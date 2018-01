DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MÜTEAHHİTLİK OFİSİNDE SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Konya'nın Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde bulunan Ayrın Apartmanı altındaki inşaat ve müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde pompalı tüfekle işyerinden çıkması dikkat çekti. Polis çevre de geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü dökümü:

------------------------------------------

-Cep telefonu kamerası

-3 kişiyi öldüren şüphelinin olay yerinden ayrılması

-Olay yerinden detaylar

(Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya),()

=================================================

2)FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonucu İstanbul Ümraniye'de saklandığı evde yakalanarak Sakarya'ya getirildi. Sakarya'da daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in diğer yeğeni Şamil Gülen tutuklanırken, gözaltına alınan Keysan Gülen'in sorgusu devam ediyor.

SAKARYA, ()

==============================================

3)ÖLDÜRÜLEN ÜNİVERSİTELİ ZÜLAL'İN AİLESİ CİNAYET NEDENİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINI İSTEDİ

İZMİR'de, grafik tasarım bölümü öğrencisi Günhan Ö. (26) tarafından boynundan ve omuzundan kılıç darbesi ile yaralanıp öldürülen Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü'nün (21) annesi Bedriye Tütüncü, "Türk mahkemelerinden adalet istiyorum. Kızımın canını alan sanığa en ağır ceza verilmesini, idam edilmesini istiyorumö dedi.

Anne Bedriye Tütüncü (46), hayat dolu biricik kızının ölümüne inanamadığını söyledi. Tütüncü, muhabirine, hayat dolu kızının hayvanları ve insanları çok sevdiğini anlatırken, "Olay gecesi bile bir köpeği severken görüntüsü var. Zülal bir karıncayı bile incitmeyen insandı. Ama ona kıydılar. O gece aile apartmanında kimsenin olmaması da çok ilginç. Hatta, olay gecesi, o genç alt kattaki babasının evinde yatağın altında bulunan süs kılıcı alıp gelmiş ve kızımı vahşice öldürmüş. Kızımın ölümündeki sır perdesi hala kalkmadıö dedi.

"KATİLİNİN FOTOĞRAFI CÜAZDANINDAN ÇIKTI"

Kızının ölüm haberini medyadan öğrendiklerini söyleyen Bedriye Tütüncü, cenazeyi aldıkları sırada sadece morg görevlisinin bulunduğunu, cesedinden yere akan kanı kardeşi ile birlikte sildiklerini anlatırken şöyle dedi: "Polis merkezinden verilen kızımı ait cüzdandan sanığın fotoğrafının çıkması bizi şoke etti. Polis cüzdandan çıkan tüm eşya ve kartları bir tutanağa alırken, bu fotoğrafı kayıtlara geçmemesi bizi meraklandırdı. Kızımı katleden Günhan Ö.'nün kızımın yeni tanıştığı bir günlük arkadaşı olduğuna inanmıyorum. 1 günlük arkadaşlık olsa kızımın cüzdanından Günhan'ın fotoğrafı çıkmazdı. Günhan Ö.'nün ailesi olaydan sonra hiç ortaya çıkmadı. Ailenin çocuklarına sahip çıkıp çıkmadığını bile bilmiyoruz. Üzerine titrediğimiz, yıllarımızı vererek zor şartlarda sahip olduğumuz kızımızı toprağın altına koyduk. Onların ailesi ise tepki bile göstermiyor. Kızımı katleden sanığın yargılanıp en ağır cezaya çarptırılması için avukatımızla birlikte hukuk mücadelesi vereceğiz. Eşimi, beni ve tüm ailemizi birer 'yaşayan ölü' haline getiren sanığın idam edilmesini istiyorum."

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU TAZİYEDE BULUNDU

Bursa'ya çeşitli etkinlikler için gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve partililerle birlikte, İzmir'de hunharca öldürülen Zülal Tütüncü'nün merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Anne Tütüncü, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun olayın takipçisi olacağına söz verdiğini davayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da takip edeceğini söylediğini anlattı.

