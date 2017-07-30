DHA YURT BÜLTENİ-7 

İzmir'in 4 ayrı noktasında aynı anda yangın çıktı

İZMİR'de dört ayrı noktada çıkan yangınlar itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Buca Şahin Tepesi'nde çıkan yangına 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile müdahale edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde Toros, Portakal Vadisi ve Şahin Tepesi semtleri; Konak ilçesinde ise Kadifekale semti olmak üzere dört ayrı bölgede ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar korkuttu. Belediyeye bağlı itfaiye ekipleri 150 çam ve 100 zeytin ağacının bulunduğu Kadifekale'deki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ederken aynı anda Buca ilçesinde Toros, Portakal Vadisi ve Şahin Tepesi semtlerinde de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale etti. Şahin Tepesi'ndeki yangına 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Helikopterler alevlere körfezden aldığı suyla müdahale ederken, yangın söndürme uçağı köpük bıraktı. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken dört ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yangının çıktığı noktalardan görüntü

- Helikopter ve uçakların müdahalesi

- İtfaiye ve orman ekiplerinin çalışması

- Vatandaşların yardım etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR, ()



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İznik çöplüğündeki yangın devam ediyor

BURSA’nın İznik İlçesi şehir çöplüğünde 3 gün önce başlayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İznik-Hisardere yolu üzerinde bulan çöplükte geçen Perşembe günü başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle genişledi. Bursa, Yalova, Yenişehir, Orhangazi, Boyalıca ve Elbeyli’den gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yayılan dumanlar çöplüğe yakın mahallelerde oturanları rahatsız ediyor. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki vahşi depolama alanındaki yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangından detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa), ()-

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Şırnak'ta çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi kırsal kesiminde yürütülen operasyonda ve dün 9 PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirildi bölgede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beytüşşebap İlçesi Faraşin bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu kapsamında 30 Temmuz 2017 tarihinde Doğanyol Köyü bölgesinde arazi arama- tarama çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen depoda toprağa gömülü vaziyette; 4 adet RPG-7 Roketatar, 253 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 50 adet anti personel mayını, 250 adet sevk fişeği, 93 adet taarruz el bombası, 22 adet savunma el bombası, 9 adet fünye ele geçirilmiştir. Ayrıca 29 Temmuz 2017 tarihinde yapılan hava destekli operasyonda 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 33 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 5 adet M-16 şarjörü, 840 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 100 adet M-16 fişeği, 14 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 2 adet hafıza kart okuyucu, 2 adet flash bellek, 1 adet rüzgar ölçer, 1 adet Termal Kamera ve muhtelif ilaçlar ile örgüt dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir."

Haber: ŞIRNAK,()-

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Siverek’te Atatürk büstüne tahra ile saldırı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, başında sarık bulunan seyyar satıcı, Mehmet Malbora, 'Dinimizde putperestliğe yoktur' diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı. Saldırgan, büstün yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan çıkan askerler tarafından etkisiz hale getirilerek, polislere teslim edildi.

Siverek'te seyyar satıcı Mehmet Malbora, öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Şalvarlı ve başında sarığı bulunan Mehmet Malbora, bir anda Atatürk büstünün bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile büste zarar vermeye başladı. Elindeki tahrayla büste rastgele vurarak zarar veren ve 'Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?' diye bağıran Malbora'yı görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı. Olanlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi. Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Malbora'yı büstün olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin tahra ile büste saldırması

- Saldırganın bağırması

- Çevredeki kalabalık

- Jandarmanın şüpheliyi alması

- Jandarmanın saldırganı polise teslim etmesi

- Saldırganın olay yerinden götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA- ()

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Kahramanmaraş'taki tünelde zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun İlçesi'nde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş- Kayseri Karayolu'ndaki Göksun tünelinde meydana geldi. 27 yaşındaki Aykut Karaoğlan yönetimindeki 46 F 5920 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenyle kontrolden çıkarak tünel duvarına çarptı. Hemen ardından 64 yaşındaki Muharrem Zedeli yönetimindeki 46 E 3584 plakalı otomobil, Mevlüt Karakuş yönetimindeki 46 BE 404 otomobil ile kaza yapan otomobile çarptı.

