgi almak için hastaneye gelmesi

Hasan Celal Güzel'in hava ambulansı ile Ankara'ya gönderilmesinden görüntü

Denizli'deki özel hastanenin başhekimi Dr. Mustafa Kıvrak ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ

Şehit dayısının mezar taşını öptü

Antalya Uncalı Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılan 4 yaşındaki Elif Naz Özcan Bilgiç, şehit dayısı jandarma er Ergün Bilgiç'in mezarına karanfil bıraktı, mezar taşını öptü.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Antalya Uncalı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Acar, Ak Parti Milletvekili Atay Uslu, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlik abidesine çelenk sunulmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, Şehitlik Defteri'ni imzaladı. Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş, düşmanları sevindirmemek için şehit annelerinin ağlamayarak dünyaya meydan okuduğunu söyledi.

MEZAR TAŞINI ÖPTÜ

Şehitliği ziyarete gelen öğrenciler, çocuklarının mezarlarına gelen şehit anne ve babalarının ellerini öptü. 4 yaşındaki Elif Naz Özcan Bilgiç, şehit dayısı jandarma er Ergün Bilgiç'in mezarına karanfil bırakırken, “Çok özledim. Dayımın mezarına çiçek bıraktım. Mezarının üzerine çiçek bıraktım" dedi. Minik kız, daha sonra şehit dayısının mezar taşını öptü.1995 yılının Temmuz ayında Hakkari Çukurca'da şehit düşen Ergün Bilgiç'in annesi Fatma Bilgiç ise “Elif Naz her gün dayısının fotoğrafıyla yaşıyor. 'Bu kim' diye sabahtan akşama soruyor. Her gün 11.00-12.00'ye kadar uyuyordu. Bu sabah erken saatlerde uyandı. 'Dayıma gideceğiz, anneanneciğim dayımı ziyaret edeceğiz' dedi. Evimizin içinde hep bayrak var, bayraklar sürekli elinde. Kendisine İstiklal Marşı'nı öğretmeye çalışıyorum. Bugün 18 Mart bizim bayramımız, bütün Çanakkale şehitlerimiz ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onlar olmasa bizler bu hayatta yaşayamayız, nefes alamayız. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz sağ olsun" diye konuştu. Hakkari Çukurca'da şehit olan Şükrü Onay'ın babası Nevzat Onay da “Oğlumuz şehit olalı 25 sene oldu. Burdur Bucak Ürkütlü'ye defnettik. 6 ay Antalya'da, 6 ay Burdur'dayız. Bugün buraya nasip oldu buraya geldik. Buradaki kardeşlerimiz hepsi bizim şehitlerimiz" diye konuştu. Duaların ardından tören sona erdi.



Garnizon şehitlik dış plan görüntü

Protokolün görüntüsü

Katılımcılardan görüntü

Ali Kuş'un konuşması

Vali Münir Karaloğlu şehitlik defterini imzalaması

Protokol üyelerinin şehit mezarlarını ziyaret etmesi

Şehitlikten görüntü

RÖP: Elif Naz Bilgiç (Şehit dayısının mezarını ziyarete gelen küçük kız)

Dua okunması

Detaylar

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

Çanakkale Zaferi Nusret Mayın Gemisi'nde kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi savaşın seyrini değiştiren Nusrat Mayın Gemisi'nde kutlandı.

Adana-Mersin karayolu kenarında bulunan Nusrat Mayın Gemisi'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunun ardından tören mangası saygı atışı yaparken, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Kaymakam Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Belediye Başkan vekili Ali Şimşek, Emniyet Müdürü Halis Ünal, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bakım Asteğmen Serdar Güven yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın önemini anlattı. Konuşmanın ardından bir öğrenci Çanakkale adlı şiiri okudu. İlçe Vaizi İbrahim Akyüz'ün dua etmesiyle devam eden tören, Nusrat Mayın Gemisi'nin gezilmesiyle devam etti. Ardından şehitliğe geçen protokol üyeleri, Kuran-ı Kerim ve okunan dualara eşlik etti. Şehitlikte yapılan duaların ardından katılımcılar şehit mezarlarına çiçekler bıraktı.

Nusret Mayın gemisinin olduğu parkın tabelası

Nusret Mayın gemisine asılan bayraklar ve Atatürk posteri

Törene katılan protokol Nusret Mayın gemisi önünde

Çanakkale Zafer parkı içinde bulunan Atatürk anıtına çelenklerin sunumu

Saygı duruşu ve saygı atışı

İstiklal Marşının okunması

Asteğmen Serdar Güven'in konuşması

Yapılan dualar

Bir öğrencinin şiir okuması

Nusret Mayın gemisinin tabelası, öğrencilerin ve protokolün gemiyi gezmesi

Çanakkale Zafer Parkından detay görüntüler

Tarsus Şehitliğinde Kuran-ı Kerim okunması

Şehitler için yapılan dua

Şehitlerin mezarlarına çiçelerin sunulması

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/ TARSUS, (MERSİN)

Manavgat'ta 18 Mart töreni

antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla ilk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tuğça Ordu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleriyle gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaş katıldı. İkinci tören Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir,Türk milletinin tarih boyunca verdiği mücadelelerden en önemlilerinden birinin Çanakkale Savaşları olduğunu belirterek, "Çanakkale vatan, bayrak, din tehlikeye girdiğinde canın, malın, hiç düşünmeden verilebileceğinin göstergesidir. Çanakkale ruhu göstermiştir ki dünyada bu milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Çanakkale'de ortaya konan bu vatan sevgisi, millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz ve en büyük gücümüzdür" dedi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin askeri yönü ve önemi hakkında konuşan Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tuğça Ordu da "Çanakkale Zaferi, dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif rol oynadığı ve de Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir mücadele olmuştur" diye konuştu. Konuşmaların ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu adına hazırlanan onur belgeleri şehit ailelerine Kaymakam Mustafa Yiğit tarafından verildi. Öğrencilerin şiir okuması ve seslendirdikleri oratoryonun ardından çeşitli okullar tarafından hazırlanan kahramanlık türkülerinden oluşan konser verildi. Konser, işitme engelliler için de tercüme edildi.Tören 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi için hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Çelenk sunma programı

İstiklal Marşının okunması

AKM'de törenden görüntüler

Muammer Sarıdemir'in konuşması

Tuğça Ordu'nun konuşması

Onur belgelerinin verilmesi

Oratoryo gösterisi

Kahramanlık türküleri

Resim sergisinin gezilmesi

Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT