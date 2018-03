DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TSK VE ÖSO'DAN MERYEMEN KÖYÜNE OPERASYON

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'e ilerleyişi devam ediyor. Birlikler, son olarak Afrin'in Meryemen köyünü teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı. Bölgeden sık sık çatışma sesleri duyulurken, köydeki teröristlere ait hedefler de Türk jetlerinin hava bombardımanıyla vuruldu. Köydeki teröristler, daha önce ÖSO kontrolüne geçen Mezra köyüne de havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, TSK VE ÖSO'nun Meryemen köyünün teröristlerden arındırılmasına yönelik operasyonu devam ediyor.

2)EL BAB ŞEHİDİ İÇİN MALİ'DE SU KUYUSU AÇILACAK

FIRAT Kalkanı Harekatı sırasında Suriye’nin El Bab kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan annesi Asuman Şerbetçi, Hayrat Vakfı aracılığıyla Mali’de şehidin adını taşıyan su kuyusu açtıracak.

Fırat Kalkanı Herakatı'nda 22 Aralık 2017'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın annesi Asuman Şerbetçi, şehit oğlu için ilçede şehidin adının yer aldığı bir hayrat yaptırmak istedi. Daha sonra tanıdıkları vasıtasıyla suya daha çok ihtiyaç duyulan Afrika ülkelerinde su kuyusu açtırmaya karar verdi. Şehidin annesi bunun üzerine Hayrat Vakfına su kuyusu açılması için bağışta bulundu. Bağış üzerine vakıf tarafından dünya genelinde açılan 870’inci su kuyusuna Ali Sezai Yalçın’ın adı verildi. Şehidin adını taşıyan su kuyusunun Mali’de yapımına başlanacağı belirtildi.

Vakıf olarak 870’inci kuyuyu açtıklarını ifade eden Hayrat Vakfı Erbaa Temsilcisi Ali Şahin "Afrika’da en büyük ihtiyaç insanların su ve gıda ihtiyacı. Biz de Hayrat Vakfı olarak Afrika’nın tamamında yaptığımız çalışmalarda bugün 870’inci kuyumuzu Ali Sezai Yalçın şehidimizin adına açma kararı aldık. Annesi bize böyle bir bağışta bulundular. Asuman ablamız, El Bab şehidimiz Ali Sezai Yalçın adına onun adını yaşatmak bu noktada ihtiyaç sahiplerine baki kalacak bir hayrat yaptırmak noktasında bizi aradılar. Biz de kendisine hemen yardımcı olduk. Gereken desteği, gereken hassasiyeti göstererek. İnşallah Mali’de 870’inci kuyuyu şehidimiz Ali Sezai Yalçın adına açacağız" dedi.

Şehidin Annesi, Asuman Şerbetçi ise önce ilçede çeşme yaptırmak istediğini, ancak su ihtiyacı daha fazla olan Afrika’da su kuyusu açtırmaya karar verdiklerini ifade etti.

3)SINIRDA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SURİYE'nin Resulayn kentinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist, sınırdaki askerler tarafından etkisiz hale getirildi.

Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinde, terör örgütü flamalarının bulunduğu kullanılmayan makarna fabrikasının binasında, 2'si kadın 5 kişilik terörist grubunu fark eden güvenlik güçleri, harekete geçti. Sınıra yakın binadan Ceylanpınar'a yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirtilen teröristler, birlikler tarafından ateş altına alındı. Gruptaki 1 erkek terörist, öldürülürken, 4'ü ise yaralandı. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

