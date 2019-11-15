DHA YURT BÜLTENİ - 7 

Kalenin surlarını tehdit eden ağaçların kökü kurutulacak

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi'nde, surların içindeki ağaçların kökleri, kale taşlarında hasara neden oluyor. Savaş dönemlerinden kalan kale duvarlarının, kök salan ağaçlar nedeniyle yerinden oynadığı ve yıkılma tehlikesinin olduğu belirtildi. Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, ağaçların, diplerine özel ilaç enjekte edilerek, kurutulacağını söyledi.

'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2015 yılının Temmuz ayında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasra Kalesi; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi. Kale surlarında zaman zaman tadilat ve restorasyon yapıldı. Karadeniz'in dalgaları nedeniyle surların altındaki kayaların yıkılmasıyla tehdit altında olan Amasra Kalesi'nin şimdi de üzerinde ve yanlarında büyüyen ağaçlar ve kökleri yüzünden yıkılma riski var. Büyük ve Küçük Liman, Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan, 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarında büyüyen ağaçlar, duvarları tehdit ediyor.

Tarihi kalede doğal olarak yetişen sarmaşıkların yanı sıra yabani otlar, incir ve defne ağaçları, kale taşlarını yerinden oynatmasının yanında düşürmeye de başladı. Özellikle kale surlarının Kaleiçi ve Boztepe mahallelerindeki surların üzerinde ve yanlarında büyüyen ağaç kökleri, sayısız savaşlarda yıkılmayan kalenin duvarlarındaki taşları yerinden oynatarak, bozulmasına neden oluyor. Kaleiçi Mahallesi'ndeki Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Orta Çağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla tarihi eserler arasında özgün örnek oluşturan Amasra Kalesi'nin surlarında çok sayıda ağaç yetişiyor. Zaman zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye tarafından devasa boyutlara ulaşan ağaçların köklerine, kimyasal yöntemlerle özel ilaç enjekte ediliyor. Buna rağmen taşların içindeki topraklardan dolayı yeniden filizlenen ağaçlar, büyümeye devam ediyor. Kemer köprüsünün Boztepe Mahallesi'ne girişindeki surların üzerinde büyüyen incir ağaçlarının köklerinin yeraltından ilerleyerek, evlerin temellerine kadar ulaştığı biliniyor. Öte yandan Boztepe Mahallesi'ndeki surların tamamını da sarmaşıklar kapladı.

TEKNİK HEYET GELDİ, KALE ONARIMI BAŞLAYACAK

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Kalesi'nin 3 bin yıldan daha önceki tarihe sahip olduğunu belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir heyet geçtiğimiz günlerde ilçemize gelerek, incelemelerde bulundu. Gereken teknik analizler yapıldı. En kısa sürede kalemizin tahrip olan yerleri aslına uygun olarak tadilatına başlanacaktır" dedi.

İNCİR AĞAÇLARINI KÖKLERİNE ÖZEL İLAÇ

Kaymakam Gürbüzerol, kale surlarında büyüyen ağaçlarla ilgili, "Kalemizin surlarında bulunan bitki ve ağaç temizliği de başlayacak. Surlarda büyüyen ağaçlar ise rüzgarla ya da kuşların ağızlarından düşen tohumlarla büyüdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle surlarda büyüyen incir ağaçlarının kurutması çok zor olacak; ama biz bununla mücadele için de bilim adamlarından görüşler aldık. Bunun sonucunda zirai ilaçları bu ağaçların köklerine enjekte edilecek. Tabi bu işlem sürekli olacak ve her yıl bahar aylarında bu işlemi yapacağız. Bu ağaçlar maalesef kale taşlarının içinde olduğu için zarar veriyor. Yapılacak çalışmalardan sonra güzel bir görünüme bürünecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), () -

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Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh, kirlilikten kurtuldu

Bayburt'ta, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan, 431 kilometre uzunluğundaki nehri Çoruh için kirlilik tehlikesi oluşunca proje geliştirildi. Kentte kurulan atık su arıtma tesisiyle kanalizasyon ve atık suların nehre bırakılmasının önüne geçildi.

