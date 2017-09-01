DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KIRIKKALE'DE 118 ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU

KIRIKKALE'de Kurban Bayramı nedeniyle yine bildik manzaralar meydana gelirken, saat 11.00 itibariyle kurban keserken 118 acemi kasap bıçak ve büyükbaş hayvan darbeleri sonucu hastanelik oldu. Kırıkkale'de hastanelerin acil servisleri el ve ayaklarından yaralanan acemi kasaplarla doldu. Kurban Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını kesmeye başlayan 118 acemi kasap, çeşitli yerlerinden yaralandı. Acemi kasaplar arasında elinden, kolundan, gözünden ve bacağından yaralananlar, tedavi altına alındı. Yaralı sayısının fazla olması nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorlar seferber oldu. Acemi kasaplar arasında durumu ağır olanlar müşahede altına alınırken, kimileri ise tedavilerini ayakta gördüler.

Görüntü Dökümü

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- Hastane acil servisi

- Acemi kasapların hastaneye gelişi

- Yaralananların tedavi görmesi

- Röportajlar

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()

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2)SAMSUN'DA KURBAN BAYRAMI

SAMSUN'da vatandaşlar, belediyenin gösterdiği alanlar, baş araziler ve kendi bahçelerinde kurbanlarını kesti.Samsun'da bayram namazı sonrasında vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban kesimi belediyelerin gösterdiği kesim alanları, mezbahaneler, vatandaşların kendi bahçeleri, hayvan pazarlarının yakınlarındaki boş arazilerde gerçekleşti. Samsun'da kendini yaralayan acemi kasaplar ise hastanelere başvurdu. Büyük ve küçükbaş kurbanlıkların kaçmaması için vatandaşlar büyük özen gösterdi. Bir çok yerde kurbanlık hayvanları kasaplar kesip vatandaşlara teslim etti. Öte yandan bir vatandaş kestiği kurbanlık boğayı traktör kepçesine asıp parçaladı.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların kurbanlarını kesmesi

-Traktör kepçesinden kesilen kurbanın parçalanması

-Detaylar

(SÜRE:2.59 Dk) (BOYUT:95.37 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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3)BURSA'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

BURSA'da kurbanını keserken yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

Bursa’da hastaneler, bayramın ilk günü acemi kasapların akınına uğradı. Kurban keserken elini ya da bacağını kesen ya da hayvanların tekme ve boynuzlarıyla yaralananlar hastanelere koştu. Durumu ağır olanlar ambulanslarla, hafif yaralılar ise kendi özel araçlarıyla hastanelere geldi. Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 saat içerisinde 45 acemi kasap tedavi olmak için geldi. Büyükbaş kurbanlığı keserken bacağından yaralanan Orhan Saylı, "Kurbanlığı yatrdık, kafasını kaldırırken boynuzu bacağıma girdi. Dikiş atıldı, bunada şükür" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Acemi kasaplardan görüntü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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ŞEHİTLİKLERDE BURUK BAYRAM

4)ŞEHİT YARBAY YAKUT' UN ANNESİ KIZININ MEZARI BAŞINDA DUA ETTİ

Kurban Bayramının birinci gününde şehirlikler dolup taştı. Bugün Bayram Namazından sonra şehitliklere akın eden vatandaşlar, şehitler için dualar okudular. Sabahın erken saatlerinde mezarlıkları doldular binlerce vatandaş hem yakınlarının kabrini ziyaret etti. Hem de şehitleri anmak için kabirlerine gittiler. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadılar.

YAKUT AİLESİNİN, AYRI İLK KURBAN BAYRAMI

Şırnak'ta 31 Mayıs 2017 günü düşen askeri helikopterde şehit olan Jandarma’nın ilk kadın komutanı olan 41 yaşındaki Yarbay Songül Yakut’un annesi Sabahat Yakut da kızının mezarı başında dua etti. Sabahat Yakut, şehit kızının fotoğrafını bağrına basarak, gözyaşı döktü.

ACEMİ KASAPLAR HASTELERE AKIN ETTİ

Her kurban bayramında yaşanan acemi kasap vakaları bu bayramda da yaşanıyor. İlk kazalar yaşandı ve çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar Malatya’da bulunan çeşitli hastanelerin acil servislerine koştu.

