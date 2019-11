DHA YURT BÜLTENİ - 7

Hastaneye yaralı getirdiği amcası öldü, gözaltına alındı

Zonguldak'ta yeğeni Ö.E. (32) tarafından yaralı halde hastaneye getirilen Recep Er (57), hayatını kaybetti. Polis, Ö.E.'yi hastanede gözaltına alırken, kan izleri bulunan otomobil incelemeye alındı.

Olay, Ereğli ilçesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Uzunçayır Mahallesi Yağmur Sokak'taki evinde yaşayan Recep Er, yeğeni Ö.E. tarafından özel araçla ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Darp edildiği düşünülen Recep Er, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, Recep Er'i hastaneye getiren Ö.E.'yi gözaltına aldı. Üzerinde kan bulunan otomobil ise yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Er'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Ö.E.'nin polise verdiği ilk ifadede, amcası Recep Er'i yolda kanlar içinde bulduğunu ve vakit kaybetmeden hastaneye getirdiğini söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

- Recep Er'in hastaneye getirildiği araç

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Devlet hastanesi acil servisi

-Recep Er'in resmi

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

=============================

(ÖZEL) - 3 bin 300 nüfuslu Hasankeyf'e 12 bin kitaplık kütüphane

Ilısu Barajı projesi kapsamında yeni inşa edilen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde TOKİ ve DSİ tarafından ilçenin mimarisine uygun kütüphane inşa edildi. Nüfusu 3.300 olan ilçenin yeni kütüphanesinde 12 bin kitap yer alıyor.

Batman'ın 3 bin nüfuslu tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Barajı projesi kapsamında taşınma çalışmaları sürüyor. TOKİ tarafından inşa edilen yeni Hasankeyf ilçesinde sosyal donatılar arasında yer alan tarihi ilçenin mimarisine uygun inşa edilen 3 katlı kütüphane hizmete açıldı. TOKİ ve DSİ'nin işbirliğiyle yapılan kütüphaneye Kültür ve Turizm Bakanlığı da kitap desteği sağladı. Nüfusu 3.300 olan ilçenin yeni kütüphanesinde 12 bin kitap yer alıyor.

Yeni Hasankeyf'te yapılan kütüphanenin bölgenin en modern binalarından biri olduğunu anlatan Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Aslanlı, kütüphanede öğrencilerin faydalanması için bir çok imkanın olduğunu söyledi. Eski Hasankeyf ilçesindeki kütüphanenin 50 metrekarelik olduğunu hatırlatan Aslanlı, "Daha önce eski yerleşim biriminde 50 metrekarelik bir alanda sayılı kitapların bulunduğu eski kütüphanenin yerine şimdi devasa bir kütüphane binası tarihi ilçemize kazandırıldı. DSİ ile TOKİ'nin ortaklaşa yaptıkları kütüphanenin iç dizaynı ve diğer malzemelerinin tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığ üstlendi. Kütüphanemizin kapısı öğrenciler ile halka açık olacak. Öğrenciler hafta sonları hem internetten yararlanıyor hem de farklı kitapları okuma imkanı buluyor. İlçe nüfusu 3 bin 300 ama biz tam 30 yıl sonrasına hizmet verecek bir kütüphaneyi buraya kazandırdık" dedi.

Görüntü dökümü

---------

Kütüphane binası

İç görüntüsü

Kitaplardan görüntü

Röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/HASANKEYF(Batman),()

======================

Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli bir golf merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın başlayacak 'Turkish Airlines Open 2019' Golf Turnuvası'nın basın toplantısında, "Antalya sadece Avrupa'da değil, dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomery Golf Kulübü'nde düzenlenecek 'Turkish Airlines Open 2019' Golf Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ünlü golfçü Justin Rose katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Turkish Airlines Open'ın çok prestijli bir turnuva olduğunu ve geleneksel hale geldiğini söyledi. Turnuvanın açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, turnuvanın 7'nci kez Antalya'da düzenlendiğini söyledi. Türk Hava Yolları'nın dünyada en fazla sayıda destinasyona uçan havayolu şirketi haline geldiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları golf turizminin Türkiye'de ve Antalya'da çok büyük destekçisi oldu. Türkiye'de golf sporunun starlarını ağırlamamıza olanak sağladı. Turkish Airlines Open'ın katılımcı sayısı her sene artıyor. Bu sene 25 ülkeden 75 oyuncu katıldı" dedi.

