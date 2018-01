DHA YURT BÜLTENİ-7

YURT BÜLTENİ -7

Özel Kuvvetler'in Milli ordu birikleri ile afrin'e girdikleri sırada çekilen görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel Kuvvetler ve müttefiki Milli Ordu birliklerinin bu sabah Afrin'e girdiği sırada çekilen görüntüler yayınlandı.

Görüntü Dökümü

-Özel Kuvvetler'in ve Milli Ordu birliklerinin görüntü

Haber: HATAY ()

Sınırı geçen ÖSO güçleri, ulaştıkları köylerde buldukları terör örgütü PKK/YPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe verip yaktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Haraketı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının, Kilis'in Gülbaba Köyünden Afrin'e karadan girmesi görüntülendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri, ulaştıkları köylerde buldukları terör örgütü PKK/YPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe verip yaktı.

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / KİLİS ()

Tugay komutanı sınırda

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Afrin'deki terörist gruplara yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yığınak yapılan Hassa ilçesine geçti. Operasyonu tank ve top atışlarıyla destekleyen sınır birliklerini ziyaret eden Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, gelişmeler hakkında yerinde bilgi aldı. Sugediğ'nde yaklaşık 1 saat kalan komutan, buradan ayrılıp başka bölgeye geçti.

Görüntü Dökümü

- 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay'ın bulunduğu aracın Sugediği yolunda ilerlemesi

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK/Ufuk AKTUĞ, (Hatay), ()

Ateş açılan bölgeye Türk bayrağı asıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, kara harekatına başlanan Kilis'in Gülbaba köyünde yaşayanlar, sınırda toplanarak, askerlere destek verdi. Kara unsurlarının sınırı geçmesinin ardından karşısında terör örgütü PKK/YPG mevzileri bulunan Gülbaba köyü sakinleri, daha önce de taciz ateşlerinin yapıldığı köyün hakim tepesi olan sınırda, uzun demir çubuğa Türk bayrağı astı. Köylüler, Türk bayrağını sınırda göndere çekip, dalgalandırdı. Topçu birliklerinin atışlarının sürdüğü ve seslerinin duyulduğu bölgedeki terör örgütü mevzileri de ateş altına alındı.

SINIRDA BAYRAK DAĞITILDI

Öte yandan Hatay Valiliği'nin çağrısı üzerine Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İlçe Müftüsü Mekki Solmaz, Yalangöz bölgesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Bölgede Türk bayrakları dağıtıldı. Kırıkhanlılar da Türk bayraklarını ev ve iş yerlerine astı. Reyhanlı Belediyesi'nce de ilçedeki evlere asılması için bayrak dağıtıldı.

Haber-Kamera: KİLİS ()

Kilis Valiliği'nde değerlendirme toplantısı

Kilis Valiliği'nde Vali Mehmet Tekinarslan başkanlığında Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Kurum müdürleri ile emniyet ve askeri yetkililerin katıldığı toplantıda harekatın genel durumu konuşuldu. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, harekatın sağlıklı devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlar şimdi iyi, sağlıklı çalışıyoruz. Bir arkadaş kendi alanıyla ilgili bir icra gerekiyorsa ve kendisinin karar verme merciinde veya karar mercisine ulaşması lazım. Arkadaşlarla bu 'Zeytin Dalı Harekatı' operasyonuyla ilgili bir araya geldik" dedi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Valinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

İçişleri Bakanı Soylu'ya Eruh'tan Bitlis'e giderken ATAK helikopterleri eşlik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eruh'tan Bitlis'e giderken sınıra yakın bölgede helikopter ile bölgede incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Soylu'nun havadan incelemesine ATAK helikopterleri eşlik etti

Görüntü dökümü

-Helikopterden genel ve detaylar

Haber: SİİRT BİTLİS -YURT ()

İş makinesinin önüne çıkarak teslim olan PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesi kırsalında, yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan ardından da güvenlik güçlerince gözaltına alınan PKK'lı terörist Hasan Demir’in teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elleri havada bekleyen ve cep telefonu kamerasıyla kendisini görüntüleyen güvenlik güçlerine ifade veren terörist, bölgede en son yaşanan çatışmada 3 kişilik terörist grubun içinde kendisinin de yer aldığını, sonrasında ise kaçarak, teslim olmaya karar verdiğini söyledi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında, 16 Aralık 2017 tarihinde, yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından da güvenlik güçlerince gözaltına alınan 'Agit Van' kod adlı terörist Hasan Demir, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.

