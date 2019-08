DHA YURT BÜLTENİ - 7

Minibüsten düşen kadının ölümüyle ilgili sürücü adliyede

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bindiği minibüsün açık olan kapısından düşerek ağır yaralanan Nafiye Şahin (39), tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Şahin'in ölümün ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü A.Ş., adliyeye sevk edildi.

Acı olay Gölcük'e bağlı Lütfiye köyünde 7 Ağustos günü meydana geldi. O.Ş.'nin kullandığı 41 J 3237 plakalı minibüse binen Nafiye Şahin'in para vermek istediği sırada araç hareket etti. Dengesini kaybeden Şahin, açık olan kapıdan düştü. Ağır yaralanan Şahin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından da Kocaeli'deki özel hastaneye sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Nafiye Şahin, yapılan müdahalelere rağmen dün, olaydan 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

Şahin'in ölümünün ardından minibüs sürücüsü O.Ş., Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü O.Ş., bugün Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

Evde ürettiği 760 litre sahte içkiyle yakalandı

Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 760 litre sahte içki ele geçirildi. İçkileri ürettiği belirlenen S.A., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Haydariye Mahallesi'nde S.A.'nın evinde kaçak içki ürettiği ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 145 litre sahte rakı, 15 litre votka ve fermente halde 600 litre rakı ile içki yapımında kullanılan 3 damıtma kazanı, 8 mayalama varili, 3 alkolmetre, 2 kilogram anason 95 boş şişe ele geçirildi. Jandarma, hakkında 5607 ve 4733 Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yaptığı S.A.'yı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arama kaydı olması nedeniyle gözaltına aldı.

Adıyaman'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta Halil Kermeli yönetimindeki 63 AAR 312 plakalı minibüs ile Cuma Kundalı'nın kullandığı 06 FE 5514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki Baran Karadağ, Celal Can, Merve Kermeli, İhsa Öğüç, Hazal Kermeli, Müslüm Kermeli, Mehmet Karadağ, Şadiye Karadağ ve Ümmü Gülsüm Karadağ yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kavşaktan dönmeye çalışan minibüs ile yolda ilerleyen otomobilin çarpışması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

Yüzlerce kişi Kocatepe'ye yürüdü

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 97. yılı dolayısıyla Şuhut ilçesine gelen yüzlerce kişi 14 kilometrelik yolu yürüyerek Kocatepe'ye çıktı.

Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' öncesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyündeki okul bahçesinde dün gece etkinlik gerçekleştirildi. Törene katılan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Divan Katibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı. Yüzlerce vatandaş Türk bayrakları ile 97 yıl önce kazanılan zaferin manevi duygusunu yaşamaya çalıştı.

'DEVLETİMİZ HER ZAMAN PAYİDAR OLSUN'

Alanda düzenlenen törende konuşan AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, 97 yıl önce atalarımızın kahraman orduyu Kocatepe'ye uğurladığını söyledi. Aynı anlayışla, aynı şuurla tüm katılımcıları Kocatepe'ye uğurlayacağını belirten Eroğlu, "Bundan 97 yıl önce aziz Atatürk ve silah arkadaşları Şuhut'ta Atatürk Evi olarak kurulmuş, restorasyon olan evde planlar hazırladı. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Büyük Taarruz kararı verildi. Kahraman ordumuz bu yolu takip ederek Kocatepe'ye kadar yürüdü. Dolayısıyla bu yola 'Zafer Yolu' diyoruz. Cenabı Allah'tan dileğimiz şudur; inşallah bize tekrar böyle İstiklal Marşları yazdırmasın. Devletimiz ilelebet payidar olsun veya aziz Atatürk'ün gösterdiği büyük hedeflere ulaşalım. Yani muasır medeniyet seviyesini yakalamak hatta üzerine çıkmak bizim en büyük idealimiz olması lazım" dedi.

Daha sonra Zafer Yürüyüşü'nü başlatan Eroğlu, Kocatepe'ye doğru ilerleyen grubu karanfil vererek uğurladı. Etkinlik havai fişek gösterisiyle devam ederken, vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.

BAYRAĞIMIZ HER ZAMAN DALGALANACAKTIR

7'den 77'ye yüzlerce insanın katıldığı Kocatepe yürüyüşünde bazı anne ve babalar çocuklarıyla birlikte yer aldı. Törene eşiyle katılan Murat Öner ise kendisinin de şehit torunu olduğunu belirtti. Kutlu bir zaferi yaşamanın gururunu yaşadığını aktaran Öner, "O günkü ruhu bizlerinde şu an yaşaması mükemmel bir şey. Korkmadan yaşamaya devam edeceğiz. Ocağımız kıyamete kadar tütecektir. Türk'ün ve Müslüman'ın bayrağı her yıl dalgalanacaktır" diye konuştu.