"POLİS BİZİ İKİ GÜN SONRA ARADIö

Baba, İsmail Tütüncü (56), kızının öldürüldüğünü televizyon haberinden duyduklarını, İzmir'e giderek kızının cenazesini aldıklarını anlatırken, "Cep telefonu var. Polis, numaralara bakarak anne-baba veya aile yakınlarından birini arayıp durumla ilgili bilgi verebilirdi. Polis bizi 2 gün sonra aradı; Kızımızın öldürülmesiyle ilgili şikayetçi olup- olmayacağımızı sordu. Avukatımızla birlikte İzmir'e giderek şikayetçi olduk. Sanığa, iyi hal ve tahrik uygulanmadan en ağır cezanın verilmesini istiyoruzö dedi.

Avukat Esra Akdarıcı da kızlarını kaybeden müvekkillerinin halen olayın şokunu üzerlerinden atamadığını söyleyerek, cinayetle ilgili polisin soruşturmayı eksik yürüttüğünü, sadece faili yakalamayı görev saydıklarını, cinayetin arkasındaki bir çok soru işaretini çözümsüz bıraktıklarını düşündüğünü söyledi. Akdarıcı, "Vahşice katledilen genç kızın ölümünün ardında satanist duygularla yapılmış bir ritüel olup- olmadığı atlanmamalıdır. İzmir Adliyesi'nde yapılacak yargılamalar sırasında tüm kadın platformları yanımızda görmek istiyor, desteklerini bekliyoruz. Adalet yerini bulacaktırö dedi.

"KILIÇ BENZERİ BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ"

Geçen 19 Aralık 2017 tarihinde iki üniversiteli gencin gece eğlencesi kanlı bitti. Olay İzmir Bornova'da meydana geldi. Özel bir üniversitede Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan 26 yaşındaki Günhan Ö. ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Zülal Tütüncü gece birlikte eğlendikten sonra Günhan Ö.'nün aile apartmanındaki evine gitti. Bir süre sonra çıkan tartışmanın ardından Günhan Ö. kılıca benzer bir bıçakla Zülal Tütüncü'yü boğaz ve omzundan ağır yaraladı. Aşırı kan kaybeden genç kız olay yerinde öldü. Günhan Ö. ise kısa süre sonra polisi arayarak cinayet işlediğini bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro ekipleri, evin yatak odasında Zülal Tütüncü'nün cesedini buldu. Bina yakınlarında araştırma yapan polis, Günhan Ö.'yü evin yakınındaki bir parkta yakaladı. Günhan Ö.'nün ailesinin de aynı apartmandaki bir dairede oturduğu ancak, olay günü şehir dışında bulundukları anlaşıldı. İzmir Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen ve daha sonra adliyeye sevk edilen Günhan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesi alınan Zülal Tütüncü ise, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde ailesi, yakınları, üniversite arkadaşları ve sevenleri tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Anne ve babanın görüntüsü

Röportaj

Öldürenin fotoğrafı

Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,()-

SÜRE: 2 dakika 20 saniye BOYUT: 57.6 MB

======================================================

4)'BUZUN EFE'SİNDEN DÜNYA REKORU

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'ndan yetişen sporcular, elde ettikleri başarılarla yankı uyandırmaya başladı. 'Buzun Efe'si lakaplı 12 yaşındaki Efe Çetiz, Dünya Basic Novice A Boys kategorisinin teknik kısmında 23.03 puanla 'dünya rekoru' kırdı.

Türkiye, buz pateninde yıllardır özlemini duyduğu başarılara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştirdiği sporcularla ulaşmaya başladı. Madalyalara doymayan Efe Çetiz, Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 'dünya rekorunun' yeni sahibi olurken, bir başka İzmirli Elifsu Erol ise yeni Türkiye rekortmeni oldu. 'Buzun Efesi' olarak tanınan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Efe Çetiz, 12 yaş ve altı grubu 'Basic Novice A Boys' kategorisinde 2014 yılında Çek sporcu Matyas Belohradsky tarafından kırılan rekoru tarihe gömdü. Efe, yarışmanın teknik kısmında toplam 23.03 puan elde ederek, Belohradsky'nin 22.93'lük derecesini geçmeyi başardı. İzmirli genç sporcununu puanı, Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce tescil edildi.

