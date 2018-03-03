DHA YURT BÜLTENİ-7 

Sınır hattına dev sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli illerinden, Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 100'ü aşkın araçlık obüs, tank ve asker sevkiyatı yapıldı. Kilis'e ulaşan uzun askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattındaki karakollara gönderildi. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar da, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KİLİS ()

======================================

Şehit Ömer Sarı İzmir'de toprağa verildi

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde vatani görevini yaparken, birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşının tüfeğinin yanlışlıkla ateş almasıyla şehit olan Jandarma Er Ömer Sarı(21), İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşının tüfeğinin yanlışlıkla ateş almasıyla şehit olan Jandarma Er Ömer Sarı'nın cenazesi, bugün İzmir'e getirildi. Bekâr olan şehit için önce, Buca ilçesinin Çamkule Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındı, dua edildi. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı, Gaziemir'deki Gülhane Camii'nde getirildi. Şehit Sarı için burada askeri tören düzenlendi. Törene şehidin ayakkabı imalatında çalışan babası işçi İlhami Sarı ve annesi ev kadını Nasife Sarı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, emekli Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Musa Çam ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Nasife Sarı, tören öncesinde fenalaştı. Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri, anne Sarı'ya müdahale etti. Yakınları, şehidin Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Camideki törenin ardından Sarı'nın tabutu top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından, askedi bando eşliğinde, şehit ailesiyle birlikte yürüyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı, tekbir getirdi. Şehit Ömer Sarı, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze töreninden görüntü

- Şehidin yakınlarından görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Askeri bandodan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

=====================================

Meral Akşener: CHP ile ittifak yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile bir ittifakın söz konusu olmadığını belirterek, "CHP de İYİ Parti de adaylarını çıkaracak. İttifak yok"dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Adana'da Adnan Menderes Spor Salonu'nu dolduran partililerin yoğun ilgisiyle karşılandı. CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı kongreye konuşan Meral Akşener, "Biz 40 kişiyiz. Onun için birbirimizi tanırız. 2001'de AK Parti'nin kuruluşunu da biliyorum. Şimdi İYİ Parti'nin kuruluşunu sizin emrinizle gerçekleştirdik. Biz gizli saklı hiç kimseyle görüşmedik. Biz gizli saklı ne uluslararası ne Türkiye içinde, herhangi bir güç odağıyla görüşüp el sıkışmadık. Onun için iyi parti bugün Türkiye'nin dengelerini değiştirmiştir. Onun için kendini yıkılmaz armada görenlerin siyasi parti arayıp ittifak çabalarına sebep olmuştur. Gençler diyor ki; sosyal medyada, 'Siz hepiniz, ben tek" diye konuştu.

'İTTİFAKA SAYGILIYIZ'

Akşener, AK Parti, MHP ve BBP'nin ittifakına bir itirazları olmadığını anlatırken, şunları kaydetti: "Siyasi partiler kendilerini güçsüz görürler bir başka siyasi partiden korkar ve yandaş ararlar el sıkışıp alanlar oluştururlar biz buna saygılıyız. yani AK Parti, MHP ve BBP'nin ittifakına bir itirazımız saygısızlığımız olamaz. Elbette hür düşüncenin sonucu elbette bir ittifak yapabilirler. Ama Senagal'de dayanamadı, nihayet o da bize çemkirdi. Bir taraf çemkirmekle diğer taraf iftirayla görevli böyle bir sistemle gidiliyor. Dolayısıyla bu ittifakı kuranların bulundukları yerden bize, arkadaşlarımıza, hakaret etmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan ilan ediyorum, tek bir iyi partilinin saçının teline dokunanın elini kırarım.

