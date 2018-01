DHA YURT BÜLTENİ-7

Düşen uçağın enkazını kaldırma hazırlıkları başladı (ek)

1)YOĞUN KAR YAĞIŞI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'ne bağlı Yukarıkaşıkara Köyü'nde dün düşen askeri nakliye uçağının enkazının bulunduğu bölgede incelemeler yapmak üzere 24 kişilik kaza kırım ekibi köye geldi. Sabah saatlerinde sağanak yağmurun etkili olduğu köyde, öğle saatlerinde ise kar yağışı başladı. Önce yağmur, ardından başlayan yoğun kar yağışı, köyden 12 kilometre uzaklıktaki dağlık alana ulaşımı zorlaştırdı. Uçağın enkazına ulaşıldığı dünden itibaren de bölgede uçağın karakutusunu aramaya devam eden ekipler, hem yağmur hem de kar yağışı nedeniyle ciddi zorluk yaşıyor. Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir gibi illerden gelen 24 kişilik kaza kırım ekibi, arazi tipi araçlarla, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ile AFAD'dan personelle birlikte enkazın bulunduğu dağlık alana çıktı. Kaza kırım ekibi kazayla ilgili teknik incelemelerin yanısıra karakutuyu arama çalışmalarına da katılacak.

- Kar yağarken

- Bekleme yapan arazi araçları

- Jandarma aracı

- Vatandaş görüntü

- İş makinesi görüntü

- Kaza kırım ekibinin arazi araçlarıyla olay yerine seyretmesi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-Emrah GÜL/ISPARTA

(EKİYLE YENİDEN)

2)İZMİR'DE FIRTINA RÜZGAR HAYATI FELÇ ETTİ

FIRTINADA DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

İZMİR'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmur ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi bulan fırtına hayatı felç etti. Özellikle Kordon'da yükselen deniz, fırtınanın da etkisiyle taşınca karayla deniz birleşti. Cadde ve sokakları göle çeviren deniz ve yağmur suları Kordon'daki kafe, restoran ve büfeleri de bastı. Vatandaşlar, "Yardım edin" diye bağırdı. Vatandaşlar, yolda yürüyebilmek için bellerine kadar büyük çöp poşeti geçirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, deniz ulaşımında da kesintiye neden olan fırtına için saat verdi ve 21.00'de kenti terk edeceğini duyurdu.

Kente gece boyunca yağan yağmur sabah saatlerinde yerini sağanak yağmur, dolu ve fırtınaya bıraktı. Yağmur ve fırtınanın şiddetini artırması üzerine işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, büyük güçlük yaşadı. Araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Deniz seferleri tamamen durdu. Fırtınanın etkisiyle, Konak Belediyesi'nin yılbaşı kutlamaları için yaptığı süslemelerden Alsancak'taki ışıklı kemer devrildi. Narlıdere İnönü Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Saatteki hızı zaman zamana 10 kilometreyi fırtınayla birlikte İzmir'in en prestjli yerlerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yükselen deniz taştı. Dev dalgalar oluştu. Sular cadde ve sokakları göle çevirdi, ev ve işyerlerini bastı. Kordon'da çoğu kafeterya ve restoran olan mekanların sahipleri ellerinde süpürgelerle suları tahliye etmeye çalıştı ancak başarılı olmadı. Cadde ve sokakları göle dönüştürdüğü yerde ilginç görüntüler oluştu. Deniz kenarında yürüyen bir sokak köpeği denizin yükselmesi ve karayla birleşmesiyle sanki deniz üzerinde yürüyor gibi bir görüntü oluştu. Etrafı sularla çevrili köpek, hareketsiz kaldı. İtfaiye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Kapakların açılmasıyla kenti pis koku sardı. Kordon'da bulunan İzmir Ticaret Odası'nın yeni yaptırdığı akıllı binasına sabah saatlerinde giren çalışanlar, ayaklarına, bellerine kadar uzanan mavi ve siyah renkli çöp poşetlerini geçirmek zorunda kaldı. Su tahliyesi konusunda işyeri sahipleriyle belediye ekipleri arasında tartışma yaşandı. Pantolonlarını dizlerine kadar sıyıran vatandaşlar, çaresizliklerini "Görüyorsunuz halimizi değil mi? Para kazandığımız yer mahvoldu. N'olur yardın edin!" dedi. Çok sayıda işyeri sahibi de yaşadıkları çaresizlik karşısında tepki gösterdi. İşyeri sahiplerinden Emre Bozok, "Sağanak durmuştu ama şiddetli fırtınadan dolayı dalgalar her yeri suyla kapladı. Dükkanın içine belimize kadar su doldu nargilelere bulmakta zorlandık" dedi. İşyeri sahiplerinden İsmail Akbulut, "Büyük çaresizlik yaşadık. Biranda fırtına çıktı, ardından su işyerine geldi. Araçların hızla geçmesi de baskında etkili oldu. Kordon'da trafik kapatılsaydı işyerlerini daha az su basardı" dedi. Su baskınlarından sonra kordon'a çok sayıda itfaiye ve AKS aracı gönderildi. Ancak boyu zamana zaman beş metreyi bulan dalgalardan dolayı müdahaleler etkili olmadı. Sağanak yağmur da, metrekareye Güzelyalı'da 9.8 kilogram metrekareye, Çiğli 5.4, Gaziemir 10.4 ve Karaburun 29.7 kilogram olarak düştü.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi de yazılı açıklama yaptı. Kentte denizin kabardığını, suların yükseldiğini dalgaların boyunun 4 metreye kadar çıktığını, rüzgarın şiddetinin de 103.3 kilometreye kadar yükseldiği ifade edelip, sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle 11 ağacın devrildiğini söyledi. Açıklamada şöyle dendi:

"Rüzgarın şiddeti, Konak ve Alsancak bölgesinde 71.6 kilometreyi buldu. Meteroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, lodosun yerini karayele bıraktığını, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceyi teyakkuzda geçirdi. Şiddetli lodos sonrası yapılan ilk tespitlere göre, Balçova, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş'ta toplam 11 adet ağaç devrildi. Narlıdere ve Balçova'da devrilen ağaçların altında kalan iki araç kurtarıldı. Deniz suyunun aşırı yükselmesi nedeniyle Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Konak ve Alsancak vapur iskelelerinde taşmalar yaşandı. Şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın deniz tarafındaki yürüyüş şeridi ve ahşap iskelelerde hasar oluştu. 1. Kordon'da da dalgaların kuvvetiyle parke taşları söküldü. Gece boyunca İZSU ekipleri de seferber oldu. Lodos ve deniz suyu yükselmesi nedeniyle, Karşıyaka bölgesinde yaşanan su taşkınına müdahale edildi."

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de, deniz ulaşımında da kesintiye neden olan fırtına için saat verdi ve 21.00'de kenti terk edeceğini duyurdu. Fırtınanın iç kesimlerde etkili olacağı duyuruldu. İzmir yarın mevsim normallerinde, parçalı bulutlu bir hava olacak.

- Fırtınadan görüntü.

- Vatandaşlarla röportaj.

- Su tahliye çalışmalarından görüntü.

- Su baskınından görüntü.

Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN, Davut CAN / İZMİR

3)MARMARA DENİZİ'NDE ULAŞIMA FIRTINA ENGELİ

TEKİRDAĞ'da hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken, Marmara Denizi'nde gemiler demir attı. Adalara yapılan feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Marmara Denizi'nde gece başlayan ve hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle seyre devam edemeyen yerli ve yabancı 15 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi. Balıkçılar da tekneleriyle balıkçı barınaklarına sığındı.

Tekirdağ'dan Marmara Adası, Karabiga, Saraylar ve Erdek'e yapılan arabalı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeni ile aksadı. Babaros Limanı'nda Karabiga ve Erdek'e gitmek için limana gelen canlı küçükbaş hayvan yüklü kamyonlar liman girişinde seferlerin başlamasını bekledi. Şiddetli fırtına nedeniyle, merkez Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta park halindeki 34 EJ 407 plakalı kamyonetin üzerine 4 katlı bir apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü. Kamyonetin camı kırılırken olay yerine çağrılan polis ekipleri güvenlik önemleri aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için binada kalan beton parçalarını temizledi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın gün boyu devam edeceğini ve denize çıkacakları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

-Liman girişinde bekleyen kamyonlar

-Kamyonların içerisindeki küçükbaş hayvanlar

-Denizdeki büyük dalgalar

-Limanda bekleyen feribotlar

-Denizde demir atan gemiler

-Binadan üzerine beton parçaları düşen araç

-Merdivenli itfaiye aracının binada önlem alması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ

