DHA YURT BÜLTENİ-7 

Tatilciler dönüş yolculuğuna çıktı

KURBAN Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri güzergahlarda önlem alarak trafiği yönlendirdi. TEM Otoyolu'ndaki yoğunluğun bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trafik yoğunluğundan görüntü

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ ()

===================================

Çöplükten yiyecek toplayan kadına devletten düzenli yardım

KAYSERİ‘de bayram günü Talas İlçesi'nde çöplükten yiyecek toplayan kadının 5 çocuk annesi 39 yaşındaki Gül Güvendiren olduğu, eşi 35 yaşındaki Taner ile beraber atık topladığı, çifte Melikgazi ilçesi Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nca her ay 3 kalemde 1100 TL para yardımı ve yakacak yardımı yapıldığı belirlendi.

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi'ndeki çöplükten yiyecek ve atık kağıt toplarken muhabirlerince görüntülenen Gül Güvendiren ile ilgili haberlerin medyada yayınlanması üzerine çok sayıda hayırsever ve sanatçı Haluk Levent harekete geçti. Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nce Güvendiren çiftinin Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi’ndeki evine uzman gönderilerek, görüşme yapıldı.

Aileye son olarak, Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 17 Ağustos’ta 300 TL bayram harçlığı verildiği, 5 çocuktan engelli 15 yaşındaki Efe ve 9 yaşındaki Serdal için her ay 300 TL’den 600 TL engelli, diğer 3 çocuktan 11 yaşındaki Çiğdem, 5 yaşındaki Nazar ve 3 yaşındaki Selma için de sağlık, eğitim ve sosyal destek için 500 TL olmak üzere toplam 1100 TL'nin banka hesaplarına para yatırıldığı ve her kış yetecek kadar kömür verildiği ifade edildi. Vakıf yetkilileri, "Aileye düzenli olarak, yıllardır devlet eli uzanmakta, gerekli maddi destek sağlanmaktadır" dedi.

Atık toplayan Gül Güvendiren, kendilerini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarına, bayramda çocuklarıyla birlikte çöplüklerden kağıt, karton, plastik gibi atık malzemelerin yanı sıra yiyecek de topladıklarını, özellikle çöpe atılan bayat ekmekleri, evlerinin bahçesindeki kümeste besledikleri tavuklara verdiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu da eve giderek incelemelerde bulundu. Belediye olarak aileye bundan sonraki süreçte maddi ve manevi destek vereceklerini belirten Karcıoğlu, Gül Güvendiren’e alışveriş yapması için 'Sosyal Yaşam Destek Kartı' verdi. Gül Güvendiren de yardım için ekiplere teşekkür etti. Güvendiren, "Geçimimizi atık toplayarak, eşim de inşaatlarda yıkım yaparak sağlıyoruz. İhtiyacım yok ama isteyenler yardım edebilirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çöplükten yemek toplayan kadının evi görüntü

- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye Yetkilisinin eve girişi

- Aile ile görüşmesi

- Çöpte yemek toplayan kadınla röp

- Yetkililerin evde ayrılması

- Detay görüntü

Haber: Cafer ZENGİN - Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, )

=======================================

Fakıbaba: İslam aleminin lideri Türkiye'dir

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin İslam aleminin lider ülkesi olduğunu ve bunun için hedef alındığını söyledi.

Bakan Fakıbaba beraberinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile birlikte Siverek İlçesinde Ak Parti teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Parti binasındaki törende partililer ve ilçe sakinleriyle tokalaşarak bayramlaşan Fakıbaba, daha sonra kalabalığa hitap etti. Herkesin bayramını kutlayan, birlik ve beraberliğin bozulmaması dileğinde bulunan Fakıbaba şöyle konuştu:

"Bizler inanmış insanlarız ve Müslümanız. Bakınız ne kadar güzel bir şekilde bayramlaşıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Allah'ın izniyle Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bizi kimse ayıramaz. Bizi bölmeye çalışıyorlar, Kürt, Zaza, Arap diye ayırmaya çalışıyorlar. Allah’a çok şükür hepimiz Müslümanız, bakın bayramı idrak ediyoruz. İslam aleminin liderinin Türkiye olduğunu herkes biliyor. Bizi niye vurmaya çalışıyorlar? Türkiye’yi bölecekler, küçültecekler, kukla bir adam getirip yönetecekler, 'işte Türkiye bu' diyecekler. Hayır 'işte Türkiye bu' diyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Parti binasında toplanan kalabalık

- Bakanın konuşması

- Bayramlaşma töreni

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

==========================================

Amasya'daki kazada ölen karı-koca toprağa verildi



AMASYA'da dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden Ahmet ve Fatma Al Çifti memleketleri Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Çamlıca Köyünde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Amasya-Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde yaşandı. İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Arap köyüne gitmek için yola çıkanların içerisinde bulunduğu 57 yaşındaki Bahattin Gedik yönetimindeki 34 RLZ 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Bahattin Gedik ile yanındaki 20 yaşındaki Rabia ve 56 yaşındaki Zehra Gedik ile 50 yaşındaki Ahmet ve 49 yaşındaki Fatma Al olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ölenler hastanedeki otopsilerinin ardından sabah saatlerine yakınlarına teslim edildi. Ahmet ve Fatma Al çifti Turhal ilçesine bağlı Çamlıca köyünde öğle namazına sonrasında köy caminde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Al çiftinin ailesi ve yakınları katıldı.

AKRABALARINA SÜRPRİZ YAPACAKALARDI

Al çiftinin cenaze törenine katılan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, çok büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek, "İki akraba ailemiz İstanbul’dan Turhal ilçemize geliyorlar. Buradaki akrabalarına sürpriz yapmak için geleceklerini haber vermiyorlar. Maalesef dün akşam elim bir trafik kazası sonrası hayatlarını yitirdiler" dedi.

Aynı kazada hayatlarını kaybeden, Bahattin, Zehra ve Rabia Gedik'in ise ilçeye bağlı Kayaören köyünde ikindi namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Çenze namazının kılınması

-Cenazeye katılanlar

-Cenazelerin uğurlanması

-Turhal Belediye Başkanın konuşması

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), ()

=============================================

Tunceli'de öldürülen 8 teröristten biri gri listede aranıyordu



TUNCELİ'de 2 gün süren operasyonlarda etkisiz hale getiren 8 PKK'lı teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan gri listede yeralan ve birçok kanlı eyleme katıldığı belirtilen, Diyarbakır Bismil İlçesi nüfusuna kayıtlı 'Argeş' kod adlı Mehmet Emin Özdemir olduğu ortaya çıktı.

Tunceli merkeze bağlı Uzuntarla Köyü kırsalında 2 gün boyunca gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda etkisiz hale getiren 8 PKK’lı teröristten 2’sinin, terör örgütünün Tunceli'deki sözde üst düzey sorumlularından olduğu öğrenildi. Hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen bu 2 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığı’nın gri listesinde yer alan Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı 'Argeş' kod adlı Mehmet Emin Özdemir olduğu belirtildi. M 16 otomatik tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirilen Özdemir, PKK’nın sözde 'Dersim eyalet komutanlığı' olarak adlandırdığı Tunceli bölgesinin doğu cephe sorumlusu ve örgütün mali kaynak sorumlusu olduğu kaydedildi.

2011 yılında örgüte katılan 'Argeş' kod adlı Mehmet Emin Özdemir’in özellikle Tunceli merkez, Nazımiye, Pülümür ve Mazgirt bölgesinde sözde vergi adı altında halktan haraç topladığı, Tunceli kırsalında birçok asker ve polisin şehit edilmesi gibi kanlı eylemlere de katıldığı öğrenildi.

Öldürülen diğer yönetici konumundaki teröristin ise 'Kurtay' kod adlı Salman Oğuz olduğu belirlendi. Mardin nüfusuna kayıtlı teröristin, el yapımı patlayıcı konusunda uzman olduğu ve özellikle Tunceli- Erzincan karayolunda mayınlama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Haber: TUNCELİ, ()-

==============================================