4)KIRKLAR DAĞI'NDA 6 YILDA YAPILAN KONUTLAR BÖYLE YIKILDI, DAĞIN DÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde türkülere ve efsanelere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda, 6 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkemelik olan 725 lüks konutu 70 günlük bir çalışma ile tamamen yıkıldı. Kırklar dağındaki konutların yıkılması ile şarkısında adı geçen, "Kırklar dağının düzü" ortaya çıktı. Büyükşehir Beledile Başkan Vekili Ciumali Atilla, "Ucube yapıların yıkılması sade bir yıkım değil, bu şehrin kültürüne ve mirasına sahip çıkmaktır"dedi. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUMDER) Başkanı Kenan Aksu ise, başından beri karşı oldukları Kırklar Dağındaki konutların yıkılmasına sevindeklirini belirterek, Başkanvekili Atilla'ya teşekkür etti. Tarihi Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hâkim tepede bulunan ve türkü ile efsanelere konu konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda, 6 yıl önce yapımına başlanan daha sonra mahkeme kararıyla inşaatı durdurulan 725 konutun yıkımı tamamlandı. Tartışmalar eşliğinde 6 yılda tamamlanan lüks konutlar, iş makinaları tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde yıkılmaya başlanmış ve bugün itibariyle tamamen yıkıldıkları belirtildi. Dicle nehrini ve tarihi surlara karşyıdan bakan Kırklar Dağında şimdi moloz kaldırma çalışması sürerken, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, yıkımın tamamlanmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Atilla, Kırklar dağının efsanelere, kürtülere konu olmuş şehrin kültür mirası olduğunu belirterek, "Yıkım çalışmalarının tamamlanması ile Kırklar dağının düzü yeniden ortaya çıktı. Ucube yapıların yıkılması sade bir yıkım değil, bu şehrin kültürüne ve mirasına sahip çıkmaktır. Kırklar Dağı bu şehirde yaşayan herkesin ortak mirasıdır. Şehrimizin kadim kültüründe önemli bir yere sahip olan Kırklar Dağı, yeniden tüm diyarbakır'lıların olmuştur"dedi.

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUMDER) Başkanı Kenan Aksu ise, Kırklar Dağındaki konutlar yapıldığında bunun yanlış olduğunu dillendirdiklerini, Kent konseyi toplantılarında eski Belediye Başkanı Osman Baydemir'e 3 toplantıda sorduğunu belirtirek, "Buraya verilen imar izninin mantığının açıklanmasını istedik. Baydemir bize 'Benim keşkelerimin arasındadır' diye bir yanıt verdi. O dönemde biz bunu yazdık, çizdik, kampanyalar ile tepkimizi gösterdik. O günden bu güne bir kamuoyu oluştu. Çnükü, Kırklar dağı bizim için çok önemlidir. Diyşarbakır bir seyir terasıdır ve bu konutları bu seyir tepesine saplanan hançer gibi görüyoruz. O kadar kötü bir görüntüsü vardı ki; Surların ve Hevsel bahçelerinin silüetini bozuyordu. Eninde sonunda yıkılacak dedik ve yapılan yanlış imar yıkıldı. Türkü'de de diyorya, 'Kırklar Dağının düzü ziyaret çarptı bize' biz onların ziyareti olduk ve çarptık. Kamuoyu ve sivil toplum ile yıktırdık. Bizim için önemli bir yer. Çünkü Krıklar Meclisinin toplandığı, Kırklar Klisesinin olduğu, orada önemli bir evliyanın makamı olduğunu biliyoruz. Bu yıkıldan sonra önemli olan taihi ve kültürel dokusuna uygun yapının yapılmasıdır. Bununla ilgili endişelerimiz var. Kırklar Dağını Belediye başkanımız, yani kayyum yıktı biz teşekkür ediyoruz"dedi.

DİKTUMDER Başkanı Aksu, sur içinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan yerlerde kentin tarihi dokusu ve mimarisini yansıtmayan betorname evler yapıldığını da ifade ederek, "Onlarında yıkılması için gereken girişimlerde bulunduk. Konu ile ilgili dava açacağız, Çünkü, Sur'da yapılan yapılar, kentin tarihi ve k77ültürel yapısına uygğun değil. Betorname bir yapı yapılıyor. taşlarlma kaplanıyor. Kimseye sormadan, kendilerine göre iş yapmışlar. Korkunç kötü bir yapılaşma var, şu anda Alipaşa Mahallesinde devam ediyor. Tepkimizi gösterdik, dönemin Bakanı Mehdi Eker, Bakanlar ve Milletvekilleri yanlış yapıldığını söylemelerine rağmen ne hikmet ise halen devam ediyor. Diyarbakır'ğın sit alanı olan yerlerinde suç işleniyor. Yapılan yanlıştır ve mahkemeye vereceğiz. Biz bilirkişi ile oluşan bir heyet ile bu işlerin yapılmasını istiyoruz"diye konuştu.