"İTTİFAK AÇIKLAMASI

Akşener, kendilerini CHP Genel Başkan yardımcılarının ziyaret ettiğini anlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sandık güvenliğini konuştuk ve bu güvenlik noktasında hassasiyetle durulmasını konuştuk. Yani ittifak konuşmadık. CHP'de kendi adayını, İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Orada bir sorun yok. İttifak yok. Ama bu sandıkların, bu oy hırsızlarının elinde sandıkları heder etmemek üzere fikirlerimizi paylaştık. Bu sandığa el uzatmaya kalkışsınlar da görüşürüz. İYİ Partililer şuanda sandıklar için eğitiliyor. Ankara, Bursa, Adana ve büyükşehirlerden başlayarak bu eğitimleri vermeye başladılar. Şimdi bizim müşahitlerimize tehdit yapsınlar da görelim, o sandıklara el uzatsınlar da görelim. Aynı zamanda YSK 16 Nisan'daki benzeri davranışı göstersin de görelim. Anasından doğduğuna pişman etmezsem Meral değilim. Açık net söylüyorum kendi hakkını savunamayan milletin hakkını savunamaz. Onun için sandığa sahip çıkacağız. 1946'ları özlemiş olan bu arkadaşa da haddini bildireceğiz."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Salondan genel ve detay görüntüler

- Meral Ekşener görüntüsü

- Salonda saygı duruşunda duran Meral Akşener

- Saygı duruşunda duran vatandaşlar

- Meral Akşener kürsüye çağırılırken

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()

=======================================

2 saat arayla ölen baba ve oğul, yana yana defnedildi

ANTALYA'da, Ahmet Özkan (91), yaşlılığa bağlı hastalığından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Babasının acısına dayanamayan Erhan Özkan (52) da yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü. Baba ve oğul bugün yan yana toprağa verildi.

Döşemealtı ilçesinde oturan Ahmet Özkan, dün saat 15.00 sıralarında yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı evde yaşayan oğlu evli ve bir çocuk babası bankadan emekli Erhan Özkan, cenaze işlemleri yapılırken saat 17.00 sıralarında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ahmet ve Erhan Özkan'ın cenazeleri sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ahmet Özkan ve oğlunun cenazeleri işlemlerin ardından bugün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere morgdan alındı. Baba ve oğul için oturdukları Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Ahmet ve Erhan Özkan'ın cenazeleri Bıyıklı Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Bıyıklı Mahalle Muhtarı Nevfel Turanoğulları yaptığı açıklamada, Ahmet Özkan'ın Alzheimer hastası olduğunu ve bir süre önce kalp ameliyatı olduğunu belirtti. Erhan Özkan'ın, babasının bakımını üstlendiği ve aynı evde kaldıklarını anlatan Turanoğulları, "Erhan da babasının üzüntüsüne dayanamadı. İkisi de çok sevilen insanlardı. Çok üzgünüz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Cenaze aracından görüntü

-Cenazelerin omuzda römork üzerine konulması

-Hocanın cenaze namazını kıldırması

-Helallik alınması

-Duaların okunması

-Baba ile oğlun omuzlarda mezarlığa götürülmesi

-Detaylar

-Baba ile oğulun opakları

Haber - Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

=========================================

Kemalpaşa'da, vefat eden öğretmen anısına müzik sınıfı açıldı

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde vefat eden 35 yıllık sınıf öğretmeni Sinan Yeşiltaş, anısına ailesi tarafından mezun olduğu Kemalpaşa Ortaokulunda yaptırılan müzik sınıfı törenle açıldı.

Müziğe ve saza olan ilgisi ile tanınan 35 yıllık eğitimci Sinan Yeşiltaş, 2015 yılının eylül ayında vefat etti. Kardeşi Sevinç Yeşiltaş diğer kardeşleri ile birlikte vefat eden ağabeylerinin adını yaşatmak için mezun olduğu Kemalpaşa Ortaokulunda müzik sınıfı yaptırdı. Müzik sınıfı, Artvin Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ve Kemalpaşa MilliEğitim Müdürü Cafer Döne'nin katılımı ile törenle açıldı.

