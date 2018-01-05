DHA YURT BÜLTENİ-7 

Tamircide otomobilden sızan LPG gazı parladı: 1 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Üçüncü Sanayi Sitesi'ndeki LPG tamir servisinde, bir otomobilin LPG tankının bakımı yapıldığı sırada, tüpten işyeri içine sızan gaz parladı. Parlama sonucu çıkan yangında, bir kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Üçüncü Sanayi Sitesi 40 Sokak'taki LPG tamir ve montaj servisinde meydana geldi. İşyerinde çalışan 28 yaşındaki Mustafa Limoncu, sahibi tarafından bakım yapılmak üzere bırakılan 20 GG 592 plakalı otomobilin LPG tankının tamiratını yaptığı sırada, tüpten gaz sızıntısı meydana geldi. İşyerine dolan LPG gazı, birden parlayarak alev aldı. İşyerinde çıkan yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle koştu. Yangında yaralanan Limoncu, işyerinden çıkartıldı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Hafif yaralanan Mustafa Limoncu ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Limoncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sırasında gaz sızıntısı yaşanan otomobil de zarar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşyerinden ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Yangın tüplerinden görüntü

- Zarar gören otomobilden görüntü

- İşyerinden genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Adana'nın kurtuluş yıldönümü coşkuyla kutlandı

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı.

Kentin kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta, ilk tören Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ile milletvekilleri, gaziler, bürokratlar, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılacak kutlama töreni, yağmur nedeniyle Adnan Menderes Spor Salonu'nda yapıldı. Devlet büyüklerinin kutlama mesajlarının okunmasından sonra öğrenciler şiir okudu.

ATATÜRK KURTULUŞ İLHAMINI ADANA'DAN ALDI

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın milli mücadelede köklü bir şehir olduğunu belirterek, "Milli mücadelemizin meşalesi Samsun'da yakıldı. Bu meşaleyi yakan Atatürk sekiz ay önce buradaydı. Atatürk ilhamını Adana'dan almış, milletin cesaret noktasında Adanalılardan beslenmiş ve 1919'un Mayıs'ında bağımsızlık mücadelesini ateşlemiştir" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay meselesini Lozan'da çözememenin burukluğunu yaşadığını ama hiçbir zaman ümidini yitirmediğini ifade eden Sözlü,"Atatürk, 'Kırk asırlık bir yurt köşesi, düşman elinde esir kalamaz' sözleriyle inancını ifade etmiştir ve buradan da anlaşılacağı üzere Adana milli mücadelenin ilham kaynağı olmakla kalmamış, Cumhuriyet'in temellendiği şehir olmuştur. Atatürk'e kurtuluş ilhamı veren şehir aynı zamanda Cumhuriyet'i temellendirmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay sorununu çözmek noktasında sağlık probleminin olmasına rağmen en son geldiği şehir Adana olmuştur ve Hatay'ın anavatana katılmasının altyapısını oluşturulduğu ve temel kararların alındığı şehir de yine Adana olmuştur" diye konuştu.

Ardından Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığından alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a teslim etti. Demirtaş da bayrağı öperek teslim aldıktan sonra tören, halk oyunları ve sporcularla çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Atatürk Parkı'ndaki törenden genel ve detay görüntüler

- Protokolden görüntü

- Anıta çelenk konulması

- Bayrağın çekilmesi

- Atatürk anıtından görüntüler

- Adnan Menderes Spor Salonu'ndan görüntüler

- Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması

- Bayrak teslimi

- Vali Demirtaş'ın sporcularla görüntüsü

- Halk oyunları göstersinden görüntüler

Haber:Veysel DOGUÇ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Tunceli'de taşeron işçilerin kadro başvurusu halayı

TUNCELİ'de, son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarında çalışan 900 işçinin kadroya geçirilmesi amacıyla başvuruların alınması için bir tören düzenlendi. Törende, kadroya geçirilecek olan taşeron işçiler ve yakınları davul-zurna eşliğinde halay çekerek, kutlama yaptı.

