DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DEAŞ'A BİNGÖL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON: 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, CANLI BOMBA YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bingöl merkezli 5 ilde 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alınırken, kullanılmaya hazır, canlı bomba yeleği ele geçirildi. Valililkten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Müdürlüğünce koordineli olarak, yasadışı DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle operasyon düzenlediği belirtilerek şöyle denildi:"Bingöl Merkezli olarak İstanbul, Adana, İzmir ve Kilis illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda, 26 şüpheli yakalanmış olup 25 şüpheli hakkındaki tahkikat devam etmekte, Y. (17) isimli suça bürüklenen çocuk ise aynı gün adli mercilere sevk edilmiş olup ddli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 farklı ikamet ve 4 farklı işyerinde yapılan aramalarda, 1 adet kullanıma hazır İstişhad (Canlı bomba) yeleği, patlayıcı, bomba yapımında kullanılmak üzere hazırlanan ateşleyici ve fitiller ile 1 adet elektrik güç kaynağı, 3 adet çeşitli markalarda ruhsatsız av tüfeği, 46 adet, her biri 100 dolar olan toplamda 4 bin 600 dolar para,1 adet uzun namlulu silah üstü dürbün ele geçirildi. Halkımızın huzur ve güvenliğini sürdürmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."

BİNGÖL

2)ÇANTASI CEPHANELİK GİBİ

Adana'da portakal bahçesinde yakalanan cinayet zanlısı Fuat Demirdelen'in çantasından çıkan tabancalar, dürbünler ve bıçaklar, polisleri bile şoke etti. Şüphelinin üzerinden çıkanlar şöyle; "244 adet fişek, 1 av tüfeği, 3 tabanca, biri kanlı 4 bıçak ve kılıfı, 2 cep telefonu, 2 dürbün, 2 gözlük, 1 jop, 1 balta, 3 şarjör, 1 saat, 9 havai fişek rampası, 2 adet gaz spreyi, 6 meşale, 3 dizlik, 1 kamuflaj renkli hücum yeleği, 6 USB bellek, 1 ara kablo, 1 adet şarj cihazı, 1 pusula, 2 kelepçe, 1 çift eldiven, 1 fener, 1 yan keski, 1 kask, 1 tüfek kılıfı, şapka, külot, mont, ayakkabı, kar başlığı, tişört, kazak"

ADANA

3)OKUL BAHÇESİNDEKİ HEYELANDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesindeki Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin arka bahçesinde meydana gelen heyelan, büyük korkuya neden oldu. Heyelan nedeniyle öğrencilerin basketbol oynadığı saha ortadan ikiye bölündü. Okulda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde dün öğlenden itibaren yağmur etkili oldu. Gece saatlerinde ise Çiftlik Mahallesi’nde bulunan Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin arka bahçesinde yağışların etkisiyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu beton istinat duvarı çatladı. Kayan toprak bahçede bulunan basketbol sahasını ikiye böldü. Bahçedeki tribün ve buradaki kameriye de büyük hasar gördü. Bu saatlerde okulda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yaptığı açıklamada okulun bugün için tatil edildiğini, bir sonraki gün ise başka bir okulda eğitime devam edileceğini söyledi. Müdür Tosun ayrıca istinat duvarının kontrollü bir şekilde yıkılacağını ve ardından yeni bir proje yapılarak fore kazık sistemi ile yeni duvar inşa edileceğini bildirdi.

YALOVA

Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü olarak durdurulan transit gemi geçişleri, sisin etkisini yitirmesiyle birlikte normale döndü. Saat 04.00'de yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'ndaki trafik, sisin etkisini yitirmesiyle birlikte normale döndü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açtı. Güney'den Kuzey'e seyreden gemiler boğaza alınmaya başlandı. Ancak Çanakkale Boğazı, Kuzey'den Güney'e transit gemi geçişlerine bu kez de doğalgaz tankerinin geçişi nedeniyle saat 14.30'a kadar kapalı kalacak.

ÇANAKKALE

5)SİS, EDİRNE'DE ETKİLİ OLDU

EDİRNE'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Edirne, dün gece yarısından itibaren sisin etkisi altına girdi. Sabah saatlerinde yağmur yağışı ile birlikte görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşünce, araç sürücüleri, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis ve beraberindeki hafif yağmur yağışı nedeniyle hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Kentin belirli noklarında önlem alan polis ekipleri, sisli havada sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii de gözden kayboldu. Meteoroleji yetkilileri sisli havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.