Sinan Yeşiltaş'In hayatını anlatan slayt gösterinin yapıldığı törende konuşan kız kardeşi Meryem Yeşiltaş Altunkaya, ağabeyinin 35 yıllık eğitim hayatında çok değer verdiği öğrencilerini en iyi şekilde ve donanımlı olarak yetiştirmeye çalıştığını belirterek çocukları eğitimlerinin yanında müzikle de tanıştırdığını söyledi. Altunkaya, "Ağabeyim müziği çok severdi. Babam ona çocukken 'Sana bisiklet mi yoksa saz mı alayım?' diye sorardı, o saz isterdi. Çok sayıda öğrencisini müzikle meslek sahibi yaptı. Kendisi de çok iyi saz çalardı. Onun anısını yaşatmak için mezun olduğu ortaokula müzik sınıfı yaptırmak istedik. Amacımız burada çocuklar sanata yönelsin ve yetenekli çocuklar çıksın" dedi.

Okul Müzük Öğretmeni Funda Yılmaz Sarı, vefat eden Sinan Yeşiltaş'In sağlığında en çok sevdiği 'Turnam balım darda benim' türküsünü çalıp söyledi. Törende okul çocuk korosu da konser verdi. Çocukların çaldığı ezgiler eşliğinde söylediği türküler katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Konser sırasında duygusal anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törenle sınıfın açılması

Tören detayları

Meryem Yeşiltaş Altunkaya'nın konuşması

Saz çalan öğretmen

Çocuk korusu detayları

Haber-Kamera: Adem AKATİN ARTVİN- ()

=============================================

Sınırdan kaçak geçen 3 Suriyeli, 69 tabanca ve uyuşturucuyla yakalandı

SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Suriyeli 3 kişi, 69 tabanca ve uyuşturucu haplarla yakalandı.

Akçakale 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler, terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'dan sisli havayı fırsat bilip, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 3 kişiyi, Kepez Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheliler, M.A.G. (21), M.B. (22), ve A.R.'nin (39) üst aramasında ve çantalarında ruhsatsız 69 tabanca, şarjör ve kurşunlarla bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Silah, uyuşturucu ve mermilere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Sınır hattında ele geçirilen tabancalar

- Emniyette sergilenen tabancalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Hadi KURT-Kamera: ŞANLIURFA- ()

==============================================

Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yapımı süren battı-çıktı ve yağmurlama suyu hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalarak yaralanan işçi 45 yaşındaki Zekeriya Özyurt, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir- Ankara Karayolu'nda yaptırılan, taşeron firmanın yürüttüğü battı-çıktı ve yağmurlama suyu hattı kazı çalışmasında, bugün saat 10.30'da göçük meydana geldi. Toprağın kaymasıyla taşeron işçi Zekeriya Özyurt, toprak altında kaldı. Şantiye personeli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Toprak altındaki Zekeriye Özyurt itfaiye ve sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Özyurt, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Özyurt, ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRIYA 3 GÖZALTI

Öte yandan şantiye çalışanları, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı, bir gazeteci yaralandı, bir gazetecinin de fotoğraf makinesi elinden alındı. Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir'in de bulunduğu olay yerinde polis ekipleri olaya müdahale etti, saldırıyla ilgili çalışanlardan 3 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşçinin göçük altından kurtarılma çalışmaları

- Kurtarılan işçinin ambulansa bindirilmesi

- Şantiye personellerin polisle tartışması

- Olay yerinden genel görüntü

Haber- Kamera: Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), ()

================================================

Motorsikletli kap kaççıyı, güvercin merakı yakalattı

DİYARBAKIR'da seri bir şekilde 15-20 dakika içerisinde 4-5 kap kaç olayını gerçekleştiren H.K., meraklısı olduğu güvercinlerin sergilendiği krathaneye düzenlenen polis baskınında yakalandı.

