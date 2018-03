DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ERDOĞAN: KOMUTA KADEMESİ SEFER GÖREV EMRİ GELSİNLER DEDİKLERİ ZAMAN ÖNCE BEN SONRA DA SİZ BERABER GİDECEĞİZ (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz. Şehitlerimizin akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Oranın sahipleri kimse, onlara teslim edilecek. Yaklaşık 850 kilometre kare bizim kontrolümüz altında. Hedef o 2 bin kilometre kareyi de kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Derdimiz toprak değil teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa oradayız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Teröristlerden 3 bin 195'i etkisiz hale getirilmişti herhâlde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Afrin'e doğru ilerliyoruz. Burada terör koridoru oluşturmak istediler buna müsaade etmeyeceğiz, yanlış yapıyorsunuz dedik. Bunlar Türkü, TSK'yı bilmiyorlar. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı.

SEFER GÖREV EMRİ GELSİNLER DEDİKLERİ ZAMAN ÖNCE BEN SONRA DA SİZ BERABER GİDECEĞİZ

Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz. Şehitlerimizin akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Oranın sahipleri kimse, onlara teslim edilecek.

850 KİLOMETRE KARE BİZİM KONTROLÜMÜZ ALTINDA. HEDEF O 2 BİN KİLOMETRE

Yaklaşık 850 kilometre kare bizim kontrolümüz altında. Hedef o 2 bin kilometre kareyi de kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Derdimiz toprak değil teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa oradayız. Bizi taciz ediyor bunlar. Sabrettik şimdi de adımını attık. Bir ve beraber olmanızı istiyorum. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Girmeye devam edeceğiz. nereye kaçarsanız kaçın siz kaçacaksınız biz kovalayacağız."

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Erdoğan'nın konuşması

-Detaylar

YURT- MERSİN

=========================================================

2)AKŞENER: ŞEKER FABRİKALARINI SATAMAYACAKLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 şeker fabrikasının özelleştirilecek olmasına tepki göstererek, "Buradan ilan ediyorum, satamayacaksınız. Peşinizde ve ensenizde olacağız. Alıştınız muhalefete ver yesin, ört uyusun. Hadi bakalım, yüreğiniz yetiyorsa, her şeker fabrikasının önünde, her hafta İYİ Partililer olacak. Ya millete vereceksiniz, ya halka vereceksiniz ya da satamayacaksınız." dedi.

Ak Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapmak ve il kongresine katılmak için Konya'ya geldi. Kent merkezi kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan Akşener, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip, Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Akşener daha sonra partisinin Konya İl Başkanlığı binasının açılış töreninde halka seslendi. Tek hedeflerinin konuşan bir Türkiye oluşturmak olduğunu ifade eden Akşener, "Tek bir hedefimiz var. O da konuşan Türkiye. Türkiye konuşabilseydi, Türkiye müzakere edebilseydi, Türkiye kutuplaşmanın dışına çıkabilseydi, erkeklerin, çocukların, kadınların sesine kulak verebilseydi. Bugün Afrin'i konuşuyor olmazdık." dedi.

15 TEMMUZ'DA BU MİLLET, DEVLETİ SOKATAN TOPLAYIP GETİRDİ

FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimine değinen Akşener, şunları söyledi:

"FETÖ meselesini mecliste defalarca konuşanlar oldu. Pek çok bugün bakanlık koltuğunda oturan Adalet Partisi milletvekilleri ve yöneticileri toz kondurmadılar. FETÖ terör örgütü üzerinden tanım yapanları, kafir ilan ettiler, hain ilan ettiler. O gün kulaklarını açsalardı, 15 Temmuz olmazdı. 15 Temmuz'da bu millet, siz, devleti sokaktan toplayıp getirdiniz. Eğer millet olmasaydı, devlet gitmişti. Boş yere kimse kabadayılık yapmasın."