'O GÜNÜ YAŞAMAK VE HİSSETMEK İSTİYORUZ'

Kocatepe Yürüyüşü'ne Ankara'dan katılan Mejnun Sancak ise her yıl etkinliklere katılarak Kocatepe'ye yürüdüğünü söyledi. Coşkulu ve güzel bir yolculuk olduğunu belirten Sancak, "97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve Türk askerinin yürüdüğü bu kutlu yolda biz de yürüyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Türk askerinin neler yaptığını bizzat görmek, hissetmek ve yaşamak istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ DA O ANLARI YAŞASIN İSTEDİK'

Eşi, çocukları ve yakınlarıyla birlikte Zafer Haftası'na katılarak Kocatepe'ye yürüyen Önder Kılıçkaya, "Eşim ve çocuklarımla birlikte Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Çocuklarımızın da o anları yaşaması için yola çıktık" dedi.

'O ATMOSFERİ YAŞAMAK İSTEDİM'

Yürüyüşe katılan Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci de 97 yıl önce elde edilen zaferin atmosferini yaşamak için yürüdüğünü söyledi. Merdivenci, şöyle dedi:

"Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümünde bu atmosferde tüylerimiz diken diken oluyor. Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz için bugün yürüyüşe çıkmaya karar verdik ve hazırlık yapıyoruz. Biz bugün araçla ve pek çok imkan ile zor çıktığımız o tepelere atalarımız imkansızlıklar içerisinde çıkmışlar ve bize bu vatanı hediye etmişler. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz."

Hamile 3 kadın ile 2 çocuğu bırakıp kaçtı

Kütahya'da polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde Suriye uyrukluğu olduğu belirlenen hamile 3 kadın ve 2 çocuğu bırakan kimliği belirsiz sürücü, yaya olarak kaçtı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri, Afyonkarahisar karayolu 3'ncü kilometresinde uygulamasına noktasına gelen 81 EB 050 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Suriyeli olduğu öğrenilen sürücü, polisin arama yapması için aracı park alanına çektiği sırada yaya olarak kaçtı. Sahte kimlik verdiği iddia edilen sürücü, karanlıkta izini kaybettirdi. Otomobilde üzerlerinden kimlik çıkmayan ve hamile olduğu öğrenilen 3 kadın ile 2 çocuk yakalandı. Suriyeli sığınmacıların Sakarya'ya gitmek üzere Mersin'den yola çıktıkları belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar ve çocuklar ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada ise suç unsuru olabilecek bir şey bulunamadı. Soruşturma sürüyor.

3 kişi öldüren eski astsubay, film gibi operasyonla yakalanmış

Adana'da, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski astsubay Güçlü Doğan Tabur'un (50) film gibi bir operasyonla yakalandığı ortaya çıktı. Tabur'un ifadesinde, "Ben öldürmesem, onlar beni öldürecekti. Beni takip ediyorlardı" dediği öğrenildi.

Olay, 22 Ağustos'ta saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Güçlü Doğan Tabur, evinden çıkıp bindiği otomobilini yol ortasında durdurup, motosikletiyle geçen Hayati Özkaya'ya tabancayla ateş açtı. Kanlar içinde kalan Özkaya, motosiklet ile yola düşerken, Güçlü Doğan Tabur. yeniden otomobiline binip, 500 metre ilerideki kahvehanenin önüne geldi. Güçlü Doğan Tabur, ikinci kez otomobilinden inip, kahvehaneye ateş açtı. İçeride oturan Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi, başlarındın vuruldu. İsmi öğrenilemeyen 1 kişi de hafif yaralandı. Güçlü Doğan Tabur, tabancasındaki kurşunlar bitene kadar havaya ateş açtı. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı olayın ardından Tabur, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hayati Özkaya (39) ile Necmettin Şahinoğlu (69) ve Okan Develi'nin (37) hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Sokakta oynarken babaları Hayati Özkaya'nın uğradığı saldırıya tanık olan ve kahvehaneye sığınan Halide ve Osman Özkaya kardeşleri ise komşular sakinleştirmeye çalıştı.

Olayın ardında harekete geçen cinayet büro ekipleri, 4 yıl DSP Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu da ortaya çıkan Güçlü Doğan Tabur'u yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Psikolojik sorunları bulunması nedeniyle TSK ile ilişiği kesilen Güçlü Doğan Tabur'un, saldırıyı cinnet getirerek, gerçekleştirdiği öne sürüldü.

KATLİAM YAPMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI

Yapılan sorgu sonrasında ise saldırganın, 3 kişiyi öldürdükten sonra evine gidip, buradaki silahları alıp, cinayetlere devam etmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Güçlü Doğan Tabur, nöbetçi mahkece tutuklandı.

KORKUP TESLİM OLDU

Saldırganın yakalandığı anın ayrıntıları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, saldırıların ardından polis, mahalleyi abluka altına aldı. Tabur'un da evine gittiğini belirledi. Güçlü Doğan Tabur'un otomobilinin evin önünde olduğunu tespit eden polis, operasyon için hazırlığa başladı. Bu sırada eski astsubay, evden aldığı silah ve av tüfeğiyle dışarı çıktı. Güçlü Doğan Tabur, teslim olmasını isteyen polislere elindeki silahı doğrulttu. Yaklaşık 10 polis memuru da tabancalarını çekip, şüpheliye doğrulttu. Polislerin tabancasını bırakarak, teslim olmasını tekrarladığı Güçlü Doğan Tabur, korkuyla teslim oldu. Şüphelinin emniyette, "Ben öldürmesen, onlar beni öldürecekti. Beni takip ediyorlardı" dediği öğrenildi.

ADANA, ()-