Tünel içindeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen kazada sürücüler Muharrem Zedeli, Aykut Karaoğlan, Nuray Cücük, Muharrem Kaan Zedeli, Elif Mina Zedeli ve Nuran Zedeli yaralandı. Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 8 yaşındaki Muharrem Zedeli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilin duvara çarpması

- Diğer otomobillerin kaza yapan araca çarpması

- Kaza yapan araçlar

- Vatandaşın kazayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

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Yola düşen taşlardan kaçarken kaza yaptılar: 4 yaralı

SAKARYA D-650 Karayolu'nda yola düşen taşlardan kaçmak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kaza, Adapazarı-Eskişehir arası ulaşımı sağlayan D-650 Karayolu'nun Yukarıkirazca mevkiinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Adapazarı yönünde seyir halinde olan 41 B 8701 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Şahin, aracın önüne düşen taşlardan kaçmak için manevra yaptı. Nereden geldiği bilinmeyen taşlardan sıyrılırken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada ön camı tuzla buz olan ve yan vaziyette kalan otomobildeki 2 kadın ve 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar Ece Şahin(7), Ebru Şahin(2), Songül Şahin(35) ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ambulanslarla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ramazan Şahin önlerine bir taşın düştüğünü belirterek, "Bir taş gibi bir şeyler geldi.Toparlamaya çalıştım o esnada oldu. Aracı kurtarayım derken hakimiyetimi kaybettim sonra takla attı araba." dedi. Kaza sonrası olay yerine jandarma ekibi gelmeyince 112 ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlıkçılar sürücülere el işaretleri yaparak trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağladı.

Kaza sonucu hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜGEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()-

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Bakan Veysel Eroğlu: İstanbul'la alakalı çok büyük felaket olacakmış havası estiriyorlar

KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hava sıcaklıkları nedeniyle Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk ederdim" açıklamasına tepki gösterdi. Bakan eroğlu, "İstanbul'la alakalı çok büyük felaket olacakmış gibi bir takım havalar estiriyorlar. Yok öyle birşey kardeşim işi abaratmaya gerek yok. İlim adamı iddia etmez ispat eder" dedi.

DSİ Tesisleri toplu temel atma töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredisi sertifika törenine katılmak için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Bakan Eroğlu geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk ederdim" açıklaması üzerine işin abartıldığını söyledi. İstanbulla ilgili büyük felaket olacakmış havası estirildiğini kaydeden Bakan Eroğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Lütfen şimdi bizi dikkate alın, birkaç gazetede gördüm. Efendim 'İstanbullular Ağustos ayının başında şehri terk etsin.' Yok öyle bir şey kardeşim işi abartmaya gek yok. İlim adamı iddia etmez ispat eder. Bakın bunu özetle söylüyorum, üzülüyorum bazen insanlar 'şöyle olacak böyle olacak' diyor. Şimdi bakın şu anda İstanbul ile alakalı sanki arkadaşlar çok büyük bir felaket olacakmış gibi bir takım havalar estiriliyor. Biz 30 Temmuz’da İstanbul’da 30 derece tahmin ediyoruz ama geçmişte 37.4’e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha yüksek değerlere ulaşmış yani çok büyük bir felaket olacakmış gibi sunmanın bir manası yok."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Eroğlu'nun valilik ziyareti

-Açıklaması

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)()-

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Bakan Veysel Eroğlu: İstanbul'la alakalı çok büyük felaket olacakmış havası estiriyorlar (2)