"dedi.

5)PERİNÇEK: ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'YE CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI TEKLİF EDİYORUM

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman sayın Tayyip Erdoğan, sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve sayın Devlet Bahçeli'ye şunu önereceğiz; Gelin size Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını teklif ediyorum" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Antalya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu vurgulayan Perinçek, Türkiye'nin olağanüstü bir döneme girdiğini ve vatan savaşı verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci için ittifakların konuşulduğuna değinen Perinçek, bu konunun Türkiye'nin gerçek gündemi olmadığına dikkati çekti. Perinçek, teröre karşı mücadele, vatan bütünlüğü, ekonomi, hem yurtta hem bölgede barışın, Türkiye'nin gerçek gündemi olduğunu anlattı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SURİYE ELEŞTİRİSİ

Suriye ile işbirliği yapılmamasının, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı güvensizlik oluşturduğuna değinen Perinçek, "Devlet Bahçeli de aynı mevzide rol üstlendi. Tayyip Erdoğan'ın Suriye düşmanlığı İsrail'e hizmet ediyor. Devlet Bahçeli Suriye düşmanlığıyla İsrail'e hizmet ediyor" diye konuştu.

CHP'YE TEPKİ

Perinçek, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in bir televizyon programında 'Son seçimde biz TGB'li gençleri aday göstermek istiyorduk. Vatan Partisi Doğu Perinçek'i önümüze koydu. O yüzden ittifak olmadı' sözlerine tepki gösterdi. Konuşmasında Çiçek'in yerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in adını yanlışlıkla kullanan Perinçek, daha sonra açıklamasında düzeltme yaptı. Perinçek, şunları söyledi:

"Geçen seçimde biz İstanbul'da otelde, sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın, genel başkan yardımcımız Soner Polat ve ben 4 kişi görüşme yaptık. Önerilerimizi yazılı verdik. Onlar da görüşlerini yazılı verdi. Görüşmelerde karşılıklı 7 mektup teati edildi. Biz onlara şunu önerdik. Her ilde daha önceki seçimde aldığınız milletvekili kadar sizin olsun. Diyelim Antalya'dan 6 milletvekili çıkardınız. 7'nciyi Vatan Partisi'ni koyun ve gençlerden koyalım. Biz birinci mesele olarak PKK'ya karşı mücadeleyi önerdik. Bize şunu söylediler, 'Fay hatlarını çatlatırız.' Yani PKK'nın üzerine yürümek Türkiye'yi böler. O nedenle CHP Türkiye'nin geleceğinde yoktur. Bugün de HDP ile kol kola girmekten vazgeçmiyor. Aklı fikri HDP'de, PKK'da. PKK'yı getirecek hükümet yapacak. Seçim ittifakı ne demek, hükümet olmak için yapılır. Peki, siz PKK ile ittifak yaptığınız zaman ne anlam taşıyor. CHP, Abdullah Gül, PKK, Fettullah hocayı Amerika'dan getirecek, birlikte Türkiye'yi yönetecekler. Bu projenin yürümesi, geçerli olması mümkün değil. Bu proje AKP'yi besleyen proje. AKP'nin karşısına PKK ile çıktığınız sürece ey CHP sürekli olarak AKP'yi iktidar yaparsınız. CHP, AKP'yi iktidar yapan partidir. Dursun Çiçek yalan söylüyor. Onu ben Ergenekon Davası'ndan da tanıyorum. Bu tür özellikleri olduğunu öğrenmekten üzüntü duydum."

'ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'YE CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI TEKLİF EDİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu anlatan Perinçek, diğer cumhurbaşkanı adaylarının da hangi başarılarıyla oy istediğini görmeyi talep etti. Türkiye'nin büyük sorunları olduğunu aktaran Perinçek, "Türk milletinin geniş güçlerini birleştirerek sorunları çözeriz. Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman sayın Tayyip Erdoğan, sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve sayın Devlet Bahçeli'ye şunu önereceğiz. Gelin size Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını teklif ediyorum. Milletin bütün güçlerini birleştirelim. Tayyip Erdoğan da AKP başkanıdır ve Türkiye'nin önemli partilerinden biridir. Bu tamamen o partilerin tabanını milletimizi hükümet etme eyleminin içine katmak için düşünülen ve milletin bütününün katıldığı hükümeti kurmak için düşüncedir. Cumhurbaşkanı olduğumuzda Vatan Partisi programı çerçevesinde yönetelim diyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ittifak çalışmaları hakkında görüşlerini aktaran Perinçek, "Bunların hepsi de bu ittifaka eğilimli. Buradan hiç bir şey çıkmaz. Buradan ilan ediyorum. HDP ile ittifak edenler PKK'yı Ankara'da hükümetin içine taşımak istiyor. HDP, PKK'nın yasal partisi. Terör örgütünün partisi. CHP onu meclise soktu. AKP o terör örgütü ile açılım, saçılım yaptı. Şimdi de görüyoruz HDP'yi, PKK'yı hükümete taşımak isteyen Amerikan iktidar projesi var. Bu iktidar projesinde Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Davutoğlu, Fetullah Gülen, HDP, İyi Parti. Bunların böyle bir beraberlik oluşturduğunu görüyoruz. Bunların başarı şansı sıfır. Amerikan ordusu Ankara'yı ele geçirirse, CHP ile Abdullah Gül, Fetullah Gülen, HDP, PKK, Ankara'da hükümet kurar. Ama Amerikan ordusu Türk ordusunu yenemeyeceği için hiçbir şansları yok" diye konuştu.

7)İŞÇİ MİNİBÜSÜ İLE SÜT KAMYONETİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 9 YARALI

ÇANAKKALE'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin çarpışması sonucu Afganistan uyruklu 1 işçi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bademli ve Kocaköy köyleri arasında meydana geldi. Gülpınar köyünden, Ayvacık ilçesine çalışmaya giden inşaat işçilerini taşıyan Abdurrahman Aydın (35) yönetimindeki 17 PH 395 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Selahattin Demir yönetimindeki 35 KZ 233 plakalı süt kamyoneti ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, işçilerden Afganistan uyruklu Muhammed Atıf (33) öldü, her iki sürücüyle minibüsteki işçilerden Tuncay Hakan, Abdullah Hakan, Yakup Hakan, Mustafa Hakan, Semavi Hakan, İhsan Aydın ve Mazlum Aydın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ayvacık ve Ezine Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan biri Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

9)DUVAR BOŞLUĞUNA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde Hanımlar Lokalinin duvar boşluğuna düşen bir kedi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Olay Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Hanımlar Lokali binasında gerçekleşti. Lokal binasının çatısında dolaşan bir kedi duvar boşluğuna düştü. Kedi sesini duyan lokal çalışanlarıu Orhangazi Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede gelen ekipler burada düşen bir kedinin sıkıştığını fark ettiler. Bunun üzerine itfaiye görevlileri, duvardaki kartonpiyeri alt bölümden kırıp iki gündür burada bulunduğu tahmin edilen kediyi kurtardı. Motorlu testere ile duvardaki kartonpiyeri kesen ekipler kediyi bulunduğu yerden kafes içersine koyarak çıkarrtıp bıraktılar.

10)TRABZON'DA ÖLÜ YUNUS KARAYA VURDU

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde ölü yunus balığı sahile vurdu.

İlçenin Söğütlü sahilinde gezintiye çıkan bir grup öğrenci, sahile vuran ölü yunus balığını fark edip, belediye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki ölü yunus balığını sahilden kaldırdı. Öğrenciler, ilgilerini çeken yunus balığını cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

11)TÜRKİYE'DE YILDA 1.7 MİLYAR EKMEK İSRAF EDİLİYOR

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptıkları araştırmada ekmek alanların yüzde 10'unun yemediğini çöpe attığını belirtirken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise yılda 1.7 milyar ekmeğin israf edildiğini açıkladı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun (TUSAF) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği 'Uluslararası Kongre ve Sergisi', Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Kaya Palazzo Otel'de başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile sektör temsilcilerinin katıldığı kongrenin ana teması 'Buğday ve Ekmeğin Aşkı: Un' olarak belirlendi.