‘ÇATIŞMADA 3 KİŞİYDİK’

PKK’lı terörist Demir’in kırsalda, iş makinesinin önünde ellerini havaya kaldırarak, teslim olma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere göre, bitkin olduğu gözlenen terörist, kendisini teslim almaya gelen güvenlik güçlerince yapılan ilk sorgusunda, bölgedeki bazı eylemleri kaç kişiyle yaptıklarına ve nasıl barındıklarına ilişkin soruları yanıtladı. Korucular tarafından çekilen görüntülerde, terörist Demir’in, "Peşimde adam yok. Tek başıma geldim. Teslim olmaya gidiyorum. Ben teröristim. Bölgede 3 kişiyiz. Diğerleri nerede, bilmiyorum. Ben, kaçtım onlardan. Silahım yok. Yanımdaki arkadaşlar, erkekti. 3 gündür yalnızım. Buralarda veya başka yerlerde de olabilir. Çatışma akşamı da 3 kişiydikö dediği duyuldu.

SIĞINAK ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Öte yandan PKK'lı terörist Hasan Demir'in verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Yağlıdere kırsalında yapılan arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, örgütün kullandığı sığınakta çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi, dürbün, telsiz ve uzaktan kumandayla patlatılan bomba düzenekleri ele geçirilmişti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde terör örgütlerine karşı geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teröristin teslim olma anına ait görüntüler

HABER: Fatih TURAN / TRABZON ()

Yunanistan'dan Kalalimnos Adası'nda askeri yapı inşaatı

YUNANİSTAN'ın Kalalimnos Adası'nda askerler tarafından inşaat çalışması yapılması dikkat çekti.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'na balıkçıları ve sahil güvenlik botlarını sık sık göndererek gerginliği neden olan Yunanistan'ın Kalalimnos Adası'nda bugün yaşanan hareketlilik dikkati çekti. Kardak'a yarım mil mesafedeki Kalalimnos Adası'na Leros ve İstanköy (Kos) Adası'ndan bu sabah roro gemisi ile kamyonlar getirildi. Kamyonların kasasındaki inşaat malzemeleri adadaki askerler tarafından indirilerek inşaat çalışmalarına başlandı. Adaya 50 kadar asker de getirildi. Adanın Kardak tarafına bakan yönündeki gözetleme kulesinin hemen yanında yapılan inşaat çalışması kameraları tarafından görüntülendi. Adadaki inşaat çalışmasının ne amaçla yapıldığı merak konusu olurken, Leros Adası'ndan gelen Yunan savaş gemisinin Kalalimnos Adası önlerinde güvenlik önlemi alması dikkat çekti. Zaman zaman Kardak'a yaklaşmak isteyen Yunan savaş gemisine

Türk Sahil Güvenlik botları engel oldu. Kardak'a yaklaşık 1 mil mesafade devriye gezen 313 nolu Türk Sahil Güvenlik botu, Kalalimnos Adası'ndaki gelişmeleri bulunduğu yerden takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kalalimnos Adası'ndaki inşaat çalışmasından görüntü

-Kalalimnos Adası'ndaki Yunan askerlerinden görüntü

-Yunan savaş gemisi inşaatın olduğu adanın önünde devriye gezmesi

-Kardak Kayalıkları ve Kalalimnos Adası'ndan görüntü

-Türk botunun devriye görevi yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

BBP Lideri Destici: Darısı Münbiç'e, Sincar'a diyorum

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' dolayısıyla hükümeti tebrik ettiğini söyledi. Destici, "İnşallah, darısı Münbiç'e, Sincar'a diyorum. Çünkü sadece Afrin ile bizim işimiz bitmeyecek. Peşine inşallah, Münbiç operasyonu gelecek. Irak'ın kuzeyine de operasyonlar yapılmalıdır ve biz, inanıyoruz ki yapılacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'deki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek, TSK'nın Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, YPG/PYD'nin, ABD Merkez Kuvvetleri'nin (CENTCOM) de desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde alan açmaya ve bölgeye yerleşmeye çalıştığını söyledi. Türkiye'nin, uzun zamandır ABD'ye, buna müsaade etmeyeceğini ısrarla söylediğini hatırlatan Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin artık sabrının tükendiği noktaya gelindiğinde de Türkiye, açık ve net olarak bizzat Cumhurbaşkanı tarafından müdahale edileceğine, buna müsaade edilmeyeceğini ve Türkiye'nin bu hususta hiç kimsenin gücünü ve kararlılığını sınamaması gerektiğini de çok kararlı bir şekilde ifade etti. Fakat buna rağmen ABD, YPG'ye destek olmaya devam eti. En nihayetinde dün Afrin operasyonu başladı. Bu harekatla birlikte bütün dünya Türkiye'nin ciddiyetini, kararlılığını ve gücünü de görmüş oldu. Türkiye'nin sınanacak ya da test edilecek bir ülke olmadığını, Türkiye'nin istediği anda istediği noktalara operasyon yapabileceğini ve bölgemizde Türkiye'nin evet demeyeceği , Türkiye'nin onaylamayacağı, Türkiye'nin kabul etmeyeceği hiçbir planın ya da projenin de uygulanamayacağını da göstermiş oldu."