Tunceli'de, son yayımlanan KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınacak olan 900 taşeron işçi için başvuru süreci başladı. Kadroya geçirilecek taşeron işçilerin başvurularının alınması için, Tunceli Belediyesi önünde imza töreni düzenlendi. Başvurularının alınması için törene katılan taşeron işçiler ve aileleri, Tunceli Belediyesi önünde davul ve zurna eşliğinde halay çekerek, kutlama yaptı. İmza törenine katılan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel de işçilerle birlikte halay çekerek, kutlamaya katıldı. Daha sonra Belediye önünde oluşturulan başvuru masasına gelen taşeron işçiler, kadroya alınmalarının ilk adımı olan sözleşmelerini imzaladı.

İmza töreninden sonra açıklama yapan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, KHK sonrası yasal işlemlerin derhal başlatıldığını belirterek, "Tunceli'de taşeron olarak çalışan 900 civarında vatandaşımız var. Resmi işlemleri ve prösödürleri tamamlanan işçilerimiz ile bugünden itibaren kadro sözleşmesini imzalamaya başladık. Tunceli adına çok güzel oldu. 900 aile artık daha rahat ve huzurlu olacak."dedi.

Görüntü Dökümü:

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- İşçilerin Belediye önünde toplanmaları

- Davul zurna eşliğinde halay çekmeleri

- Vali'nin Belediye'ye gelmesi

- Vali'nin işçilerle halay çekmesi

- İmza töreni

- Vali'nin konuşması

Haber-Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,() -

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Kilis'te, 'Şefkat timi' ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor

KİLİS Belediyesi bünyesinde kurulan 130 kişilik 'Şefkat Timi' ekibi kentteki ihtiyaç sahiplerine 365 gün yardım ediyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediye bünyesinde faaliyet gösteren 'Şefkat Timi' ile bir araya geldi. Hasan Kara, geçen yıl başında 10 kişi ile kurulan timin bugün 27'si gönüllü 130 kişilik dev bir kadroya dönüştüğünü ifade etti.

Belediyeciliğin sadece alt ve üst yapı olmadığını, gönüllere hitap etmeyi arzuladıklarını dile getiren Kara, "Bu ekibimiz her sabah ihtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret ediyor. Bugüne kadar 2 bin 250 hane ziyareti yaptılar" dedi.

Ekibin ziyaret ettiği hanelerde yaşayan ihtiyar, yardıma muhtaç ve engellilerin ihtiyaçlarını karşıladığını, evlerin tadilatlarını gerçekleştirip, kişisel bakımlarını yaptığını anlatan Kara, "Bu ekimiz tüm şehirde sokak sokak dolaşarak çalınmadık kapı bırakmıyor. Yemek yapamayan yatağa mahkum muhtacımızın yemeklerini yapıyor, yaşlının sobasını kuruyor. Hiç doğum günü kutlamamışa pasta yaparak mutlu olmasını sağlıyor. Ekibimiz bir yıl içerisinde yaklaşık 20 bin kişiye ulaştı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılan ekip üyeleri

- Hasan Kara’nın konuşması

- Ekip üyelerinin konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Gazipaşa'da içme su borusu patladı

GAZİPAŞA ilçesinde içme suyu ana hat borusunun patlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Gazipaşa'ya yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Sugözü Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen içme suyu ana hat borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle gece yarısı patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekip sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, yol dört taraflı trafiğe kapatıldı. Su borusunun patlamadığı Aydın Mahallesi'nde güvenlik gerekçesiyle enerji de kesildi. ASAT ekipleri Demirli deposu yanındaki vanayı kapatarak suyun kesilmesini sağladı. Patlak nedeniyle su metrelerce hava fışkırdı. Fışkıran suyun savurduğu taş parçaları çevreye sıçradı. Suyun kesilmesinin ardından ASAT ekipleri patlayan boruyu değiştirerek yeniden şebekeye su verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patlayan borudan

- Fışkıran su

- Ekiplerden detay

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

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