4)SİLOPİ'DEKİ TANKLARIN BATIYA SEVKİYATI SÜRÜYOR

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırına geçen yıl getirilerek 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının, "Şehit Ercüment Türkmen Kışlası"na konuşlanan zırhlı askeri araçların olası Afrin operasyonu için Gaziantep ve Hatay'a doğru sevkiyatı sürüyor.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Silopi'ye getirilen, Çankırı 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bulunan Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda tankların olası Afrin operasyonu için batıya sevkiyatı sürüyor. Silopi'deki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından ilk sevkiyatı 15 Ocak'ta yapılan zırhlı araç sevkiyatı belli aralıklarla devam ediyor. Bugün GZPT ve ZPT ile tank ve tank çekici yüklü TIR konvoyu saat 10.00 sıralarından Silopi'den İpek yolu üzerinden Gaziantep ve Hatay tarafına 'a gitmek üzere yola çıktı.

-Zırhlı taşıyıcı ve tank yüklü TIR'lar karayolunda haraket halinde

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak)

5)KARS BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars'ta dün gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Soğuk havanın hakim olduğu ve yer yer sis ve kırağının kendini gösterdiği Kars'ta kar yeniden yüzünü gösterdi. Kar yağışı tarihi kent Kars'ı beyaz örtüyle kapladı. Gece saatlerinde yağan kar nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sabah saatlerinde Belediyesi ekipleri kentin birçok noktasında karla mücadele çalışması başlattı. Lapa lapa yağan karın altında vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirerek özlemini çektikleri karın tadını çıkardılar.

Öte yandan vatandaşlar bu yıl kış mevsiminin diğer yıllara oranla daha hafif geçtiğini belirterek karın Kars'a yakıştığına dikkat çektiler. Okulların tatil olmasına bir gün kala yeniden etkili olan kar yağışı öğrencileri de mutlu etti. Kar yağışını memnuniyetle karşılayan bir başka kesim ise kayakseverler oldu.

Ayrıca günlerdir havayolu ulaşımında da uçuş iptalleri ve rötarlara sebep olan sis ve kar yağışı nedeniyle Kars-İzmir uçuşu iptal olurken, THY 790 sefer sayılı Ankara-Kars uçağının yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum'a inmesine neden oldu.

-Gece karla kaplı zeminde ilerlemekte güçlük çeken araçlar

-Kar yağışı ve yürüyen vatandaşlar detay

-Kar temizliği yapan belediye ekipleri

-Vatandaşlar röportaj

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS

164 MB

6)BİNGÖL'DE 278 KÖY YOLLU ULAŞIMA KAPANDI

BİNGÖL'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde toplam 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Geceden itibaren yoğun kar yağışının devam ettiği Yedisu ilçesi ve Siirt'in Pervari ilçesinde ise bugün okullar tatil edildi.

Bingöl'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karlıova ve Yedisu ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Kar yağışının halen devam ettiği Yedisu ilçesinde ilçe merkezi ve bağlı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan aralıksız bir şekilde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 278 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 39 araç ve 101 personel, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu arada Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda bir gün eğitime ara verildi.

-Kar yağışı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL

7)KAYALIKTA MAHSUR KALAN KEÇİ 3 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

AMASYA'nın Aksalur Köyü şahin kayası mevkiinde 300 metre yükseklikte kayık yamaçta 1 haftadır mahsur kalan keçi, 3 saatlik çalışmanın sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Amasya'nın Aksalur Köyü şahin kayası mevkiinde Muhittin Güllü kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatırken bir keçi kayalık bir yamaçta mahsur kaldı. Güllü, önce kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler keçinin kurtarılması için özel bir tırmanış yapılması gerektiğini belirleyerek kurtarma çalışmasını planladı. 1 hafta 300 metre yüksekliğindeki kayalık yamaçta mahsur kalan keçi için kurtarma operasyonu yapıldı.

Muhittin Güllü'ye ait olan keçinin kurtarılması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Dağcılık Kulübü sporcuları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (AKDOSD) üyeleri harekete geçti. Dik bir yamaçta mahsur kalan keçiyi kurtarmak için seferber olan ekipler, 300 metre yükseklikteki yamaca halatlarla çıktı. Keçi bulunduğu yerden kurtarılarak yine halatlarla ekip tarafından yamaçtan aşağıya indirilerek sahibine teslim edildi.

