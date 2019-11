DHA YURT BÜLTENİ - 7

Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan memleketine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye’nin Resulayn bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında önceden tuzaklanan el yapımı (EYP) patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30) için Şanlıurfa'da tören düzenlendi.

Resulayn'da PKK/PYD terör örgütünün tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan için Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Başsavcı Tolgahan Öztoprak ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri kargo uçağıyla memleketi Hatay’a götürülmek üzere yola çıktı.

'Sınır Kartalları' nöbette

Hakkari'nin, Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde görev yapan Özel Hareket polisleri, ilçe merkezinin çevresindeki her biri kartal yuvasını andıran yüksek rakımlı tepelerde 24 saat nöbet tutuyor. Kendilerini 'Sınır Kartalları' olarak tanımlayan polisler, bölgede kuş uçurtmuyor.

Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, geçen yıllarda adı terör olayları ile anılan 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde huzur hakim oldu. Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü kapsamlı ve başarılı operasyonlar sayesinde bölgede terör bitme noktasına geldi.

Kendilerine ‘Sınır Kartalları’ diyen Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağıl Özel Harekat Şubesi’nde görevli polisler, ilçeyi kuşbakışı gören yüksek rakımlı tepelerdeki üs bölgelerinde nöbet tutuyor. Bu üs bölgelerinden biri de Irak sınırının sıfır noktasındaki bin 500 rakımlı Kiyaris Tepe’de kurulu bulunuyor. Tepe, keskin yamaçları ve yalçın kayalıklar nedeniyle adeta bir kartal yuvasını andırıyor. Burada görevli polisler, son teknoloji cihazlar ve üstün silahlar kullanıyor. Termal kameralardan yararlanarak sürekli gözleri sınırda, elleri tetikte olan polisler, bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Vatanları için kutsal bir görev yaptıklarını belirten polisler, her türlü tedbiri aldıklarını ve 24 saat esasına göre görev yaptıklarını ifade etti. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten polisler, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere Türk milletine selam gönderdi.

Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku

Trabzon’da 10 yıl önce sahte diplomayla eğitim verildiği iddia edilen dershanede eğitim gören öğrencilerin aileleri, dershane yetkililerince yaklaşık 500 bin lira dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kapalı ve sahibinin kayıplara karıştığı dershanede senetler üzerindeki rakamlarda oynama yapılıp, meblağların yükseltilerek dolandırıldıklarını öne süren ve haklarında icra takibi başlatılan 10 veli, şüphelilerin ortaya çıkarılarak mağduriyetlerinin de giderilmesini istedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2009 yılında gelen bir ihbarda, Özel Ferdi Eğitim Dershaneleri'nin kurucusu Ferdi Taşkıran'ın, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olduğunu gösteren diplomanın sahte olduğu, sahte diplomayla dershanede matematik derslerine girdiği ve müdürlük yaptığı ileri sürüldü. İddialar üzerine araştırma başlatan müdürlük müfettişleri, idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ferdi Taşkıran'a ait olduğu iddiasıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen diplomanın sahte olup olmadığı konusunda Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne 15 Ağustos 2011'de yazı yazıldı. Gelen yanıtta, Ferdi Taşkıran'a ait olduğu iddia edilen diplomanın Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenmediği belirtildi. Bunun üzerine sahte diplomayla eğitim verildiği tespit edilen dershane yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dershanesini kapatan şüpheli Taşkıran ise kayıplara karıştı.

İCRA ŞOKU YAŞAYAN VELİRDEN SUÇ DUYURUSU

Sahibi kayıplara karışan dershanede eğitim alan çocukların aileleri, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Veliler, ellerine ulaşan icra takibiyle, dershane yetkililerince yıllar önce imzalatılan senetler üzerindeki rakamlarda oynama yapılarak meblağın yükseltildiği ve yaklaşık 500 bin lira dolandırıldıklarını belirterek, şüphelilerin ortaya çıkarılmasını istedi.