Bayburt'ta, Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan Batum'dan Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri'nin kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine proje geliştirildi. Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan, 431 kilometre uzunluğundaki nehri Çoruh için Bayburt'ta atık su arıtma tesisi kuruldu. Bu sayede kanalizasyon ve atık suların nehre bırakılmasının önüne geçildi. 4 yıl önce faaliyete geçen tesisle toplam 10 milyon metreküp su arıtılarak, nehre bırakıldı. Kötü kokunun yayıldığı nehir, kirlilikten kurtarıldı.

Tesis sorumlusu Gözde Güneş, günlük 7 bin metreküp suyun arıtıldığını belirterek, arıtma çalışmaları ile suyun kirlilik derecesindeki değişikliğin gözle görülür hale geldiğini söyledi. Güneş, "Eskiden tarımsal sulama için Çoruh Nehri'ni kullananların çok fazla şikayetleri oluyordu, hem kokudan rahatsız olduklarını hem de ayaklarında yaralar çıktığını ifade ediyorlardı. Şimdi tesis ile birlikte bu şikayetler de kalmadı. Aslında burası Bayburt için büyük bir yatırım. Birkaç yıl önce kokudan dolayı kimse Çoruh Nehri'nin kenarında yürüyemiyordu" diye konuştu.

Nehir kenarında yürüyüş yapan Davut Doğan da "Eskiden nehir kenarından geçtiğimiz zaman burnumuzu kapatarak, yürümek zorunda kalırdık. Şimdi koku kalmadı, Çoruh Nehri'ne artık kanalizasyon akmadığı için mutluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Atık su arıtma tesisinden detaylar

-Çoruh Nehri'nin drone ile detayları

-Tesis Sorumlusu Gözde Güneş ile röportaj

- Nehir kenarında yürüyüş yapan Davut Doğan ile röportaj

- Çoruh Nehri'nin eski kirli halinden detaylar

-Nehir kenarında yürüyüş yapan vatandaşlardan detaylar

(SURE: 03.05 DK) (BOYUT: 345 MB)

Haber-Kamere: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, ()

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Muay thaici çift, evdeki sorunları ringde çözüyor

Antalya'da, çocuklarını spora yönlendirmek amacıyla 4 yıl önce muay thai'ye (dövüş sporu) başlayan Alim Atakan (40) ve Hasibe Canseven (38) çifti, birlikte çalışarak hazırlandıkları Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez çıktıkları ringde gümüş madalya kazandı. Avrupa Federasyon Kupası'na hazırlanan ve şimdi milli formayla altın madalya kazanmayı hedefleyen Canseven çifti, evdeki sorunları ise ringe taşıyarak spor kuralları çerçevesinde tartıştıklarını söyledi.

Çocuklarını spora yönlendirmek için gittikleri salonda dövüş sporuna ilgi duyan Alim Atakan Canseven, 4 yıl önce muay thai branşına başladı. Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan Canseven, daha sonra eşi 2 çocuğunun annesi Hasibe Canseven ile çalışmalara devam etti. 4 yıl boyunca haftanın 5 günü antrenman yapan çift, 25-27 Ekim'de Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Veteranlar Muay Thai Şampiyonası'na katıldı.

KARI- KOCA TÜRKİYE İKİNCİSİ

İlk defa ringe çıkmanın heyecanını yaşayan Canseven çiftinin, şampiyonada yer alan 130 sporcu arasında tek karı- koca olması dikkati çekti. Şampiyonada Atakan Canseven 95 kiloda, Hasibe Canseven ise 85 kiloda Türkiye ikinciliği kazandı. İlk defa katıldıkları şampiyonada gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşayan Canseven çifti, 11-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'na katılma şansı yakaladı. Şampiyona hazırlıklarına ara vermeden devam eden Canseven çifti, milli formayı ilk kez giymeyi hayal ettikleri Avrupa Kupası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

'EVDEKİ SORUNLARI RİNGDE SPOR KURALLARIYLA ÇÖZÜYORUZ'

Çocuklarını spora yönlendirme amacıyla geldikleri salonda öğrendikleri muay thai sporunun hayatlarında önemli değişikliğe yol açtığını anlatan Atakan Canseven, "4 yıl eşimle antrenman yaptık. Sonrasında Türkiye Şampiyonası'nda ikimiz de Türkiye ikincisi olduk. Eşimle bunu başarabilmek çok büyük mutluluk. Avrupa Şampiyonası'nda eşimle milli formayı giymek istiyoruz" dedi. Evde eşiyle hiç tartışmadıklarını da anlatan Atakan Canseven, sorunları, gerilimleri ringe taşıyarak, spor kuralları çerçevesinde çözüme kavuşturduklarını söyledi.