Keçi kurtarma operasyonuna katılan Amasya Dağcılık İl Temsilcisi Hürrem Öksüz, "Bize öğretileni yaparak vicdanımızın sesini dinledik. Bu can 1 haftadır aç susuz olarak 300 metre yüksekliğindeki kayalıklarda kurtarılmayı bekliyordu. O canı oraya ölüme terk edemezdik. Zor ve bir o kadar tehlikeli alanda 3 saatlik çalışma neticesinde keçiyi sağ salim kurtararak sahibine teslim ettik" dedi.

-Ekiplerin hazırlık aşaması detay

-Şahin kayasında mahsur kalan keçi için kurtarma çalışması detay

-3 saatlik çalışma sonrası keçinin kurtarılması detay

-Keçinin sahibine teslim edilmesi detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:45 Dk) (BOYUT 421 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA

8)ÇANAKKALE’DE JEOTERMAL SERA'DA KIŞLIK SEBZELER ÜRETİLİYOR

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü Muhtarı Mehmet Gün ve oğlu Metin Gün, kendilerine ait arsada kurdukları serada termal sıcak suyla ısınma sistemiyle kışın bu bölgeden üretilmeyen domates, salatalık ve kıl biberi yaz kış üretecek.

Kemallı köyünde Muhtarı Mehmet Gün’e ait 22 dönümlük tarla içinde 2012-15 yılları arasında özel bir firma tarlayı kiralayarak elektrik üretimi yapmak için termal sıcak su arama sondaj çalışması yaptı. 180 derece sıcak su arayan firma, tarlada 60 ile 70 derece arasında sıcak su çıkınca çalışmaları sonlandırdı. Muhtar Mehmet Gün, firma yetkililerine açılan kuyunun kapatılmaması isteminde bulunarak, çıkan termal sıcak suyla Jeotermal ısıyla sebze ve meyve üretimi yapmaya karar verdi. 700 bin TL'ye mal olan Jeotermal Sera için bankaya taşınmazlarını teminat gösteren Muhtar Mehmet Gün, 528 bin TL kredi çekti. Üzerini ise kendi birikiminden tamamlayan Muhtar Mehmet Gün, elektrik çektiği tarlada, gerekli yer tespitinin ardından sıcak suyun 30 yıl kullanımı için Çanakkale İl Özel İdaresinden ruhsat aldı. Toplam 5 bin 130 metrekare alan üzerine kurulu sera içine 19 bin metre geopal boru döşedi. Geceleri 10 derecelik ısıyı koruyarak, çalışan sistem ile yaz kış bölgede üretilmeyen kıl biber, domates ve salatalık üretimine başlandı. Kemallı köyünde 1995 yılından bu yana babası Mehmet Gün ile seracılık yaptıklarını belirten Metin Gün (39), şöyle dedi:

"2 yıl önce önümüze bir fırsat çıktı. Jeotermal kuyu ruhsatı aldık. Bu işi sıcak su ile ısıtmalı bir şekilde yapmaya başladık. Buda bize bir avantaj kazandırdı. Çanakkale’mizde ilk defa jeotermal sıcak suyun ısısı ile kış mevsiminde üretilmeyen ürünleri yetiştiriyoruz. Bu şekilde tüketiciye daha sağlıklı ve daha taze ürünleri sunuyoruz. Jeotermal sera olarak 5 bin 130 metrekare alanımız var. Bu seramızda salatalık, domates ve kıl biber üretimi yapıyoruz. Jeotermal sıcak suyla ısıtmalı seramızda ürettiğimiz ürünlerin 50’sini biber olarak değerlendiriyoruz. Ortalama 10 ton biber elde ediyoruz. Domatesimizde ise 15 ton üretim yapıyoruz. Salatalıkta da bir sezonda 15 ile 20 ton arasında ürün alıyoruz.ö

Jeotermal Sera’da termal sıcak suyla ısınma sistemi sayesinde dört mevsim ürün yetiştirme özelliği olduğunu ifade eden işletme sahiplerinden Muhtar Mehmet Gün (65), “Seramızı termal ısı sistemi ile ısıttığımızda aylık 4 bin TL elektrik ücreti ödüyoruz. Eğer bu serada elektrik ile üretim yapsak bu maliyet 10 katına çıkabilir. Bu yüzden büyük bir tasarruf sağlıyoruzö diye konuştu.