'AFRİNLİLERE TOPRAKLARINI GERİ VERECEĞİZ'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin güven ve istikrarın merkezi olmayı sürdürdüğünü söyledi. Devam eden Afrin Operasyonu'nun bölgenin güvenliğini sağlamak amaçlı olduğunu belirten Tüfenkci, "İçimizde teröre izin vermiyorsak sınırlarımız dışındaki terör koridorlarına izin vermeyeceğiz. Bu operasyonu ne etnik bir gruba, ne de başka bir ülkenin toprağında gözümüz olduğu için yapıyoruz. Operasyon bittikten sonra gerçek sahipleri olan Afrinlilere topraklarını geri vereceğiz" dedi.

2018 HAMLE YILI

Türkiye'nin bir ticaret merkezi olarak öne çıkmasını önemsediklerini belirten Bakan Tüfenkci, bütün kriz senaryolarını boşa çıkartacak şekilde 2017 yılını başarılı geçirdiklerini aktardı. 2017'nin sıçrama yılı olduğunu belirten Tüfenkci, "2018 hamle yılı olacak. Türkiye 2017 yılında büyüme rekorları kırdı. 2017 yılında ihracatımız 10.2, ithalatımız 17.7 arttı" dedi.

ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN IRAK HÜKÜMETİ İLE TEMAS

Bakan Bülent Tüfenkci, bir yandan tarımı teşvik ederken bir yandan da 'satamadığın ürün sizin değildir' mantığı ile ticareti geliştirmek için önemli adımlar attıklarını söyledi. Tarım ticaretinin farklı noktalarda gelişmesi önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"İhracat noktasında iş ve işlevleri hızlandırarak artırmak istiyoruz. Tarımsal ekilebilir alanları artırmak daha zorken verimliliği artırmak daha kolay. Özellikle un sanayi, ülkemiz için stratejik bir sektördür. Ülkemiz temel besin maddeleri bakımından küresel gıda güvenliğine katkı sağlayacak boyuttadır. Türkiye özellikle un ihracatında birinciliğini sürdürmektedir. Bu birincilikleri taçlandırmak istiyoruz. Irak pazarında yaşadığınız zorlukları biliyoruz. Bunun için bakanlık olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Nisan ayında Irak hükümeti ile bir toplantı yaparak, Irak hükümetinin gıdaya koymuş olduğu engellerle mücadele edeceğiz."

'TARIM ÜRÜNLERİNİN FİYATLARINI TÜRKİYE'DE BELİRLEYECEĞİZ'

Lisanslı depoculuğu teşvik ettiklerini dile getiren Tüfenkci, depolama maliyetini azaltmak istediklerini kaydetti. Tüfenkci, "Hangi bölgede depoculuk yaparsanız yapın teşviklerden faydalandırıyoruz. Çiftçi ve birliklere, bu depolara ürün koyduklarında destekler sunuyoruz. Ürün ihtisas borsasını inşallah faaliyete geçireceğiz. Böylece tarım ürünlerinin fiyatlarını ABD'de değil Türkiye'de belirleyeceğiz" dedi.

YÜZDE 10, YEMEDİĞİ EKMEĞİ ÇÖPE ATIYOR

Bakan Tüfenkci, 2017 yılında Türkiye'de israfa ilişkin araştırma yaptıklarını açıkladı. Tüfenkci, "Ülkemizde bireylerin yüzde 65'i her gün ekmek almaktadır. Yüzde 56'sı ekmeği tüketiyor. Yüzde 35'i ekmeği bitirememekte, ancak geri kalanını değerlendiriyor. Yüzde 10'luk bölümü ise ekmeğin geri kalanını çöpe attığından bahsetmektedir. Ailelerin ekmek israfını önlemek için önlemler alması gerekiyor" diye konuştu.