'EVİME İCRA KAĞIDI GELDİ'

Şu an lisede öğrenim gören 2 kızını 10 yıl önce bahse konu dershaneye yazdırdığını anlatan Günnur Bayram, eline ulaşan 94 bin liralık icra takibiyle şaşkına döndüklerini söyledi. Bayram, "Kızlarımı bu dershaneye yazdırmıştım. Orada sekreter olarak çalışan Jale Taşkıran ile 4 bin 200 liraya anlaştık. Bana 'dershane senedi' diye bir senet imzalattırdılar. Aradan 10 yıl geçti, evime icra kâğıdı geldi. İcra kâğıdında 94 bin 200 lira yazıyordu. Böyle bir meblağa asla imza atmamıştım. Orada çalışan sekreter Jale hanımın ismini gördüm. Suç duyusunda bulunduk. Benim gibi birçok mağdur var. Senette oynama yapıldığı açıkça belli. Dershanenin sahibi Ferdi Taşkıran, ismini değiştirip Murat Volkan Taşkıran olmuş. Sürekli kişilere yüksek meblağlı senetler gönderiyorlar" dedi.

‘ÇOCUĞUM KREŞE 1 AY GİDEBİLDİ’

İmzaladığı senedin kendisine verilmediğini belirten Çiğdem Akdin de "3 yaşındaki kızımı dershanedeki kreşe kaydettirdim. 4 bin liraya anlaştık. Bu parayı bize kreş açılma aşamasında olduğu için inşaat malzemesi aldırarak ödedik. Benim çocuğum kreşe 1 ay gidebildi. O sırada bana senet imzalattılar. Senedimizi de bize geri vermediler. Sonra da Trabzon’dan gittiklerini öğrendik. 2019 Mart ayında adıma icra takibi geldi. İsim Murat Volkan Taşkıran olarak değişmişti. Araştırdığımda Ferdi Taşkıran olduğunu anladık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumda benim gibi mağdur olan arkadaşlarla karşılaştım. Maaşımda ve arabamda haciz var. Sürekli adres değiştirdikleri için onlara ulaşılamıyor" diye konuştu.

‘BU ŞEBEKE ÇÖKERTİLMELİ'

İcra şoku yaşadığını kaydeden Çetin Yazıcı ise, bahse konu şüphelilerin şebeke olduğunu öne sürerek, "Kendimi böyle bir şebekenin içinde buldum. Adıma 92 bin 300 liralık bir senet yapılmış. Benim böyle bir borcum yok. Ben Trabzon’da vergi sıralamasında ilk 50’ye giren bir firmayım. Sürekli yer değiştiriyorlar. Bunun için bulunamıyorlar. Bu şebeke çökertilmeli" ifadelerinde bulundu.

‘HACİZ GELMESİN DİYE KREDİ ÇEKTİM’

Başlatılan icra takibi üzerine haciz yaşamamak için kredi çektiğini dile getiren Serap Eyüboğlu da "Bana gelen senet 96 bin 500 lira. Haciz gelmesin diye kredi çekip yatırdım. Tekrardan yatırmam gerekiyor ki icra gelmesin. Toplam borç 127 bin civarında. Gitmediğimiz makam kalmadı. Bu kişi bulunsa her şey ortaya çıkacak" dedi.

Van'da kilim dokuma geleneği atölyelerde yaşatılıyor

VAN'da geleneksel kilim dokumacılığı, belediye bünyesinde kurulan atölyelerle sürdürülmeye çalışılıyor. Her bir deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını sürdürmeye çalışıyor.

Van'da kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Van Büyükşehir Belediyesi'nce kentin 5 ayrı noktasına kilim atölyesi kuruldu. Her bir deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını yaşatmaya çalışıyor. Geçmiş yıllarda bir çok Avrupa ülkelesine ihracaat yapılan dünyaca ünlü Van kilimleri, yaşları 20 ile 70 arasında değişen kadınlar tarafından büyük bir özenle dokunuyor. Hazır hale getirilen kilimlerin metrekaresi ise 300 ile 600 TL arasında satılıyor.

