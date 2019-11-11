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DHA YURT BÜLTENİ - 7

  Kök hücre bekleyen Medine yaşamını yitirdi Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan ve kök hücre tedavisi olması gereken Medine Sakin (13)yaşam mücadelesini kaybetti Çayırova ilçesinde...

GÜNDEM 11.11.2019, 12:57
DHA YURT BÜLTENİ - 7

 

Kök hücre bekleyen Medine yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan ve kök hücre tedavisi olması gereken Medine Sakin (13)yaşam mücadelesini kaybetti
Çayırova ilçesinde Bahattin Sakin ve Emine Sakin çiftinin kızları Medine Sakin, 5 yıl önce kalbinin durması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konan ve evine gönderilen Medine yaklaşık 3 ay sonra tekrar rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum olan Medine tekrar iyileşmesi için Ukrayna'nın Kiev şehrinde kök hücre tedavisi görmesi gerekiyordu. Gerekli yardımların gelmemesi sonucu Medine'nin küçük bedeni daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti.
Medine'nin cenazesi bugün Çayırova'nin Fazilet Camisinden kılınacak ikindi namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verilecek. 

Görüntü Dökümü
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-Arşivden Medinenin ve ailesinin görüntüsü

Haber-Kamera:Haluk TURGUT-ÇAYIROVA(Kocaeli)()

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Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti

Adana'da, okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Acar (15), yaşamını yitirdi.
Olay, Sarıçam ilçesi Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, teneffüste rahatsızlanan Zehra Acar, çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Herhangi bir hastalığı olmadığı öğrenilen Acar'ın yakınlarına haber verildi. Acar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Okuldan genel ve detaylar

SÜRE:01'05" BOYUT:119 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Pompalı tüfekle vurulan Fatma, ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Fatma Laçin (25), evinde ölü bulundu. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Laçin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Numuneevler Mahallesi Şehit Tarık Kendir Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Fatma Laçin'in evinden silah sesi duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fatma Laçin'i pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü buldu. Laçin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Apartmandan görüntüler
-Silah sesini duyan vatandaş ile röp.

SÜRE:55" BOYUT:102 mb

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), ()

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Fuhuşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi

İzmit’te yabancı uyruklu bir kadın pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını söyleyip polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İzmit Körfez Mahallesi'nde 09.11.2019 tarihinde 01.50 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın  Polis ekiplerini arayarak 2 kişi tarafından pasaportuna el konulduğu ve fuhuş yapmaya zorlandığını söyledi. Yardım isteyen kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kadını evinden alarak emniyete getirdi. İfadesi alınan kadın C.T.(21) ve C.Y.(35)’nin isimlerini vererek kendisine zorla fuhuş yaptırdıklarını söyledi. Polis ekipleri Dilovası ve İzmit ilçelerinde düzenlediği operasyonda  C. T. ve C. Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Mağdur kadının sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-İZMİT(Kocaeli)()

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Tel Abyad ve Rasulayn’da 2 bin aileye yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım vakfı tarafından, Tel Abyad ve Rasulayn’da 2 bin aileye insani yardım yapıldı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde yaşayan 2 bin aileye İHH  tarafından gıda kolisi, battaniye, hijyen paketi, ekmek ve çocuk paketi ulaştırıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının sürdürüldüğünü söyleyerek, "Bu bölgelerde yaşayan sivillerin gıda, hijyen kolisi, battaniye ve çocuk paketi gibi malzemelere ihtiyaçları vardı.  İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu malzemeleri bölge halkına ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 2 binin üzerinde aile faydalandı. Çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü
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-İlçelere gidilirken
-Yardım dağıtılan siviller
-İHH görevlileri
-Yardım alanlar
-Evlerine götürürlerken
-Selim Tosun'un açıklaması  

SÜRE: 01'50" BOYUT: 206 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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