Görüntü Dökümü:

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-Şehitlikte ailelerin ağlarken detay görüntüleri

-Songül Yakut’un ailesi ziyaret

-Acemi kasapların hastanelere gelme görüntüsü

Taha AYHAN / MALATYA, () -

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5)İRANLILAR BAYRAMDA VAN'DA

TATİLLERİNİN büyük bir bölümünü Van'da geçiren İranlı turistler, kent ekonomisine de katkı sağlıyor. Turizmciler, 8 ayda 266 bin İranlı turistin Van'a geldiğini söylerken, bu sayının bayram tatilinin bitimine kadar 350 bini aşması bekleniyor. Gündüzleri alışveriş yapan geceleri soluğu disko ve barlarda alan İranlı turistler, Van Gölü'nde verdikleri tekne partileri, havuz ve sosyal tesislerdeki eğlenceleriyle de dikkat çekiyor.

Tatil için Van'a gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü. Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kapıköy Sınır Kapısından Van'a giriş yapan İranlı sayısı her geçen gün artıyor. Turizmciler, 8 ayda 266 bin İranlı turistin Van'a geldiğini ve bu sayının Kurban Bayramı sonu itibariyle 350 bini aşmasını bekliyor. Bayram tatili için Van'da gelen İranlılar, gündüzleri bol bol alışveriş yapıyor ve geceleri soluğu disko ve barlarda alıyor.

TURİSTLER EN ÇOK AQUA PARKI TERCİH EDİYOR

Van'da İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni mekanlar açılırken, en büyük ilgiyi ise Van Gölü kıyısındaki işletmeler çekiyor. Akşamları kapalı mekanlarda eğlenen İranlı turistler, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alıyor. Tekne gezilerine katılan İranlı turistler hareketli parçalarla coşup, gölün mavi sularında serinlemenin keyfini çıkarıyor. Van Gölü kıyısında geniş bir alan üzerine kurulan Van'ın ilk ve tek Aqua Parkı Divan Beach ise İranlı turistlerin en çok tercih ettiği mekan oldu. Burada gönüllerince eğlenen İranlı turistler, bol bol selfie çekiyor. Havuz kenarında hem serinleyen hem de hareketli parçalarla coşan İranlı turistler, eğlencenin tadını çıkarıyor.

İŞLETME SAHİPLERİ İLGİDEN MEMNUN

Van'da tüm otellerin yüzde yüz dolulukla hizmet verdiğini söyleyen işletme sahipleri ise İranlı turistlerin Van'a gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. İşletme sahipleri, İranlı turistlerin hem eğlendiğini hem de sıcak havada Van Gölü'nde serinlediklerini belirtti. İranlı turisler ise Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, "İran'a yakın olduğu için sürekli alışverişimizi Van'dan yapıyoruz. Bayramımızı geçirmek içinde buraya geldik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İranlı turistlerin eğlencesinden Drone görüntüleri

-Havuzdan yüzen ve Selfie çeken İranlılardan detaylar

-İranlılarla ropörtaj

-Drone görüntüleri

-İranlıların dans etmesi ve halay çekmesi

-İranlı ve otel işletmecisinden ropörtajlar

-İranlıların gece eğlencesi

-Detaylar

Orhan AŞAN/Safa ATMACA, VAN, () -

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6)KASİYER, SOYGUNCUNUN ELİNDEKİ KURUSIKI TABANCAYI ALDI

KARABÜK'te Volkan B., elinde kurusıkı tabanca ile markete girip kasayı soymaya kalktı. Paraları vermemek için direnen kasiyerin elinden tabancasını aldığı şüpheli, gelen polisler tarafından yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yüzüncü Yıl Mahallesi 1009 Caddede bulunan markette meydana geldi. Volkan B., iddiaya göre evinin karşısında bulunan markete girip yanındaki kurusıkı tabancayı kasiyere doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Şüpheli, parayı vermemek için direnen kasiyer Cihan Eren'e tabancanın namlusu ve kabzesi ile vurdu. Bu sırada marketin yakınında bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri geldi. Polisler silah çekerek şüpheliye teslim olmasını istedi. Bu sırada şüpheli tabanca ile kasiyerin ayaklarına doğru ateş etti. Silahın kurusıkı olduğunu anlayan Cihan Eren, şüphelinin elindeki tabancayı aldı. Bu sırada içeriye giren polisler Volkan B.'yi yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldı. Başına aldığı darbelerle hafif yaralanan kasiyer Cihan Eren, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı marketteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Daha önce hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası bulunan Volkan B., emniyetteki işlemleri ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anına ilişikin güvenlik kamera görüntüsü

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Marketten detay görüntü



Süre:(03.56) Boyutu:(125 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()