'OPERASYONA DESTEK VERMEK HER KİŞİNİN GÖREVİDİR'

Türkiye'nin Afrin yönelik harekatının tamamen hukuka uygun ve meşru olduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye, hem uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını hem Birleşmiş Miletler Konseyi'nin terörle mücadeleden kaynaklanan haklarını hem Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkını kullanarak ve bütün bunları yaparken de Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne de saygı göstererek, bunu yaptığını ilan etti. Türkiye, CENTCOM- PKK iş birliğinde güneyimizde 'terör devleti' kurulmasına asla müsaade edemezdi. Bu tehdidi ve tehlikeyi ortadan kaldırma adına dün başlayan, bugün kara harekatıyla devam eden bu Afrin harekatına destek vermek Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan her kişinin görevidir. Büyük Birlik Partisi olarak düşmana 'düşman' denilerek, yapılan her hareketin, her harekatın, her hamlenin sonuna kadar yanındayız. Bu, sadece bizim değil; her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının da boynun borcudur" diye konuştu.

'PEŞİNE MÜNBİÇ OPERASYONU GELECEK'

BBP Lideri Destici, partisinin, başından itibaren Suriye'nin kuzeyinde ya da Irak'ın kuzeyinde terör varlığına müsaade edilmemesi gerektiğini ve bu anlamda her türlü harekatın yapılması gerektiğini savunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi bu harekattan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu da buradan ifade ediyorum ve bu harekatı başlatan hükümeti de tebrik ediyorum, destekliyorum ve inşallah darısı Münbiç'e, Sincar'a diyorum. Çünkü sadece Afrin ile bizim işimiz bitmeyecek, peşine inşallah Münbiç operasyonu gelecek ve daha sonra da Irak'ın kuzeyine de yine CENTCOM şemsiyesi altında yuvalanmaya çalışılan PKK ve YPG'lileri ortadan kaldırma adına da Irak'ın kuzeyine de yine operasyonlar yapılmalıdır ve biz inanıyoruz ki yapılacaktır."

Afrin yönelik harekatın milli mesele olduğunu vurgulayan Destici, "Bizim, hepimizin 'o, bu' demeden, hiçbir gerekçe göstermeden bu operasyona zerre kadar zarar verecek, itibarsızlaştıracak hiçbir yorum, açıklama içinde olmadan, 'ama, fakat, lakin' demeden sonuna kadar milletçe operasyonun arkasında durmak hepimizin yükümlülüğüdür. Hepimizin boynun borcudur. Bu, bir milli meseledir. Bu, bir devlet meselesidir. Dolayısıyla da bu işin şakaya gelir yanı yoktur" dedi.

'BBP İTTİFAKIN İÇİNDE'

Gazetecilerin seçim ittifakıyla ilgili sorularını da yanıtlayan BBP Lideri Destici, şunları söyledi:

"BBP olarak seçim ittifaklarının yolunun açılmasını arzu etmişiz. Bunu başından beri dile getirmişiz. Önümüzdeki seçimlerle ilgili de bu konuda milli ve yerli olanların, milliyetçilerin ve maneviyatçıların daha da açık bir ifadeyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlayan ittifak görüşmelerini yanında olduğumuzu, içinde olduğumuzu ve sonuna kadar da bu ittifakın yanında duracağımız, Büyük Birlik Partisi'nin de bu ittifakın içinde yer alacağını ifade ettik. Dolayısıyla da burada, bir kere daha ifade ediyorum. Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında şu an başlayan ve sürdürülen bu ittifak çalışmalarını yanındadır, içindedir ve dolayısıyla da Büyük Birlik Partisi, bu ittifakın içinde yer alacaktır Allah'ın izniyle. Yerel seçimlerle ilgili bu uyum yasalarını göreceğiz. Yerel seçimlerle ilgili de bir düzenleme var. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan bu uyum yasaları ittifak komisyonu çalışmalara başladı. Bu komisyonun kapsamında yerel seçimler de var. Tabi ki biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu sürece destek veriyoruz. Eğer burada da bir uzlaşma sağlanırsa yerel seçimlerde de ani ittifak, yasal hale getirilir, bir uzlaşma sağlanırsa yeni Büyük Birlik Partisi bu ittifakın da içinde yer alır."

