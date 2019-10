DHA YURT BÜLTENİ - 7

Havan saldırısından 19 gün sonra şehit olan Şivan, toprağa verildi



Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, hastanede 19 gün sonra şehit olan 3 çocuk babası Şivan Çetin (30), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden 300'den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 sivil şehit oldu. Yenituran Mahallesi Hamam Sokak'taki saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedaviye alındığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 19 günlük yaşam mücadelesini dün kaybedip, şehit oldu. Çetin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, Nusaybin'e götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası Şivan Çetin, bu sabah Moris Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı imha edildi.

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn ilçe merkezinde TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin PKK/PYD'li teröristlerce tuzakladığı patlayıcıları arama ve imha etme çalışmaları devam ediyor. Güvenlik güçlerinin tespit ettiği el yapımı patlayıcılar toplanarak imha edilmek üzere boş bir alanda toplandı. Yaklaşık 250 kilogram olduğu öğrenilen patlayıcılar iş makinesi ile kazılan çukura boşaltıldıktan sonra fünye ile patlatılarak imha edildi. Büyük gürültüye neden olan patlama sınır bölgesinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu

Antalya'da, amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi nedeniyle zehirlendi. Günlerce tedavi gördüğünü, ayağındaki dokunun öldüğünü belirten Söyler, "Aslan balığının ölüsü bile öldürüyor" dedi.

Dünyada Hint Okyanusu'nda yaşayan ve en zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz suyunun ısınmasıyla doğal yaşam alanından çıkarak, önce Akdeniz'i ardından Ege Denizi'ni istila etti. Hızla çoğalan aslan balığı, yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakıyor. Deniz canlılarını yok eden balık, Antalya'da Kekova, Kaş ve Kalkan'dan sonra Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan ile Marmaris ve Bodrum, İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı ağlarına takıldı.

AYAĞINA DÜŞTÜ

Uzmanlar, zehirli olan aslan balığına dokunulmaması uyarısında bulunurken, Antalya'da oturan Serdar Söyler, denizde, kayalık bölgede zıpkınla aslan balığı avladı. Söyler, avladığı aslan balığını kıyıya çıkardıktan sonra zıpkının ucunda ölmesini bekledi. Telef olan balık, zıpkından kayarak, Söyler'in ayağına düştü. Balığın dikenlerinin zehirli olduğunu bilen Söyler, hastaneye gitmeden önce buzla ayağına müdahale etti.

AYAĞINDAKİ DOKULAR ÖLDÜ

Ayağı şişen Serdar Söyler, hastaneye giderek, durumu anlattı. Müdahaleden sonra acıları kesilmeyen Söyler, defalarca hastaneye gitti. Söyler'in ayağında doku ölümü gerçekleştiği tespit edildi. Balığın üremesini engellemek amacıyla avladığını kaydeden Söyler, "Zıpkının ucunda balığı denizden çıkardım. Zıpkında ölmesini bekledim. Balık ölünce gevşedi, geri doğru kayarak yere düştü. Balığın zehirli dikeni ayağıma hafifçe dokundu. Zehirleyebileceğini bildiğim için buzla tedavi uyguladım, sonra hastaneye gittim" diye konuştu.

Doktorların ilk kez bu tip vaka ile karşılaştığını söylediğini belirten Söyler, "Daha önce karşılaşmadıkları için nasıl bir tedavi uygulayacaklarını bilemediler. Serum verdiler ama uyguladıkları tedavi, zehirli bir hayvanın sokmasına karşı yapıldı. Hastaneden ayrıldım ama ayağım çok şişti. Birkaç defa daha hastaneye gittim. Ayağımın belirli noktaları suyla doldu" dedi.

ÖLÜSÜ BİLE ÖLDÜRÜYOR

Aslan balığının ölüsü ya da dirisiyle temas edilmemesi gerektiğini kaydeden Söyler, "Temas edilirse de ilk anda sıcak suyla müdahale etmeleri gerekiyormuş. Ben bunu bilmediğim için önce buz uygulaması yaptım birkaç dakika. Meğerse tam tersini yapmam gerekiyormuş. O kadar kuvvetli bir zehiri var ki ölüsü bile bir insanı öldürebiliyor" diye konuştu.