Antalya'nın dünyanın birçok yerinden misafir ağırladığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Senede 13 milyonun üzerinde turist ağırlıyoruz. Bu sene rakamın 14 milyona yükselmesini bekliyoruz. Antalya'da rafting, tenis, futbol, bisiklet, golf gibi spor dalları da turizmin gelişmesinde önemli. Aynı zamanda Demre, Noel Baba'nın doğum yeri. Biz güneşi ve muhteşem sahillerimiz, denizimizle tanınıyoruz. Bunlara ek olarak Antalya'nın tarihsel anlamda çok önemli merkezleri var. Antalya sadece Avrupa'da değil dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda. Farklı, profesyonel ve amatör golf turnuvalarının düzenlendiği şehir. Ben de golf oyuncusuyum ve bu turnuvanın Antalya'da düzenlenmesine Antalya adına çok seviniyorum. Bu turnuvada dünyanın en iyi golfçülerinden çok şey öğreniyorum, onların da benim hatalarımdan çok şey öğrendiğine eminim."

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise muhteşem ve benzersiz bir turnuvada golf severlere iyi bir hafta diledi. Turnuvanın son iki sene şampiyonluğunu kazanan Justin Rose ise Türkiye'de 2012'den bu yana muhteşem turnuvalara katıldığını dile getirdi. Turnuvanın gittikçe güçlendiğini anlatan Justin Rose, "Son iki turnuvanın şampiyonuyum, geçen sene ilk defa defansta yer aldım. Bu sene ikinci defa aynı rolü oynuyorum. Rakiplerim de son derece başarılı oyuncular. Benim için çok heyecanlı bir turnuva olacak. Ben de sonuçları heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

Turkish Airlines Open'de 2013'te çok iyi oyun çıkardığını ve üçüncülük elde ettiğini anlatan Justin Rose, daha önceki turnuvalarda annesinin de Antalya'ya gelmesinin, ailesinin desteği açısından önemli olduğunu söyledi. Gazetecilerin 'Sezonu nasıl değerlendirirsiniz' sorusuna Justin Rose, "Bu sezon kendimi olumlu değerlendirmiyorum. Bu sezon aslında önümdeki bazı fırsatları da kaçırdığımı düşünüyorum. Bazı zorluklar yaşadım, bu hafta kazanabilirsem bu şampiyonluğu aldığım için kötü bir sene geçirdiğimi söyleyemem. 2020'ye girerken benim için bu turnuvada başarılı olmak ve kazanmak çok önemli. Hem bu seneyi iyi bitirmek hem de önümüzdeki sene için hazırlık olacak" dedi.

Gelecek sene planlamasından bahseden Justin Rose, gelecek sene uzun molalar yerine birkaç küçük mola verip turnuvalara hazırlanacağını anlattı. 2020'de Ryder Cup ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı hedeflediğini aktaran Justin Rose, "Olimpiyat oyunları benim için en önemliler arasında yer alacak. Her turnuvada her şeyi başarmaya çalışmak belki de çok iyi yöntem olmayabilir. Hedef belirlemek açısından ben oynadığım yerde, iyi oynamayı hedefleyeceğim. Her iki turnuvada da yer alacağım. Önümüzdeki sene Abu Dabi'de oynamayacağım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fotoğraf çekimi yapıldı. Yarın başlayacak turnuva 10 Kasım Pazar günü sona erecek.

Görüntü Dökümü

-------

Protokolün görüntüsü

Katılımcıların görüntüsü

Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Justin Rose'nin konuşması

Toplu resim çekimi

HABER: Tolga YILDIRIM-Namık Kemal KILINÇ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

==================

107 yaşındaki Emine nine, kendi işini kendisi görüyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 4 çocuk, 20 torun sahibi Emine Özkurt (107) ilerlemiş yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisi görüyor, yemeğini yapıyor, sobasını yakıyor, ziyarete gelen misafirlerini ağırlıyor. Özkurt, sağlıklı ve dinç halini her sabah içtiği ballı ılık suya borçlu olduğunu söylüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Emine Özkurt ilerleyen yaşına rağmen dinçliği ile dikkat çekiyor. 4 çocuk, 20 torun sahibi kadın, oğluyla beraber yaşadığı evde her işini kendisi görüyor. Yemek yapabilen, sobasını yakabilen, çay demleyen, bulaşık yıkayıp, evi süpüren Emine nine çalışkanlığı ile gençlere örnek oluyor. Özkurt, sağlıklı ve dinç halini ise her sabah içtiği ballı ılık suya borçlu olduğunu söylüyor.

Lazca konuşan Emine nine “Her gün düzenli olarak sıcak suya kattığım balı içiyorum, çok fazla yemek yemeyerek meyve ve sebze tüketiyorum. Çok fazla yemek yediğimde karnım şişiyor rahatsız oluyorum, o yüzden az az yiyorumö dedi.

