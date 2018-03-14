DHA YURT BÜLTENİ-7

Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi /EK

UÇAK 12.13'TE SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

Bugün sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha kentinden kalkan ve Avrupa'da bir kente giden Almanya bayraklı özel ambulans uçak, Trabzon Havalimanı'nda yakıt ikmali yaptı. Uçak ikmalin ardından içindeki hasta ile birlikte havalandıktan 20 dakika sonra Trabzon Havalimanı'na teknik arıza bildirimi yaptı. Uçak saat 12.13'te Trabzon Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İtfaiye ve ambulanslar hazır bekledi. Uçak güvenli bölgeye alındı. Uçağın içindekiler ve hasta, tahliye ediliyor.



OLAY YERİNDEN CANLI VERİLDİ

Haber:TRABZON, ()

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Raco'da teröristlerin bomba imalathanesi bulundu

'ZEYTİN Dalı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Afrin'in Raco beldesinde teröristlerin bomba imalathanesi bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, terör örgütlerinden arındırılan Afrin'e bağlı bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama ve taraması faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, Raco beldesinde bir evde bomba imalathanesi buldu. İmalathanede bomba yapımındaki kullanılan çok miktarda amonyum nitrat ile malzeme ele geçirdi. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından bomba yapımında kullanılan malzemeler kontrollü şekilde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bulunan imalathane

- ÖSO mensupları

- Ele geçirilen malzemeler

- Amonyum nitrat dolu çuvallar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak EMEK-SURİYE ()

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Askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı

Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde düzenlenecek meskun mahal operasyonlarına destek amacıyla Kilis'e, askeri araç ve iş makineleri sevk edildi. Çeşitli birliklerden sevk edilen ve öğle saatlerinden Kilis'e ulaşan askeri konvoy, sınıra yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri araç konvoyu

- Konvoyun geçişi

- İş makinesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:111 MB

Haber-Kamera: KİLİS,()

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ÖZEL-Hırsızlığı fark eden sürücüyü, levyeyle yaralayıp kaçtılar

Şanlıurfa'da park halindeki kamyonetin aküsünü çalmaya gelen 2 kişi, durumu fark eden sürücü Nuri Demir'i levyeyle yaralayıp kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yük taşımacılığı yapan kamyonetlerin park ettiği bölgeye gelen kimlikleri belirsiz 2 kişi, 63 PP 653 plakalı kamyonetin kapısını ve motor kaputunu açmaya çalıştı. Bu sırada araç sahibi Nuri Demir, hırsızlık şüphelilerini fark ederek, onları yakalamak istedi. Sürücü Demir'in kendisini yakalayacağını anlayan hırsızlık şüphelileri, yanlarındaki levyeyle Demir'in yüzüne vurup yaraladı. Hırsızlık şüphelileri, kaçıp kayıplara karışırken, yaralanan Demir ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Olay yeri inceleme polislerin inceleme yapması

- Polis esnaflarla görüşmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

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Yol çöktü, kum yüklü kamyon, apartman bahçesine devrildi

Sivas'ta bir inşaat firmasına ait kum yüklü kamyon, çöken yoldan bir apartmanın bahçesine devrildi. Kamyonun kasasında yüklü kum, apartmanın zemin katındaki evin içine doldu.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaata kum taşıyan Osman Deniz yönetimindeki 58 FY 105 plakalı kamyon, sokaktaki park halindeki araçların daralttığı yoldan geçmek için kenara yaklaştı. Bu sırada yol çöktü. Çökme sonrası kamyon Mermer Apartmanı'nın bahçesine devrildi. Kazada, araç sürücüsü Deniz, kamyonda sıkıştı. Sürücü çevredekilerin yardımı ile kamyondan çıkarılırken, kamyonun kasasında yüklü yaklaşık 20 ton kumun bir miktarı da apartmanın zemin katında üniversite öğrencilerin oturduğu evin içine doldu. Kamyon yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Devrilen kamyonun görüntüsü

-Bahçeye yayılan kumlar

-Kamyonun vinçle kaldırılması

(377 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdü, bebek başkasının çıktı



Adana'da 8 ay önce F.B.'yi (13) tecavüz edip hamile bıraktığı iddiasıyla F.B.'nin babası Emrah B. (44) tarafından öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın (17) yapılan DNA testiyle bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı.