'SICAK SUYLA MÜDAHALE EDİN'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise "Olay karada gerçekleşmiş. Denizde korkmaya gerek yok. Bu tür vakalar ya ağda tutma sonrası ya da olta ve zıpkın sonrası avlanmada gerçekleşiyor. Serdar beyin ayağında doku ölümü gerçekleşmiş. Bu tür olaylarda genelde sıcak su uygulanması gerekiyor. Ayak, yakacak dereceye kadar sıcak suda bekletilseydi bu hale gelmeyecekti. Bu uygulama zehrin etkisini kaybetmesini sağlıyor. Eğer müdahalede gecikilme olursa ciddi durumlarla karşılaşılabilirdi" dedi.

TÜRKİYE'YE KIZILDENİZ'DEN GELDİ

Aslan balığının çok hızlı üreyen ve tehlikeli tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, zehirli dikenlerinin tehlike saçtığını kaydetti. Türkiye sularına Kızıldeniz'den gelen aslan balığına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyaran Gökoğlu, "Küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz yoluyla Akdeniz'e geçiş yapan bu tür, çok yavaş hareket ediyor. Dokunulmadığı sürece zarar vermez" diye konuştu.

ASLAN BALIĞI

Pektoral (göğüs) yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlere sahiptir. Bu sırt yüzgeçlerindeki dikenimsi yapılar zehirlidir. Aslan balığı bu yapıları ile bir canlıyı sokması halinde öldürebilir. Doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz'de mercan resifleri olan avcı, etçil bir balıktır. Bunlar volitan aslan balığının genel özelliklerinden birkaçı. Her ne kadar doğal yaşam alanları Hint-Pasifik Okyanusu olsa da insan etkenleri sonucu bazı türlerinin, Atlas Okyanusu'na, Amerika'nın doğu sahillerine ve Karayipler'e uzanan bir alanda yayıldığı görüldü. Aslan balıkları göz alıcı renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kırmızı ve esmer çizgileriyle tuzlu su akvaryumlarında beslenebilen bir prestij balığıdır. Bakımı uzmanlık isteyen aslan balığının yetişkin ergin bireyleri 35-38 santim uzunluğa ve 480 gram ağırlığa kadar ulaşabilen bir balıktır. Aslan balıkları kendinden küçük balık, yumuşakçalar ve eklembacaklılar ile beslenebilen avcı bir türü olduğu için en az 250-300 litrelik standart tuzlu su karışımında kendi boyutlarına uygun büyüklükte balıklar ile topluca bakılabilir.

Gizlenerek girdiği sanayinin Nezahat Ustası oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 4 çocuk annesi Nezahat Demirbaş (55), 'sanayide kadın mı çalışır' sözlerine inat, gizlenerek girdiği eşi Hasan Demirbaş'a (59) ait atölyede 23 yıldır demire şekil veriyor. Çalışmanın kadını erkeği olmadığını söyleyen Nezahat Demirbaş, "İlk 4 yıl iş yerine gizlenerek girerdim. Kadın sanayide çalışmaz derlerdi. Şimdi beni Nezahat Usta olarak çağırıyorlar. Kadın istedi mi, her işi yapar" dedi.

Hasan Demirbaş, Devrek Sanayi Sitesi'nde açtığı metal atölyesinde işleri arttı, ancak yeterli eleman bulamadı. Nezahat Demirbaş, 1996 yılında eşine yardım etmek için iş yerine gelmeye başladı. Ancak 'sanayide kadın mı çalışır' sözleri üzerine iş yerine akşam saatlerinde gizlenerek gitmeye başladı. Nezahat Demirbaş, 4 yıl boyunca gündüz çalışan işçilerin ardından akşam iş yerine gelip eşi Hasan Demirbaş ile mesai yaptı. Nezahat Demirbaş, bir süre sonra çalışma azmi ve disipliniyle sanayide adını duyurdu. Sanayinin diğer işçileri de Demirbaş'ı, 'Nezahat Usta' diye çağırmaya başladı. 23 yıldır eşiyle atölyelerinde demirlere şekil vererek balkon ve kapı tasarımları yapan Nezahat Usta, hem çalıştı hem de 4 kız çocuğunu okutarak büyüttü. Emekliliğine 2 yıl kaldığını anlatan Neazahat Demirbaş, şöyle konuştu:

