DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ İŞGALE GİTMİYORUZ, TERÖRİSTLERİ KOVALIYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, "Biz burada işgale mi gidiyoruz? Tam aksine, biz teröristleri kovalıyoruz. Teröristleri oradan çıkartarak, oranın gerçek sahiplerine, oraları teslim etmeye gidiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 6'ncı Olağan Kongresi için geldiği Bolu'da kongrenin yapılacağı salonun önünde toplanan halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri burada görünce selamlamadan geçemezdim. Hiç onda endişeniz olmasın. Biz bugüne kadar gücün önünde eğilmedik. Sadece Rabbimizin huzurunda, rükuda ve secdede eğildik. Hele hele sizler gibi kardeşlerim yanımızda, arkamızda oldukça, bize eğilmek asla yakışmaz. Bu yolda böyle yürüdük, böyle yürüyeceğiz. Dün Mersin böyleydi, Antalya böyleydi. Bugün Bolu böyle. İnanıyorum ki; Sakarya da böyle. Zaten Sakarya'ya da farklı bir durum yakışmaz. Sakarya saf Anadolu çocuğu. Bolu bugün hamdolsun bambaşka. Uzun zaman gelemedik. Yoğunlukları biliyorsunuz. Çok hareketli bir dönemde Bolu kongremizi yapıyorsunuz" dedi.

'3 BİN 300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Güvenlik güçlerinin Afrin'de kararlılıkla hedefe ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Afrinde Mehmetçiklerimiz adeta savaş icra ediyorlar. Terör örgütlerine karşı savaş icra ediyorlar. Hamdolsun azimle, kararlılıkla hedefe ilerliyorlar. Şu an itibariyle 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirmişler. Mehmedimiz bıkmadan, usanmazdan dağ, daş demeden yürüdüler. Şehitlerimiz de var. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.' Onu bildikleri için şahadete yürüyorlar. ÖSO ile yürüyorlar. Sevgili peygamberimize komşu olan o makama yürüyor şehitlerimiz. Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Böyle yürüdüğümüz zaman hep büyümüş, yükselmişiz. Bu değerleri de kaybedince geri geri gitmişiz. Yeniden bir diriliş var. Bu diriliş kendisini Afrin'de gösterdi. Cerablus'ta, El Rai, El Bab'ta gösterdi. Orada 2 bin kilometrelik alan, burada da 952 kilometrelik alan kontrolümüzde. Biz burada işgale mi gidiyoruz? Tam aksine, biz teröristleri kovalıyoruz. Teröristleri oradan çıkartarak oranın gerçek sahiplerine, oraları teslim etmeye gidiyoruz. Cerablus'ta öyle olmadı mı? İnşallah Afrin’de de o toprakların sahibi, topraklarına dönmeye başladılar."

'İLAHİYET, DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU, BUNLARA CEVABI VERMELİ'

Merhamet dininin mensupları olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz merhamet dinin mensuplarıyız. Bu yolda azimle kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz, yine yürüyeceğiz. Son zamanlardaki bazı ortaya çıkıp da din adına ahkam kesenler var ya. Şunu açık net söylemem lazım. Din adına konuşmak bana belki yakışmayabilir. Müslüman olarak dinime zafiyet getirenlere konuşmak hakkımdır. Bir dini tedrisatın varsa konuşman gerekir. İlahiyat, Din İşleri Yüksek Kurulumuz, ilahiyat fakültelerimiz bir araya gelip, istişare ve şuralarla gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı her konuda. Dinin itikadi anlamından tutunuz, muamelata, ibadete, beşeri münasebetlerine varıncaya kadar, bunları anlatmaları lazım. İşte biliyorsunuz. DEAŞ gibi bu insanlar, 'İslam adına bunları yapıyoruz' diyorlar. Hadi oradan ya. Ne İslam adına? Bizim dinimizde durup dururken, siz bir insanı öldüremezsiniz. Bir insanın ölümü elinden olmak, tüm insanların ölümüne neden olmak gibidir. Her gün 5 vakit namazda okuduğumuz Fatiha suresinde Rabbim ne buyuyor bize? Bizim Rabbimiz hem rahman, hem rahimdir. Bu noktada da bizler dinimizi iyi sahiplenecek ve dinimize karşı yapılan saldırılar ümmeti bölmek isteyenler FETÖ gibi. Bölmeye çalışmadılar mı? O da kürsülerden din adına konuşuyordu. İblis, ilmi en ileri olandı. Sevgili peygamberimize de öncelikle Rabbimize isyan eden o olmadı mı? Tanımadı. 'Ben' dedi, 'Diğer meleklerden daha üstünüm' dedi. 'Diğer meleklerden daha üstünüm' diyerek orada isyanını ortaya koydu. O isyanla birlikte Allah ebediyen huzurundan kovdu. Bunları iyi bilip yolumuza öyle devam edeceğiz."

'HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ?'

Hep birlikte Türkiye olacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden isteğim şu. Bir olacağız, beraber, diri, iri, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Unutmayın, bizim rabiamızı unutmayın. Rabiamızda Tek millet var. 81 milyon tek milletiz. Tek bayrak, üç tek vatan, dört tek devlet. Şu Bolu'nun dağları bir inlesin söyleyin bakim. Rabbim bu bütünlüğümüzü bu beraberliğimizi daim kılsın" diye konuştu.

Murat KÜÇÜK- Tezcan SOLMAZ/BOLU, ()-

====================================================

2)BAKAN SARIEROĞLU'NDAN, AFRİN GAZİSİNE ZİYARET

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Sarıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i de ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere dün akşam saatlerinde karayoluyla Sivas'a geldi. Bakan Sarıeroğlu, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan evli ve 1 çocuk babası Sivaslı Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i Örtülüpınar Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Afrin gazisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Sarıeroğlu, gazinin 1,5 yaşındaki kızı Berranur Aytekin ile yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Bakan Sarıeroğlu, gazi ziyaretinin ardından İnönü Bulvarı üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti. Bakan Sarıeroğlu, ziyaretleri sırasında karşılaştığı Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören Afgan kadın polis adaylarıyla da bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Afrin gazisini ziyareti

-Gazi ve kızıyla ilgilenmesi

-Esnaf ziyaretleri

-Afgan polis adayları ile sohbeti

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

====================================================

3)YÜKSEKOVA'DA ELİNDE CİSİM PATLAYAN 10 YAŞINDAKİ BERAT TOPRAĞA VERİLDİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde boş arazide bulup kurcaladığı cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan ve sevk edildiği Van'da kurtarılmayarak ölen 10 yaşındaki Berat Oktay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Göngür Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Burada oynayan Berat Oktay'ın yerde bulduğu cisim, kurcalarken elinde patladı. Patlamada ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla yoldan geçen taksi ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Oktay, daha sonra Van'a sevk edildi. Oktay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından cenazesi bugün sabah saatlerinde Yüksekova ilçesine getirilen Berak Oktay, ilçenin Akalın mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Oktay'ın yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Cenazenin ambulanstan indirilmesi

-Mezarlığa götürülmesi

-Gözyaşı döküp sinir krizleri geçiren Berat Oktay'ın ailesi

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Kalabalıktan genel ve detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

========================================================

4)'ZEYTİN DALI HAREKATI’NDA KULLANILAN YERLİ SİLAHLARIN İSİMLERİ CADDE VE SOKAKLARA VERİLDİ

KARABÜK’ün Safranbolu Belediyesi'nce, sınırlarına yeni dahil edilen cadde ve sokakların isimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahların isimleriyle değiştirildi. Safranbolu Belediye Meclisi'nce alınan kararla Bostanbükü köyünden belediye sınırlarına alınan mahallelerdeki cadde ve sokakların isimleri değiştirildi. 'Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahların isimleri, ilçenin yeni cadde ve sokaklarına verildi. Yıldız Caddesi'nin adı Zeytin Dalı Caddesi, Cami Sokak'ın adı Atak Sokak, Değirmen Sokak'ın adı Cirit Sokak, Kaya Sokak'ın adı Altay Sokak, Lale Sokak'ın adı Bayraktar Sokak, Vatan Sokak'ın adı ise Anka Sokak olarak yeniden isimlendirildi. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, belediye sınırlarına dahil olan mahallelerin cadde ve sokaklarının isimlerinin 'Zeytin Dalı Harekatı’ndan esinlenilerek, değiştirildiğini söyledi. Harekatta kullanılan yerli silahların isimlerinin verildiğini kaydeden Ürkmezer, “Safranbolu Belediye Meclisi'nin aldığı kararla mevzuat gereği Bostanbükü köyü sınırları içindeyken daha sonradan Safranbolu Belediyesi Musalla Mahallesi'ne dahil edilen mükerrer cadde ve sokak isimlerinin Safranbolu merkezi dahilindeki bazı mahalle ve cadde isimleri ile aynı olması nedeniyle değiştirildi. Bu isimler de 'Zeytin Dalı Operasyonu'ndan ve milli silahlarımızdan esinlenerek verildiö diye konuştu.



Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), () -

====================================================