'EŞİM KAZANDI İÇİMDE HAVAİ FİŞEK PATLADI'

ampiyonası'nda ringe ilk eşinin çıktığını, kendisinin onu ring kenarından desteklediğini anlatan Atakan Canseven, "Bu heyecan tarif edilemez. Eşim maçını kazandı, içimde havai fişek patladı. Çok gururlandım" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU'

Hasibe Canseven ise kocasıyla Türkiye ikinciliği kazanmanın kendilerini çok gururlandırdığını belirtti. Eşini ringde ilk gördüğünde çok heyecanlandığını anlatan Hasibe Canseven, "Türkiye ikincisi olduk. Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-El ele tutuşup antrenman salonuna giriş yapan Canseven çifti

-Elden detay görüntü

-Antrenman hazırlıkları ve ısınma görüntüleri

-Kum torbasında çalışmadan görüntü

-Ringdeki çalışmalardan görüntü

-Alim Atakan Canseven ve Hasibe Canseven'in röportajı

-Madalyalardan detay

-Alim Atakan Canseven ve Hasibe Canseven'in röportajının devamı

-Canseven çiftinin eliyle kalp işareti yapmasından detay görüntü

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Haber: Tolga YILDIRIM Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, ()

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Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su takviyesi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, sonbaharın kurak geçmesi nedeniyle yüzde 20'lere düştü. Baraj gölüne, pompalarla Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapılmaya başlandı.

Kocaeli'de içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen sonbahar nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'nda yapılan ölçümlere göre su oranının yüzde 20'ye düştüğü belirtildi. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi, 10 milyon 60 bin metreküp olarak ölçüldü. Yuvacık Barajı'na, su seviyesi kritik seviyeye ulaşınca Sapanca Gölü'nden pompalarla su takviyesi yapılmaya başlandı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "Kasım ayındayız, su kaynaklarının en düşük olduğu dönem. Yuvacık Barajı'nın havzası yüzde 20 seviyesinde. Geçen yıl aynı gün biraz daha düşük seviyedeydik. Biz kuraklığı belirli seviyelere göre takip ediyoruz. 2016'da yani en verimli dönemimizde Sapanca Gölü'nden su almaya başladık. Barajımızın yeterli hale geldiğini görünce alımı durdurduk. 2019'a baktığımızda son 3 yılın ortalamasında görünüyor. Kuraklık seviyesine girmiş bulunmaktayız. Pazartesi gününden itibaren Sapanca'dan 2 pompayla su almaya başladık. Yağışların haftaya geleceğini öngörüyoruz. Herhangi bir stres ve sıkıntı yok. Vatandaşlarımız istediği gibi su kullanabilir ama tasarrufu elden bırakmaması lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yuvacık Barajı'nın drone görüntüsü

-Barajın aktüel görüntüleri

-Su seviyesinin azaldığı yerlerden görüntüler

-Barajda bulunan su kuşlarından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, ()

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Bolu Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesine hapis istemi

Bolu Belediye Meclisi üyesi CHP'li Resmiye Kahruman hakkında, sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi.

31 Mart yerel seçiminin ardından CHP'den belediye meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman, geçen ay, iddiaya göre, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin montajlı ve hakaret içerikli görsellerini paylaştı. Kahruman, tepki toplaması üzerine paylaşımını kaldırdı. Olayın ardından yaklaşık 100 kişilik Bolu Ülkü Ocakları üyesi, belediye meclisi salonunda Kahruman'ı protesto etti. Daha sonra Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı, Resmiye Kahruman hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan Kahruman'ın, paylaşımların kendisine ait olduğunu; ancak hakaret amacıyla yapmadığını söylediği öğrenildi. Kahruman'ın pişman olduğunu belirterek, paylaşımlarını kaldırdığını belirttiği de ifadesinde yer aldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Resmiye Kahruman hakkında, cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcılık, olayın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına ve mağdurun saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğuna kanaat getirdi. Kahruman hakkında, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame, Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Resmiye Kahruman, Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()-