"İlk 4 yıl iş yerine gizlenerek girerdim. Kadın sanayide çalışmaz derlerdi. Şimdi beni Nezahat Usta olarak çağırıyorlar. Kadın istedi mi her işi yapar. Akşamları getiriyordu eşim beni. Seviyorum bu işi. Burada bir kadının olması biraz kınanıyordu. Akşam yemekten sonra geliyorduk, geceye kadar çalışıyorduk. Sabah da elemanlar geliyordu. Ben şimdi kendi aracımla gidip geliyorum. Esnaf şimdi beni tanıyor. Bana 'Nezahat Usta' ya da 'patron' diyorlar. Günüm burada geçiyor. Önce elemanlara çay yapıyorum. Sonra yapılacak işleri yapıyoruz. Birlikte aile gibiyiz. Ben daha çok demir üzerindeki süsleri büküyor, eğiyorum. Burada çalışmaktan mutluyum. İsteyince her şey başarılıyor. Yeter ki istensin.ö

BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM

Hasan Demirbaş ise 1982 yılından beri bu işi yaptığını, eşiyle birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu belirtti. Demirbaş, "İlk başta biraz yadırgandı ama şimdi insanlar alıştı. Olması gereken de zaten bu. Burada birlikte demire şekiller veriyoruz. Sehpa ayakları veya kapılar yapıyoruz. Birlikte çalışmak güzel bir duygu" dedi.

İzmir'de cinsel içerikli sahte takviye ürünler toplandı

İzmir'in Buca ilçesinde belediye zabıtası, cinsel güç arttırıcı olduğu iddia edilen sahte takviye ürünlere yönelik operasyon yaptı. Piyasada doğal olduğu iddiasıyla satılmasına karşın içerisinde ani ölümlere neden olan etken maddelerin yer aldığı sözde doğal ürünler ekipler tarafından toplatıldı. Ekiplerin denetlemesinde macundan bitki çayına, enerji içeceğinden çikolataya kadar çok sayıda ürün yer aldı.

İnsan sağlığını tehlikeye atacak izinsiz ve yasal kriterlere uymayan gıda takviyesi ve ürünlere yönelik denetimini sürdüren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, piyasada 'Yüzde yüz doğal' olduğu iddiasıyla satılan cinsel performans arttırıcı ürünleri mercek altına aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, taklit ve tağşiş ürünlerin tespiti için yapmış olduğu çalışmalara destek için harekete geçen ve halk sağlığını hiçe sayanlara karşı çalışma yürüten Buca zabıtası, halk arasında 'Viagra' markasıyla tanınan, incelemelerde içerisinde, çok sayıda ani ölüme neden olan, halk arasında bir markanın adıyla bilinen, 'sildenafil' ve 'tadalafil' ilaç bileşeni bulunan yüzlerce ürün hakkında işlem başlatması üzerine harekete geçti.

