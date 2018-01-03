DHA YURT BÜLTENİ-7

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER'E DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

1)AKŞENER’İN KONVOYUNDA KAZA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu-Giresun Havalimanından kalabalık araç konvoyu ile Giresun’a doğru yola çıktığı sırada Keşap İlçesi girişinde, 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Akşener’in konvoyu Giresun’a doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü

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Kaza detayları

Haber: Fatih TURAN - Kmaera: Selçuk BAŞAR GİRESUN-

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2)ADANA'DA TAKSİCİ BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

ADANA'da taksici Yaşar Özgan (60), boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu.

Olay, Çukurova ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde vatandaşlar, taksici Yaşar Özgan'ı boğazı kesilmiş halde buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgan'ın cesedinin yanındaki taksiyi incelemeye aldı. Ekipler, Özgan'ın defalarca bıçaklandığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit etti. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerin yan tarafında bulunun portakal bahçesi içerisinde kanlı bir valiz bulundu.

'TAKSİCİ ŞU ANDA YOK'

Bu sırada, Özgan'ın cep telefonu çaldı. Polisler ise telefona cevap vererek, arayan müşteriye "Taksici şu anda burada yok" dedi. Daha sonra polis görgü tanıklarının ifadesini alarak, cinayet zanlısının elinde silahla portakal bahçesine kaçtığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ölen adamın görüntüsü

- Ölen adamın çalan telefonu

- Polisin ölen adamın aracını incelemesi

- Ölen adamın ayakkabısı

- Cesedin örtülmesi

- Olay yeri genel görüntüsü

- Olay yeri inceleme çalışması

- Ölen adamın çalan telefonunu polisin alması

- Çalan telefona polisin cevap vermesi

- Olay yeri ve ambulansın görüntüsü

SÜRE:02'04" BOYUT:126 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, ()

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3)ÇOCUKLARDAN ANLAMLI SERGİ

ESKİŞEHİR'de ebru kursuna katılan 80 çocuğun yaptığı eserlerle açılan sergide elde edilecek gelir 12 yaşındaki lösemi hastası 'Devran'ın tedavisinde kullanılacak.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Merkezi ile Esentepe Çocuk Merkezi'nde düzenlenen 3 ay süreli ebru kursuna 7-12 yaş arası 80 çocuk katıldı. Kurs sonunda çocukların yaptığı eserlerden 88'i Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev galerisinde sergilendi. Gelirinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavisi süren lösemili 12 yaşındaki Devran adlı çocuğun tedavisi için harcanacağı belirtilen serginin açılışını Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç yaptı.

"ALKIŞLIYOR, KUTLUYORUM"

Belediye Başkanı Ataç kursiyer çocukları alkışladığını ve kutladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Böyle bir etkinlik nedeniyle çocukları ve velileri canı yürekten kutluyorum. Kutsal bir iş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Onkoloji kliniğinde yatan bir kardeşimize destek vermek gerçekten kutsal bir iş. Çocuklarımızın yaptığı bu iş o kadar büyük bir iş ki bütün şehre, özellikle de büyüklere bir farkındalık yarattı. Diyorlar ki 'biz böyle bir destek yapıyoruz bu kardeşlerimizin sağlığı için, ey Eskişehirliler siz de buraya destek verin' diyorlar. Ben onları alkışlıyorum. Onları kutluyorum."

Ebru kursu eğitmeni Fulya Can Öçgünler de 3 gün izleyicilere açık tutulacak olan sergideki eserlerin bağış yoluyla satışa sunulduğunu ve elde edilecek gelirin lösemili Devran'ın tedavisinde kullanılacağını söyledi.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç açılışını yaptığı sergiyi gezdi, 10 ebru eseri satın aldı.

Görüntü dökümü:

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-Ebru kursu eğitmeni Fulya Can Öçgünler'in konuşması,

-Sergideki eserlerin,

-Serginin yapıldığı galerinin dışından,

-Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın konuşması,

-Ataç'ın çocuklarla birlikte sergiyi gezmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera.Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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4)BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 7 ZEHİR TACİRİ GÖZALTINDA

Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda bir miktar bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürülüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, teknik takip ve fiziki izleme sonucu düzenlenen iki ayrı operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır şekilde paketlenmiş bir miktar bonzai, metamfetamin ve esrar ile 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Bir şüphelinin uyuşturucu madde satmak üzere yola çıktığı tespit edilerek başlatılan diğer operasyonda ise şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin maddesi, 3 adet tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

İki operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 10'u hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, G.G., A.Ö., M.K., Ö.S., Z.B., M.Ç. ve B.A isimli şüpheliler ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçuyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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:Şahısların emniyetten çıkışı

SÜRE: 29 sn BOYUT:30 mb

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()