Görüntü dökümü:

-Mustafa Destici'ni basın toplantısındaki konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

Otobüsün buzdolabından 64 kilo 540 gram altın çıktı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, buzdolabında piyasa değeri 10 milyon TL olan 64 kilo 540 gram kaçak külçe altın ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda Irak Süleymaniye-İstanbul arası sefer yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste, narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polis, buzdolabına baktığında içeceklerin arasına gizlenmiş ve paketlenmiş halde 64 kilo 540 gram 60 miligram külçe altın buldu. Altınların kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edildi. Altınlara el konulurken, otobüs şoförü H.E.(38) ve muavin Ö.Y. (25) gözaltına alındı. Altının piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Altınların paketlerinden çıkarılması

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 02 KB 345 plakalı otomobil ile 02 HKP 49 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Mehmet Nazif Yıldırım (25), Erdoğan Avçin (17), Mikail Avçin (29), Musa Yetişir (16) ve Gaffar Avçin (28) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Otomobillerden yola savrulan parçalar

- Karayolu kimsi olarak kapanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN - Kamera-ADIYAMAN-)

Maçka’da köy halkı, HES yapılmasına karşı çıktı

TRABZON’un Maçka ilçesinde Acısu Deresi üzerine yapılması planlanan Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatına yöre sakinleri tepki gösterdi.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Akarsu Mahallesi’nde Acısu Deresi üzerinde yapılması planlanan HES projesi, doğa üzerinde yarattığı tahribat ve derede yaşayan balık neslini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelindiği gerekçesiyle yöre halkının tepkilerine neden oldu. Bölgede HES yapılmasına karşı çıkan mahalle sakinleri bir araya gelerek HES inşaatı projesinin geçen yıl Kasım ayında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis’ince imar plan teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini, bu karara uymayarak çalışmalara devam edildiğini öne sürdükleri projedeki çalışmaların durdurulmasını istedi.

"DAMGASIZ AĞAÇ KESİMLERİ YAPILMIŞTIR"

Kalabalık adına konuşan mahalleli Serkan Yıldız, yörelerinde tescili doğal mağaraları, yaylalarıyla adeta cennetten bir köşe olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Turizmin bu denli artığı ortamda mahallemize karşı yapılan ihanetler bizi üzmüştür. Burada yapılmak istenen HES, tam olarak bulunduğumuz yerden geçerek Bakımlı Mahallesi’ne kadar uzanarak dereye dökülecektir. SİT alanı olan bir mağaranın altından geçecek olan bu HES projesine kim nasıl izin veriyor? Belediyenin almış olduğu meclis kararıyla bu proje iptal edilmiştir. Buna rağmen ilgili firma bazı kişilerin konumlarını kullanmaya çalışarak bu projeyi diğer kurumlar üzerinden başlatmak istiyorlar. Başlanmak istenen projenin giriş kısmından usulsüz ve de damgasız ağaç kesimleri yapılmıştır. İlgili kurumun buna nasıl müsaade ettiğini merak ediyoruz? Büyükşehir ve ilçe belediyemizden talebimiz almış oldukları meclis kararını uygulasınlar. Projenin yapılmaması için tüm mücadelemiz sürecek. Yörede 5 adet HES projesi yer almakta. Yapılmak istenen projeyle olacak olan bu HES’ler mahallemiz içerisinde akan bu dereye nefes alma imkânı vermiyor. Köyümüze dokunmayın deremiz özgür aksın."

"DEREDE BALIK AZALDI"

Gösteriye ayağı kırık olmasına karşın koltuk değnekleriyle gelen 14 yaşındaki Halil İbrahim Baş da projenin doğaya zarar vereceğini ifade ederek, "HES’lerden önce bu derede 10 tane balık tutuyordum, şimdi ise 2 tane balık dahi zor tutuyorum. Derede balık oldukça azaldı. Proje daha yapım aşamasındayken bu böyle bir de bittiğini düşünmek bile istemiyorum. Bu nedenle bu projenin durdurulmasını ve iptal edilmesini talep ediyorumö diyerek tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yapılan açıklamalar

Çevreden genel görüntüler

Mağara ve derelerin görüntüsü

Yöreli Halil Baş'ın konuşması

Mahallenin genel görüntüsü

Pankart ve detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR / TRABZON ()