Uzun yaşamanın güzel olduğunu anlatan Özkurt, “Bazen ölsem de kurtulsam’ diyorum, oğlum bana kızıyor. Bana 'ben öleyim de sen yaşamaya devam et’ diyor. Çok fazla sağlık problemim ağrım sızım yok. elimden her iş geliyor. Çocuklarım bırakmıyorlar ama evimi süpürüyorum, bulaşıklarımı yıkıyorum, soba yakıyorum, yemek hazırlıyorum, bu şekilde de günümü geçiriyorum. Annemi, babamı çok erken yaşlarımda kaybettim, onun büyük acısını yaşadım. Babamdan kalan maaşımı hala alıyorum" diye konuştu.

10 YAŞINDA ATATÜRK İLE KARŞILAŞMIŞ

10 yaşındayken göz ameliyatı için gittiği İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşıp sohbet ettiğini anlatan Emine nine “1920 yıllarıydı, gözümden ameliyat olmuştum. Hastaneden ayrılırken doktorların yanında Atatürk vardı. Onlarla oturduk sohbet ettik. O bana anlattı ama ben Türkçe konuşamadığım için cevap veremedim. Sohbet esnasında ‘Annen, baban öldüğü zaman ağlama, biz sana bakacağız‘dedi. Çok güzel bir andı, o anı unutamıyorum. Savaş yıllarında çok fakirlik dönemleri yaşadık. Annem bahçeden bir avuç arpa getirir, değirmende öğütür, o bir avuç arpadan azıcık suya katardı, bizde sabah akşam çorba niyetine onu yerdik. Onu bulamayanlar yetişmemiş mısır yerlerdi" dedi.

'ANLATTIĞI HERŞEY ÇOK ETKİLEYİCİ'

Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu da halası Emine Özkurt'un yaşayan tarih olduğunu belirterek "Anlattığı şeyler çok etkileyici. Eskileri çok iyi hatırlıyor. Cumhuriyetin kurulduğu yılları anlatıyor. O gün yaşadıkları zorlukları her konuşmamızda muhakkak vurguluyor. Bir avuç arpa ile o yıllarda günlerce karın doyurduklarını ifade ediyor. Uzun ömrüne rağmen bu kadar sağlıklı olmasının sırlarını bizimle de paylaşıyor ama biz çok fazla uygulamıyoruz. Çok düzenli, çok prensipli halamız. Allah hepimize uzun ömürler versin, yaşamak güzelö ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------

Nineden detaylar

Evden detaylar

Ninenin ev işleri yapması

Nine ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE RİZE,()

===================

Gaziantep'te 15 bin Suriyeli, hayatını tarım işçiliğinden kazanıyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 15 bin Suriyeli, tarım işçiliğinden kazanç elde ediyor. Suriyeli tarım işçileri hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde başta kırmızıbiber, üzüm gibi yöreye özgü tarım ürünlerinin hasadı tamamlandı. Hasat sonunda biber çöpü temizleme gibi işlerde çalışmak üzere yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi istihdam ediliyor. Bu işçilerin yüzde 80’nini ise Suriyeli tarım işçileri oluşturuyor. Türkiye’nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçelerde yeni bir sektör haline gelen biber çöpü temizleme işinin yükünü Suriyeli işçiler karşılıyor. Bölgeye ürün hasadı zamanında Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illerden gelenlerin de olduğu yaklaşık 15 bin Suriyeli, tarım işçiliğinden kazanç elde ediyor. Suriyeli tarım işçilerinin topladığı ürünler hem ülke içinde hem de ülke dışında satılarak ekonomiye katkı sunuyor.

'TARIM İŞÇİLERİNİN YÜZDE 80'Nİ SURİYELİ'

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İslahiye ve Nurdağı'nda tarım işinin Suriyelilere emanet edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Her iki ilçemizde mevsimlik olarak 19 ile 20 bin tarım işçisi istihdam edilirken bunun yüzde 80’nini Suriyeliler oluşturuyor. Yaklaşık 15 bin Suriyeli tarım işçiliği yapıyor. İlçemizdeki Suriyeliler ile birlikte Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye gibi çevre il ve ilçelerinden gelen Suriyeliler tarım sektöründe çalışıyor. İlçemizin ekonomisinde söz sahibi olan başta kırmızıbiber ile soğan ve pamuk gibi ürünlerin hasadında çalışan Türk tarım işçileri gibi Suriyeli tarım işçilerimiz de aynı ücretler karşılığında emeklerinin karşılığını almaktadır."

Görüntü Dökümü

---------

- Biber hasadı

- Suriyeli tarım işçileri

- Biber çöpü temizleme

- Pamuk hasadı

- Soğan hasadı

- Bezelye hasadı

- Suriyeli işçi ile röp

- Fide ekimi

- Şanlıurfalı Ökkeş Altun ile röp

- Suriyeli Şirin Sabbah ile röp ve Kürtçe türkü söylemesi

- Ziraat odası Başkanı Mehmet Köse ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,()