CHP'NİN İŞİ GÜCÜ SKANDALDIR, YOLSUZLUKTUR, SOYGUNDUR

Kocaeli Valiliği'nin ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Eroğlu burada AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Kocaeli AK Parti Milletvekilleri tarafından karşılandı. Burada yaptığı açıklamada ana muhalefete yüklenen Bakan Eroğlu, "Yuvacık barajı skandalı Dünya'nın en büyük skandalıdır. CHP'nin işi gücü skandaldır, yolsuzluktur, soygundur. Bakın değerli arkadaşlar bunu hatırlatmak istiyorum eskiden burada su yoktu hatta bizi Gebze’ye Darıca’ya suyu İSKİ Genel Müdürlüğü olarak biz veriyorduk. Daha sonra Yuvacık barajı yapılmak üzere DSİ bunu büyük ölçüde tamamlamıştı ama bunun birilerine peşkeş çekmek için bunu Yap-İşlet-Devrete dönüştürdüler. Ama değerli kardeşlerim bizim 15 milyon dolara bitirdiğimiz İkitelli İleri İçme Suyu Artıma Tesisi'nin daha küçüğü bir kademe daha gerisini bunlar 148 milyon dolara bitirmişler. Bu özellikle 4.5 milyar dolarlık büyük bir soygun hala ödüyoruz. Şu ana kadar 3 milyar dolarını ödedik hala ödemeye devam ediyoruz. Diyeceğiz ki aziz milletimiz Kocaeli’nin güzel insanları unutma. Dolayısıyla esas soyanlar İstanbul’u Kocaeli’yi soyup soğana çevirenler bunlar." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan'ın AK Parti İl Başkanlığında karşılanması

-Bakan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)()-

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Denizde kaybolan 2 gencin cesedi balıkçılar sayesinde bulundu



GİRESUN’un Tirebolu İlçesi'nde girdikleri denizde akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Onur Öztürk ile Ümit Kılıç’ın cesetleri bölgede avlanan balıkçılar tarafından bulundu.

Cuma günü ilçenin Yılgın Köyü'nde denize giren Onur Öztürk ile Ümit Kılıç, bir süre sonra akıntıya kapılarak dalgalar arasında kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT ve Giresun Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edilirken arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter de havadan destek verdi.

2 GENÇ BALIKÇILAR TARAFINDAN BULUNDU

Akşam saatlerine kadar arama çalışmalarından sonuç alınamadı ve çalışmalar cumartesi günü de devam etti. Bir balıkçı teknesinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde denize atılan ağa, bir ceset takıldı.

Tekneye alınıp kıyıya çıkartılan cesedin Onur Öztürk’e ait olduğu belirlendi. Arama çalışmalarına bugün de devam eden ekipler plaj çevresinde bir bulguya ulaşamazken Tirebolu Limanı açıklarında teklensiyle avlanan bir kişi denizde ceset olduğunu fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Daha sonra da teknesine bağladığı cesedi Tirebolu Limanı'na getirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan incelemelerde olay yerinin 5 mil uzağunda bulunan cesedin, denizde kaybolan Ümit Kılıç’a ait olduğu anlaşıldı. Kılıç’ın cesedi daha sonra Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () -

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Kamyondan dökülen beton plakalar, otomobili hurdaya çevirdi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, manevra yapan kamyonun kasasındaki beton plakalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı otomobilin ön bölümü hurdaya döndü.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. TEDAŞ'ın elektrik kablolarını yer altına alan yüklenici firmaya ait Uğur K. yönetimindeki 65 AP 753 plakalı kamyon Fatih Caddesi'nde manevra yaptığı sırada, kasasında bulunan beton plakaların bir bölümü yol kenarında park halinde bulunan Aysun Demirel'e ait 27 SB 655 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İçerisinde kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçilirken, otomobilin ön bölümü ise hurdaya döndü. Olayın bildirilmesinin ardından polis kamyon sürücüsünün ifadesine başvururken, üzerine devrilen beton plakların kaldırılmasının ardından otomobil çekiciyle servise götürüldü.

Haber: Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep), ()

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