Aynı şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyesi adına bir diğer başarıyı ise 13 yaş üstü yıldızlar kategorisinde yarışan Elif Su Erol getirdi. Erol, 'Basic Novice A Girl' kategorisinde aldığı 89.19 puan ile bir önceki 86 puanlık rekorun sahibi İlayda Bayar'ı geçerek yeni Türkiye rekortmeni oldu.

30 MADALYADAN 26'SI ALTIN

Kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alarak başarı basamaklarını birer birer tırmanan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Efe Çetiz'in topladığı 29 madalyadan 25'i altın. Bu nedenle, antenörleri Efe'ye 'Altın çocuk' adını taktı. Gittiği her uluslararası turnuvadan madalyayla dönen Efe, European Criterium Turnuvası kapsamında İtalya'da düzenlenen Coppa Europa Yarışması'nda da Minik Erkekler kategorisinde 26.60 puanla birinci olmuştu. 26 yıldır düzenlenen bu yarışma sonrasında Çetiz, 'Golden Book'a (Altın Kitap) giren ilk ve tek Türk patenci oldu.

HEDEF OLİMPİYAT

6 senedir buz sporlarıyla ilgilendiğini belirten Efe Çetiz, Altın Çocuk hikayesinin nasıl başladığını şöyle anlattı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nu açtığını babamdan öğrendim ve ben de buz pateni kurslarına yazılmak istedim. Kursa gittikten belirli bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün sporcu seçmeleri vardı ve iyi olanlar arasına girmeyi başardım. Kendimi geliştirmek, daha da iyi şeyler yapabilmek için çok çalıştım ve şimdi dünya rekortmeni oldum. Hedefim olimpiyatlara katılmak. İdolüm ise ABD'nin yıldızı Nahtan Chen."

ELİF SU'NUN HAYALLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türk sporuna kazandırdığı buz pateninin bir diğer yıldızı Elif Su Erol, başarısını Milli Takım'da da sürdürüyor. 2012 yılından itibaren hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok başarı elde eden Elif Su'nun aldığı 21 madalyanın 15'i altın, 6'sı ise gümüş.

Geçici olarak yerleştikleri Erzurum'da kendisine hediye edilen patenle bu spora merak sardığını ifade eden 13 yaşındaki Erol, buz pateni kursuna bu dönemde yazıldığını dile getirdi. Kurs hocasının yurt dışına gitmesiyle Erzurum'daki buz pateni macerası sona eren Erol, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı buz pistini duyar duymaz babasına ısrar ederek hayalinin peşinden koşmak istedi ve babası da tayinini İzmir'e aldırarak bir yıldızın doğmasına sebep oldu. Türk Bayrağını en güzel biçimde taşımaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten genç yıldız Elif Su, "Türkiye rekortmeni oldum ancak hedefim dünyaya ülkemizi tanıtmak, olimpiyatlara katılmak" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------------

- Efe Çetiz ve Elif Su Erol'un antrenman yapmasından görüntü

- Efe Çetiz ile röp

- Elif Su Erol ile röp

- Yarışmadan görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

==================================================================

5)'İŞLENİRSE AT ETİNİ AYIRT ETMEK ZOR'

TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, at etinin işlenmesi halinde, yenilebilir diğer etlerden ayırt etmenin çok zor olduğunu kaydetti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 2015 yılında alınan 12 bin 500 kilo kavurma tipi kutulanmış et konservenin 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edilmesi ve Adana'da eti alınmış çok sayıda at ve eşek kemiğinin tespit edilmesinin ardından gözler kasaplara çevrildi. Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, at eti hakkında açıklama yaptı. At ve eşek etini vatandaşa yediren kişilerin şahsiyetinden şüphelendiğini belirten Yardımcı, “Kendi yiyorsa vatandaşa satsınlar. Bunların cezasının az olmaması lazım. Eğer ceza düşük olursa adam yine yapar. Bunlar hem meslekten men edilmeli, hem cezai işlem en ağırından olmalı" dedi.