AFRİN GEÇ KALMIŞ BİR MÜDAHALEDİR

Afrin'e yönelik yapılan müdahalenin daha önce yapılması gerektiğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Bugünde Türkiye'nin dış politikası, konuşulmaya konuşulmaya, sizlere kulak verilmeye verilmeye, getirildiği noktadan, o çukurdan çıkarılmak için Mehmetçik can veriyor, şehit oluyor. Cenabı hak hiçbirinin ayağına taş değdirmesin. Elbette ordumuzun ve kahraman Mehmetçiğin arkasındayız. Afrin geç kalmış bir müdahaledir. Mutlaka Menbiç'in, mutlaka Fırat'ın doğusunun harekatın bünyesinde devam ettirilmesi ve harekatın bünyesinde yer alması, Türkiye'nin bekası için önemlidir. Ama bugüne gelmeyebilirdik. Eğer Türkiye konuşuyor olsaydı, sizi ve bizi dinliyor olsalardı, Türkiye'nin güney sınırlarında, Irak ve Suriye'nin bir bölümünde ve Suriye'nin geri kalanında Rusya ve Amerika Birleşik Devletleriyle komşu olmazdık."

ŞEKER FABRİKALARI

14 şeker fabrikasının özelleştirilecek olmasına tepki gösteren Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın, şeker fabrikalarının 5 yıl boyunca kapatılmayacağı yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Akşener, "Sayın Başbakan çıkmış diyor ki, '5 sene boyunca kapanmayacak' bu mantıkla siz kaç yıl sonra Türkiye'nin kapısına kilit vuracak, Türkiye'yi kapatacaksınız. Siz demek ki, şeker fabrikalarını 5 yıl sonra kapatmak için satıyorsunuz. Buradan ilan ediyorum, satamayacaksınız. Peşinizde ve ensenizde olacağız. Alıştınız muhalefete ver yesin, ört uyusun. Hadi bakalım, yüreğiniz yetiyorsa, her şeker fabrikasının önünde her hafta İYİ Partililer olacak. Ya millete, ya halka vereceksiniz ya da satamayacaksınız." dedi.

HER 29 EKİM VE 23 NİSAN'DA HASTALANIYORLARDI

'Başkan Meral' sloganları üzerine Akşener, "Siz böyle bağırıyorsunuz da, adamın uykusu kaçırıyor. Biz Meral başkan dediniz, Türkiye değişti. İki ayyaş dedikleri Cumhuriyet kurucularının karşısında hazır ola geçtiler. Hepimizden ne kadar Atatürkçü olduklarını anladık. Her 29 Ekim, 23 Nisan'da hastalanıyorlardı. İYİ Parti kuruldu meğer turp gibiymişler. Sağlıklarına iyi geldik. Ben bedava demiyorum, milletimize iyi gelecek ama en fazlada Ak Partililere iyi gelecek. "diye konuştu.

Akşener, şeker üretiminde önde gelen Fransa ve Almanya'da nişasta bazlı şeker üretiminin yüzde 1'in altında, Türkiye'de ise yüzde 15 civarında olduğunu ve bunun yüzde 25'lere çıkacağını belirtti.

Akşener, "Bilim adamları diyor ki, nişasta bazlı şeker şişmanlığı ve obezliği artırıyor. Son dönemlerde diyorlar ki, kısırlığı artırıyor. Hem bir taraftan 3 çocuk diyeceksiniz, hem bir taraftan zürriyetimize göz dikeceksiniz." dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Akşener'in, kent merkezinde karşılanması

- Akşener'in Mevlana Müzesi'nde dua etmesi

- Müzedeki ziyaretçilerle yakından ilgilenmesi

- Akşener'in parti binası açılışında konuşması

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA )

===========================================

3)BAKAN FAKIBABA: İTHALATI BİTİRMEK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ithalata karşı olduğunu belirterek, "İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz" dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah saatlerinde Adıyaman'a geldi. Havaalanında Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fakıbaba, Vali Nurullah Naci Kalkancı’dan çalışmalar hakkındaki bilgi alıp belediyeye geçti. Burada konuşan Bakan Fakıbaba, "İthalata karşı olan bir kardeşinizim. Kesinlikle bu böyle ama, saman ithal ettik diyoruz. Yani üreticinin elinden çıkıyor ve stokçunun eline düşüyor. Bakın elinizde sirkülasyon olması lazım. Ben saman ithal ediyorum dediğim zaman, o stokçular fiyatı hemen aşağı çekiyor. Eğer ülken saman ithal ediyorsa, bu ihtiyaçtan dolayı değildir, bu ithalattan fiyatın regülasyonundan dolayıdır" dedi.