BAKANIN BEREKETLİ BİR HASAT SEZONU BEKLENTİSİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılının buğday bitkisinin gelişiminde bugüne kadar olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı. Fakıbaba, "Önümüzdeki birkaç ay içinde yeterli yağış alındığında bereketli bir hasat sezonu yaşayacağımıza inanıyorum" dedi. Muhalefetin Türkiye'nin buğdaya muhtaç hale geldiğine yönelik söylemleri olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Allah'a çok şükür biz buğday ithal eden değil, ihraç eden bir ülkeyiz. Ancak buğday mamulleri ithal edilmektedir. Tabi ki ithal edeceğiz ama ona katma değer sağlayacağız ve o ürünü ihraç edeceğiz. Ülkemiz, buğdayda kendine yeten bir ülkedir. Türkiye buğdayda kendine yettiği gibi bu buğdayla elde edilen ürünlerle ihracat yapmaktadır" diye konuştu.

UN İHRACATINDA TÜRKİYE BİRİNCİ

Gıda, tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin bir üs olması gerektiğini belirten Bakan Fakıbaba, son dönemde ülkeler arasında tarım, gıda, su ve enerji alanında mücadele olduğunu aktardı. Fakıbaba, Türkiye'nin un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sırada yer aldığını söyledi. Türk insanının beslenmesinde ekmeğin büyük yeri olduğunu aktaran Fakıbaba, "Ben ekmek yemediğimde doymuyorum. Anadolu insanı ekmek yiyecektir. Ekmekten tuz miktarını azalttık. Ekmek satılan her yerde tam buğday ve kepekli ekmek bulunmasını sağladık. Ülkemizde yetersiz beslenmede ekonomik güçlerden daha ziyade bilgi eksikliği ve uygulama hataları ortaya çıkmıştır. Un üretiminde insan için sağlığı açısından kepek oranını artırdık. Gittikçe bu oran artacaktır. Obezite ile mücadele ve aşırı tuz tüketiminde böylece azalma sağlanacaktır" diye konuştu.

'1.7 MİLYAR EKMEK İSRAF EDİLİYOR'

Türkiye'de en çok israf edilen ürünün ekmek olduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki yılda 1.7 milyar ekmek israf ediliyor. İnsanlar açlıktan ölürken bu kadar ekmeğin israf edilmesi insanlık adına acıdır. Bunu önlemek zorundayız. İsraf eden her zaman iflas eder. İsraf deyince sadece ekmek değil her şeyi israf ediyoruz."

Bakanlık olarak tam buğday ekmeğinin yaygınlaşmasını önerdiğini belirten Ahmet Eşref Fakıbab, "Ben tam buğday ekmeği yemediğimde karnım doymuyor. Tam buğday ekmeği kadar ekmeğin sertleşmesini önleme, bayatlamasını geciktirmek ve sindirimi daha kolay hale gelmesi için ekşi hamurun önemini dile getiriyorum" dedi.

Konuşmaların ardından TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy, katılımlarından dolayı bakanlara plaket verdi.

12)KAYSERİ'DE 'MİÇİNG AYİNİ' YAPILDI

ANADOLU’nun ilk kilisesi olarak bilinen Kayseri’deki Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi’nde 'Miçing Ayini' yapıldı.

Ermeniler tarafından yapılan ve Anadolu’daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde gerçekleştirilen 'Miçing Ayini’ne, çoğunluğu İstanbul’dan olan ve çevre illerden yaşayan Ermeni vatandaşların yanı sıra, Kayseri Surp Krikor Lusaroviç Vakfı Başkanı Zadik Toker katıldı. Ermeni cemaat mensupları, Kayseri Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde, yılda bir kez düzenlenen Miçing ayininde bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren ayinde, Ermeniler mumlar yakarak, dua etti.

‘MİÇİNG AYİNİ' NEDİR?