-Jeotermal Seranın dışından genel ve detay görüntü.

-Jeotermal seranın kuyusundan görüntü.

-Jeotermak seranın içinden genel ve detay görüntü.

-Jeotermal serada çapa çaplayan Muhtar Mehmet Gün'den görüntü.

-Jeotermal serada üretilen domates, biberden görüntü.

-Jeotermal Serada yeni dikilen salatalık fidanlarından görüntü.

-Jeotermal Sera işletmecisi Metin Gün röp.

-Jeotermal Sera işletmecisi Muhtar Mehmet Gün röp.

-Muhtar Mehmet Gün ve oğlu Metin Gün'ün dalından biber toplamasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE

3 dakika 42 saniye

9)MUŞ'TA ÇİÇEK HASTALIĞI KARANTİNASI

Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayalıdere köyündeki, küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 21 gün karantinaya alındı.

Varto ilçesinin Kayalıdere köyünde ikamet eden Tufan Er, isimli besiciye ait koyun ve kuzular peş peşe telef olmaya başladı. Hayvan ölümlerinin önüne geçemeyen Er, durumu Varto Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden veteriner hekimler, hayvanlarda çiçek hastalığı olduğunu tespit edince köyü karantinaya alıp hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

15 gün içinde 45 kuzu ve 25 koyunun telef olduğunu ifade eden Tufan Er, her gün 5, 6 hayvanın öldüğünü söyledi. Tufan Er, "Toplam 70 adet koyun ve kuzumuz telef oldu. Ölümler aralıksız devam ediyor. Hasta olmayan hayvanları ayrı tutuyoruz ancak ölümlerin önüne geçemiyoruz. Hastalığın tedavisi olmadığı için sadece hastalığı hafifletecek ilaçlar veriyoruz" dedi.

Hayvanları yerinde muayene eden Veteriner Hekim Yasin Aydın ise yaptığı açıklamada, ihbar üzerine köye geldiklerini, hasta olan hayvanlardan gerekli numuneler alındığı belirterek, "Numuneleri Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdik. Numune sonucu gelmeden kesin bir hastalık üzerinde duramayız. Bölgede olası bir yayılmayı önlemek için 10 kilometre yarı çapında köyü karantinaya aldık" diye konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergün Çolakoğlu köye giden veteriner hekimlerin hastalıklı hayvanlardan numuneler aldığını ve numuneleri Elazığ'a gönderdiklerini belirtti. Çolakoğlu, "Çiçek hastalığı küçükbaş hayvanlarda görülen bir hastalık türüdür. Yetiştiricimiz hayvanlarının telef olduğunu belirterek bize müracaatta bulundu. Biz de köye veteriner hekimlerimizi gönderdik. İlk intiba çiçek hastalığı olduğu yönünde. Numuneler sonuçları gelince hastalığın ne olduğu ortaya çıkacaktır. Biz de her ihtimale karşı köyü 3 kilometre koruma ve 10 kilometre gözetim olmak üzere 21 günlük karantinaya aldık. Şu anda köye hayvan girişi ve çıkışları yasaklanmış durumda" dedi.

Besicilere uyarlarda da bulunan Çolakoğlu, "Hayvan sahiplerimiz, aşıları düzenli olarak yaptırmalıdır. Aksi halde hayvanların hastalıklara karşı bağışıklığı düşer. Biz sürekli hayvan yetiştiricilerimizi hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konusunda bilgilendiriyoruz. Hayvanların aşıları vaktinde yapılmış olsaydı bugün bu durum ortaya çıkmazdı. Hayvan sahiplerimiz, hayvanlarının hastalanmasını beklemeden de sürekli kurumumuzla irtibat halinde olmaları halinde veteriner hekimlerimiz kendilerine her türlü konuda yardımcı olacaktır" diye konuştu.

-Telef olan hayvanlardan görüntü

-Koyunlardan genel görüntü

-Telef olan hayvanlar ve hasta kuzudan görüntü

-Telef olan hayvanların taşınması

-Veteriner hekimin hayvanları muayene etmesi

-Hayvan sahibi Tufan Er açıklama

-Veteriner hekim Yasin Aydın açıklama

-Hasta kuzuların titremesinden görüntü

(Haber-Kamera: MUŞ

=============================================================