SÖZDE DOĞAL MACUN

Bakanlığın listesinde yer alan macunlardan bitki çaylarına, çikolatadan enerji içeceğine, bitkisel karışımlardan kahveye kadar cinsel performansı artırmaya yönelik onlarca gıda ürününün kontrolü için belirlenen noktalara baskın yapan ekipler, ilk olarak halk arasında en yaygın ve açık şekilde satışı gerçekleşen macunları topladı. Genellikle aktar ve baharatçılarda yaygın bir şekilde doğal kuvvet macunu adıyla kaçak yollarla temin edilerek satılan ürünler, sayılarak toplatıldı. Ürünlerin satışını gerçekleşen işletmelerin vitrinlerinde yer alan doğal macun ifadeli yazı ve reklamlar söktürüldü. Macun ve bitki çayı operasyonun ardından, bakanlığın listesinde geniş yer kaplayan ve marketlerden akaryakıt istasyonlarına kadar herkesin çok sayıda yerde yaygın olarak satılan enerji içeceği, kahve, çikolata ve benzeri ürünlere geçildi. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde tekel bayileri başta olmak üzere çok sayıda işletmedeki ürünlere el konuldu. Zabıta ekipleri tarafından toplatılan sözde cinsel güç artıran ürünler, kalp krizi, kalpte ritim bozukluğu, ani tansiyon düşmesi, baş dönmesi, görme bozukluğu, baş ağrısı, gözde kanama ve felce neden olabiliyor. Uzmanlar, söz konusu uyarıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği, kontrolsüz kullanımının kişiyi ölüme götüreceği konusunda uyardı. 'Doğal ve bitkisel' diye satılması nedeniyle yan etkisi olmadığı düşünülen birçok ürünün içinde ilaç etken maddesi olduğu ve baş dönmesi gibi yan etkilerden ani ölümlere kadar birçok etkisi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin sistemi, su ve elektrikte yüzde 50 tasarruf sağlıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Lisesi-2 öğrencileri su ve elektrikte yüzde 50 oranında tasarruf sağlayan sistem geliştirdi. Öğrenciler, ilk olarak okullarında kullandıkları sistemi Bursa'daki okullara da satarak gelir elde ediyor.

Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü bünyesinde eğitim veren Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Lisesi-2 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmen ve öğrencileri, su ve elektrikte yüzde 50 oranında tasarruf yapan sistemi üretti. Geliştirilen sistem, sensörler yardımıyla kullanılmayan elektriğin devre dışı kalmasını sağlaken, kullanılmayan ve açık unutulmuş su akışını da keserek tüketimde tasarruf gerçekleştiriyor. Bu sistemle tesisatlarda da kaçakları tespit edilip onarımı sağlanırken, sistem Bursa'daki bazı okullarda uygulanmaya başladı.

YÜZDE 50 TASARRUF

Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Lisesi-2 Müdürü Sedat Paslı, "Okulumuz fabrika gibi çalışıyor. Toplu yaşama alanları ve okullarda su ve elektrik akımı kayıplarını minimuma indiren bir sistem tasarladık. Bu sistem yüzde 50'den fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Gündem olan sıfır atık projesine de destek sağlamış oluyoruz. Meslek lisesi memleket meselesi, öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Okulumuzdan mezun öğrencilerimiz çok kısa süre içerisinde iş bulma imkanı sağlıyorlar. Kendi işyerlerini de açabiliyorlar" dedi.

OKULLARA YAYILIYOR

Bu sistemin Bursa'daki bazı okullarda uygulamaya alındığını aktaran Paslı, "Öğrencilerimiz bu sistemi Bursa'daki bazı okullara kurdular. Böylelikle gelir de elde ettiler. Okulumuza getirisi de oluyor bu sistemin. Öğrencilerimiz harçlıklarını sağlıyorlar. Suyun günümüzde önemini hepimiz biliyoruz. Bu sistemin tüm kamu kurumlarında uygulanmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

TASARRUF BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Öğretmeni Semih Güven ise, "Sistemimiz selenoid vana ve sensör vasıtasıyla çalışıyor. Okullarda su ve elektrikte çok fazla sarfiyat olduğu gündeme geldi. Bu sorundan yola çıkarak biz bu projeyi geliştirdik. Geliştirme aşamasında uzaktan okumalı su saatleri aracılığıyla da sistem sayesinde su ve elektrikte yüzde 50 oranında tasarruf sağlandığını tespit ettik. Böyle olunca ülkemiz ve milletimiz adına iyi bir gelişme kaydedildi. Bu sistemi Bursa'daki bazı okullarda uyguladık ve faturalarında da yüzde 50 oranında düşüş olduğunu kaydetmiş olduk. Bu sistemi diğer okullarda da uygulayarak ülke genelinde tasarruf bilincini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Sistemin çalışma mantığından bahseden Güven, "Bir kişi lavaboya girdiğinde su ve elektrik aktive oluyor. Öğrenci ihtiyacını giderdikten sonra unutulması sonucunda açık kalan su ve elektrik, sistem sayesinde 3 dakika içinde kapatılıyor. Böylelikle tasarruf sağlanıyor" dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, ()