Miçing ayini 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılıyor. Miçing ayini adı verilen bu ayin, perdeler açık halde yapılır. Ayin, Paskalya orucunun ortasına geldiği için bayram havasında kutlanıyor ancak, Paskalya’nın diğer günlerinde yapılan ayin perdeler kapalı olarak yapılıyor.

SEVGİLİSİNDEN AYRILAN ALKOLLÜ GENÇ 30 ARACIN LASTİKLERİNİ PATLATTI

KARABÜK'te, gece yarısı 30 aracın lastiklerini patlatan 24 yaşındaki Emin T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Emnin T., sevgilisinden ayrıldığını, alkol aldıktan sonra araçların lastiklerini patlattığını söylediği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 49 ve 56'ncı Sokak'larda meydana geldi. Gece saatlerinde park halindeki araçların lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldı. Sabah uyandıklarında lastiklerin patlamış olduklarını fark eden araç sahipleri polisi arayarak durumu bildirdi. Gelen ekipler, tüm araçları tek tek inceledi. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen, Emin T., aynı mahalledeki evinde gözaltına alındı. Mala zarar verme, trafiği tehlikeye düşürme gibi hakkında çeşitli suçalrdan 6 kaydı bulunan Emin T.'nin sevgilisinden ayrıldıktan sonra alkol aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Lastiklerin patlatılma anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yaklaşık 1 saat boyunca araçların lastiklerini patlattığı görüldü. Aracının lastikleri patlatılan Mustafa Ertaş,"Bu kadar hainlik olmaz ki. Emaneten öğrenci yurdunun servisine bakıveriyorum. Öğrenci yurdu servisinin 4 lastiğini birden kesmiş. Çocuklar mağdur oldu. Onları okullarına götüremiyorum şimdi. 4'ü birden patlatılmasa biri inmiş olsa hiç değilse tamir etme fırsatım olurdu. Başımızın çaresine bakacağız."

13)MERSİN'DE YILIN İLK ERİĞİ HASAT EDİLDİ

MERSİN’in Silifke ilçesinde örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasat yapılırken kilosu 150 TL'den satıldı.

Göksu Vadisi köylerindeki erik hasadına Kaymakam Cinbir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf Gün ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun katıldı. Ortaören Mahallesi'ndeki Fatma Kucur'a ait 3 dönümlük seradaki erik bahçesini gezen Kaymakam Cinbir, işçilerle sohbet ederek ilk hasada da yardımcı oldu. Toplanan 10 kilo erik ise 100 gramlık kaselere konularak Ankara ve İstanbul'a gönderildi. Önümüzdeki günlerde hasadın yoğunlaşmasıyla toplanan eriklerin iç piyasanın yanı sıra Dubai ve Rusya başta olmak üzere ihraç edilmesi hedefleniyor. Erik hasadının bereketli olmasını dileyen Kaymakam Cinbir, "Şu anda Silifke Göksu Vadisi'nde tadımlık olarak hasadı yapılan erik serasındayız. Birkaç gün sonra da bu erikler biraz daha olgunlaşmış olacak ve inşallah ihracata hazır hale gelecek. İlçemiz Göksu Vadisi'nde 5 bin 500 dekar arazide açıkta erik üretimi yapılıyor. 200 dekar alanda da kapalı seralarda erik üretiliyor. Eriğe hem iç, hep dış pazarda ciddi talep var. Burada da ciddi bir emek var. Ağaçlar kendiliğinden yetişmiş erik vermiş değil. Çiftçimizin burada bir emeği var ve emeğinin karşılığını da alıyorlar" dedi.

Türkiye'nin ilk turfanda eriğinin Silifke'de üretildiğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Doygun, "Açık alanda ilk erik hasadı Nisan ayında yapılacak. Örtü altına alınan bahçelerde ise ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aşerip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar" diye konuştu. Erik üreticisi Fatma Kucur ise, 3 dönüm serasında 4 yıldır üretim yaptığını kaydederek, "Bugün ilk hasadımıza başladık. Hasat devam edecek. İlk satışımızın kilosunu 150 TL'den yaptık. İnşallah iyi bir sezon geçiririz" dedi.