Antalya'nın okul birincilerine 5 yıldızlı tatil

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB), Antalya'da, ortaokul ve lise son sınıfların okul birincileri ve ailelerine 5 yıldızlı otelde tatil hediye etti. Tatilden, 768 öğrenci ve 1536 yakını yararlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi 3 yıldan bu yana başarılı öğrencileri 5 yıldızlı tatille ödüllendirdiği tatil hediyesi projesini bu yıl da sürdürdü. 19 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtımı ardından okullar tarafından belirlenen okul birincisi 768 öğrenciyle 1536 yakını Antalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Belek'teki 5 yıldızlı Spice Hotel'de tatile başladı. Okul birincisi öğrencilerin 5 yıldızlı tatili 3 gün sürecek. Antalya'nın en ücra köşesindeki yerleşim yerindeki okul birincilerinden en lüks semtlerindeki okul birincilerine kadar öğrencileri kapsayan tatilde, birçok öğrenci ve ailesi ilk defa 5 yıldızlı otelde konaklama imkanı buldu.

BAŞKAN TÜREL AİLESİYLE ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Antalya'nın okul birincisi öğrencilerine 5 yıldızlı tatil fırsatı sunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parili Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve çocuklarıyla tatildeki öğrencileri ve ailelerini ziyaret etti. Başkan Türel, öğrencilerle otelde futbol ve basketbol oynadı.

TÜM BİRİNCİLER BİRLİKTE

Antalya'daki okul birincisi öğrencilerin 5 yıldızlı tatili ziyadesiyle hak ettiğini belirten Menderes Türel, "Her biri okullarının en başarılı talebesi olarak çok önemli başarılara imza atıyor. Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Onları teşvik etmek Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli görevlerimizden biri. Bu yıl 4'üncü defa sömestir tatilinde öğrencilerimizi aileleriyle 5 yıldızlı tatille ağırlıyoruz. Antalya'nın en ücra köşesindeki okulunun birincisi de burada, kent merkezinde bir kolejdeki okul birincisi de burada" dedi.

ÇOĞU İLK DEFA GELİYOR

Projeyi AKTOB'la ortak yürüttüklerini anlatan Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi'ne mali külfet gelmediğini, otellerin 3 gün boyunca öğrencileri ve yakınlarını ücretsiz misafir ettiklerini söyledi. Başkan Türel, şöyle konuştüu:

"Bu 3 gün boyunca okul birincilerimiz aileleriyle 5 yıldızlı tatilin keyfini en güzel şekilde yaşıyor, biz de onlarla bu mutluluğa ortak oluyoruz. Onları motive etmek, geleceğe hazırlamak bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu çocuklarımızın bazıları Gündoğmuş veya Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'ndeki okul birincisi. Birçoğu 5 yıldızlı otellerde bırakın tatil yapmayı önünden geçme şansını bile yakalayamamış kardeşlerimiz. Aileleriyle onlara bu fırsatı vermek bizim için büyük mutluluk."

'HER BİRİ MEKTUP GÖNDERİYOR'

Başkan Türel, tatil hediyesi dolayısıyla öğrencilerin ve ailelerinin kendisine çok sayıda duygusal teşekkür mektubu gönderdiğini, bu mektupları da tek tek sakladığını kaydetti.

HİÇ 5 YILDIZLI OTELDE KALMAMIŞLAR

Tatil hediyesi kazanan Kepez ilçesi kırsalındaki Başköy Ortaokulu birincisi Sudenaz Vural, geçen yıl bir arkadaşının birinci olarak bu tatili hak ettiği, kendisinin de çok istediğini ve çok çalışıp hak ettiğini söyledi. Anne ve babası ayrıldığı için 40 günlükten itibaren babaannesi Nimet Vural ve halası Arife Vural'ın yanında yaşayan Sudenaz, tatile de babaannesi, halası ve 3 kuzeniyle geldiğini belirtti. Babaanne Nimet Vural, torununa 40 günlükten beri baktığını ve 8 yıldır hep takdir- teşekkür getirdiğini, onunla gurur duyduğunu söyledi. Hala Arife Vural da ilk defa 5 yıldızlı bir otele geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim 5 yıldızlı otelin önünden geçmemiz mümkün değil. Menderes Bey'in yaptığı bu çalışma ve yeğenimin de başarısıyla insanların nasıl farklı hayatlar yaşamış olduklarını da gördük. Hiç önünden geçemeyeceğimizi düşündüğüm bir yerde tatil yapma imkanı bulduk."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Palyaçoların eğlendirdiği çocuklardan görüntü

Ailelerin görüntüsü

Başkan Menderes Türel çocuklarla maç yaparken görüntü

RÖP 1: Menderes Türel (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı )

Başkan Menderes Türel basket oynarken görüntüsü

RÖP 2: Sudenaz Vural

RÖP 3: Arife Vural

Çocuklar otel havuzunda yüzerken görüntü

Detaylar

haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