İthalata karşı olduğunu ve bitirmek için sürekli çalıştıklarını ifade eden Bakan Fakıbaba, "Bizim birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ben çok umutluyum. Azalmış olmasına rağmen bizim üreticimizde artışlar vardır. Zaman zaman bakın pamukta ithalat yapıyoruz, soyada ithalat yapıyoruz, ette ithalat yapıyoruz ama bu geldiğimiz günden beri keseceğiz diyoruz. İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz. Devlet olarak bizim görevimiz kontrol etmek. 100 kişinin içinde bir kişi merdiven altında yanlış işler yapıyor diye de bütün çiftçileri de suçlamamamız lazım. Yani bir defa GDO'lu ürünler yeniliyor, zehirleniyor falan bunlar doğru değildir. Bizim yasalarımızda GDO'lu ürünler yasaktır, yapılmamaktadır. Sadece ve sadece 36 türde soya ve mısırda GDO'lu hayvan yemi olarak kullandığımız vardır. Bunun dışında Türkiye'de kullanılan hiçbir GDO'lu ürün yoktur ve yasaktır" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, AK Parti'ye geçiş ile ilgili soruyu da şöyle yanıt verdi:

"Ben seçilmeden önce de AK Partili olduğumu defalarca söyledim. AK Partili olduğumu, gurur duyduğumu söyledim ama ben trenden inmedim. Eğer hatırlarsanız 'Beni ittiler' dedim. Sonradan o itildiğim trene Sayın Cumhurbaşkanımız kolumdan tuttu ve o trene koydu. Bugün bir bakanım, yarın başka bir şey. Bana göre önemli değil. Önemli olan bu partinin bir ferdi olabilmektir. Biz elimizden geldiği kadar bu vatana, bu ülkeye hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur."

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Adıyaman Valiliği

- Bakan Fakıbaba’nın karşılanması

- Valilik Şeref defterini imzalaması

- Belediye ziyareti

- Bakan Fakıbaba’nın açıklaması

- Esnaf ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

============================================================

4)ÇANAKKALE BOĞAZI SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi, deniz ulaşımı etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 05.40'da, çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Çanakkale Boğazından sis görüntüsü.

-Lapseki'den sis görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE, ()

1 dakika 10 saniye. 130 MB.

====================================================

5)MERAKLA BEKLENEN LAHİT MEZAR AÇILDI

KAYSERİ'de, dün bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit mezarı açıldı. Mezarın içinden iskelet, kafa tasları, gözyaşı şişesi ve bilezik çıktı. Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanında polis ekipleri ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan Veli Uçar’ı (42) yakaladı. Dükkanda yapılan aramada tünel bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu işyerinin bahçesinde 1700 yıl öncesine ait lahit mezar bulundu. Bugün Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular lahitin bulunduğu alana gelerek incelemede bulundu. Bu sırada kepçe lahitin kapağına bağladığı halatla mezar açıldı. Lahitin içinde isklete, kafa tası, gözyaşı şişeSİ ve bilezik bulundu. Müze görevlileri kazıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Süleyman Kamçı, "Bulduğumuz tarihi eserin kapağını açtık. Bir aile mezarlığı olduğunu düşünüyoruz. 4 tane kafa tası buldular. 1700 yıl öncesinden kalma mezarda gözyaşı şişesi ve bilezik sağlam kalmış. Bundan sonra arkeologlarımız gerekli çalışmayı yapacaklar. Bunun böyle kaldığını düşünmüyoruz. Daha arka taraflarında başka eserler de çıkabilir. Artık burası bir araştırma alanı oldu. Altın, takı yok. Demek ki normal vatandaş mezarıymış. Mezarlara takıyı koymamışlar. Sadece bir bilezik var. Bakır ya da altın olduğunu bilmiyoruz. Kral mezarı değil. Çünkü kral mezarları mermerden oluyormuş" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Lahit mezarın açılması

-Mezarın içinden çıkanların görüntüsü

-Vali Süleyman Kamçı konuşması

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN- Kamera: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ,)

DV 1 Dosya 7 Dakika 12 Saniye / 485 MB

====================================================

6)RUSLAR KEMER'DE SANDIK BAŞINA GİTTİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Rus vatandaşları, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullandı. Daha önce oy kullanmak için Antalya'ya gitmek zorunda kalan Rus vatandaşları, bu sene ilk kez ilçede oy kullanabildi.