EDİRNE

6)BU KAFETERYA ENGEL TANIMIYOR



TRABZON’da, Umuda Destek Derneği tarafından işletmeye açılan kafeteryada aralarında down sendromlularında yer aldığı engelli çocuklar garsonluk hizmeti veriyor, aile ekonomilerine destek sağlıyor. Vatandaşlarda down sendromlu ve engelli çocuklara destek için bu kafeteryayı tercih ediyor.

Umuda Destek Derneği, Ortahisar İlçesi Yavuz Selim Bulvarı üzerinde ‘Bu kafeteryada engel yok’ sloganı ile ‘Ballim’ adı verilen kafeterya açtı. Kafeteryada aralarında down sendromluların da yer aldığı 15 engelli çocuk çalışıyor. Kafeteryada içecek çeşitlerinin yanında yöresel tatlar, günlük ev yemekleri, pasta, poğaça gibi ürünler engeli bulunmayan 2 usta tarafından hazırlanıyor. Vatandaşların engelli çocuklara destek için ilgi gösterdiği kafeteryadan elde edile gelirin tamamı ise çalışanlara dağıtılıyor.

‘BU İLGİ EKSİLMESİN’

Trabzon Umuda Destek Derneği Başkanı kafeteryanın işletmecisi Reyhan Oral, engelli çocuklara faydalı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Trabzon Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğini aldıklarını söyledi. Oral, “Valimizin eşi hanımefendi ve Gönül Elçileri’yle beraber ilerliyoruz. Burasının hiçbir kamu kurumuyla bağı yok. Burada bütün engel kesiminden çocuklarımızı faydalandırmayı düşünüyoruz. Bizim amacımız buradaki çocukların rehabilitasyonunun devamı sağlayarak topluma farkındalık kazandırmak. Alileri içinde güvenli bir ortam oluşturmak amacındayız. Çocukların hayata üretken olarak katılabileceği bilincini artırmak istiyoruz. Kafeteryamız haftanın her günü acık. Biz bu konuda halkımızdan daha fazla ilgi bekliyoruz. Herkesin bir şekilde bu oluşuma destek olması ve devamlılığın sağlanarak, bu çocukların umutlarının sönmemesi için çabalıyoruzö dedi.

‘TÜM ENGELLİLERE AÇIK’

Kafeteryada 15 dolayında engelli bireyin hem eğitim, hem sosyal yaşama katkı amacıyla çalıştığını ifade eden Oral, şöyle dedi:

“Sadece bir engel grubundan değil, hepsini kapsayacak şekilde alım yapılıyoruz ve belli bir eğitim sürecinden geçtikten sonra engelli bireyleri burada istihdam ediyoruz. Burada sadece down sendromlu ya da otizmli gençlerin çalıştığı gibi yanlış bir algı var. Sadece belli bir grup değil tüm engel grupları bu projeye dahil. Kafeteryada müşterilerimizi çok ferah bir ortam karşılıyor, burada çocuklarımız boya el sanatları müzik faaliyetleri de yapıyorlar. Duvarlarda çalışan çocuklarımızın ders kapsamında yaptıkları süsler ve yazılar yer alıyor. Çalışma dışında gelişimlerine daha da katkı sağlamak için resim, kitap okuma, sınav hazırlığı gibi aktiviteler, kafeterya da yer alan kütüphanede gerçekleştiriliyorö

'MÜŞTERİLERLE ARAM ÇOK İYİ'

Kafeterya çalışanı engelli Mehmet Yılmaz, çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirterek “Burası bizim için çok güzel oldu. Hayatımıza bir hareket geldi. Ekibimi çok seviyorum. Müşterilerle aram oldukça iyi. Onları kibar bir şekilde karşılıyorumö dedi. Garsonluk yapan Damla Siyam da “Ben bir şeyler yapmak istiyordum. Hocalarımız bizi buraya getirdi ve burada çalışıyoruz. Garsonluk yapıyorum bana verilen yiyecek ve içecekleri masalara götürüyorumö diyerek çalışmaktan keyif aldığını söyledi.

Kafeterya müşterisi Elif Söylemez ise sık sık mekana geldiğini belirterek “Elimden geldiğince gelemeye çalışıyorum. Hem çocukların sosyalleşmesi için hem de bu şehirde yaşayan insanların buradaki kardeşlerimizin varlığına alışmaları için güzel bir fırsat. Umarım diğer şehirlerde de bu tür yerler açılır ve insanlar bu çocuklara destek olurlarö ifadelerini kullandı.

TRABZON