Asayis Sube Mudurlugu Yankesicilik Dolandiricilik Buro Amirliği'ne bağlı ekipler, merkez ilçelerde motorsikletle dolaşarak 15-20 dakika içerisinde 4-5 kap kaç olayı gerçekleştiren yankesicinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Kap kaç olaylarının meydana geldiği güzergahta bulunan güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Kısa süren araştırmada H.K.'nın hastalık derecesinde güvercin meraklısı olduğunu belirleyen polis, güvercinlerin sergilendiği krathanelerde sivil kıyafetli polislerle tedbir aldı. 28 Şubat tarihinde akşam şaatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki bir güvercin krathanesine gelen şüpheli H.K., polisleri farkederek kaçamaya çalıştığı sırada yakalandı. H.K. ile ilgili yapılan incelemede, uyuşturucu ticareti, yaralama, kapkaç, yankesicilikten toplam 7 aranması ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. 15 ayrı kapkaç suçuna da karıştığı öğrenilen H.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Görüntü Dökümü (Mobese görüntüsü)

H.K. motorsikletle karayolunda seyirhalinde

Tespit ettiği bir kişinin elindeki cüzdanı alıp motorla uzaklaşırken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()-

================================================

Bulgaristan Milli Günü'nde Afrin şehitleri için saygı duruşu

BULGARİSTAN'ın Milli Günü nedeniyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlenirken, etkinlikler kapsamında eğlenceler iptal edildi. Resepsiyonda Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev'in daveti üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Türk askerleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Edirne'de Bulgar Ortodoks Sveti George Kilisesi'nde, Bulgaristan'ın 3 Mart Milli Günü ve baharın gelişi 'Baba Marta' günü nedeniyle ayin düzenlendi. Ayine Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Bulgaristan'dan gelen vatandaşlar ile kilise cemaati katıldı. Papaz Aleksandır Çıkırık'ın dualar ettiği ayin, okunan dualar, hacın öpülmesi ve kuru ekmek dağıtılmasının ardından mum yakılmasıyla son buldu. Ayini düzenleyen papaz Alexsandır Çıkırık, "Bugün Bulgaristan'ın kurtuluş bayramı. Baharın gelişi ve ölmüşler içinde dua ettik. İnşallah barış içinde huzur içinde yaşarız. Aynı zamanda Afrin'de şehit olan 8 genç Türk askeri içinde dua ettik. Artık kimse ölmesini istemiyoruz" dedi.

Bulgaristan'ın Milli Günü nedeniyle, kilisedeki ayinin ardından, düzenlenen yemekli resepsiyona geçildi. Resepsiyona Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluğun Avrupa Birliği ülkeleri arasında örnek teşkil ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasındaki olumlu görüşmeler geçtiğini söyledi. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğünü hatırlatan Valchev, "Geçtiğimiz yıldan bu yana iki ülke arasında ilişkiler aşırı derecede ilerlemiş durumda. En yüksek politik durumda görüşmeler gerçekleşmiş durumdadır. En önemli alanda, kültür alanında gelişmeler var. İki ülkenin birlikte ilerleyişi Avrupa'da ve dünyada örnek olarak gösterilmektedir. Bulgaristan'ın dönem başkanlığında 26 Mart'taki liderler görüşmelerini Avrupa Birliği katılımcıları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek" dedi.

AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN SAYGI DURUŞU

Bulgar Başkonsolos Vassil Valchev, konuşmasının son bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler için salondakileri ayağa kalkıp saygı duruşuna davet etti. Valchev, "Son günlerde çok üzücü haberler gündemde. Çok sayıda şehitler var Afrin'de. Şehit aile yakınlarına buradan başsağlığı dilemek istiyorum. Ve herkesi saygı duruşuna davet ediyorum diliyorum" dedi. Valchev'in konuşmasının ardından salondakiler şehit Mehmetçikler için saygı duruşunda bulundu.

Resepsiyonda bulunan halk oyunları gösterileri ve eğlenceler ise Afrin'de şehit olan Türk askerleri nedeniyle iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kilise ve ayine gelenler

Papazın dua okuması

Haç öpülüp mum yakılması

Ayinden genel ve detay

Papaz Alexsandır Çıkırık ile röp.

Başkonsolos Valchev'in konuşması

Şehitler için saygı duruşu

Resepsiyondan genel ve detay

Bileklere kırmızı beyaz ip takılması

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

===============================================