AMAÇ, KADINLARIN SOSYALLEŞMESİ

Atölyede görevli kilim eğitmeni Fatma Belli, bir kültürü bu atölyelerde ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi. Atölyelere gelip kilim dokuyan kadınların çoğunluğunun ev hanımı olduğunu söyleyen Belli, "Ben 12 yıldır kilim atölyesinde çalışıyorum. Burada genelde Van ve Hakkari yöresine ait kilimler dokuyoruz. Amacımız, kilim kültürünü devam ettirmek. Atölyemize mahellede bulunan kadınlar geliyor. Kadınlar ev hanımı olduğu için belli bir mesai saatleri yok. Ev işlerini yaptıktan sonra buraya geliyorlar. Amacımız, kadınlarınların sosyalleşmesi ve ailelerine katkıda bulunması. İpimizi yün olarak alıp boyuyoruz. Burada yaptığımız en meşhur kilimlerimiz Gülşivan, Kesneker, lüleper gibi kilimler. Tabi bu kilimler Van ve Hakkari yöresinde dokunuyor. Yönü alıp fabrikada ip haline dönüştürüyoruz. Sonra boyamasını yapıyoruz. Kilim dokunduktan sonra yıkama ve presten geçiriliyor. Hazır hale getirilen kilimler kadınlar tarafından büyükşehir belediyesine metrekaraye göre satılıyor. Belediye de bunları pazarlıyor" dedi.

KİLİM KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Van Büyükşehir Belediyesi Kilim Atölyeleri Sorumlusu İsa Sarıhan ise, belediye bünyesinde açılan atölyelerde kadınların kilim dokuduğunu belirterek, "Toplam 5 atölyemiz var. Bu atölyelerimizde 70 kadın çalışıyor. Buradaki asıl amaç, kilim kültürünü devam ettirmek ve buraya gelen kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmak. Ayrıca buradaki kadın kursiyerlerin hem sosyalleşmeleri, hem de meslek edinmeleri için bu kurslar çok önemli. Geçmiş yıllarda Van kilimleri Avrupa ülkelerine bile pazarlanıyordu. Ama son zamanlarda bu rağbeti bulamıyoruz. Biz de kilim kültürünü yaşatmak için bu mücadelemizi devam ettiriyoruz ve diyoruz ki, bu kültür kaybolmasın. O yüzden burada dokunan kilimler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlardan metrekara başına satın alınıyor ve daha sonra da pazarlanıyor" diye konuştu.

Damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyor

Karabük’ün Eflani ilçesinde yaşayan İbrahim Bayram(56), damadının yaptığı ‘Çan 2.0’ verdiği takip cihazı sayesinde hayvanlarını cep telefonuyla nerede olduklarını 1 kilometre mesafede takip ediyor.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları’ndan emekli olduktan sonra Eflani ilçesine bağlı Seferler köyüne yerleşen evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bayram, biri buzağı 5 büyükbaş hayvanla besliyor. Ankara’dan 1 ay önce misafirliğe gelen damadı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Mustafa Uçar(30), kayınpederinin hayatını kolaylaştırmak için yaptığı adına da ‘Çan 2.0’ verdiği hayvan arama cihazını hediye etti. İbrahim Bayram, 2 cihaz ve bir cep telefonu uygulamasından oluşan, şarjı 2 gün giden ‘Çan 2.0’ın bir cihazını hayvanlarından birinin boynuna taktıktan sonra tüm hayvanlarını takip etmeye başladı.

Evinden 1 kilometre mesafede hayvanlarını cep telefonuyla nerede olduklarını takip eden İbrahim Bayram, "Hayvanları araması çok zor oluyordu. Nerde olduklarını bilemediğimiz için tepe tepe dolaşıyorduk. Şimdi bu cihaz sayesinde nerede olduklarını biliyorum ve o tarafa doğru gidiyoruz. Kaç metre uzakta olduğunu da gösterdiği için bulması da kolay oluyor." dedi.

Şimdiye kadar aldığı en önemli ve en değerli hediye olduğunu belirten Bayram, "Hayatımızı kolaylaştırdı. 2-3 saat hayvan arıyorduk. Evimden, oturduğum yerden onları takip edebiliyorum. Diğer birçok işimi erken bırakmak zorunda kalıp hayvan aramaya gidiyorduk. Şimdi ise evimden hayvanın nerede olduğunu görüp aramadan o istikamete gidiyoruz." diye konuştu.

Cihazın sadece 1 kilometre mesafeye kadar hayvanlarını gösterdiğine dikkat çeken Bayram, "Amatör, tam bir profesyonel değil bu. Damadım daha uzun mesafelisini yapabilirim ama biraz masraflı olur dedi." diye konuştu.