GETİRİSİ FAZLA

Ata ulaşmak çok daha kolay ve ucuz olduğu için bu yönteme başvurulduğunu aktaran Osman Yardımcı, at sahibi attan vazgeçince, art niyetli kişilerin bu atları toplayıp topluca kestiğini kaydetti. At ve eşek eti kilosunun 3-5 liradan satıldığı duyumu aldığını aktaran Yardımcı, kar getirisi fazla olduğu için bu hayvanların kesildiğini söyledi. At eti ile dana etinin bir olmayacağınu kaydeden Yardımcı, şöyle konuştu:

“At etini kuşbaşı ya da kıyma yapıp satarlarsa vatandaşın yüzde 90'ı bu etin farkına varamaz. Kesen kişi zaten işlemeden o eti alıp dolabına koyamaz. Bu işi yapanların kasaplıkla ilgisi yok. Kasaplar günlük 50-60 kilo et satar, müşterisine at eti vermez. Biz daima müşteriden denetlenen kesimiz. Bizi devlet denetlemesin, vatandaş her gün defalarca denetliyor. Hurda yerlerde, hiç hijyenik olmayan yerlerde bu etler kesilip parçalanıyor. Kasaplardan daha çok büyük işletmeler bu etleri alıyor."

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

-Kesilen küçük baş hayvanların görüntüsü

-RÖP: Osman Yardımcı

-Mezbahadan görüntü

(260 MB /// 02.23)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

=================================================================

6)GÖLE KAYAK MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

ARDAHAN’ın Göle ilçesinde yapımı tamamlanan kayak merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kayak merkezinin açılışı için düzenlenen törene Vali Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Göle Kaymakamı Zafer Oktay, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, kayak sporcuları ve çok sayıda kişi katıldı. 750 metrelik kayak pisti ve telesiyej hattı ile saatte 600 kişi taşıma kapasitesine sahip olarak yapımı tamamlanan merkez, beğeni topladı. Vali Mehmet Emin Bilmez, şöyle dedi:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kayak merkezimiz, inşallah Türkiye’de kayak sporunda marka olmuş sporcuların yetişeceği bir tesis olur. Bu bölge insanı kayak sporuna çok yatkın ve çok meraklı. Burada yazımız gibi kışımız da ayrı bir güzellik taşıyor. İnşallah kayak severlerimiz kış aylarında güzel bir sezon geçirecek. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Milletvekili Orhan Atalay ise, “Memleketimiz, kar kış memleketi. İlk kez Ardahan Göle bölgemiz kardan kâr elde etmeye başlayacak. Kar eriyince su oluyor, bereket oluyor ama donunca da buz kayak merkezi ve hareket oluyor. Kayak merkezimizin ilçemize, bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, kayak merkezinde ilk kayak yapıldı. Vali Bilmez ve katılımcılar sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------------

-Kayak Merkezinden görüntü

-Kayak merkezinde kayan protokol ve öğrencilerden görüntü

-Konuşmalar

-Açılış

(Boyut : 216 MB Süre : 3 dakika 35 saniye)

(Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN ())

===================================================================

7)AKSARAY'DA GRUP İMERA KONSERİNE BÜYÜK İLGİ



AKSARAY'da konser veren Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera, yaklaşık 2 bin kişiyi coşturdu. Aksaray Belediyesince düzenlenen konserle sevenleriyle buluşan Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera 3 saat boyunca sahnede kaldı. Karadeniz müziğini davetlilere sunan İmera grubu uzun süre alkış aldı. Gruba teşekkür eden Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şöyle dedi: "Artık Aksaray'ımız salona sığmıyor. Buradan şunu anlıyorum ki, bundan sonra çok büyük salonlar yapacağız. Eğer horon yapmasını bilseydim burada size horon oynardım. İmera'nın ağzına sağlık. Salonu dolduran sizlere de teşekkür ediyorum."

Görüntü dökümü

-----------------------------------------

-Grup imera konseri

-Aksaray Belediye Başkanı'nın konuşması

-Konserden detaylar

(Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, ())

===============================================