Rusya'da 18 Mart Pazar günü yapılacak Devlet Başkanlığı seçimiyle ilgili Antalya'nın Kemer ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Kemer Belediyesi Nikah Salonu'nda oy sandığı kuruldu. Oy sandığının başında Rusya Federasyonu Antalya Konsolosu İvan Stepanov da hazır bulundu.

Oy kullanımı saat 10.00'da başladı. Nikah salonu önünde Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Oy kullanacak olanlar polis tarafından arama yapılarak içeri alındı. Antalya merkezde ise oy kullanma işlemlerinin 18 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

'TAHMİNİ OLARAK 100 KİŞİ BEKLİYORUZ'

Konsolos İvan Stepanov, "Kemer'de erken oy kullanma yerini açtık. Kemer tarihinde bir ilktir. Daha önce genellikle Antalya'da, başkonsolosluk binasında sandık kuruyorduk. Alanya'da da erken oy kullanma yerini açtık. Bu sene Devlet Başkanlığı seçimine 8 aday katılıyor. Sanırım oy kullanacak olan vatandaşımız için zor bir seçim olacak. Burada yaşayan insanların buraya geleceğini ve tercih ettikleri adaylara oylarını vereceğini umuyoruz. Tahmini olarak 100 kişi bekliyoruz. Daha fazla katılım olursa çok mutlu oluruz" dedi.

'BU SENE 5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ'

Rusya'da Kemer'in belirli bir şöhreti olduğunu da aktaran Stepanov, "Rus tatilciler daima Kemer'i tercih ediyor. Konsolosluk olarak da bazı tahminlerde bulunabiliyoruz. Bu sene gerçekten rekor kırabilecek sayıda Rus turist bekliyoruz. Geçen yıl Türkiye'ye 4 milyon 700 bin Rus tatilci gelmişti. Bu sayının 3 milyon 700 bini Antalya'da tatil yapan turistlerdir. Bu sene 5 milyon turist bekliyoruz. Çalışacağız" diye konuştu.

Oy kullanmaya eşi Ahmet Güçlü ile gelen Elena Sidorova (37) ise 5 yıldır Kemer'de yaşadığını anlattı. Sidorova, Kemer'de ilk defa oy kullandığını belirterek, Rusya için hayırlı olmasını temenni etti.

İlçede esnaflık yapan 2 çocuk annesi Ekaterina Demirel (37) de 9 yıldır Kemer'de yaşadığını anlatarak, "Kemer'de yaşamaktan dolayı çok mutluyum. İlk defa burada oy kullandım. Rusya için her şey güzel olacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Oy kullanmaya gelenler

- Oy kullanımından detay

- Seçime giren 8 adayın bulunduğu afişten detay

- Konsolos İvan Stepanov açıklama

- Oy kullanımı detay

- Konsolos İvan Stepanov açıklama

- Oy kullanımı detay

- Elena Sidorova açıklama

- Oy kullanmaya gelenler detay

- Ekaterina Demirel açıklama

478 MB /// 04.16"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

====================================================

7)SAHTE PARAYLA YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BOLU'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde bin 400 TL sahte para ele geçirilen şüpheli O.Ç (68) Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol uygulaması yaptı. Uygulamada, bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolcu otobüsünde yolculuk yapan ve şüpheli hareketleri bulunan O.Ç.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada O.Ç.'nin üzerinde bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli O.Ç.emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polisin yakalanan sahte paralarla 'Afrin' yazarak Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermesi dikkat çekti.



Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Sahte paranın fotoğrafı

Süre: 00:53 Boyut: 100 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()