Olay, 14 Ağustos'ta merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, iş yerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım'a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

'HAMİLE BIRAKTI ÖLDÜRDÜM'

Kanlar içinde kalan Yıldırım ise vurulduğu kamyonet ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen öldü. Gözaltına alınan Emrah B. sağlık kontrolüne getirildiği sırada, "Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin" dedi. Emrah B., tutuklandı. Tecavüze uğradığı öne sürülen F.B.'nin ise, psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü.

DNA RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede F.B. ise, Muhammet ile bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden görüştüklerini söylemiş, kendisini teyzesiyle tanıştıracağını söyleyerek bir eve götürdüğünü, burada cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalmasının ardından durumu annesinin fark ettiğini, kürtaj olduğunu anlatmıştı. Mahkeme heyeti, öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım ile ceninden alınan örneklerin karşılaştırılarak bebeğin babası olup olmadığının belirlenmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti. Alınan örnekler, Adana Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemede, 'Maktul Muhammet Reşit Yıldırım'dan alınan örnekler ve F.B.'ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır' denildi.

'CENAZEYİ BEDDUA İLE DEFNETTİM'

Raporları gören baba Ali Yıldırım ise oğlunun yok yere öldürüldüğünü anlatarak, "Çocuğumun cenazesini, beddualar içinde defnettim. Bahsedilen kız defalarca oğluma mesaj atmış, tanışmak istemiş. Benim oğlum böyle bir insan değil. Hiç yok yere öldürüldü, üzerindeki bu kara lekenin kaldırılmasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çocuğu öldürülen baba Ali Yıldırım'dan detay görüntüler

- Telefon mesajlarını göstermesi

- Baba Ali Yıldırım ile röp.

- Öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın fotoğrafları

**ARŞİV**

- Öldürülme anının güvenlik kamera görüntüleri

- Olay yeri inceleme ekibinin kamyonette inceleme yapması

- Kamyonetteki kan izleri

- Cinayet zanlısı F.B.'nin babası Emrah B.'nin Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Emrah B.'nin konuşması

SÜRE:04'55" BOYUT:299 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı

Denizli'de şüphe üzerine kontrol edilen bir otomobilin tavanında 104 gram, metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, içindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazartesi günü, Akhan Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında, içinde iki kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenip, durdurdu. Narkotik polisleri, otomobilde arama yaptı, ancak herhangi bir şey bulamadı. Otomobilde kimlik kontrolü yapıldığı sırada sürücü O.Y ile yanındaki M.Y.nin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine bu kez uyuşturucu dedektörü köpek devreye girdi. Köpek Çako'nun tepki vermesi üzerinde, ön taraftaki yolcu kısmının tavanını açan polisler, kristal olarak bilinen 104 gram metamfetamin buldu. Otomobil içindeki iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Köpeğin otomobilde arama yapması

- Tavana saklanan uyuşturucuya tepki vermesi

- Polislerin uyuşturucuyu bulması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Kadın vatmanın hayali hızlı tren kullanmak



ESKİŞEHİR'de vatman olarak görev yapan 1 çocuk annesi Fatma Korkmaz (37), Yüksek Hızlı Tren'i de (YHT) kullanmayı istediğini söyledi.

Fatma Korkmaz, kent içi yolcu taşımacılığını üstlenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ESTRAM şirketinde 15 yıldır vatman olarak görev yapıyor. ESTRAM'da 130 vatmanın 17'sinin kadın olduğunu belirten Fatma Korkmaz, tramvay kullanmayı çok sevdiğini söyledi. 15 yıl önce Türkiye İş Kurumu'ndan vatmanlık için kendisine yazı gönderildiğini anlatan Korkmaz "İş Kurumu'ndan 'Vatman olmak ister misiniz?' diye bir kağıt gelince şaşırmıştım. Çünkü o zaman vatman ne demek bilmiyorduk. Ray yok, tramvay yok, hiçbir şey yoktu. İş Kurumu'na gittim, görüştüm. 'Tramvay sürücüsü olmak ister misiniz?' dediklerinde ben de kabul ettim. 15 yıldır bu işi severek yapıyorum" dedi.

