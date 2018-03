DHA YURT BÜLTENİ-7

Afrin'den kaçış sürüyor (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen ve çevresi kuşatılan Afrin merkezi ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçışı sürüyor. Mehmetçiğin ilerleyişinin ardından, teröristlerin kontrolündeki köylerde olası çatışma korkusu ve teröristlerin baskılarından kaçan siviller, yine Mehmetçik tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor. Bazı sivillerin yanlarında eşyaların yanı sıra küçükbaş hayvanlarını da alması dikkat çekti.

SP’den Bor Şeker Fabrikası’na destek ziyareti

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.'ye ait özelleştirilecek 14 şeker fabrikası arasından bulunan Niğde'nin Bor Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Karaman, şeker fabrikalarının satışının hem milli varlıkların kaybına hem de şeker ithaline neden olacağını söyledi.

Bor Şeker Fabrikası’na destek ziyaretinde bulunan SP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, Şeker -İş Sendikası Bor Şube Başkanı Celal Tuğrul ve şeker işçileriyle bir araya geldi. Karaman daha sonra partililerle birlikte şeker fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Karaman burada yaptğı konuşmada, "Şeker fabrikalarının satışı hem hem milli varlıkların kaybına, hem de şeker ithaline neden olacaktır. Geçmişte Et-Balık Kurumu'nun pek çok ilde satılması ve kapatılması sonunda canlı hayvan ve et ithalatına neden oldu. Her ne kadar et ve süt kurumu olarak yeniden açılsa bile ithalat durdurulamadı. Tekel sigara fabrikalarının satışı, yabancı sigara ithalatına neden oldu. Şeker fabrikalarının akıbeti de şekerde dışa bağımlılık olacaktır. Ülkemizin geleceği için talihsiz , yanlış bir kararla karşı karşıyayız. Şeker fabrikalarımızın haraç mezat satışa çıkarılması yıllardır tarım ve hayvancılıkta uygulanan yanlış politikaların bir devamı ve sonucudur. Şeker fabrikası, tarımdan hayvancılığa, doğadan sağlığa, sanayileşmeden bölgesel kalkınmaya birçok konuyu kapsayan milli meseledirö dedi.

Alarma köpük sıkıp, ATM'yi soymaya çalıştılar

Zonguldak'ta banka ATM'sini, alarmına köpük sıkıp susturmaya çalışarak soymaya çalışan şüpheliler, başarısız olunca kaçtı.

Olay, sabaha karşı Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir bankaya ait ATM'yi soymak isteyen kimliği belirsiz kişiler, makinenin alarmına köpük sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ardından ATM'nin kapısını zorlayan şüpheliler, kilidi açamadı. Bir süre ATM'yi soymaya çalışan şüpheliler, başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, ATM'de inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, soruşturma başlattı.

Bursa'da araç muayenesinden dönerken kaza yaparak can verdi

BURSA'da fenni muayene dönüşünde aracının kontrolünü kaybettikten sonra beton elektrik direğine çarpan sürücü Ataberk Arı (23) sıkıştığı aracında hayatını kaybetti. Gencin ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları göz yaşlarına boğuldu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kafede garson olarak çalışan Ataberk Arı, Gemlik ilçesinde 16 FU 426 plakalı otomobilinin fenni muayenesini yaptırdı. Fenni muayene sonrası aracıyla Bursa'ya dönmekte olan Arı direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arı'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arı'nın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirerek göz yaşlarına boğuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada yaşamını yitiren öğretmenleri için kermes düzenlediler

Bingöl'de, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, geliri Bingöl'den Erzurum'a giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren 3 öğretmenden biri olan öğretmenleri Recep Ürkek'in ailesine verilmek üzere Kermes düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu lisesi öğrencileri, Bingöl'den Erzurum'a 13 Temmuz 2017 tarihinde giderken yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 3 öğretmenden biri olan matematik öğretmeni Recep Ürkek'in ailesi için okul konferans salonunda Kermes düzenledi. Kermeste öğrenci velilerinin yaptığı yiyecekler kermese katılanların beğenisine sunuldu. Yapılan kermes ile ilgili konuşan öğretmen Yoldaş Bozkurt, maddi durumu iyi olmayan Ürkek ailesi için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "Öğretmenimizin ailesi için bizde okul olarak kermes yapmaya karar verdik. Öğrenciler va velilerimiz büyük ilgi gösterdi. Başta Bingöl'lüler olmak üzere açtığımız yardım kampanyasına tüm Türkiye'den hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz"dedi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Recep Ürkek'in ailesinin yararına öğrencilerin düzenlediği kermes ile ilgili konuşan öğretmen Sakinaz Tolan ise, "Öğrencilerimizle beraber öğrencilerimizin yardımlaşma duygularını pekiştirmek için ve Recep hocamıza vefa borcumuzu yerine getirmek için böyle bir yardım kampanyası başlatmayı düşünmüştük. Öğrencilerimizin katılımı çok güzeldi. Burada toplanan paralar ile yaşamını yitiren öğretmenizin çocuğunun eğitimi için bankaya yatırmayı düşünüyoruz. İleride eğitimi için kullanılmasını diliyoruz"dedi.

Dağda mahsur kalan inek kepçeyle kurtarıldı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otlatıldığı esnada rahatsızlanan ve mahsur kalan inek kepçeyle kurtarıldı.

Olay, Güngörmüş Köyü'nün Pötürge mezrasında meydana geldi. Adem Oğuzhan'ın otlatmak için dağa götürdüğü ineklerden biri rahatsızlandı. Oğuzhan'ın yardım istediği köylüler, ineği kurtaramayınca iş makinesi getirildi. Kepçeye konulan inek, kurtarılarak ahıra götürüldü.