'STRESLİ BİR İŞ'

Vatmanlığın zevkli olduğu kadar stresli bir iş olduğunu da söyleyen Fatma Korkmaz, "İnsanlar işine giderken 15-20 dakika ya da bir saatini trafikte geçiriyor. Bu bir saat boyunca bazen sinir küpüne dönebilirsiniz. Işık, duruyoruz, kalkıyoruz. Saatlerce tramvaydayız. Aynı zamanda 300-500 kişinin canını taşıyoruz. Zamanında gitmek zorundayız. Belirli bir hızımız var. Son durağa güvenli bir şekilde varmak durumundayız. Tabii ki zor ve stresli ama severek yaptığınız zaman, tecrübenizi de zamanla kazandıktan sonra işinizi seviyorsunuz ve yapıyorsunuz" diye konuştu.

'VATMAN OLDUĞUMA İNANDIRAMIYORUM'

Bazı kişilerin vatmanın görevinin ne olduğunu bilmediğini ifade eden Fatma Korkmaz, "Mesela bir banka ya da başka bir yerde işlemler sırasında 'Vatmanım' diyorum, anlamıyorlar. 'Tramvay sürücüsüyüm' dediğimde anlıyorlar. Bazıları şaşırıyor, bazılarına da vatman kimliğimi gösteriyorum. Kadınların tramvay kullanmasına Eskişehir halkı alıştı ancak başka illerden gelenler bizi görünce şaşırıyor. Ben de başka ile gittiğimde metrolara bakıyorum. Marmaray'ı da gördüm. Ama tramvaysız yapamam. Evim bile tramvay yoluna yakın. Sabahları tramvay sesiyle uyanıyorum" dedi.

'YHT KULLANMAYI DA İSTERİM'

Yüksek Hızlı Tren'i kullanmayı da isteğini ifade eden Fatma Korkmaz, "Devlet Demiryolları'nda makinist olmayı çok isterdim. Ama şu anda sürekli halkın içerisindeyim. Makinist olduğumda kimseyi göremem. Halkın içerisinde olmak daha samimi ve sıcak. Onlarla daha iyi iletişim kuruyorum. Birçok yolcuyla arkadaşım. Selam veriyorlar, ben de selam veriyorum. Tebessüm ediyorlar, ben de tebessüm ediyorum. Sonra bir bakıyorum, molaya indiğimde konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, arkadaş oluyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUK BENİ ROBOT SANDI'

Fatma Korkmaz, bazı çocukların tramvayları robotların kullandığını sandığını söyleyerek bir anısını şöyle anlattı:"Çocuklarla ilgili bir ilginç bir anım var. Annesiyle tramvaya binen küçük bir çocuk, indiklerinde sürekli bana doğru baktı. El salladım, öpücük gönderdim tepki vermedi. Annesi ona 'Bak tramvayı o abla sürüyor' dedi. Çocuk annesine inanmayıp 'Tramvayı robot kullanıyor' dedi. Ben de çocuğa seslendiğimde çocuk bu kez annesine 'Anne bak tramvay konuşuyor' dedi."

ÖNCE KONTROL SONRA MAKYAJ

Korkmaz, vatman koltuğuna oturmadan önce tramvayın etrafını, altını, içini ve rayları kontrol ediyor. Korkmaz, tramvay koltuğuna oturduğunda ise aynaya bakıp makyajını yapıyor, rujunu sürüyor, ardından güzergâhındaki seferlerlerine başlıyor.

Görüntü dökümü:

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-Tramvayın görüntüsü,

-Fatma Korkmaz ile 3 kadın görevlinin tramvay önünde,

-Fatma Korkmaz'ın vatman koltuğunda makyaj yapması,

-Korkmaz'ın tramvayın etrafını kontrol etmesi,

-Korkmaz'ın tramvayı kullanması,

-Fatma Korkmaz'ın konuşması,

-Korkmaz'ın tramvay kullanmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()



